Киселова: Правителството трябва да бъде подкрепено в желанието му за декриминализация на държавата

Предлаганите промени в Конституцията и Закона за съдебната власт трябва да доведат до ограничаване на зависимостите и политическото влияние в съдебната система. Това обяви в интервю за предаването „Тази сутрин“ по бТВ доц. Наталия Киселова, преподавател по конституционно право и бивш председател на Народното събрание.

„Всеки от нас трябва да подкрепи правителството в желанието му за декриминализация на държавата“, заяви Киселова. По думите ѝ част от предложенията поставят въпроси, които се обсъждат от години – равномерното натоварване на магистратите, разликите във възнагражденията, преместването и командироването, както и работата на Висшия съдебен съвет и Инспектората към него.

Особено важна според нея е реформата в прокуратурата. Киселова посочи, че през 2023 г. беше направена промяна, с която прокуратурата беше поставена в съответствие със структурата на съдилищата, разглеждащи наказателни дела, а възможността ѝ да се намесва в граждански и административни производства беше ограничена.

„Разчитам да се отхвърли категорично Общият надзор за законност и да се премине към ясни, конкретни случаи, в които прокуратурата участва в граждански и в административни дела“, заяви конституционалистът.

По думите ѝ обаче остава неясно как точно ще изглежда прокуратурата след реформата и как ще бъдат гарантирани независимостта и автономността ѝ.

„Тези въпроси не бяха обсъдени. Премина се повече към злободневието във вчерашния ден на пресконференцията“, коментира Киселова.

Сред предложенията за промени в Конституцията са нов модел за избор на Висшия съдебен съвет, промени, свързани със служебните кабинети, както и нови основания за предсрочно прекратяване на мандата на конституционен съдия.

Предвижда се и въвеждането на ново основно право – правото на разплащане в брой.

Киселова предупреди, че паралелното изменение на Конституцията и Закона за съдебната власт трябва да бъде направено внимателно, за да не се създадат нови правни казуси.