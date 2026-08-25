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Киселова: Правителството трябва да бъде подкрепено в желанието му за декриминализация на държавата

Киселова: Правителството трябва да бъде подкрепено в желанието му за декриминализация на държавата

25 Август, 2026 10:36 555 16

  • доц. наталия киселова-
  • прокуратура-
  • правителство

Особено важна според нея е реформата в прокуратурата

Киселова: Правителството трябва да бъде подкрепено в желанието му за декриминализация на държавата - 1
Кадър бТВ
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Предлаганите промени в Конституцията и Закона за съдебната власт трябва да доведат до ограничаване на зависимостите и политическото влияние в съдебната система. Това обяви в интервю за предаването „Тази сутрин“ по бТВ доц. Наталия Киселова, преподавател по конституционно право и бивш председател на Народното събрание.

„Всеки от нас трябва да подкрепи правителството в желанието му за декриминализация на държавата“, заяви Киселова. По думите ѝ част от предложенията поставят въпроси, които се обсъждат от години – равномерното натоварване на магистратите, разликите във възнагражденията, преместването и командироването, както и работата на Висшия съдебен съвет и Инспектората към него.

Особено важна според нея е реформата в прокуратурата. Киселова посочи, че през 2023 г. беше направена промяна, с която прокуратурата беше поставена в съответствие със структурата на съдилищата, разглеждащи наказателни дела, а възможността ѝ да се намесва в граждански и административни производства беше ограничена.

„Разчитам да се отхвърли категорично Общият надзор за законност и да се премине към ясни, конкретни случаи, в които прокуратурата участва в граждански и в административни дела“, заяви конституционалистът.

По думите ѝ обаче остава неясно как точно ще изглежда прокуратурата след реформата и как ще бъдат гарантирани независимостта и автономността ѝ.

„Тези въпроси не бяха обсъдени. Премина се повече към злободневието във вчерашния ден на пресконференцията“, коментира Киселова.

Сред предложенията за промени в Конституцията са нов модел за избор на Висшия съдебен съвет, промени, свързани със служебните кабинети, както и нови основания за предсрочно прекратяване на мандата на конституционен съдия.

Предвижда се и въвеждането на ново основно право – правото на разплащане в брой.

Киселова предупреди, че паралелното изменение на Конституцията и Закона за съдебната власт трябва да бъде направено внимателно, за да не се създадат нови правни казуси.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Лелче

    7 2 Отговор
    Ами то в пратилството са само дърти кримки и куху шапкари!

    10:39 25.08.2026

  • 2 Ах...!

    6 0 Отговор
    Моята най прекрасна муза! Вижте колко е усмихната и ококорена от здравата подкрепа, която й оказах! Дори и болката когато седи не и помрачава настроението!

    10:40 25.08.2026

  • 3 Лелеее!

    8 0 Отговор
    Тази още повече се е сбабичосала, а е по-млада от мен.🫣

    10:41 25.08.2026

  • 4 Лъжкиня

    12 2 Отговор
    подкрепя лъжци ! С нищо не изненадва другарката , която купища золуми вече направи !

    10:41 25.08.2026

  • 5 пак са активирали

    9 0 Отговор
    прасята на пеев

    10:42 25.08.2026

  • 6 Отпадък грозен

    9 1 Отговор
    ДТЛЖИШ РЕФЕРЕНДУМ НА БЪЛГАРИТЕ! НАРОДЕН СЪД!

    10:44 25.08.2026

  • 7 Криминално

    8 1 Отговор
    правителство ще декриминализирало държавата и стрина се изявява , че трябвало (?) било да го подкрепят хората .

    10:45 25.08.2026

  • 8 Дзак

    2 1 Отговор
    Правилно съждение! И да не се позволява проникване на криминални елементи по ведомства!

    10:46 25.08.2026

  • 9 Трябва да е в една килия

    9 0 Отговор
    с Пеев и Тиквата - заради дето ни наиграха с РЕФЕРЕНДУМА за еврото !

    10:49 25.08.2026

  • 10 Тая пак

    7 0 Отговор
    Иска да се лепне някъде на аванта.

    10:51 25.08.2026

  • 11 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    1 0 Отговор
    А ЗАЩО ТОГАВА СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ
    Е ЧЛЕН НА БЮРОТО НА БСП
    .... ЩОМ БСП ЩЕ СЕ БОРИ С ОПГ - ТАТА ?

    10:58 25.08.2026

  • 12 какво

    1 1 Отговор
    Ковашки, шиши, Борисов, Първанов, Станишев, Гергов, Костов, Радев и всякакъв руски башибозук кога?

    11:05 25.08.2026

  • 13 ИИ на Румен Р

    1 1 Отговор
    Имаме цели Имаме намерения
    Имаме план - ове Но..
    наследството ми..
    Ако бях, щях да..
    и така нататък

    11:07 25.08.2026

  • 14 Рашко

    0 0 Отговор
    А бе Киселова, докато има партийни квоти в Парламентарните комисии, ВСС, Прокуратурата и МВР , винаги ще има зависимости и корупция.

    11:09 25.08.2026

  • 15 Тлъстата

    2 1 Отговор
    е йоцина дружка. Въртя си дебелото на шишивия, а сега обикаля студиата Безсрамница

    11:10 25.08.2026

  • 16 Някой

    0 0 Отговор
    В България трабна да има 6-7 главни прокурури на регионален принцип, независими един от друг. Които поне първоначално да са с кратък мандат от 3 години и те да се избират пряко мажритарно от гражданите на принцепа на уседналост от поне 3 госини.

    11:24 25.08.2026

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