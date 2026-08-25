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Роджър Федерер: Новак Джокович винаги има шанс за титлата

Роджър Федерер: Новак Джокович винаги има шанс за титлата

25 Август, 2026 18:15 401 0

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На тазгодишния US Open 39-годишният Джокович ще преследва рекордна 25-а титла от Големия шлем

Роджър Федерер: Новак Джокович винаги има шанс за титлата - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Легендарният Роджър Федерер даде своята оценка за възможностите на големия си съперник Новак Джокович да триумфира на US Open 2026 и отново коментира темата за евентуално завръщане на корта.

Швейцарецът, който сложи край на знаменитата си професионална кариера през 2022 година, пристигна в Ню Йорк за участие в специално демонстративно събитие на стадион „Артър Аш“ в компанията на Андре Агаси, Джон Макенроу и Анди Родик. По време на състезателния си път Федерер изигра 50 двубоя срещу Джокович между 2006 и 2020 година, като балансът между двамата остана 23-27 в полза на сърбина.

На тазгодишния US Open 39-годишният Джокович ще преследва рекордна 25-а титла от Големия шлем, след като за последно вдигна "мейджър" трофей именно в Ню Йорк през 2023 година. При нов триумф балканецът ще изравни и рекорда в Откритата ера от пет титли на сингъл от първенството на САЩ, който в момента се поделя от Федерер, Пийт Сампрас и Джими Конърс.

По време на пресконференцията във Флашинг Медоус носителят на 20 титли от Шлема бе попитан директно за очакванията му към представянето на неговия дългогодишен опонент.

"Искам да кажа, че според мен всеки път, когато Новак се включи в който и да е турнир, или турнир от Шлема, той винаги има реален шанс да го спечели", сподели Федерер.

Така швейцарският Маестро за пореден път засвидетелства огромното си уважение към своя голям съперник преди старта на битките в Ню Йорк.


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