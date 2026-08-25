Моуриньо: Винисиус има проблеми на терена и извън него

Старши треньорът на Реал Мадрид Жозе Моуриньо смята, че върху поведението на Винисиус Жуниор по време на мачове може да се работи.

„Има проблеми на терена и извън него. Ако не става въпрос за хомофобия или расизъм, реакцията на обидите от трибуните, мисля, че може да се контролира и да се работи върху нея. Играта, фаловете и дузпите, това е отговорност на съдията. С моя характер, ако по подобен начин постъпваха с мен, вероятно щях да получа червен картон. Върху отношенията му с феновете на съперниците може да се работи“, каза Моуриньо на пресконференция преди мача срещу Реал Сосиедад.

Срещата от Ла Лига е в сряда, 26 август.