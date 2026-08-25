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Моуриньо: Винисиус има проблеми на терена и извън него

Моуриньо: Винисиус има проблеми на терена и извън него

25 Август, 2026 18:30 457 0

  • жозе моуриньо-
  • футбол-
  • винисиус жуниор-
  • реал мадрид

Може да се поработи върху реакциите му

Моуриньо: Винисиус има проблеми на терена и извън него - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Старши треньорът на Реал Мадрид Жозе Моуриньо смята, че върху поведението на Винисиус Жуниор по време на мачове може да се работи.

„Има проблеми на терена и извън него. Ако не става въпрос за хомофобия или расизъм, реакцията на обидите от трибуните, мисля, че може да се контролира и да се работи върху нея. Играта, фаловете и дузпите, това е отговорност на съдията. С моя характер, ако по подобен начин постъпваха с мен, вероятно щях да получа червен картон. Върху отношенията му с феновете на съперниците може да се работи“, каза Моуриньо на пресконференция преди мача срещу Реал Сосиедад.

Срещата от Ла Лига е в сряда, 26 август.


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