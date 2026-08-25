ЦСКА с куп активности и изненади за своите привърженици преди сблъсъка с ОФИ Крит

ЦСКА отново организира традиционния "Армейски следобед" за своите привърженици преди решителния реванш срещу ОФИ Крит от плейофите в Лига Европа.

Ето какво написаха от клуба:

"Армейският следобед се завръща за още една европейска вечер!

Този четвъртък пред сектор В на Националния стадион „Васил Левски“ отново ще се съберем заедно, за да дадем старт на големия ден преди реванша с ОФИ Крит от плейофите на Лига Европа.

От 18:00 до 20:30 ч. ви очакват игри, награди, изненади и много настроение за малки и големи. Ще имате възможност и да се срещнете с футболист от представителния отбор на ЦСКА за снимки и автографи.

На място ще бъде и мобилният магазин на клуба с подбрани армейски артикули и специални предложения.

В деня на мача пунктът за Фен регистрация, който се намира непосредствено до Армейския следобед, ще работи с удължено работно време - от 10:00 до 21:00 ч.

Елате по-рано на стадиона, вземете със себе си семейството и приятелите и нека превърнем часовете преди мача в част от голямата европейска емоция!

Армейският следобед започва в 18:00 ч.

След това всички заедно към трибуните.

Само ЦСКА! "