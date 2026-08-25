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ЦСКА с куп активности и изненади за своите привърженици преди сблъсъка с ОФИ Крит

ЦСКА с куп активности и изненади за своите привърженици преди сблъсъка с ОФИ Крит

25 Август, 2026 19:28 496 3

  • офи крит-
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  • лига европа

Армейският следобед се завръща за още една европейска вечер! 

ЦСКА с куп активности и изненади за своите привърженици преди сблъсъка с ОФИ Крит - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

ЦСКА отново организира традиционния "Армейски следобед" за своите привърженици преди решителния реванш срещу ОФИ Крит от плейофите в Лига Европа.

Ето какво написаха от клуба:

"Армейският следобед се завръща за още една европейска вечер!

Този четвъртък пред сектор В на Националния стадион „Васил Левски“ отново ще се съберем заедно, за да дадем старт на големия ден преди реванша с ОФИ Крит от плейофите на Лига Европа.

От 18:00 до 20:30 ч. ви очакват игри, награди, изненади и много настроение за малки и големи. Ще имате възможност и да се срещнете с футболист от представителния отбор на ЦСКА за снимки и автографи.

На място ще бъде и мобилният магазин на клуба с подбрани армейски артикули и специални предложения.

В деня на мача пунктът за Фен регистрация, който се намира непосредствено до Армейския следобед, ще работи с удължено работно време - от 10:00 до 21:00 ч.
Елате по-рано на стадиона, вземете със себе си семейството и приятелите и нека превърнем часовете преди мача в част от голямата европейска емоция!

Армейският следобед започва в 18:00 ч.

След това всички заедно към трибуните.

Само ЦСКА! "


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Даа⁷

    1 1 Отговор
    Невероятно ниски цени за билети- от 8 евро.... Ако и сега не напълнят стадиона ще бъде срамно, защото най - скъпите билети са ...20 евро.... Докато за мача на Левски ,най- евтините билети бяха по 20 евро... Направете си сами изводите !!!

    19:38 25.08.2026

  • 2 ГРУПА

    1 1 Отговор
    Лумпени.

    19:52 25.08.2026

  • 3 Инерция на тълпата

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