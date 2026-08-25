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България и войната в Украйна: настъпи критичната точка
  Тема: Украйна

България и войната в Украйна: настъпи критичната точка

25 Август, 2026 17:33 1 327 104

  • русия-
  • украйна-
  • донбас-
  • крим-
  • черно море-
  • румен радев-
  • володимир зеленски-
  • владимир путин

Та въпросът наистина е защо в тази критична точка на войната България говори и действа в посока на бърза загуба за Украйна

България и войната в Украйна: настъпи критичната точка - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

За България няма по-голям риск от този: Русия да унищожи суверенитета на Украйна. Какво предприема властта на Радев, за да го осуети? Парадоксално, но това, което страната прави, сякаш по-скоро подпомага такъв сценарий.

Още новини от Украйна

От Даниел Смилов:

Войната в Украйна ще определя българската политика през идващите години. Ако Русия успее да унищожи суверенитета на Украйна, да завземе нови територии и да инсталира марионетно правителство в остатъците от тази държава, България ще е изправена пред коренно различна геополитическа ситуация. Промените биха били две: първо, почти на българската граница ще има руски войски, които след една евентуална победа срещу Украйна ще трябва да бъдат спирани директно от НАТО, т.е. и от България. Второ, евентуален руски успех би довел до укрепването на военната диктатура на Путин и способността ѝ да подрива демократичните режими в Европа, т.е. и у нас. Апетитът на тази диктатура би нараснал значително и никой не би могъл да изключи нови атаки срещу слабо защитени държави, включително такива от НАТО.

Това е най-голямата потенциална опасност, пред която българската държава е била изправена през последните близо четири десетилетия на демократично, суверенно и свободно развитие. Какви мерки взима правителството на Румен Радев, за да предотврати (доколкото може) такъв негативен сценарий? Парадоксално е, но това, което страната - управлявана от тримесечното му правителство - прави в момента, сякаш по-скоро подпомага случването на този силно негативен сценарий. Символичните действия са безспорни и еднозначно ясни - украинската посланичка бе извикана да дава обяснения за дрон, паднал на наша територия, докато руската посланичка не бе привикана при два подобни инцидента по същото време. За 35-годишнината от независимостта на Украйна нашето правителство избра да не извърши нищо на високо ниво. Като цяло Радев и съпартийците му сякаш се свенят дори да посочат Русия като опасност за България. По-важното е обаче, че страната ни заема систематично позицията, че на Украйна не бива да ѝ бъде оказвана военна помощ, което за нея е сигурен път към загуба на войната. Т.е. българската позиция в чист вид може да бъде изтълкувана така: колкото по-бързо Украйна загуби войната, толкова по-добре. За нас или за света - не е съвсем ясно.

Моментът е преломен

Същевременно войната в Украйна е в един от преломните си моменти. На фронтовата линия има нещо като взаимен блокаж с минимални придвижвания в едната или другата посока. Но военните действия ескалират както в района на Донбас, така и с ракетни и дронови удари по големите градове и дълбокия тил на двете държави. В тези удари Русия има сериозно предимство, защото на Украйна ѝ липсват ресурси за прехващане на ракети (системи и муниции "Пейтриът"), а също така Киев все още няма нападателни балистични ракети. Въпреки това новото от последната година е, че с ограничените ресурси, с които разполага, Украйна успява да "върне" войната на територията на Русия, включително с удари по столицата Москва. Украйна дори има вече някакво предимство в дроновата война. То не може да компенсира ракетната мощ на Русия, но създава големи проблеми в логистиката и снабдяването с горива.

Моментът е преломен, защото всичко отново зависи от доверието на партньорите в способността на Украйна да издържи на увеличения натиск, както и от търпимостта и рационалността на руснаците. Сега те започват да разбират, че не постигат никакви видими успехи, а цената на войната нараства стремглаво: и като жертви, и като разрушения, и като икономически щети.

Въпросът е кой ще загуби първи вярата, че ще може да устои на несгодите. Путин очевидно е готов да даде почти всичко за нещо, което може да нарече победа. Руснаците не са съвсем сигурни обаче, че почти петгодишните жертви, които постепенно започват да стават сравними с тези от Втората световна война, си струват завладяването на Украйна и убийствата на толкова хора. (Общите загуби на военнослужещи в този конфликт възлизат вече на около 2 млн. души, докато чисто военните загуби на СССР през Втората световна са били около 8 млн.)

Украинците вече пета година показват, че могат да удържат на огромен натиск, включващ безразборно бомбардиране на градове и чисто граждански цели. Но вярата в победата (в смисъл на запазване на територии и най-вече на суверенитет) зависи и от вярата и помощта на партньорите в Украйна. За това от голямо значение е т.нар. "Коалиция на желаещите да помагат", които обещават и действат за снабдяването на Украйна с необходимите ѝ средства. Великобритания изглежда водеща в момента, като дава над 100 хиляди най-модерни дронове на Украйна, както и технология за произвеждане на собствени балистични ракети и ПВО системи. Сходни са позициите на Германия, Франция, скандинавските и балтийските държави. България демонстративно отказа да участва и дори от изявленията излиза, че тази коалиция са "войнолюбци", докато ние сме "борци за мир".

Защита на българския интерес?

Та въпросът наистина е защо в тази критична точка на войната България говори и действа в посока на бърза загуба за Украйна. Какви може да са причините и как тази позиция изобщо може да бъде представена като "защита на българския интерес"? Обясненията може да са много, но нито едно от тях не е особено основателно. А някои от възможните обяснения са направо плашещи:

1. България иска да помогне на Украйна, но няма средства: Първо, това не е съвсем вярно и страната през годините е оказвала помощ, понякога критично важна (особено през 2022 г.). Но дори и да нямаше с какво много да помогне, България би трябвало да е много благодарна на другите от Коалицията на желаещите, вместо да ги критикува като "войнолюбци";

2. България иска други да понесат цената, а тя да се възползва от ползите от евентуален украински успех. Това е възможно, тъй като ако Украйна успее да удържи, това ще е хем изгодно геополитически за България, хем България ще си е "спестила пари", хем Румен Радев няма да обиди русофилските си избиратели. Това обяснение обаче е много обидно за България, защото е абсолютно безпринципно и дребнаво - и разрушава доверието на партньорите от Европа и САЩ. А да не говорим с какви очи ще ходим да искаме български фирми да участват във възстановяването на Украйна, което ще е под егидата на ЕС;

3. България иска Украйна да загуби бързо, защото така войната ще свърши, а Русия ще си остане в новите граници, без да гледа към нас или други съседи. Ако това е мотивацията на правителството "Радев", тя е изключително късогледа и опасна. Никой не може да гарантира какви ще са плановете на Путин след евентуален успех. Молдова ще е вероятно първата цел, но не са изключени и провокации и действия към натовски държави. Всеки, който изключва подобен сценарий, или е некомпетентен, или нещо друго;

4. България иска Украйна да загуби бързо, защото по този начин може да се позиционира по-близо до Владимир Путин и да разчита на неговата благосклонност в икономически и военно-политически аспект. Това също изглежда като грешна сметка и няма абсолютно никакви гаранции за подобен сценарий. От 1941 до 1944 г. България не е формално във война със СССР, но това не прави Сталин по-благосклонен към управляващия елит на страната или самата нея. Тя е завладяна и управлявана с желязна ръка по начин, сходен с този на другите държави от Източна Европа;

5. България харесва режима на Путин и неговите действия в международен и вътрешен план и затова го подпомага. Това не е позиция, достойна за когото и да било. Ако това е евентуалната мотивация на новото правителство, то би предало голяма част от собствените си избиратели, които са проевропейски, демократични и свободни хора.

Моралните избори, които правим

Това са логическите възможности и други изглежда няма. Никой не може дълго да се крие зад "стратегическа неопределеност", особено когато е доста прозрачно какво може да лъсне зад нея. А има и още нещо: всяка страна се гордее с моралните избори, които извършва през историята си. Спасяването на около 50 000 евреи през 1943 г. е епизод, към който мнозина в България се връщат с гордост. Дали ще можем след десетилетия да се върнем към настоящия момент с позитивно чувство на изпълнен дълг, че сме направили каквото можем в полза на свободата и демокрацията?

Този текст изразява мнение на автора и може да не съвпада с позициите на Българската редакция и на ДВ като цяло.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Курабийката

    38 3 Отговор
    Кво стаа с лития в Донбас, разработвате ли го😂😂😂🤣

    Коментиран от #51

    17:35 25.08.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Офффф

    56 8 Отговор
    Само като видех Дойче веле и не четох😂😂

    Коментиран от #21

    17:36 25.08.2026

  • 5 Последния Софиянец

    47 7 Отговор
    Отивайте в посолството на Украйна да се записвате доброволци!

    Коментиран от #7

    17:37 25.08.2026

  • 6 ЯДРЕНИЯ ПУТИН РАЗБОМБЕН ОТ НАТО

    6 38 Отговор
    Сега е такова положението
    После ша му мислим.

    Коментиран от #31

    17:37 25.08.2026

  • 7 Путинистче идиотче

    9 25 Отговор

    До коментар #5 от "Последния Софиянец":

    Ние отдавна сме на Драган Цанков 28.....

    17:38 25.08.2026

  • 8 Ганя Путинофила

    10 43 Отговор
    Мунчо защо не отиде в Киев за националният им празник преди дни?
    Имаше премиер - министри от цял свят!

    Коментиран от #15, #43

    17:39 25.08.2026

  • 9 Тахумба

    27 4 Отговор
    Пак Смилката бе, мазната Смилка!

    17:39 25.08.2026

  • 10 Делю Хайдутин

    29 10 Отговор
    Дядо Иван е на Дунава!Месете погачите!

    Коментиран от #18, #77, #84

    17:39 25.08.2026

  • 11 ГОЛЕМ СМЕХ

    6 25 Отговор
    Малка България бомби Путин.....с дронове на "динамикс"

    17:39 25.08.2026

  • 12 Тоя дебил дето не чете,

    4 13 Отговор
    а постоянно виси тук, пак се появи!

    17:39 25.08.2026

  • 13 дойче повръщано

    32 7 Отговор
    айде спрете се с тея глупости

    17:40 25.08.2026

  • 14 Пич

    34 5 Отговор
    Смилов!!! Освен че демонстрираш, че нямаш пари,та си изпаднал до ДВ, мисловна дейност не можа да демонстрираш!!!

    Коментиран от #98

    17:40 25.08.2026

  • 15 Ганчо

    12 3 Отговор

    До коментар #8 от "Ганя Путинофила":

    Ще отиде скоро, нека да стане русми

    17:40 25.08.2026

  • 16 ДрайвингПлежър

    26 4 Отговор
    Тъкмо да започна да псувам и гледам - Дойче Зеле
    тия не знам защо не са пратени още на фронта да воюват за украйна!
    сигурен съм че ще има много добрволци желаещи да им купят билет за Киев... еднопосочен разбира се!

    17:40 25.08.2026

  • 17 Република България

    8 23 Отговор
    Живота в Европа е да спазваш правилата.Живота в Русия е да си подчинен на елита.

    Коментиран от #25

    17:40 25.08.2026

  • 18 ГОЛЕМ СМЕХ

    9 18 Отговор

    До коментар #10 от "Делю Хайдутин":

    От пет години съм на дунава.
    Изсъхнаха ми м.ъ.д.и.т.е. от чакане

    Коментиран от #52

    17:41 25.08.2026

  • 19 Григор

    27 8 Отговор
    Пак бозата на "Дойче веле". България има ясна и категорична позиция по войната в Украйна и тя отговаря на националните и интереси.Ако Украйна преговаря, тя няма как да загуби суверенитета си. Русия има претенции към четири области в Украйна, като мотивът и е,че те са руски. Позицията на Русия е, че с какъвто багаж е влязла Украйна в Съветския съюз през 1921 година, с такъв трябва да излезе. Не може да влезеш с по-малко, а да излезеш с много повече. За това иде реч. Във въпросните четири области за които Русия има претенции, живеят между 7 и 8 милиона етнически руснаци.

    17:41 25.08.2026

  • 20 смилан

    22 4 Отговор
    Щом момента е преломен ,хващай пушката и заедно с Тагарев и другите фенове на режима,не харесван дори от Полша и всеки какъвто род войски е служил и на фронта! От дивана лесно се подкрепя!

    17:42 25.08.2026

  • 21 Чукча

    3 7 Отговор

    До коментар #4 от "Офффф":

    Чукча не читатель бе!

    17:42 25.08.2026

  • 22 Гую

    18 5 Отговор
    "За България няма по-голям риск от този: Русия да унищожи суверенитета на Украйна." - След такова гръмко изказване тип изxождане няма какво да се чете по-нататък. По-големи рискове, на прима виста: Демографската криза; Повсеместното затъпяване вкл. в жизненоважни професии като лекари, инженери, учители и др; Нарастващият външен и вътрешен дълг. И други, да не продължавам.

    17:42 25.08.2026

  • 23 ЯДРЕНИЯ ПУТИН РАЗБОМБЕН ОТ НАТО

    3 16 Отговор
    Тва положение ни устройва.
    Важно е в страните от НАТО да има мир.

    17:43 25.08.2026

  • 24 Токущо по БНТ казаха:

    8 19 Отговор
    Американският Сенат: " Америка застава твърдо зад Украйна! Русия губи войната"!
    Само нашите русодебили още не са разбрали!

    Коментиран от #61

    17:43 25.08.2026

  • 25 Абе

    13 2 Отговор

    До коментар #17 от "Република България":

    Къде видя правила, че и република, абе една тесла ти трябва в празната кратуна.

    Коментиран от #39

    17:43 25.08.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 yкpонюз

    19 2 Отговор
    Поредната безмислена статия нашляпана от някакво укрофилско пони с помощта на ИИ!

    17:44 25.08.2026

  • 28 България е НАТО.

    3 18 Отговор
    Квото за НАТО, това и за нас.
    Нема кво да му мислим

    17:44 25.08.2026

  • 29 Русодебил

    5 19 Отговор
    Има много нещастни русодебили, които без комунизъм, просто не могат да оцелеят!

    17:44 25.08.2026

  • 30 Митрофонова

    4 7 Отговор

    До коментар #2 от "Внимание пропаганда":

    Такива като теб са моята гордост.

    17:44 25.08.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Лопата Орешник

    21 7 Отговор
    За България нямало по голям риск от този Русия да унищожи Украйна и нейния суверенитет? А това Брюксел да унищожи нашия суверенитет не е толкова голяма опасност!!?

    Коментиран от #56, #82

    17:45 25.08.2026

  • 33 Статисик

    16 3 Отговор
    Тц , тц, 40 години свобода и демокрация!? Останалото не съм го чел, и преди нямах особено високо мнение за този "анализатор", ама сега счупи онзи уред!

    17:45 25.08.2026

  • 34 Гономонон Куребаев

    3 17 Отговор
    В Донбас повече никога няма да живеят славяни... нашият брат по вяра Путсултан Владомуз населва деславянизираните земи с братя мюсюлмани таджики и узбеки.

    Коментиран от #93

    17:46 25.08.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Народ

    9 1 Отговор
    За един българин и българофил, за един патриот! Единствената идеология трябва да бъде
    Раковски-Левски.

    Само по този начин, ще бъдете имунизирани срещу всякакви външни идеологии и течения!

    17:46 25.08.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Така требе

    5 11 Отговор
    Нови ята от натовски дронове са ударили Русия.
    Нема кво да ни е шубе от Путин
    Агресор требе да са трепе.

    17:46 25.08.2026

  • 39 Република България

    3 13 Отговор

    До коментар #25 от "Абе":

    Празните кратуни са запазени за подчинените на Путин като теб.

    17:48 25.08.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Левски

    12 2 Отговор
    Написаното е от пълен иди....т. Без думи.

    Коментиран от #104

    17:48 25.08.2026

  • 43 не е получил покана

    1 2 Отговор

    До коментар #8 от "Ганя Путинофила":

    от хазяина..
    сигурно ще отиде на някой друг празник..

    17:48 25.08.2026

  • 44 име

    17 2 Отговор
    По 15 статии на ден за Украйна, която уж печели. Смятайте колко е зле положението!

    17:49 25.08.2026

  • 45 ГОЛЕМ СМЕХ

    4 7 Отговор
    Дали НАТО са страхува от Путин, щом го бомби нон стоп.

    17:49 25.08.2026

  • 46 Мунчо ни вкара в Евразия!

    5 14 Отговор
    Реномето на България отиде на кино за 50 години-

    Коментиран от #72, #76

    17:49 25.08.2026

  • 47 България

    13 3 Отговор
    е за бърза загуба за Украйна ! Кое не е ясно? И да се изгонят всички украинци от страната ни барабар със сексоложката посланник

    17:49 25.08.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 защо

    11 1 Отговор
    Дани,
    Нека започнем на чисто.
    "Столичният кмет Васил Терзиев дари точно 251 000 лева на групата, известна като „рейнджърите от Петрохан“
    Какъв е твоят дан? Ти, колко дари лично на "Героите от УПА"?

    17:50 25.08.2026

  • 51 Голда Меир

    5 4 Отговор

    До коментар #1 от "Курабийката":

    Зеленски, да го знаеш! С терористи, дошли у дома ти да убиват, не се преговаря! Убиват се!

    Коментиран от #79

    17:51 25.08.2026

  • 52 Може да е

    2 2 Отговор

    До коментар #18 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    по рождение?

    17:51 25.08.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 УдоМача

    10 1 Отговор
    Махнете тоя п0миаp от пред Българското знаме, че ще ви мцата еа!!!!!!!!

    17:53 25.08.2026

  • 56 генерал Шибеков

    4 9 Отговор

    До коментар #32 от "Лопата Орешник":

    Брюксел не ти е обявявал война и не те е окупирал 3 години с едномилионна войска и да ти провежда избори и да ти пише конституция по брюкселски.
    Ти 20 години изпълнява критерии на Брюксел, кандидатства, молби писа, преговори води да те допуснат до митническия, валютния и други съюзи да можеш да пътуваш и търгуваш свободно на европейския пазар.
    Без това до сега щеше да висиш като молдовски Гаврош пред корекома и да се молиш на чужденците да ти дадат бонбон.

    17:53 25.08.2026

  • 57 Ммммч

    8 0 Отговор
    Поредния пасквил dw и послушковците от факти. Няма такава тъпия.

    17:53 25.08.2026

  • 58 Спасяването на около 50 000 евреи през

    5 1 Отговор
    1943 г. очевидно е било огромна грешка и никакво позитивно чувство на изпълнен дълг, че сме го направили не изпитвам. С никаква свобода и демокрацията това не е свързано впеочем

    Коментиран от #71

    17:54 25.08.2026

  • 59 Тачър МАРГАРЕТ

    1 4 Отговор
    Зеленски,,,,, агресор са трепе директно.
    Както ни трепахме на Фолклендските острови.

    Коментиран от #80

    17:54 25.08.2026

  • 60 Божийдар Бойжананков.

    9 1 Отговор
    Ехей ще пазим НАТЮ от лошите руснаци, нищо че самолетите ни са само на книга. Правим си хартиени самолетчета и разгромяваме орешниците. Също огромни благодарности на на патриота и бивш М Председател Б Борисов за хубавите чертежи.

    17:54 25.08.2026

  • 61 Брей..

    4 0 Отговор

    До коментар #24 от "Токущо по БНТ казаха:":

    БНТ...
    Кой го каза Воденичарката или Драго Чая или, някой друг чичко с палави мустачки..

    17:55 25.08.2026

  • 62 Институт по метрология

    8 1 Отговор
    Единица мярка за тъпота - един смил.

    17:55 25.08.2026

  • 63 Колю Фичето

    7 3 Отговор
    Когато Украйна е обявявала независимост не е питала България. Дори само поради тази причина България не е длъжна да защитава суверенитета на тази държава.

    17:55 25.08.2026

  • 64 Ванга

    1 7 Отговор
    Русия ке падне

    17:56 25.08.2026

  • 65 Ммммч

    3 1 Отговор

    До коментар #53 от "Кой си ти бе, анонимно дермо?":

    Кой си ти бе сукин сине обирай си парцалките ивън от бг

    17:56 25.08.2026

  • 66 историк

    6 1 Отговор
    Ако този е политолог / професионален /, аз съм китайски император! По - некадърен анализ не съм чел. Смилов учил в Оксфорд - ОМГ! Ако е истина, смъкнал е нивото до средно педагогическо училище от 50-те години. Бил водещ анализатор на ДЗ, голЕм смЕх! Но какво да се прави? Парите нямат идеология!

    17:56 25.08.2026

  • 67 Хасан от ПБ

    6 4 Отговор

    До коментар #40 от "Асан от ППДБ":

    Като си имат руснаците достатъчно територия, какво правят на украинска, грузинска, арменска, молдовска, беларуска, таджикска, сирийска, либийска, малийска и други територии, откъдето още не са ги прогонили?

    17:57 25.08.2026

  • 68 Оня

    4 1 Отговор
    Виждаш дойче зеле и ситуацията е ясна! Дали е смилов или дайнов, все тая! Предназначена за човеко подобни индивиди със коефициент на интелигентност в отрицателния диапазон! Иначе казано спускат се новите опорки на мозъчно оперираните поради липса на капацитет те да създадат свои собствени! Наратрива е ясен очаквайте ботовете да се включат !

    17:57 25.08.2026

  • 69 Бързата загуба за Украйна

    7 1 Отговор
    е в интерес на България. Той е и в интерес на Европа. Един дерт по малко и край на безумните разходи

    17:58 25.08.2026

  • 70 внимание

    4 1 Отговор
    дойче веле = дезинформация !!!

    17:59 25.08.2026

  • 71 Кръв и Чест

    2 3 Отговор

    До коментар #58 от "Спасяването на около 50 000 евреи през":

    И ти ли, брат, си член на Кръв и Чест? Гледай, че ДАНС ни търси под дърво и камък!

    17:59 25.08.2026

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 И ние да питам

    4 1 Отговор
    С кой точно морален избор, които е извършен през историята си трябва да се гордеем? Че признахме нашета Македония за чужда държава ли ? Я кажете с кой точно морален избор и кога са ви питали за нещо ?

    18:02 25.08.2026

  • 74 Мичето

    3 1 Отговор
    Украинците се оказаха големи будали. Оставиха се Англия и компания да ги изпързалят по пързалката и сега търсят някой друг да им защитата държавата.

    18:02 25.08.2026

  • 75 Има още време Путлето

    1 3 Отговор
    Да я докара до 8 милиона убити солдата.

    18:04 25.08.2026

  • 76 Ха ха ха ха

    2 3 Отговор

    До коментар #46 от "Мунчо ни вкара в Евразия!":

    Абе всички ни знаят, че сме руска прислуга... Даже руснаците са го измислили това, че когато в Москва пръднат в София са нacиpaт.

    18:05 25.08.2026

  • 77 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 78 Шведски Шестак

    5 1 Отговор
    Автора е един плоскомозъчен човек готов за пари да продаде и майка си.

    18:06 25.08.2026

  • 79 Въй

    6 1 Отговор

    До коментар #51 от "Голда Меир":

    Кой измисли Македония,македонски език и македонската нация?

    18:07 25.08.2026

  • 80 Точно!

    1 4 Отговор

    До коментар #59 от "Тачър МАРГАРЕТ":

    Мощно трепане на блатните прасета.На кайма!

    18:10 25.08.2026

  • 81 грийн сок

    2 3 Отговор
    Вие май забравихте ,
    че Радев е инсталиран
    от Решетников (Москва и КГБ)
    точно със тази задача

    18:10 25.08.2026

  • 82 Наталия Иванова

    3 4 Отговор

    До коментар #32 от "Лопата Орешник":

    Предлагам българите с руско самосъзние да заминат на фронта срещу Украйна.

    Коментиран от #85

    18:11 25.08.2026

  • 83 Калъчев

    6 1 Отговор
    Германсикят агент за виляние Смилов нима не подлежи на следствие, като продал се в услуга на чужди сили и представлява заплаха за националната сигурноств ролята на шпионин??!! Жалък мушмарьолник, тръгнал да дава акъл и анализира заплахи, каквито не съществуват освен в програмираните и дрогирани мозъци на желаещите да воюват срещу Русия.

    18:12 25.08.2026

  • 84 В бункера

    2 2 Отговор

    До коментар #10 от "Делю Хайдутин":

    е дядята

    18:15 25.08.2026

  • 85 Бухара

    1 3 Отговор

    До коментар #82 от "Наталия Иванова":

    Това не са българи, а са си руснаци. За пръв път срещнах един такъв в един форум. Все за пушки, все за бомби говореше. Това беше много преди Украйна. Живееше си тука, иначе Русия това, Русия онова... ама не си ходеше в Русия.

    18:15 25.08.2026

  • 86 Тихо роби!

    3 1 Отговор
    Нямате право да коментирате Велика Русия!

    Коментиран от #91, #100

    18:15 25.08.2026

  • 87 Зеления

    4 1 Отговор
    Доста голяма гавра с България е да сложиш Зеленски на фона на българското знаме, все едно е президент на България.

    Явно могат да копаят дъното на мерзостта някои хора постоянно !

    18:16 25.08.2026

  • 88 Моралните избори, които правим

    3 1 Отговор
    Най малкото с Украйна трябва да са свързани. Статията е смет...

    18:18 25.08.2026

  • 89 Ганьо пак си купи фабрика на 8 септември

    3 0 Отговор
    Хак да ни е.

    18:18 25.08.2026

  • 90 Хаген Дас

    5 2 Отговор
    Защо да няма по голяма заплаха? Какво очакваме от Украйна освен нагли гладни украинци! На Дойче веле пропагандата край няма! Ако спечелят ще изсмучат ЕС за въстановяване!

    18:19 25.08.2026

  • 91 Който Слави Русия е л@йно

    1 5 Отговор

    До коментар #86 от "Тихо роби!":

    Нищо повече от л@ йно.

    18:19 25.08.2026

  • 92 Не е вярно че

    4 1 Отговор
    Никой не може дълго да се крие зад "стратегическа неопределеност" ! Казва се НЕУТРАЛИТЕТ ! Особенно когато Русия е в правото си да защити малцинството си.

    18:21 25.08.2026

  • 93 Путсултан Владомуз

    1 1 Отговор

    До коментар #34 от "Гономонон Куребаев":

    перфектно попадение

    18:22 25.08.2026

  • 94 Mръcницитe от дoйче вкиснало зeле

    5 0 Отговор
    са омъpсили фалга ни с друcаното еврeйско зелe!

    18:23 25.08.2026

  • 95 Десислава Димитрова

    3 0 Отговор
    Защо сте сложили снимката на джуджето Стори Пакост с белия нос на фона на българското знаме ?Срам нямате ли ?

    18:23 25.08.2026

  • 96 Ха,ха

    0 0 Отговор
    Мани са,да не стигнат лак до Берлин🤣🤣

    18:25 25.08.2026

  • 97 ЕДГАР КЕЙСИ

    0 2 Отговор
    ПАРАДОКСАЛНОТО Е ЧЕ ..................... РЕZИДЕНТА НА КГБ, ДРУГАРЯ РУМЕН ГЕОГИЕВ РАДЕВ ....................... ZAEMA CTPAHATA HA АГРЕСОРА "ФАШИСТКА РУСИЯ" И САТРАПА ПУТЛЕР .................. ЧОРАПА Е НАЦИСТ КАТО ПУТЛЕР ...........,......... ФАКТ !

    18:26 25.08.2026

  • 98 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.

  • 99 Пълни глупости

    3 0 Отговор
    И какъв е риска за България ако Русия унищожи суверенитета на Украйна?
    Риска е само, че ще се разбере, че от Европа нищо не зависи, но това всички го знаят.

    18:29 25.08.2026

  • 100 Ей че си

    0 0 Отговор

    До коментар #86 от "Тихо роби!":

    се възвеличал, смешко

    18:30 25.08.2026

  • 101 ?????

    1 0 Отговор
    Съчетанието Смилов - Дойче Велле в беззъбата си злоба е крайно смешно.
    А кво стана бре, нали бандеровците побеждават.
    Или не побеждават? А?
    Дойче Велле да номинират Смилов за президент(щото Гюров се ослушва) та да помогне на наследниците на палачите от Волинското клане да победят лошите руснаци и по този начин да отмъсти на наследниците на Червената армия които през 1944 г. обявиха война на царство България а през 1947 г. на Парижките мирни преговори не позволиха на гърците и англичаните да прекарат южната ни граница на 19 км. от Асеновград(Смилов щеше сега да ходи на Пампорово в Гърция).
    Да живей така да се каже.

    18:30 25.08.2026

  • 102 Бъдеще

    1 0 Отговор
    Автораааа

    Програмен директор на Центъра за либерални стратегии, София

    Или с една дума, продажник!

    18:30 25.08.2026

  • 103 Ватманяк

    0 0 Отговор
    Зеле, зелеее..... Платени провокатори. Добре, че сте кухи.

    18:31 25.08.2026

  • 104 Не цапай

    0 0 Отговор

    До коментар #42 от "Левски":

    Апостола

    18:32 25.08.2026