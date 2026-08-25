България и войната в Украйна: настъпи критичната точка

За България няма по-голям риск от този: Русия да унищожи суверенитета на Украйна. Какво предприема властта на Радев, за да го осуети? Парадоксално, но това, което страната прави, сякаш по-скоро подпомага такъв сценарий.
От Даниел Смилов:
Войната в Украйна ще определя българската политика през идващите години. Ако Русия успее да унищожи суверенитета на Украйна, да завземе нови територии и да инсталира марионетно правителство в остатъците от тази държава, България ще е изправена пред коренно различна геополитическа ситуация. Промените биха били две: първо, почти на българската граница ще има руски войски, които след една евентуална победа срещу Украйна ще трябва да бъдат спирани директно от НАТО, т.е. и от България. Второ, евентуален руски успех би довел до укрепването на военната диктатура на Путин и способността ѝ да подрива демократичните режими в Европа, т.е. и у нас. Апетитът на тази диктатура би нараснал значително и никой не би могъл да изключи нови атаки срещу слабо защитени държави, включително такива от НАТО.
Това е най-голямата потенциална опасност, пред която българската държава е била изправена през последните близо четири десетилетия на демократично, суверенно и свободно развитие. Какви мерки взима правителството на Румен Радев, за да предотврати (доколкото може) такъв негативен сценарий? Парадоксално е, но това, което страната - управлявана от тримесечното му правителство - прави в момента, сякаш по-скоро подпомага случването на този силно негативен сценарий. Символичните действия са безспорни и еднозначно ясни - украинската посланичка бе извикана да дава обяснения за дрон, паднал на наша територия, докато руската посланичка не бе привикана при два подобни инцидента по същото време. За 35-годишнината от независимостта на Украйна нашето правителство избра да не извърши нищо на високо ниво. Като цяло Радев и съпартийците му сякаш се свенят дори да посочат Русия като опасност за България. По-важното е обаче, че страната ни заема систематично позицията, че на Украйна не бива да ѝ бъде оказвана военна помощ, което за нея е сигурен път към загуба на войната. Т.е. българската позиция в чист вид може да бъде изтълкувана така: колкото по-бързо Украйна загуби войната, толкова по-добре. За нас или за света - не е съвсем ясно.
Моментът е преломен
Същевременно войната в Украйна е в един от преломните си моменти. На фронтовата линия има нещо като взаимен блокаж с минимални придвижвания в едната или другата посока. Но военните действия ескалират както в района на Донбас, така и с ракетни и дронови удари по големите градове и дълбокия тил на двете държави. В тези удари Русия има сериозно предимство, защото на Украйна ѝ липсват ресурси за прехващане на ракети (системи и муниции "Пейтриът"), а също така Киев все още няма нападателни балистични ракети. Въпреки това новото от последната година е, че с ограничените ресурси, с които разполага, Украйна успява да "върне" войната на територията на Русия, включително с удари по столицата Москва. Украйна дори има вече някакво предимство в дроновата война. То не може да компенсира ракетната мощ на Русия, но създава големи проблеми в логистиката и снабдяването с горива.
Моментът е преломен, защото всичко отново зависи от доверието на партньорите в способността на Украйна да издържи на увеличения натиск, както и от търпимостта и рационалността на руснаците. Сега те започват да разбират, че не постигат никакви видими успехи, а цената на войната нараства стремглаво: и като жертви, и като разрушения, и като икономически щети.
Въпросът е кой ще загуби първи вярата, че ще може да устои на несгодите. Путин очевидно е готов да даде почти всичко за нещо, което може да нарече победа. Руснаците не са съвсем сигурни обаче, че почти петгодишните жертви, които постепенно започват да стават сравними с тези от Втората световна война, си струват завладяването на Украйна и убийствата на толкова хора. (Общите загуби на военнослужещи в този конфликт възлизат вече на около 2 млн. души, докато чисто военните загуби на СССР през Втората световна са били около 8 млн.)
Украинците вече пета година показват, че могат да удържат на огромен натиск, включващ безразборно бомбардиране на градове и чисто граждански цели. Но вярата в победата (в смисъл на запазване на територии и най-вече на суверенитет) зависи и от вярата и помощта на партньорите в Украйна. За това от голямо значение е т.нар. "Коалиция на желаещите да помагат", които обещават и действат за снабдяването на Украйна с необходимите ѝ средства. Великобритания изглежда водеща в момента, като дава над 100 хиляди най-модерни дронове на Украйна, както и технология за произвеждане на собствени балистични ракети и ПВО системи. Сходни са позициите на Германия, Франция, скандинавските и балтийските държави. България демонстративно отказа да участва и дори от изявленията излиза, че тази коалиция са "войнолюбци", докато ние сме "борци за мир".
Защита на българския интерес?
Та въпросът наистина е защо в тази критична точка на войната България говори и действа в посока на бърза загуба за Украйна. Какви може да са причините и как тази позиция изобщо може да бъде представена като "защита на българския интерес"? Обясненията може да са много, но нито едно от тях не е особено основателно. А някои от възможните обяснения са направо плашещи:
1. България иска да помогне на Украйна, но няма средства: Първо, това не е съвсем вярно и страната през годините е оказвала помощ, понякога критично важна (особено през 2022 г.). Но дори и да нямаше с какво много да помогне, България би трябвало да е много благодарна на другите от Коалицията на желаещите, вместо да ги критикува като "войнолюбци";
2. България иска други да понесат цената, а тя да се възползва от ползите от евентуален украински успех. Това е възможно, тъй като ако Украйна успее да удържи, това ще е хем изгодно геополитически за България, хем България ще си е "спестила пари", хем Румен Радев няма да обиди русофилските си избиратели. Това обяснение обаче е много обидно за България, защото е абсолютно безпринципно и дребнаво - и разрушава доверието на партньорите от Европа и САЩ. А да не говорим с какви очи ще ходим да искаме български фирми да участват във възстановяването на Украйна, което ще е под егидата на ЕС;
3. България иска Украйна да загуби бързо, защото така войната ще свърши, а Русия ще си остане в новите граници, без да гледа към нас или други съседи. Ако това е мотивацията на правителството "Радев", тя е изключително късогледа и опасна. Никой не може да гарантира какви ще са плановете на Путин след евентуален успех. Молдова ще е вероятно първата цел, но не са изключени и провокации и действия към натовски държави. Всеки, който изключва подобен сценарий, или е некомпетентен, или нещо друго;
4. България иска Украйна да загуби бързо, защото по този начин може да се позиционира по-близо до Владимир Путин и да разчита на неговата благосклонност в икономически и военно-политически аспект. Това също изглежда като грешна сметка и няма абсолютно никакви гаранции за подобен сценарий. От 1941 до 1944 г. България не е формално във война със СССР, но това не прави Сталин по-благосклонен към управляващия елит на страната или самата нея. Тя е завладяна и управлявана с желязна ръка по начин, сходен с този на другите държави от Източна Европа;
5. България харесва режима на Путин и неговите действия в международен и вътрешен план и затова го подпомага. Това не е позиция, достойна за когото и да било. Ако това е евентуалната мотивация на новото правителство, то би предало голяма част от собствените си избиратели, които са проевропейски, демократични и свободни хора.
Моралните избори, които правим
Това са логическите възможности и други изглежда няма. Никой не може дълго да се крие зад "стратегическа неопределеност", особено когато е доста прозрачно какво може да лъсне зад нея. А има и още нещо: всяка страна се гордее с моралните избори, които извършва през историята си. Спасяването на около 50 000 евреи през 1943 г. е епизод, към който мнозина в България се връщат с гордост. Дали ще можем след десетилетия да се върнем към настоящия момент с позитивно чувство на изпълнен дълг, че сме направили каквото можем в полза на свободата и демокрацията?
Този текст изразява мнение на автора и може да не съвпада с позициите на Българската редакция и на ДВ като цяло.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Курабийката
Коментиран от #51
17:35 25.08.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Офффф
Коментиран от #21
17:36 25.08.2026
5 Последния Софиянец
Коментиран от #7
17:37 25.08.2026
6 ЯДРЕНИЯ ПУТИН РАЗБОМБЕН ОТ НАТО
После ша му мислим.
Коментиран от #31
17:37 25.08.2026
7 Путинистче идиотче
До коментар #5 от "Последния Софиянец":Ние отдавна сме на Драган Цанков 28.....
17:38 25.08.2026
8 Ганя Путинофила
Имаше премиер - министри от цял свят!
Коментиран от #15, #43
17:39 25.08.2026
9 Тахумба
17:39 25.08.2026
10 Делю Хайдутин
Коментиран от #18, #77, #84
17:39 25.08.2026
11 ГОЛЕМ СМЕХ
17:39 25.08.2026
12 Тоя дебил дето не чете,
17:39 25.08.2026
13 дойче повръщано
17:40 25.08.2026
14 Пич
Коментиран от #98
17:40 25.08.2026
15 Ганчо
До коментар #8 от "Ганя Путинофила":Ще отиде скоро, нека да стане русми
17:40 25.08.2026
16 ДрайвингПлежър
тия не знам защо не са пратени още на фронта да воюват за украйна!
сигурен съм че ще има много добрволци желаещи да им купят билет за Киев... еднопосочен разбира се!
17:40 25.08.2026
17 Република България
Коментиран от #25
17:40 25.08.2026
18 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #10 от "Делю Хайдутин":От пет години съм на дунава.
Изсъхнаха ми м.ъ.д.и.т.е. от чакане
Коментиран от #52
17:41 25.08.2026
19 Григор
17:41 25.08.2026
20 смилан
17:42 25.08.2026
21 Чукча
До коментар #4 от "Офффф":Чукча не читатель бе!
17:42 25.08.2026
22 Гую
17:42 25.08.2026
23 ЯДРЕНИЯ ПУТИН РАЗБОМБЕН ОТ НАТО
Важно е в страните от НАТО да има мир.
17:43 25.08.2026
24 Токущо по БНТ казаха:
Само нашите русодебили още не са разбрали!
Коментиран от #61
17:43 25.08.2026
25 Абе
До коментар #17 от "Република България":Къде видя правила, че и република, абе една тесла ти трябва в празната кратуна.
Коментиран от #39
17:43 25.08.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 yкpонюз
17:44 25.08.2026
28 България е НАТО.
Нема кво да му мислим
17:44 25.08.2026
29 Русодебил
17:44 25.08.2026
30 Митрофонова
До коментар #2 от "Внимание пропаганда":Такива като теб са моята гордост.
17:44 25.08.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Лопата Орешник
Коментиран от #56, #82
17:45 25.08.2026
33 Статисик
17:45 25.08.2026
34 Гономонон Куребаев
Коментиран от #93
17:46 25.08.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Народ
Раковски-Левски.
Само по този начин, ще бъдете имунизирани срещу всякакви външни идеологии и течения!
17:46 25.08.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Така требе
Нема кво да ни е шубе от Путин
Агресор требе да са трепе.
17:46 25.08.2026
39 Република България
До коментар #25 от "Абе":Празните кратуни са запазени за подчинените на Путин като теб.
17:48 25.08.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Левски
Коментиран от #104
17:48 25.08.2026
43 не е получил покана
До коментар #8 от "Ганя Путинофила":от хазяина..
сигурно ще отиде на някой друг празник..
17:48 25.08.2026
44 име
17:49 25.08.2026
45 ГОЛЕМ СМЕХ
17:49 25.08.2026
46 Мунчо ни вкара в Евразия!
Коментиран от #72, #76
17:49 25.08.2026
47 България
17:49 25.08.2026
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 защо
Нека започнем на чисто.
"Столичният кмет Васил Терзиев дари точно 251 000 лева на групата, известна като „рейнджърите от Петрохан“
Какъв е твоят дан? Ти, колко дари лично на "Героите от УПА"?
17:50 25.08.2026
51 Голда Меир
До коментар #1 от "Курабийката":Зеленски, да го знаеш! С терористи, дошли у дома ти да убиват, не се преговаря! Убиват се!
Коментиран от #79
17:51 25.08.2026
52 Може да е
До коментар #18 от "ГОЛЕМ СМЕХ":по рождение?
17:51 25.08.2026
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 УдоМача
17:53 25.08.2026
56 генерал Шибеков
До коментар #32 от "Лопата Орешник":Брюксел не ти е обявявал война и не те е окупирал 3 години с едномилионна войска и да ти провежда избори и да ти пише конституция по брюкселски.
Ти 20 години изпълнява критерии на Брюксел, кандидатства, молби писа, преговори води да те допуснат до митническия, валютния и други съюзи да можеш да пътуваш и търгуваш свободно на европейския пазар.
Без това до сега щеше да висиш като молдовски Гаврош пред корекома и да се молиш на чужденците да ти дадат бонбон.
17:53 25.08.2026
57 Ммммч
17:53 25.08.2026
58 Спасяването на около 50 000 евреи през
Коментиран от #71
17:54 25.08.2026
59 Тачър МАРГАРЕТ
Както ни трепахме на Фолклендските острови.
Коментиран от #80
17:54 25.08.2026
60 Божийдар Бойжананков.
17:54 25.08.2026
61 Брей..
До коментар #24 от "Токущо по БНТ казаха:":БНТ...
Кой го каза Воденичарката или Драго Чая или, някой друг чичко с палави мустачки..
17:55 25.08.2026
62 Институт по метрология
17:55 25.08.2026
63 Колю Фичето
17:55 25.08.2026
64 Ванга
17:56 25.08.2026
65 Ммммч
До коментар #53 от "Кой си ти бе, анонимно дермо?":Кой си ти бе сукин сине обирай си парцалките ивън от бг
17:56 25.08.2026
66 историк
17:56 25.08.2026
67 Хасан от ПБ
До коментар #40 от "Асан от ППДБ":Като си имат руснаците достатъчно територия, какво правят на украинска, грузинска, арменска, молдовска, беларуска, таджикска, сирийска, либийска, малийска и други територии, откъдето още не са ги прогонили?
17:57 25.08.2026
68 Оня
17:57 25.08.2026
69 Бързата загуба за Украйна
17:58 25.08.2026
70 внимание
17:59 25.08.2026
71 Кръв и Чест
До коментар #58 от "Спасяването на около 50 000 евреи през":И ти ли, брат, си член на Кръв и Чест? Гледай, че ДАНС ни търси под дърво и камък!
17:59 25.08.2026
72 Този коментар е премахнат от модератор.
73 И ние да питам
18:02 25.08.2026
74 Мичето
18:02 25.08.2026
75 Има още време Путлето
18:04 25.08.2026
76 Ха ха ха ха
До коментар #46 от "Мунчо ни вкара в Евразия!":Абе всички ни знаят, че сме руска прислуга... Даже руснаците са го измислили това, че когато в Москва пръднат в София са нacиpaт.
18:05 25.08.2026
77 Този коментар е премахнат от модератор.
78 Шведски Шестак
18:06 25.08.2026
79 Въй
До коментар #51 от "Голда Меир":Кой измисли Македония,македонски език и македонската нация?
18:07 25.08.2026
80 Точно!
До коментар #59 от "Тачър МАРГАРЕТ":Мощно трепане на блатните прасета.На кайма!
18:10 25.08.2026
81 грийн сок
че Радев е инсталиран
от Решетников (Москва и КГБ)
точно със тази задача
18:10 25.08.2026
82 Наталия Иванова
До коментар #32 от "Лопата Орешник":Предлагам българите с руско самосъзние да заминат на фронта срещу Украйна.
Коментиран от #85
18:11 25.08.2026
83 Калъчев
18:12 25.08.2026
84 В бункера
До коментар #10 от "Делю Хайдутин":е дядята
18:15 25.08.2026
85 Бухара
До коментар #82 от "Наталия Иванова":Това не са българи, а са си руснаци. За пръв път срещнах един такъв в един форум. Все за пушки, все за бомби говореше. Това беше много преди Украйна. Живееше си тука, иначе Русия това, Русия онова... ама не си ходеше в Русия.
18:15 25.08.2026
86 Тихо роби!
Коментиран от #91, #100
18:15 25.08.2026
87 Зеления
Явно могат да копаят дъното на мерзостта някои хора постоянно !
18:16 25.08.2026
88 Моралните избори, които правим
18:18 25.08.2026
89 Ганьо пак си купи фабрика на 8 септември
18:18 25.08.2026
90 Хаген Дас
18:19 25.08.2026
91 Който Слави Русия е л@йно
До коментар #86 от "Тихо роби!":Нищо повече от л@ йно.
18:19 25.08.2026
92 Не е вярно че
18:21 25.08.2026
93 Путсултан Владомуз
До коментар #34 от "Гономонон Куребаев":перфектно попадение
18:22 25.08.2026
94 Mръcницитe от дoйче вкиснало зeле
18:23 25.08.2026
95 Десислава Димитрова
18:23 25.08.2026
96 Ха,ха
18:25 25.08.2026
97 ЕДГАР КЕЙСИ
18:26 25.08.2026
98 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.
99 Пълни глупости
Риска е само, че ще се разбере, че от Европа нищо не зависи, но това всички го знаят.
18:29 25.08.2026
100 Ей че си
До коментар #86 от "Тихо роби!":се възвеличал, смешко
18:30 25.08.2026
101 ?????
А кво стана бре, нали бандеровците побеждават.
Или не побеждават? А?
Дойче Велле да номинират Смилов за президент(щото Гюров се ослушва) та да помогне на наследниците на палачите от Волинското клане да победят лошите руснаци и по този начин да отмъсти на наследниците на Червената армия които през 1944 г. обявиха война на царство България а през 1947 г. на Парижките мирни преговори не позволиха на гърците и англичаните да прекарат южната ни граница на 19 км. от Асеновград(Смилов щеше сега да ходи на Пампорово в Гърция).
Да живей така да се каже.
18:30 25.08.2026
102 Бъдеще
Програмен директор на Центъра за либерални стратегии, София
Или с една дума, продажник!
18:30 25.08.2026
103 Ватманяк
18:31 25.08.2026
104 Не цапай
До коментар #42 от "Левски":Апостола
18:32 25.08.2026