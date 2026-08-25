Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Спорт »
Световен футбол »
Катерица вбеси приятелката на звезда от Челси

Катерица вбеси приятелката на звезда от Челси

25 Август, 2026 18:59 871 8

  • катрица-
  • футбол-
  • челси-
  • пеп чавария-
  • паугли

Съдбата ѝ поднесе съвсем различен враг още през първите ѝ дни в английската столица

Катерица вбеси приятелката на звезда от Челси - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Първите дни в чужда страна винаги са предизвикателство, особено когато си се преместил заради любовта, а не заради... катерици!

Приятелката на една от новите звезди на Челси Пеп Чавария - инфлуенсърката Паугли, наскоро се премести в Лондон. Тя се тревожеше за бъдещето си в социалните мрежи, за раздялата с Мадрид, за кариерата си... Но съдбата ѝ поднесе съвсем различен враг още през първите ѝ дни в английската столица. Не просто някаква катерица, а зловещо изглеждащ, рошав гризач, заплашително позициониран на пътя.

И така, вместо 50-минутна разходка до маникюристката, Паугли се озова в епична битка на нерви с непоколебим пухкав враг.

Световноизвестната инфлуенсърка се допита дори до ChatGPT:„Катериците нападат ли?

Отговорът? Голямо, ясно да!

След 15 минути безуспешно чакане, осъзнавайки, че катерицата няма никакво намерение да отстъпи, Паугли взе стратегическо решение - пълен обрат!

Резултатът? Час и половина обиколка вместо планираните 50 минути, всичко заради един "космат терорист". Разбира се, целият този "травматичен" опит беше надлежно документиран в 90-секундно TikTok видео, защото какво е животът без малко драма, причинена от горски обитатели?

Докато едни се тревожат за глобални трансфери и милионни сделки, други се изправят пред най-страшните си кошмари... в лицето на една катерица.

Затова и журналистите от Острова побързаха да поздравят Пагули с: "Добре дошла в Лондон, Паугли!"


Поставете оценка:
Оценка 1 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Цъцъ

    6 3 Отговор
    Всяка катерица да си знае клона!

    Коментиран от #8

    19:04 25.08.2026

  • 2 Не можах да разбера

    10 0 Отговор
    Нейната катерица ли я е вбесила.

    19:04 25.08.2026

  • 3 разбихте ли кода

    5 0 Отговор
    Катерица вчеса приятелката на звезда от Челси.

    19:07 25.08.2026

  • 4 Дзак

    3 0 Отговор
    Любимото ми катериче!

    19:24 25.08.2026

  • 5 ех тез нагли катерички миризливи

    6 0 Отговор
    отначало мили игриви
    а после вбесят и кочовете кат им искат още парици

    19:26 25.08.2026

  • 6 Стенли

    3 0 Отговор
    Катерица къдравелка ,майсторица дърводелска с инструмента си борави , от всяко дърво ,свирка прави

    19:29 25.08.2026

  • 7 Мдаа!🤔

    4 1 Отговор
    Сблъсък на два равностойни интелекта!🙄
    Единият интелект се е допитал до изкуствен помощник и е успял да оцелее в битката!😂😂😂
    Ура, Паугли не е изядена от катерицата!👍

    19:38 25.08.2026

  • 8 Ма гората

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Цъцъ":

    Наша бре

    20:24 25.08.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове