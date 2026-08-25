Катерица вбеси приятелката на звезда от Челси

Първите дни в чужда страна винаги са предизвикателство, особено когато си се преместил заради любовта, а не заради... катерици!

Приятелката на една от новите звезди на Челси Пеп Чавария - инфлуенсърката Паугли, наскоро се премести в Лондон. Тя се тревожеше за бъдещето си в социалните мрежи, за раздялата с Мадрид, за кариерата си... Но съдбата ѝ поднесе съвсем различен враг още през първите ѝ дни в английската столица. Не просто някаква катерица, а зловещо изглеждащ, рошав гризач, заплашително позициониран на пътя.

И така, вместо 50-минутна разходка до маникюристката, Паугли се озова в епична битка на нерви с непоколебим пухкав враг.

Световноизвестната инфлуенсърка се допита дори до ChatGPT:„Катериците нападат ли?

Отговорът? Голямо, ясно да!

След 15 минути безуспешно чакане, осъзнавайки, че катерицата няма никакво намерение да отстъпи, Паугли взе стратегическо решение - пълен обрат!

Резултатът? Час и половина обиколка вместо планираните 50 минути, всичко заради един "космат терорист". Разбира се, целият този "травматичен" опит беше надлежно документиран в 90-секундно TikTok видео, защото какво е животът без малко драма, причинена от горски обитатели?

Докато едни се тревожат за глобални трансфери и милионни сделки, други се изправят пред най-страшните си кошмари... в лицето на една катерица.

Затова и журналистите от Острова побързаха да поздравят Пагули с: "Добре дошла в Лондон, Паугли!"