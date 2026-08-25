Съдът образува дело срещу решението за спиране на тока на постройки в "Баба Алино"

Административният съд във Варна образувано дело по жалба на "Форест Клуб Варна" ООД срещу задължителното предписание да бъде спрян тока на постройки в "Баба Алино".
С оспорения акт е разпоредено в 7-дневен срок да бъде преустановено електрозахранването към постройки, находящи се в ПИ 10135.2464.5, м-ст "Баба Алино", к.к. "Чайка", гр. Варна, посочва съда, цитиран от news.bg.
С жалбата е поискана пълна отмяна на предписанието като незаконосъобразно и спиране на изпълнението на акта до окончателното приключване на съдебното производство.
Припомняме, че на 17 август регионалният министър Иван Шишков и кметът на Варна Благомир Коцев направиха проверка в "Баба Алино", след което Шишков обяви, че се предприемат действия за спиране на водоснабдяването и електрозахранването на сградите във местността.
Освен това от думите на министъра тогава стана ясно, че предстои и издаването на нови заповеди за събаряне на незаконните постройки.
Още същият ден от Корпорация КУБ заявиха, че пращат решението за спиране на тока и водата в съда.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Браво, Крадев! Браво, Ментарджиев!
22:08 25.08.2026
2 някой от дпс-гроб
22:09 25.08.2026
3 Овчар
Коментиран от #16
22:11 25.08.2026
4 Пич
А парите ще ги вземе кой......?!
Жокер - няма да са Бойко и Пеевски!!!
Коментиран от #6, #21
22:14 25.08.2026
5 Анонимен
22:14 25.08.2026
6 На 50% позна
До коментар #4 от "Пич":Тоя път няма да е Боко, а ще са Пеевски и новия му Боко 2 - Крадев.
Коментиран от #10
22:29 25.08.2026
7 Съдът
22:30 25.08.2026
8 Много
22:33 25.08.2026
9 мдаа
Коментиран от #18
22:36 25.08.2026
10 Пич
До коментар #6 от "На 50% позна":Благодаря! Но........ мисля, че Пеевски се казва Копринков! За Крадев е така!
Коментиран от #17
22:38 25.08.2026
11 те ми да да ама не
22:42 25.08.2026
12 Административният съд във Варна
22:46 25.08.2026
13 Аре бре
22:48 25.08.2026
14 Не е нужно съдебното производство
22:53 25.08.2026
15 И тапа на канала
22:55 25.08.2026
16 Европеец
До коментар #3 от "Овчар":Прав си.... Съдиите ще захлебят яко с паричките на укро мафията...
22:55 25.08.2026
17 Ами Копринков движи схемите на Шиши
До коментар #10 от "Пич":през Крадев и останалата ГЕРБ, ДПС, БСП и ИТН сган от ПБ.
23:00 25.08.2026
18 Европеец
До коментар #9 от "мдаа":Ти вярваш ли на съда... ... Аз отдавна не вярвам..
23:00 25.08.2026
19 Наблюдател
23:02 25.08.2026
20 Kaлпазанин
23:04 25.08.2026
21 Kaлпазанин
До коментар #4 от "Пич":Аз му викам "новата власт "все тъй става ,за мен всички са едно ,защото всички са целували ръка на равина
Коментиран от #23
23:06 25.08.2026
22 Съда
23:16 25.08.2026
23 Не на равина
До коментар #21 от "Kaлпазанин":На евреина!
23:17 25.08.2026