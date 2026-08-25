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Съдът образува дело срещу решението за спиране на тока на постройки в "Баба Алино"

Съдът образува дело срещу решението за спиране на тока на постройки в "Баба Алино"

25 Август, 2026 22:04 1 249 23

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  • разрешение-
  • спиране на тока-
  • сгради-
  • баба алино

Корпорация КУБ уважава позициите на институциите за "Баба Алино", но чака съда

Съдът образува дело срещу решението за спиране на тока на постройки в "Баба Алино" - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Административният съд във Варна образувано дело по жалба на "Форест Клуб Варна" ООД срещу задължителното предписание да бъде спрян тока на постройки в "Баба Алино".

С оспорения акт е разпоредено в 7-дневен срок да бъде преустановено електрозахранването към постройки, находящи се в ПИ 10135.2464.5, м-ст "Баба Алино", к.к. "Чайка", гр. Варна, посочва съда, цитиран от news.bg.

С жалбата е поискана пълна отмяна на предписанието като незаконосъобразно и спиране на изпълнението на акта до окончателното приключване на съдебното производство.

Припомняме, че на 17 август регионалният министър Иван Шишков и кметът на Варна Благомир Коцев направиха проверка в "Баба Алино", след което Шишков обяви, че се предприемат действия за спиране на водоснабдяването и електрозахранването на сградите във местността.

Освен това от думите на министъра тогава стана ясно, че предстои и издаването на нови заповеди за събаряне на незаконните постройки.

Още същият ден от Корпорация КУБ заявиха, че пращат решението за спиране на тока и водата в съда.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Браво, Крадев! Браво, Ментарджиев!

    19 8 Отговор
    Евала и на Шишковото на Шишо! Изпрахте даже и укромафията!

    22:08 25.08.2026

  • 2 някой от дпс-гроб

    7 16 Отговор
    и пи-пи ди-би ще влиза ли в затвора за СУПЕР ТЕЖКА КОРУПЦИЯ ??? За мен строителя и собствениците нямат вина.

    22:09 25.08.2026

  • 3 Овчар

    15 5 Отговор
    Съдът трябва да образува дело на съдът.!! Иначе няма да има оправия..!

    Коментиран от #16

    22:11 25.08.2026

  • 4 Пич

    17 4 Отговор
    Точно както ви казах - съда ще ги легализира и узакони!!!
    А парите ще ги вземе кой......?!

    Жокер - няма да са Бойко и Пеевски!!!

    Коментиран от #6, #21

    22:14 25.08.2026

  • 5 Анонимен

    14 1 Отговор
    Факти лиже най-добре!

    22:14 25.08.2026

  • 6 На 50% позна

    12 5 Отговор

    До коментар #4 от "Пич":

    Тоя път няма да е Боко, а ще са Пеевски и новия му Боко 2 - Крадев.

    Коментиран от #10

    22:29 25.08.2026

  • 7 Съдът

    10 1 Отговор
    каза , пускайте тоците ! А Ганьо да плати разноските по делата .

    22:30 25.08.2026

  • 8 Много

    16 0 Отговор
    шум за нищо ! Биха се в гърдите, че наред ще събарят , събориха една телена крива ограда и ясно беше , че това ще е всичко !

    22:33 25.08.2026

  • 9 мдаа

    8 0 Отговор
    Според закона първата мярка срещу незаконно строителство е спирането на тока и водата в него. Незаконните сгради са опасни за обитателите им, защото не са минали всички необходими проверки за тяхната пригодност н тях да живеят хора. Законът е длъжен да се грижи за малоумните по същия начин, по който се грижи за умните. Сега ще проследим на кои съдии от Варненския административен съд ще се разпределят делата, както и ще проследим начинът по който са станали съдии. В този случай всички съдии трябва да са особено внимателни. Ама много, много внимателни.

    Коментиран от #18

    22:36 25.08.2026

  • 10 Пич

    8 2 Отговор

    До коментар #6 от "На 50% позна":

    Благодаря! Но........ мисля, че Пеевски се казва Копринков! За Крадев е така!

    Коментиран от #17

    22:38 25.08.2026

  • 11 те ми да да ама не

    8 0 Отговор
    А така защитавайте цигани, укри за незаконите постройки и безаконията които вършат, а българите ги разсипвайте за закъснение от два дена, че не са си платили сметките и им губете по един живот време за някое разрешително за беседка или ограда! Само така действайте!

    22:42 25.08.2026

  • 12 Административният съд във Варна

    10 0 Отговор
    Е време да бъде арестуван и тези гниди да си го отнесат. Що за наглост е това ?

    22:46 25.08.2026

  • 13 Аре бре

    6 0 Отговор
    До "окончателното приключване на съдебното производство" да не им спирали и тока ?

    22:48 25.08.2026

  • 14 Не е нужно съдебното производство

    5 0 Отговор
    Обявява се за обект от национално значение, измисля се някаква история и всичко се бута на ред като независим оценител го оценя за максимум 1 евро квадрата както е и с магистралите

    22:53 25.08.2026

  • 15 И тапа на канала

    1 0 Отговор
    Моля!

    22:55 25.08.2026

  • 16 Европеец

    7 0 Отговор

    До коментар #3 от "Овчар":

    Прав си.... Съдиите ще захлебят яко с паричките на укро мафията...

    22:55 25.08.2026

  • 17 Ами Копринков движи схемите на Шиши

    5 1 Отговор

    До коментар #10 от "Пич":

    през Крадев и останалата ГЕРБ, ДПС, БСП и ИТН сган от ПБ.

    23:00 25.08.2026

  • 18 Европеец

    4 0 Отговор

    До коментар #9 от "мдаа":

    Ти вярваш ли на съда... ... Аз отдавна не вярвам..

    23:00 25.08.2026

  • 19 Наблюдател

    2 1 Отговор
    Българският съд принадлежи към сферата на услугите.

    23:02 25.08.2026

  • 20 Kaлпазанин

    2 0 Отговор
    Нищо ново под слънцето ,накрая оФцете и обезщетения ще плащаме

    23:04 25.08.2026

  • 21 Kaлпазанин

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "Пич":

    Аз му викам "новата власт "все тъй става ,за мен всички са едно ,защото всички са целували ръка на равина

    Коментиран от #23

    23:06 25.08.2026

  • 22 Съда

    3 0 Отговор
    Е за затвора значе!Незаконните украински постройки ще се узаконят,май на там отиват работите ДОЛНИ ПРОТИВНИ ПАРТЕНКИ НА УРКИТЕ СА ПОВЕЧЕТО НИ ИНСТИТУЦИИ!!!

    23:16 25.08.2026

  • 23 Не на равина

    2 0 Отговор

    До коментар #21 от "Kaлпазанин":

    На евреина!

    23:17 25.08.2026

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