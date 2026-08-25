Съдът образува дело срещу решението за спиране на тока на постройки в "Баба Алино"

Административният съд във Варна образувано дело по жалба на "Форест Клуб Варна" ООД срещу задължителното предписание да бъде спрян тока на постройки в "Баба Алино".

С оспорения акт е разпоредено в 7-дневен срок да бъде преустановено електрозахранването към постройки, находящи се в ПИ 10135.2464.5, м-ст "Баба Алино", к.к. "Чайка", гр. Варна, посочва съда, цитиран от news.bg.

С жалбата е поискана пълна отмяна на предписанието като незаконосъобразно и спиране на изпълнението на акта до окончателното приключване на съдебното производство.

Припомняме, че на 17 август регионалният министър Иван Шишков и кметът на Варна Благомир Коцев направиха проверка в "Баба Алино", след което Шишков обяви, че се предприемат действия за спиране на водоснабдяването и електрозахранването на сградите във местността.

Освен това от думите на министъра тогава стана ясно, че предстои и издаването на нови заповеди за събаряне на незаконните постройки.

Още същият ден от Корпорация КУБ заявиха, че пращат решението за спиране на тока и водата в съда.