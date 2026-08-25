Собственикът на Лийдс и Рейнджърс в затвора за склоняване към проституция

Един от съсобствениците на Лийдс Юнайтед и шотландския Рейнджърс - Джед Йорк, попадна в сериозен скандал в САЩ, след като бе арестуван и осъден в щата Охайо за склоняване към проституция.

45-годишният Йорк, който е и основен собственик на отбора по американски футбол Сан Франциско 49ers, бе признат за виновен по обвинения за нарушаване на обществения ред и притежание на криминални средства. Той е пледирал „без оспорване“ на двете обвинения, което в правната система на Охайо означава приемане на присъдата без официално признаване на вина.

Присъдата му включва един ден затвор за всяко от престъпленията, като наказанието ще се изтърпи едновременно и му е приспаднато времето, прекарано вече в ареста.

Джед Йорк е глобен със 150 долара за нарушаване на обществения ред и 1000 долара за притежание на криминални средства.

Според съдебни документи, разпространени от американските медии, Йорк е отговорил на обява в уебсайт за проституция, поставена от полицаи под прикритие от специален отдетел за борба с трафика на хора.

Той е уговорил сексуална услуга срещу 140 долара. В рамките на споразумение с прокуратурата, първоначалното обвинение е намалено до нарушаване на обществения ред и притежание на криминални средства, последното вероятно се отнася до телефона, използван за комуникация.

"49ers Enterprises", инвестиционното звено, ръководено от Йорк, е придобило пълен контрол над Лийдс Юнайтед през 2023 г. и мажоритарен дял (51%) в Рейнджърс през май 2025 г.

Въпреки това, Йорк не е пряко ангажиран с ежедневното управление на европейските футболни клубове.

Представители на Лийдс и Рейнджърс отказаха да коментират случая, а от Сан Франциско 49ers заявиха: "Тъй като това е правен въпрос, който е разрешен, няма да предоставяме допълнителни коментари в този момент."

Като собственик в NFL, Джед Йорк подлежи на правилата на лигата.

От NFL потвърдиха, че са запознати със случая и той ще бъде преразгледан съгласно политиката им за лично поведение.