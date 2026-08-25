Лозанова взриви мрежата с нов провокативен кадър само по сутиен

Николета Лозанова за пореден път прикова вниманието в социалните мрежи с изключително провокативна визия. Красивата половинка на бившия вратар на Левски и националния отбор Николай Михайлов сподели нов горещ кадър, който мигновено нажежи страстите в интернет пространството.
Брюнетката позира съблазнително по бял сутиен, като палаво е свалила едната презрамка от рамото си и подчертава перфектните си извивки. Фотосът разкрива безупречната ѝ форма и очаквано предизвика вълна от реакции сред мъжката аудитория.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 тати беше алкохолик и крадец
21:05 25.08.2026
2 Мъжкарани
21:06 25.08.2026
3 тая отдавна разбрицaнатa бaнгия
21:07 25.08.2026
4 ФАКТ
21:07 25.08.2026
5 На такива мъжете
21:08 25.08.2026
6 Тая е
21:08 25.08.2026
7 Цъцъ
21:08 25.08.2026
8 666
21:10 25.08.2026
9 Гост
21:15 25.08.2026
10 авантгард
Важни са Уменията!
21:17 25.08.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Не е
Важното е, дали е изключително красива за един!!!
Коментиран от #19
21:20 25.08.2026
13 Като бита кучка
Тя от кревата ли не става по цял ден
21:23 25.08.2026
14 ДИРНИКА НЕ Я ЛИ ЗАБОЛЯ УТ ЛЕЖАНЕ
21:23 25.08.2026
15 ХиХи
21:24 25.08.2026
16 Хаха
Коментиран от #22
21:27 25.08.2026
17 ЧУКАМ ДУПЕТА
Коментиран от #20
21:28 25.08.2026
18 кака
само по сутиен
та ни се изфука
21:28 25.08.2026
19 Гло
До коментар #12 от "Не е":Коя обича пък тази? Влачена, и от някой не тачена.
21:30 25.08.2026
20 Кроталия
До коментар #17 от "ЧУКАМ ДУПЕТА":Да ти дам, да те пробвам?
21:31 25.08.2026
21 само питам
вижда ми се от евтените кирвеннтии къде за 20 и я ползваш за един час
21:36 25.08.2026
22 що да мяза
До коментар #16 от "Хаха":тя си е циганка
21:36 25.08.2026
23 Николай
21:42 25.08.2026
24 1111
21:43 25.08.2026
25 Бегай
21:43 25.08.2026