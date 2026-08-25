Лозанова взриви мрежата с нов провокативен кадър само по сутиен

Николета Лозанова за пореден път прикова вниманието в социалните мрежи с изключително провокативна визия. Красивата половинка на бившия вратар на Левски и националния отбор Николай Михайлов сподели нов горещ кадър, който мигновено нажежи страстите в интернет пространството.

Брюнетката позира съблазнително по бял сутиен, като палаво е свалила едната презрамка от рамото си и подчертава перфектните си извивки. Фотосът разкрива безупречната ѝ форма и очаквано предизвика вълна от реакции сред мъжката аудитория.