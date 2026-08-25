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Лозанова взриви мрежата с нов провокативен кадър само по сутиен

Лозанова взриви мрежата с нов провокативен кадър само по сутиен

25 Август, 2026 21:01 1 519 25

  • николета лозанова-
  • футбол-
  • сексапил-
  • секси-
  • борислав михайлов

Красивата половинка на бившия вратар на Левски и националния отбор Николай Михайлов сподели нов горещ кадър

Лозанова взриви мрежата с нов провокативен кадър само по сутиен - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Николета Лозанова за пореден път прикова вниманието в социалните мрежи с изключително провокативна визия. Красивата половинка на бившия вратар на Левски и националния отбор Николай Михайлов сподели нов горещ кадър, който мигновено нажежи страстите в интернет пространството.

Брюнетката позира съблазнително по бял сутиен, като палаво е свалила едната презрамка от рамото си и подчертава перфектните си извивки. Фотосът разкрива безупречната ѝ форма и очаквано предизвика вълна от реакции сред мъжката аудитория.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 тати беше алкохолик и крадец

    20 0 Отговор
    а сина харчи готови пари но е кух като хралупа

    21:05 25.08.2026

  • 2 Мъжкарани

    13 2 Отговор
    Тая има мъжки рамене и силни ръце. Българските жени са доста мощни още от времето на баба Илийца,.която сама изтръгнала кола от реката. Ръце възмъжали от труда на полето ахахах

    21:06 25.08.2026

  • 3 тая отдавна разбрицaнатa бaнгия

    15 3 Отговор
    може да взриви само на нaгъ3ян дъртите чикирикиджий

    21:07 25.08.2026

  • 4 ФАКТ

    10 2 Отговор
    Само Ганю може да вземе Ганювичка. Българските "жени" трябва да палят свещ, защото никой друг не би взел такова нещо.

    21:07 25.08.2026

  • 5 На такива мъжете

    15 0 Отговор
    Им викат патки

    21:08 25.08.2026

  • 6 Тая е

    12 0 Отговор
    Мъж с дуда и дълга коса.

    21:08 25.08.2026

  • 7 Цъцъ

    17 0 Отговор
    Тази лелка отдавна не е актуална, демоде😅

    21:08 25.08.2026

  • 8 666

    8 2 Отговор
    Всички бг жени са мъжкарани. Груби, мъжествени, напористи и селски.

    21:10 25.08.2026

  • 9 Гост

    16 0 Отговор
    ТАЗИ МАЧКАНА ЧАНТА Е ОЛЮЩЕНА ОТ ВСЯКЪДЕ КАТО СТЕНАТА - ФОН НА ЗАГЛАВНАТА СНИМКА!

    21:15 25.08.2026

  • 10 авантгард

    2 4 Отговор
    М, детската градина.
    Важни са Уменията!

    21:17 25.08.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Не е

    2 8 Отговор
    Важно дали една жена е грозна за всички!!!
    Важното е, дали е изключително красива за един!!!

    Коментиран от #19

    21:20 25.08.2026

  • 13 Като бита кучка

    8 0 Отговор
    До изровен дувар
    Тя от кревата ли не става по цял ден

    21:23 25.08.2026

  • 14 ДИРНИКА НЕ Я ЛИ ЗАБОЛЯ УТ ЛЕЖАНЕ

    6 0 Отговор
    по леглата .ЦЯААААЛ ЖИВОТ ЛЕГНАЛА.....АААА тъй са захранва МОЗЪКЪ с кислород и кръв ......шот кът са изпправи и низнай копрай КО я ПРАЯТ коя е...

    21:23 25.08.2026

  • 15 ХиХи

    7 0 Отговор
    Станала с цицикът мекици

    21:24 25.08.2026

  • 16 Хаха

    7 0 Отговор
    Свирколета мяза на сиганка.

    Коментиран от #22

    21:27 25.08.2026

  • 17 ЧУКАМ ДУПЕТА

    1 7 Отговор
    КАЧЕСТВЕНО С ТОВА СИ ВАДЯ ХЛЯБА ЩЕ Я ИЗЧУКАМ КАЧЕСТВЕНО.

    Коментиран от #20

    21:28 25.08.2026

  • 18 кака

    1 3 Отговор
    Лоза взриви пак батпаф с нов провокативен оргазам
    само по сутиен
    та ни се изфука

    21:28 25.08.2026

  • 19 Гло

    3 1 Отговор

    До коментар #12 от "Не е":

    Коя обича пък тази? Влачена, и от някой не тачена.

    21:30 25.08.2026

  • 20 Кроталия

    3 2 Отговор

    До коментар #17 от "ЧУКАМ ДУПЕТА":

    Да ти дам, да те пробвам?

    21:31 25.08.2026

  • 21 само питам

    3 0 Отговор
    тази какво работи и със какво е известна? че не я познавам

    вижда ми се от евтените кирвеннтии къде за 20 и я ползваш за един час

    21:36 25.08.2026

  • 22 що да мяза

    3 0 Отговор

    До коментар #16 от "Хаха":

    тя си е циганка

    21:36 25.08.2026

  • 23 Николай

    0 0 Отговор
    Скудоумието е заразно!

    21:42 25.08.2026

  • 24 1111

    1 0 Отговор
    Много силикон,нищо натурално.

    21:43 25.08.2026

  • 25 Бегай

    1 0 Отговор
    Подпрела се на нашарения кенеф, страшна снимка 😄

    21:43 25.08.2026

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