Треньорът на Левски: Ако излезем със страх, със сигурност ще загубим

Старши треньорът на Левски Хулио Веласкес говори на официалната си пресконференция преди решителния реванш срещу АЕК в гръцката столица. След нулевото равенство в първия сблъсък в София, "сините" запазиха реални шансове да се преборят за класиране в същинската фаза на Шампионската лига.

Испанският специалист заяви готовността на своя състав да потърси крайната победа, въпреки тежките условия и класата на домакините.

„Наясно сме срещу какъв отбор се изправяме, той има изключителни представители. В утрешната среща излизаме да наложим нашия стил, да победим и да продължим напред. Трябва да подходим реалистично, на този стадион се играе трудно, срещу много силен противник. Трябва да се представим брилянтно, а и не да нямат ден. За да нямат добър ден, трябва ние да положим усилия и да опитаме да затрудним мача за тях. Ясно е, че ние излизаме с огромното желание да направим добър мач и ако може, да го спечелим“, започна Веласкес.

Наставникът обърна сериозно внимание и на напрегнатата атмосфера, която се очаква на трибуните в Неа Филаделфия.

„Трябва да покажем характер и да се борим и в неблагоприятна среда. Трябва да излезем, да изиграем мача, да покажем най-доброто и да се забавляваме пред тази публика на този стадион. Публиката е по-скоро за журналистите и феновете. След първия съдийски сигнал, за мен няма значение дали на трибуните са 500 или 50 хиляди, за мен важното е случващото се на терена. Трябва да можеш да се изключиш и да се концентрираш върху това, което се случва на терена. Когато играем на нашия стадион или гостуваме в България, публиката е наша и това дава добавена стойност. Вече сме показали, че нашият отбор знае как да се представя, независимо дали сме гости, или домакини. Няма да е първият път, в който можем да покажем, че можем да продължим, въпреки че сме гости в реванша. Ще опитаме да отведем мача там, където на нас ни е удобно и се надявам да се получи добър резултат за нас“, категоричен бе той.

Запитан дали отборът е тренирал изпълнение на дузпи при евентуално равенство в общия резултат, испанецът сподели своята гледна точка:

„Вече ме познавате добре, доста пъти са ми задавали този въпрос. Това, дали след края на тренировката ще изпълните някоя дузпа, няма да е определящо за евентуални дузпи в официален мач. Приемам дузпите по най-нормален начин, ако някой играч иска да тренира дузпи, нека тренира. По време на мач обстоятелствата около дузпите са различни. Когато се стигне до дузпи, обикновено си сменил половината отбор, а влияят още емоционалното и кондиционното състояние. На мен лично да наблюдавам дузпи след тренировка не ми говори нищо и по-скоро може да ме обърка. Подхождам към дузпите по нормален и естествен начин.“

Веласкес коментира и тактическата подготовка на Левски на база видяното до момента от гръцкия първенец:

„Анализът е различен, в зависимост, дали излизаш за първи път срещу даден отбор, или не. Фокусът е върху това, което видяхме в първия мач срещу тях. Разбира се, наблюдавахме и мача им срещу Ираклис, въпреки че той не е определящ за анализа. Винаги трябва да имаш предвид много обстоятелства при анализа на един отбор. Особено след такъв род мачове, може да си извадиш погрешни заключения и изводи. Първият мач ни помогна много за анализа за предстоящия реванш. Някои неща ще променим, а относно това кой ще игра, ще видим утре. Трябва да видим къде и какво можем да променим, за да имаме предимство в определени зони. Винаги трябва да се вземат предвид всички обстоятелство при анализа на противника. Утре ще опитат да ни атакуват от първата минута и да се настанят в нашето поле. Имат страхотен отбор с много силни изпълнители. Ако излезем със страх, със сигурност ще загубим мача. За да излезем и да спечелим мача, трябва да покажем характер и смелост на терена. Само така бихме победили и преминали напред.“

Треньорът на столичния тим внесе яснота и около кадровите проблеми в състава, включително ситуацията с полузащитника Марко Груич:

„Марко Груич е тук с нас, но няма да вземе възможност да играе в мача. Решихме да оставим контузените в София, а Марко да бъде с нас и да тренира днес с отбора, а утре сутрин ще върши работа и с кондиционните треньори. Останалите 22-ма са в перфектно състояние. Всеки от контузените е с различна контузия и процесът по възстановяване е различен. Всички, които са тук, са готови за игра“, завърши Хулио Веласкес.