Треньорът на АЕК: Левски е много силен и стабилен съперник, но ние сме готови

Старши треньорът Марко Николич предупреди футболистите и феновете на АЕК, че Левски е силен и стабилен съперник, но в същото време изрази оптимизма си.

Двата отбора направиха равенство 0:0 в София и утре от 22:00 часа ще се изправят в реванш от плейофите на Шампионската лига.

"Ще се насладим на атмосферата пред нашите привърженици и ще направим малки стъпки за спечелване на мача. Уважаваме противника, но имаме доверие в нашите играчи и съм оптимист за крайния резултат", заяви старши треньорът на АЕК преди срещата с българския шампион.

"Това е мач като всички останали - два отбора, 11 на 11. Имаме възможността да изиграем важен двубой на нашия терен и очаквам прекрасна футболна вечер. Искам да вървим стъпка по стъпка и да не бързаме, защото първите минути са важни, но следващите са още по-важни", продължи той.

"Изцяло сме посветени на утрешния мач, защото той е изключително важен. Когато се справяш добре, тези двубои дават бууст и енергия. Това е съвсем нормално във футбола. Повишават самочувствието и помагат да си по-добре подготвен за следващия голям мач", добави Николич.

"В София играхме пред техните привърженици, а утре сме пред нашите. Както казах, отново ще караме стъпка по стъпка. Срещу нас имаме много сериозен противник и всички трябва да разберат, че той е труден. Трябва да намерим начин да ги накараме да не бъдат толкова стабилни, колкото в София. Ще видим кой ще предизвика повече проблеми. Не искам да анализирам толкова първия мач, защото той вече е в миналото. Интересува ме утрешният и вярвам, че сме готови", каза още треньорът на АЕК.

Николич завърши с това, че всички негови футболисти са здрави и са готови за двубоя с Левски.