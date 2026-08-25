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Заглушен ли бе самолетът на Урсула фон дер Лайен от уред като този в Драгалевци?

Заглушен ли бе самолетът на Урсула фон дер Лайен от уред като този в Драгалевци?

25 Август, 2026 21:45, обновена 25 Август, 2026 22:02 768 17

  • самолети-
  • сигнали-
  • заглушаващи устройства-
  • драгалевци-
  • урсула фон дер лайен

Могат ли частни военни технологии на родния ъндърграунд да застрашават полетите над България

Заглушен ли бе самолетът на Урсула фон дер Лайен от уред като този в Драгалевци? - 1
Снимка: EU
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Разследването на мощния GPS заглушител, открит от ДАНС и МВР в столичния квартал „Драгалевци“, провокира сериозни въпроси за националната ни сигурност. Разкритията от вечерта на 25 август 2026 г. показват, че уредът е работил поне от една година и е имал капацитет да смущава сигнали в радиус до 10 километра.

Този случай повдига ключовата хипотеза: Възможно ли е мистериозната загуба на GPS сигнал от самолета на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен над Южна България през септември 2025 г. да е предизвикана от точно такъв тип устройство, притежавано от други страхуващи се за сигурността си сенчести бизнесмени?

Техническият парадокс и логическата връзка

От техническа гледна точка е ясно, че конкретният апарат от „Драгалевци“ няма как физически да достигне и да свали сигнала на самолет над Тракийската низина. Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) ограничи хипотетичните възможности на неговия обхват до 10 км.

Логическата връзка обаче се крие в технологичния модел. Случаят в София доказа, че в България свободно оперира черна техника с военна мощност, маскирана като „защита срещу дронове“. Хипотезата, че самолетът на ЕК е станал жертва на аналогично устройство, разположено в Южна България, съвсем не е лишено от логика.

Критичният инцидент над Тракия през 2025 г.

При пристигането на Урсула фон дер Лайен през септември 2025 г., пилотите докладваха за внезапно и пълно изчезване на сателитния навигационен сигнал. То се случи в въздушното пространство на Южна България, при подход за кацане към Летище Пловдив.

Екипажът бе принуден да премине в авариен режим. Кацането бе извършено успешно чрез наземни радионавигационни средства на РВД и физически хартиени карти. Тогава властта обясни срива с руска радиоелектронна война в Черно море, което бе подкрепено и от публикации във Financial Times. Разкритията от август 2026 г. обаче показват, че заплахата може да е била изцяло вътрешна.

Синдромът на параноичните „сенчести бизнесмени“

Заглушителят от „Драгалевци“ неофициално се свързва с охранявания комплекс на подземни фигури като Размиг Чакърян – Ами и Христофорос Аманатидис – Таки. Оказа се, че устройството е закупено от българска фирма още през 2022 г.

Големият риск е, че подобна апаратура се е превърнала в модна тенденция за лична сигурност сред сивия сектор. Богати и влиятелни лица, изпитващи параноя от проследяване или нападения с дронове, купуват нелегално същата бойна техника.

Паралелно с акцията в София, МВР и ДАНС обискираха имоти в пограничното село Капитан Андреево, изземвайки предаватели. Това потвърждава наличието на логистична мрежа за такива устройства в Южна България. Ако сенчест бизнесмен в Пловдивския регион е активирал подобен „щит“ за лична защита, той съвсем "странично" е могъл да заслепи навигацията на прелитащия правителствен самолет.

Частен ефирен хаос вместо хибридна война

Държавните институции дълго време криеха мащабите на проблема с аргумента за външна геополитическа намеса. Днес вече е ясно: безопасността на международните полети над България е заложник на частните охранителни нужди на родния ъндърграунд. Разследването и компютърно-техническите експертизи на иззетата техника тепърва ще установяват колко точно такива устройства оперират незабелязано на българска територия.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ейййй, верно бе!

    6 2 Отговор
    А кво стана с високотехнологичния барутник на Крадев, Буци, Урсуляка и Блекрок-райхметал? Ще го бъде ли?

    Коментиран от #7

    22:04 25.08.2026

  • 2 В Бял Джип

    8 1 Отговор
    Имало второ устройство.

    22:04 25.08.2026

  • 3 Сандански

    4 3 Отговор
    ..добрее дошли във Сандански приятели...

    22:05 25.08.2026

  • 4 Пич

    4 3 Отговор
    Точно!!!
    Ти да не мислиш, че нашите корумпирани служби, къде са на заплати при мутрите, са се разтърчали...?!
    Някой от ЕС и САЩ много здраво ги е изритал в муцуните!!!

    22:12 25.08.2026

  • 5 бою циганина

    5 2 Отговор
    то тая техника за друго я ползвахме

    22:13 25.08.2026

  • 6 туй хаяши

    4 2 Отговор
    и то е за доживотен бе водопад

    22:16 25.08.2026

  • 7 Българин

    1 3 Отговор

    До коментар #1 от "Ейййй, верно бе!":

    Ще го бъде барутника, но в намален мащаб. Ще са само 6 завода, в 4 града - Шумен, Казанлък, Смядово и Сопот. В тях ще работят само 27 хиляди и ще произвежда 3,2 милина тона барут и твърди ракетни горива.
    Тия приказки, дето в заводите щели да работят 60-70 хиляди, и щяло да има завод за въоръжения, за сега отпадат.

    Коментиран от #9, #10

    22:25 25.08.2026

  • 8 Зевзек

    5 0 Отговор
    Долу Урсула Фон де Лайнарен.

    22:30 25.08.2026

  • 9 Дзак

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "Българин":

    Административни клюки!

    22:41 25.08.2026

  • 10 Анонимен

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "Българин":

    Ах, колко сме важни!

    22:43 25.08.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Анонимен

    3 0 Отговор
    Самолетът не е имал загуба на GPS сигнал, спрете да повтаряте тази доказана лъжа. Никоя система, нито на самолета, нито на летището, нито никой друг наоколо не е видял заглушаване; дори и пилотът не е видял такова (да, напук на написаното в статията, никой пилот не е докладвал такова нещо)!

    22:59 25.08.2026

  • 13 1111

    3 0 Отговор
    Евала на завалията, ама е трябвало направо да стопи електриката на самолета на Буурсука фор дей Лайкнен.

    23:00 25.08.2026

  • 14 леле мале,

    0 0 Отговор
    "От техническа гледна точка е ясно, че конкретният апарат от „Драгалевци“ няма как физически да достигне и да свали сигнала на самолет над Тракийската низина."
    Ами спред официалните данни, поне тези тиражирани в медиите, Заглушаващото устройство на практика е намерено монтирано в превозно средство паркирано пред ресторанта в Драгалевци. Какъв тогава е проблема това превозно средство да се разхожда из страната както всички останали? Докога ще се опитват да ни правят на лакирани канарчета?

    23:04 25.08.2026

  • 15 Милен

    0 0 Отговор
    Имам чувството, че ни занимават с пълни глупости. Самолетите се управляват и с други технологии не само по GPS сигнал. Тъй че няма как самолета на ,,урсулата" да е бил прецакан от един ,,заглушител".

    Коментиран от #17

    23:04 25.08.2026

  • 16 Въпроса, чийто отговор е интересен, е

    0 0 Отговор
    Дали колата, в която е намерено устройството е пътувала?. Има вероятност ако е излизала извън сградата, с нея да е пътувал някой "изчезнал" издирван, примерно "еврото" - ако случайно пребивава наблизо до мястото, където е изчезнал или някой друг.
    Засечена ли е въпросната кола от камери някъде?

    23:18 25.08.2026

  • 17 Я по сериозно!

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "Милен":

    Никой не твърди, че самолета е претърпял някакви щети или загубил възможност за управление. Напротив, още след инцидента беше съобщено, че е приземен успешно с други навигационни методи. Това обаче не отменя въпроса защо и как изведнъж изчезва сигнала на GPS в целия район на летището. Дори и да не беше точно този самолет това трябва да е сигнал за отговорните институции, че има нещо гнило. Явно някой или нещо се намесва, но е срамно повече от година службите, на които се плащат луди пари от сметка която само данъкоплатците пълним, да нямат никакво понятие за източника на проблема. Веднага всички медии разпространиха най елементарното обяснение с руска намеса, службите също поеха тази топка и властите замлъкнаха като... няма да казвам какво, че да не ми изтрият коментара.

    23:30 25.08.2026