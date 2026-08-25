Заглушен ли бе самолетът на Урсула фон дер Лайен от уред като този в Драгалевци?

Разследването на мощния GPS заглушител, открит от ДАНС и МВР в столичния квартал „Драгалевци“, провокира сериозни въпроси за националната ни сигурност. Разкритията от вечерта на 25 август 2026 г. показват, че уредът е работил поне от една година и е имал капацитет да смущава сигнали в радиус до 10 километра.
Този случай повдига ключовата хипотеза: Възможно ли е мистериозната загуба на GPS сигнал от самолета на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен над Южна България през септември 2025 г. да е предизвикана от точно такъв тип устройство, притежавано от други страхуващи се за сигурността си сенчести бизнесмени?
Техническият парадокс и логическата връзка
От техническа гледна точка е ясно, че конкретният апарат от „Драгалевци“ няма как физически да достигне и да свали сигнала на самолет над Тракийската низина. Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) ограничи хипотетичните възможности на неговия обхват до 10 км.
Логическата връзка обаче се крие в технологичния модел. Случаят в София доказа, че в България свободно оперира черна техника с военна мощност, маскирана като „защита срещу дронове“. Хипотезата, че самолетът на ЕК е станал жертва на аналогично устройство, разположено в Южна България, съвсем не е лишено от логика.
Критичният инцидент над Тракия през 2025 г.
При пристигането на Урсула фон дер Лайен през септември 2025 г., пилотите докладваха за внезапно и пълно изчезване на сателитния навигационен сигнал. То се случи в въздушното пространство на Южна България, при подход за кацане към Летище Пловдив.
Екипажът бе принуден да премине в авариен режим. Кацането бе извършено успешно чрез наземни радионавигационни средства на РВД и физически хартиени карти. Тогава властта обясни срива с руска радиоелектронна война в Черно море, което бе подкрепено и от публикации във Financial Times. Разкритията от август 2026 г. обаче показват, че заплахата може да е била изцяло вътрешна.
Синдромът на параноичните „сенчести бизнесмени“
Заглушителят от „Драгалевци“ неофициално се свързва с охранявания комплекс на подземни фигури като Размиг Чакърян – Ами и Христофорос Аманатидис – Таки. Оказа се, че устройството е закупено от българска фирма още през 2022 г.
Големият риск е, че подобна апаратура се е превърнала в модна тенденция за лична сигурност сред сивия сектор. Богати и влиятелни лица, изпитващи параноя от проследяване или нападения с дронове, купуват нелегално същата бойна техника.
Паралелно с акцията в София, МВР и ДАНС обискираха имоти в пограничното село Капитан Андреево, изземвайки предаватели. Това потвърждава наличието на логистична мрежа за такива устройства в Южна България. Ако сенчест бизнесмен в Пловдивския регион е активирал подобен „щит“ за лична защита, той съвсем "странично" е могъл да заслепи навигацията на прелитащия правителствен самолет.
Частен ефирен хаос вместо хибридна война
Държавните институции дълго време криеха мащабите на проблема с аргумента за външна геополитическа намеса. Днес вече е ясно: безопасността на международните полети над България е заложник на частните охранителни нужди на родния ъндърграунд. Разследването и компютърно-техническите експертизи на иззетата техника тепърва ще установяват колко точно такива устройства оперират незабелязано на българска територия.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ейййй, верно бе!
Коментиран от #7
22:04 25.08.2026
2 В Бял Джип
22:04 25.08.2026
3 Сандански
22:05 25.08.2026
4 Пич
Ти да не мислиш, че нашите корумпирани служби, къде са на заплати при мутрите, са се разтърчали...?!
Някой от ЕС и САЩ много здраво ги е изритал в муцуните!!!
22:12 25.08.2026
5 бою циганина
22:13 25.08.2026
6 туй хаяши
22:16 25.08.2026
7 Българин
До коментар #1 от "Ейййй, верно бе!":Ще го бъде барутника, но в намален мащаб. Ще са само 6 завода, в 4 града - Шумен, Казанлък, Смядово и Сопот. В тях ще работят само 27 хиляди и ще произвежда 3,2 милина тона барут и твърди ракетни горива.
Тия приказки, дето в заводите щели да работят 60-70 хиляди, и щяло да има завод за въоръжения, за сега отпадат.
Коментиран от #9, #10
22:25 25.08.2026
8 Зевзек
22:30 25.08.2026
9 Дзак
До коментар #7 от "Българин":Административни клюки!
22:41 25.08.2026
10 Анонимен
До коментар #7 от "Българин":Ах, колко сме важни!
22:43 25.08.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Анонимен
22:59 25.08.2026
13 1111
23:00 25.08.2026
14 леле мале,
Ами спред официалните данни, поне тези тиражирани в медиите, Заглушаващото устройство на практика е намерено монтирано в превозно средство паркирано пред ресторанта в Драгалевци. Какъв тогава е проблема това превозно средство да се разхожда из страната както всички останали? Докога ще се опитват да ни правят на лакирани канарчета?
23:04 25.08.2026
15 Милен
Коментиран от #17
23:04 25.08.2026
16 Въпроса, чийто отговор е интересен, е
Засечена ли е въпросната кола от камери някъде?
23:18 25.08.2026
17 Я по сериозно!
До коментар #15 от "Милен":Никой не твърди, че самолета е претърпял някакви щети или загубил възможност за управление. Напротив, още след инцидента беше съобщено, че е приземен успешно с други навигационни методи. Това обаче не отменя въпроса защо и как изведнъж изчезва сигнала на GPS в целия район на летището. Дори и да не беше точно този самолет това трябва да е сигнал за отговорните институции, че има нещо гнило. Явно някой или нещо се намесва, но е срамно повече от година службите, на които се плащат луди пари от сметка която само данъкоплатците пълним, да нямат никакво понятие за източника на проблема. Веднага всички медии разпространиха най елементарното обяснение с руска намеса, службите също поеха тази топка и властите замлъкнаха като... няма да казвам какво, че да не ми изтрият коментара.
23:30 25.08.2026