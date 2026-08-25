Заглушен ли бе самолетът на Урсула фон дер Лайен от уред като този в Драгалевци?

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Разследването на мощния GPS заглушител, открит от ДАНС и МВР в столичния квартал „Драгалевци“, провокира сериозни въпроси за националната ни сигурност. Разкритията от вечерта на 25 август 2026 г. показват, че уредът е работил поне от една година и е имал капацитет да смущава сигнали в радиус до 10 километра.

Този случай повдига ключовата хипотеза: Възможно ли е мистериозната загуба на GPS сигнал от самолета на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен над Южна България през септември 2025 г. да е предизвикана от точно такъв тип устройство, притежавано от други страхуващи се за сигурността си сенчести бизнесмени?

Техническият парадокс и логическата връзка

От техническа гледна точка е ясно, че конкретният апарат от „Драгалевци“ няма как физически да достигне и да свали сигнала на самолет над Тракийската низина. Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) ограничи хипотетичните възможности на неговия обхват до 10 км.

Логическата връзка обаче се крие в технологичния модел. Случаят в София доказа, че в България свободно оперира черна техника с военна мощност, маскирана като „защита срещу дронове“. Хипотезата, че самолетът на ЕК е станал жертва на аналогично устройство, разположено в Южна България, съвсем не е лишено от логика.

Критичният инцидент над Тракия през 2025 г.

При пристигането на Урсула фон дер Лайен през септември 2025 г., пилотите докладваха за внезапно и пълно изчезване на сателитния навигационен сигнал. То се случи в въздушното пространство на Южна България, при подход за кацане към Летище Пловдив.

Екипажът бе принуден да премине в авариен режим. Кацането бе извършено успешно чрез наземни радионавигационни средства на РВД и физически хартиени карти. Тогава властта обясни срива с руска радиоелектронна война в Черно море, което бе подкрепено и от публикации във Financial Times. Разкритията от август 2026 г. обаче показват, че заплахата може да е била изцяло вътрешна.

Синдромът на параноичните „сенчести бизнесмени“

Заглушителят от „Драгалевци“ неофициално се свързва с охранявания комплекс на подземни фигури като Размиг Чакърян – Ами и Христофорос Аманатидис – Таки. Оказа се, че устройството е закупено от българска фирма още през 2022 г.

Големият риск е, че подобна апаратура се е превърнала в модна тенденция за лична сигурност сред сивия сектор. Богати и влиятелни лица, изпитващи параноя от проследяване или нападения с дронове, купуват нелегално същата бойна техника.

Паралелно с акцията в София, МВР и ДАНС обискираха имоти в пограничното село Капитан Андреево, изземвайки предаватели. Това потвърждава наличието на логистична мрежа за такива устройства в Южна България. Ако сенчест бизнесмен в Пловдивския регион е активирал подобен „щит“ за лична защита, той съвсем "странично" е могъл да заслепи навигацията на прелитащия правителствен самолет.

Частен ефирен хаос вместо хибридна война

Държавните институции дълго време криеха мащабите на проблема с аргумента за външна геополитическа намеса. Днес вече е ясно: безопасността на международните полети над България е заложник на частните охранителни нужди на родния ъндърграунд. Разследването и компютърно-техническите експертизи на иззетата техника тепърва ще установяват колко точно такива устройства оперират незабелязано на българска територия.