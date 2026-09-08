Футболист на ЦСКА с тежко наказание

Футболистът на ЦСКА Мохамед Брахим беше наказан за три мача от УЕФА след червения картон, който получи в първия двубой срещу ОФИ Крит от плейофите за класиране в Лига Европа.
Френският универсален футболист вече изтърпя първата среща от санкцията, след като пропусна реванша срещу гръцкия тим.
Така Брахим няма да бъде на разположение на ЦСКА и за първите два мача на отбора в основната фаза на Лигата на конференциите. Той ще пропусне домакинството срещу Монако на 15 октомври, както и гостуването на датския Нордселанд седмица по-късно.
Наказанието е сериозен удар за старши треньора Христо Янев, който няма да може да разчита на един от универсалните си футболисти в два от ключовите двубои на "армейците" в европейската кампания.
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1 Гуцката
06:50 08.09.2026