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Футболист на ЦСКА с тежко наказание

Футболист на ЦСКА с тежко наказание

8 Септември, 2026 06:20 496 1

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Френският универсален футболист вече изтърпя първата среща от санкцията, след като пропусна реванша срещу гръцкия тим

Футболист на ЦСКА с тежко наказание - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Футболистът на ЦСКА Мохамед Брахим беше наказан за три мача от УЕФА след червения картон, който получи в първия двубой срещу ОФИ Крит от плейофите за класиране в Лига Европа.

Френският универсален футболист вече изтърпя първата среща от санкцията, след като пропусна реванша срещу гръцкия тим.

Така Брахим няма да бъде на разположение на ЦСКА и за първите два мача на отбора в основната фаза на Лигата на конференциите. Той ще пропусне домакинството срещу Монако на 15 октомври, както и гостуването на датския Нордселанд седмица по-късно.

Наказанието е сериозен удар за старши треньора Христо Янев, който няма да може да разчита на един от универсалните си футболисти в два от ключовите двубои на "армейците" в европейската кампания.


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  • 1 Гуцката

    0 0 Отговор
    Ако не се казваше Мохамед наказанието щеше да е един мач.

    06:50 08.09.2026

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