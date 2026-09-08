Футболист на ЦСКА с тежко наказание

Футболистът на ЦСКА Мохамед Брахим беше наказан за три мача от УЕФА след червения картон, който получи в първия двубой срещу ОФИ Крит от плейофите за класиране в Лига Европа.

Френският универсален футболист вече изтърпя първата среща от санкцията, след като пропусна реванша срещу гръцкия тим.

Така Брахим няма да бъде на разположение на ЦСКА и за първите два мача на отбора в основната фаза на Лигата на конференциите. Той ще пропусне домакинството срещу Монако на 15 октомври, както и гостуването на датския Нордселанд седмица по-късно.

Наказанието е сериозен удар за старши треньора Христо Янев, който няма да може да разчита на един от универсалните си футболисти в два от ключовите двубои на "армейците" в европейската кампания.