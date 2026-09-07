Доц. Милен Любенов: Колебанието на Борисов за участието на ГЕРБ в президентските избори е трудно обяснимо

Започна „горещата“ политическа есен, а партиите вече се позиционират преди предстоящия президентски вот. Все още обаче липсват ключови кандидати, което затруднява прогнозите за възможния балотаж.

Според политолога доц. Милен Любенов трябва да се изчакат окончателните решения на ГЕРБ и „Възраждане“, за да може по-ясно да се прецени разпределението на силите. „Трябва да изчакаме крайното решение на ГЕРБ, както и кандидата на „Възраждане“. Тогава можем да кажем с по-голяма яснота вероятностите за балотаж“, заяви Любенов в ефира на Nova News.

По думите му колебанието на Бойко Борисов относно участието на ГЕРБ в президентските избори е трудно обяснимо, тъй като лидерът на партията е направил няколко противоречиви изказвания.

„Първото изказване беше: „Защо да участваме на избори, които не можем да спечелим?“, но ГЕРБ на няколко пъти участваха на избори, включително през 2021 г., когато подкрепиха професор Герджиков и беше ясно, че няма да спечелят. От друга страна, само преди седмица Борисов заяви, че вотът е предрешен, а вчера - че може да има изненада“, коментира политологът.

Според Любенов зад колебанието на Борисов може да стои опасението от слаб резултат на кандидата на ГЕРБ. „Аз мисля, че това, което притеснява г-н Борисов, е, че кандидат на ГЕРБ може да получи доста нисък резултат, което ще покаже сериозно електорално свиване на партията“, посочи той.

Любенов коментира и кандидат-президентската двойка Андрей Гюров - Кандев. По думите му появата им не е изненада, но ключовият въпрос е каква кампания ще изберат.

„Мисля, че кандидат-президентската двойка Гюров-Кандев не е изненада, но въпросът е каква кампания ще водят. Дали ще продължат с видеоматериалите в социалните мрежи, или ще заложат на една истинска политическа кампания, в която ще се сблъскат политически тези между кандидатите“, каза политологът.

Според Любенов, въпреки че президентският вот е мажоритарен, партийният фактор остава определящ.

„Решаващият глас е партийният. Трябва да се стъпи и на настоящата политическа картина. Вотът е мажоритарен, но партийната подкрепа е решаваща - точно поради това Илияна Йотова е фаворит“, заяви той.