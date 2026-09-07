Доц. Милен Любенов: Колебанието на Борисов за участието на ГЕРБ в президентските избори е трудно обяснимо

Започна „горещата“ политическа есен, а партиите вече се позиционират преди предстоящия президентски вот. Все още обаче липсват ключови кандидати, което затруднява прогнозите за възможния балотаж.
Според политолога доц. Милен Любенов трябва да се изчакат окончателните решения на ГЕРБ и „Възраждане“, за да може по-ясно да се прецени разпределението на силите. „Трябва да изчакаме крайното решение на ГЕРБ, както и кандидата на „Възраждане“. Тогава можем да кажем с по-голяма яснота вероятностите за балотаж“, заяви Любенов в ефира на Nova News.
По думите му колебанието на Бойко Борисов относно участието на ГЕРБ в президентските избори е трудно обяснимо, тъй като лидерът на партията е направил няколко противоречиви изказвания.
„Първото изказване беше: „Защо да участваме на избори, които не можем да спечелим?“, но ГЕРБ на няколко пъти участваха на избори, включително през 2021 г., когато подкрепиха професор Герджиков и беше ясно, че няма да спечелят. От друга страна, само преди седмица Борисов заяви, че вотът е предрешен, а вчера - че може да има изненада“, коментира политологът.
Според Любенов зад колебанието на Борисов може да стои опасението от слаб резултат на кандидата на ГЕРБ. „Аз мисля, че това, което притеснява г-н Борисов, е, че кандидат на ГЕРБ може да получи доста нисък резултат, което ще покаже сериозно електорално свиване на партията“, посочи той.
Любенов коментира и кандидат-президентската двойка Андрей Гюров - Кандев. По думите му появата им не е изненада, но ключовият въпрос е каква кампания ще изберат.
„Мисля, че кандидат-президентската двойка Гюров-Кандев не е изненада, но въпросът е каква кампания ще водят. Дали ще продължат с видеоматериалите в социалните мрежи, или ще заложат на една истинска политическа кампания, в която ще се сблъскат политически тези между кандидатите“, каза политологът.
Според Любенов, въпреки че президентският вот е мажоритарен, партийният фактор остава определящ.
„Решаващият глас е партийният. Трябва да се стъпи и на настоящата политическа картина. Вотът е мажоритарен, но партийната подкрепа е решаваща - точно поради това Илияна Йотова е фаворит“, заяви той.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
20:37 07.09.2026
2 Ала Бала
20:38 07.09.2026
3 Десен
20:40 07.09.2026
4 Яшар
20:43 07.09.2026
5 Анонимен
20:43 07.09.2026
6 Иван
20:46 07.09.2026
7 Нексус
Това е кауза пердута!
Зад Мунчо и ИдиЙотова е цялата червена мафия плюс продажните журналя!
Реклами, медиен комфорт!
Червените тролове денонощно изливаха помии по г-н Герджиков и видяхме резултата!
Един колега каза - нация, предпочела казармения идиот пред образования историк, заслужава съдбата си!
Коментиран от #22
20:47 07.09.2026
8 ЕДГАР КЕЙСИ
Коментиран от #18
20:50 07.09.2026
9 Буци
20:50 07.09.2026
10 Сзо
Коментиран от #23
20:52 07.09.2026
11 Апел в социалните мрежи
20:54 07.09.2026
12 А, стига
20:56 07.09.2026
13 Мда
20:58 07.09.2026
14 И Киев е Руски
20:59 07.09.2026
15 БОЦ - ко
Лично пълнена от третият на Деса,
Няма дъно, ама и стени,
Само дръжка, етикетче и цени...
21:02 07.09.2026
16 Боко тиквун
21:02 07.09.2026
17 Ако ГЕРБ
Б. Б. не иска да е в положение на губещи всички власти и Радев да командва страната.
21:03 07.09.2026
18 И Киев е Руски
До коментар #8 от "ЕДГАР КЕЙСИ":Едгар не знамкойси.Стягай тапсото и заминавай за Украйна по зеленски търси инжинери да въстановят кривой рог
21:04 07.09.2026
19 Вана
Просто Борисов е господин никой вече
21:07 07.09.2026
20 Ний ша Ва упрайм
21:08 07.09.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Това магаре нямаше кой да го избере
До коментар #7 от "Нексус":"Образованият" се държа като изтърван от лечебно заведение на тв дебата и съвсем логично загуби. Политиката не е за клоуни!
21:28 07.09.2026
23 Само дето
До коментар #10 от "Сзо":Никой не се нуждае от подкрепата му.
21:30 07.09.2026