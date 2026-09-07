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Доц. Милен Любенов: Колебанието на Борисов за участието на ГЕРБ в президентските избори е трудно обяснимо

Доц. Милен Любенов: Колебанието на Борисов за участието на ГЕРБ в президентските избори е трудно обяснимо

7 Септември, 2026 20:34 777 23

  • милен любенов-
  • бойко борисов-
  • колебание-
  • участие-
  • президентски избори

„Решаващият глас е партийният. Трябва да се стъпи и на настоящата политическа картина. Вотът е мажоритарен, но партийната подкрепа е решаваща - точно поради това Илияна Йотова е фаворит“, заяви политологът.

Доц. Милен Любенов: Колебанието на Борисов за участието на ГЕРБ в президентските избори е трудно обяснимо - 1
Снимка: NovaNews
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Започна „горещата“ политическа есен, а партиите вече се позиционират преди предстоящия президентски вот. Все още обаче липсват ключови кандидати, което затруднява прогнозите за възможния балотаж.
Според политолога доц. Милен Любенов трябва да се изчакат окончателните решения на ГЕРБ и „Възраждане“, за да може по-ясно да се прецени разпределението на силите. „Трябва да изчакаме крайното решение на ГЕРБ, както и кандидата на „Възраждане“. Тогава можем да кажем с по-голяма яснота вероятностите за балотаж“, заяви Любенов в ефира на Nova News.
По думите му колебанието на Бойко Борисов относно участието на ГЕРБ в президентските избори е трудно обяснимо, тъй като лидерът на партията е направил няколко противоречиви изказвания.

„Първото изказване беше: „Защо да участваме на избори, които не можем да спечелим?“, но ГЕРБ на няколко пъти участваха на избори, включително през 2021 г., когато подкрепиха професор Герджиков и беше ясно, че няма да спечелят. От друга страна, само преди седмица Борисов заяви, че вотът е предрешен, а вчера - че може да има изненада“, коментира политологът.

Според Любенов зад колебанието на Борисов може да стои опасението от слаб резултат на кандидата на ГЕРБ. „Аз мисля, че това, което притеснява г-н Борисов, е, че кандидат на ГЕРБ може да получи доста нисък резултат, което ще покаже сериозно електорално свиване на партията“, посочи той.

Любенов коментира и кандидат-президентската двойка Андрей Гюров - Кандев. По думите му появата им не е изненада, но ключовият въпрос е каква кампания ще изберат.

„Мисля, че кандидат-президентската двойка Гюров-Кандев не е изненада, но въпросът е каква кампания ще водят. Дали ще продължат с видеоматериалите в социалните мрежи, или ще заложат на една истинска политическа кампания, в която ще се сблъскат политически тези между кандидатите“, каза политологът.

Според Любенов, въпреки че президентският вот е мажоритарен, партийният фактор остава определящ.

„Решаващият глас е партийният. Трябва да се стъпи и на настоящата политическа картина. Вотът е мажоритарен, но партийната подкрепа е решаваща - точно поради това Илияна Йотова е фаворит“, заяви той.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    5 7 Отговор
    Вълчев е кандидатът на ГЕРБ.

    20:37 07.09.2026

  • 2 Ала Бала

    2 5 Отговор
    Ами ако сегашните му служат добре, защо да участва?

    20:38 07.09.2026

  • 3 Десен

    5 4 Отговор
    Бойко се има и е бос на босовете на БГ мафията ..капи де...Бойко Борисов е страхливец в същността си ...имаме нужда от теб Тикви за да не получим да властват децата на комунистите ...ти си по малкото зло

    20:40 07.09.2026

  • 4 Яшар

    7 4 Отговор
    Как да кажа ...не искам да обиждам ..Йотова не трябва да став президент ...Радев и като министър нищо не прави буквално ...незнаен какво да прави страх го е ..в държавата освен мафията върлува и държавната мафия всички се мислят за недосегаеми ...или народа ни е прст

    20:43 07.09.2026

  • 5 Анонимен

    7 2 Отговор
    Тиквата се е снишил защото няма алтернатива и е вече магнитски.Всички около него са корумпирани

    20:43 07.09.2026

  • 6 Иван

    9 2 Отговор
    Да бъдеш президент не е като да махаш филии с мас бодигард тези където са родени да лазят никога няма да летят

    20:46 07.09.2026

  • 7 Нексус

    7 5 Отговор
    Въобще не е трудно обяснимо!
    Това е кауза пердута!
    Зад Мунчо и ИдиЙотова е цялата червена мафия плюс продажните журналя!
    Реклами, медиен комфорт!
    Червените тролове денонощно изливаха помии по г-н Герджиков и видяхме резултата!

    Един колега каза - нация, предпочела казармения идиот пред образования историк, заслужава съдбата си!

    Коментиран от #22

    20:47 07.09.2026

  • 8 ЕДГАР КЕЙСИ

    5 3 Отговор
    ПОВЕДЕНИЕТО НА БОЙКО Е ........................ МНОГО "ЛЕСНО" ОБЯСНИМО .....................,.. ТОЙ ПОВТАРЯ МУНЧОВИЯ ПЪТ НА ПРЕДАТЕЛСТВО В ..................,.... ИНТЕРЕС НА ПУТЛЕРОВА РУСИЯ ......................... ФАКТ !

    Коментиран от #18

    20:50 07.09.2026

  • 9 Буци

    7 1 Отговор
    по известен като чекмеджан е умен и усеща чамугата...

    20:50 07.09.2026

  • 10 Сзо

    3 3 Отговор
    Боко ще пзазари гласовете на герб за пидкрепа на този който му обещае част от пицата

    Коментиран от #23

    20:52 07.09.2026

  • 11 Апел в социалните мрежи

    3 3 Отговор
    Напусни България йотовица - национален предател и крадец! Сватба на сина ти Марин Йотов за 1.6 млн.в Правец. На една маса Гергов - откраднал Пловдивския панаир и х-л Санкт Петербург ( бивш Тримонциум) и стотици милиони от Българския народ , зловещия генерал от ДС Сотир Ушев с предявени обвинения за кражби, оттам на милиционерите казват "Ушеви" и жена му Весела Лечева и за капак при тях мунчо кРадев който с ехидна усмивка маха на фотографите. Еднакво гнуснии мунчовите крадци и убития бивш чалга месия славуца от Учиндол който се потопи в бърлогата си и не смее да се покаже. Вън от България крадци и национални предатели.

    20:54 07.09.2026

  • 12 А, стига

    0 3 Отговор
    С тези червени. Мафията отдавна няма цвят. Тя е слугинаж на завладялите в момента територията. Нима "червени" са били масони, тамплиепи и кви ли не още. Йотова, както и Радев, е член на т.н.тайно общество. Такива индивиди в нормални държави на са допускат до национални институции. Нооо, в нормални държави. Питане- кой ще изпълнява ролята на президент в предизборната кампания? Чакам отговор.

    20:56 07.09.2026

  • 13 Мда

    2 0 Отговор
    Бля, бля. Намсикойси милен любенов от герб за колебанието на борисов. Оня делян плампа същото. Сеир да има...

    20:58 07.09.2026

  • 14 И Киев е Руски

    3 0 Отговор
    Много е просто усеща квадратния как леко го е налазил

    20:59 07.09.2026

  • 15 БОЦ - ко

    3 1 Отговор
    Кошницата на "прогреса",
    Лично пълнена от третият на Деса,
    Няма дъно, ама и стени,
    Само дръжка, етикетче и цени...

    21:02 07.09.2026

  • 16 Боко тиквун

    3 1 Отговор
    Българистан СЕ УПРАВЛЯВА ОТ ДЖУДЖЕТАТА ПЕПИ ЕВРОТО НОТАРИУСА ЗЛАТКО БАРЕТАТА ПАШАТА БРЕНДО АЛЕКСЕЙ ПЕТРОВ БОГ ДА ГО ПРОСТИ..И ХРИСТОФОРИС АМАНАНТИДИС ТАКИ...ТАКИ ...ДЪНКАТА ОТ ВАРНА И ДРУГИ МАФИЯ МАФИЯ ..

    21:02 07.09.2026

  • 17 Ако ГЕРБ

    1 0 Отговор
    не предложи кандидат президентска двойка, то вероятността да последва съдбата на БСП се увеличава. И да не забравяме, че ГЕРБ е статуира а да управлява, директно или индиректно.
    Б. Б. не иска да е в положение на губещи всички власти и Радев да командва страната.

    21:03 07.09.2026

  • 18 И Киев е Руски

    3 3 Отговор

    До коментар #8 от "ЕДГАР КЕЙСИ":

    Едгар не знамкойси.Стягай тапсото и заминавай за Украйна по зеленски търси инжинери да въстановят кривой рог

    21:04 07.09.2026

  • 19 Вана

    3 1 Отговор
    Доц. Милен Любенов: Колебанието на Борисов за участието на ГЕРБ в президентските избори е тр
    Просто Борисов е господин никой вече

    21:07 07.09.2026

  • 20 Ний ша Ва упрайм

    2 1 Отговор
    в мемоарите си по късно бат Бойчо ще пише как са го привиквали от посолството и са го "съветвали" за коалиция със СДС, както за сглобката и сега за президентската далавера

    21:08 07.09.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Това магаре нямаше кой да го избере

    0 1 Отговор

    До коментар #7 от "Нексус":

    "Образованият" се държа като изтърван от лечебно заведение на тв дебата и съвсем логично загуби. Политиката не е за клоуни!

    21:28 07.09.2026

  • 23 Само дето

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "Сзо":

    Никой не се нуждае от подкрепата му.

    21:30 07.09.2026

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