Предложили Карвахал на Ман Сити и Ливърпул

Бившият капитан на Реал Мадрид Даниел Карвахал продължава да търси ново предизвикателство, след като през лятото се раздели с испанския гранд и в момента е свободен агент.

Според информация на TEAMtalk представители на 34-годишния десен защитник са предложили услугите му на Ливърпул и Манчестър Сити. Интерес към опитния испанец проявява и Фулъм.

Карвахал напусна Реал Мадрид след 13 години в клуба, през които спечели общо 26 големи трофея, включително шест титли в Шампионската лига.

Желанието на испанския национал е да продължи да играе на най-високо ниво. През последните седмици той е провел разговори с няколко клуба от Испания, а към него има интерес още от Мейджър Лийг Сокър, Саудитската професионална лига и други европейски първенства.

Фулъм се очертава като една от реалните възможности за Карвахал. Начело на лондончани е Алваро Арбелоа – негов бивш съотборник в Реал Мадрид, с когото двамата поддържат отлични отношения.

Междувременно Ливърпул и Манчестър Сити също са получили предложение да привлекат опитния десен бек. И двата английски гранда търсят допълнителни опции по фланговете на защитата, но към момента все още не са взели окончателно решение дали да отправят оферта.

Фактът, че Карвахал е свободен агент, означава, че евентуалният му нов клуб няма да плаща трансферна сума, което прави испанеца атрактивна възможност на пазара въпреки неговата възраст.