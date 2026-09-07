Доц. Щерьо Ножаров: Увеличението на МРЗ трябва да бъде умерено- вдигане с около 40 евро, но не и с повече

Предлаганото увеличение на минималната работна заплата, отражението му върху икономиката и необходимостта от промени в пенсионната система коментираха икономистите доц. Щерьо Ножаров и проф. Николай Щерев в ефира на „Твоят ден“ по Nova News. Повод за разговора станаха заявените от социалния министър Наталия Ефремова възможни промени в доходите през следващата година.

Според доц. Ножаров обсъжданото увеличение на минималната заплата с между 40 и 50 евро означава ръст от около 6,5 до 8%. Той предупреди, че подобен темп изпреварва дългосрочния ръст на производителността на труда и може да засили охлаждането на пазара на труда.

„Заетостта за последната година е паднала с 0,5%. Имаме категорично охлаждане на пазара на труда“, посочи Ножаров. Според него прекалено бързото административно увеличаване на минималното възнаграждение може да ускори и замяната на нискоквалифициран труд с автоматизация.

Проф. Щерев защити различен поглед към минималната заплата. Според него тя има и важна социална функция и трябва да позволява на работещите да покриват основните си разходи. По думите му повишаването ѝ може да се превърне и в стимул за бизнеса да инвестира в технологии, а за работещите - да повишават квалификацията си.

„С прекалено високата заплата можем да създадем именно тази вълна, при която фирмите заменят работниците с техника, нови технологии и системи с изкуствен интелект. Това трябва да бъде стимул за хората да повишават своята квалификация“, коментира Щерев.

Доц. Ножаров обърна внимание и на ефекта върху държавните финанси. По думите му повишаването на минималната заплата води до необходимост от увеличение на възнагражденията на част от служителите в бюджетния сектор, а в по-дългосрочен план влияе и върху пенсионните разходи.

Затова според него увеличението трябва да бъде умерено. „Бих казал, че е приемливо едно вдигане с около 40 евро, но не и с повече“, заяви Ножаров.

Проф. Щерев постави акцент и върху големите регионални различия в доходите. По думите му София е значително по-близо до европейските равнища, докато в останалите части на страната възнагражденията са чувствително по-ниски. Според него по-високата минимална заплата може да бъде инструмент и за ограничаване на тази разлика.

Двамата икономисти се обединиха около необходимостта от реформи в пенсионната система и по-специално при първа и втора категория труд. Ножаров смята, че сегашните правила не отчитат достатъчно промените в условията на работа, настъпили вследствие на автоматизацията и технологичното развитие.

„Списъкът с категориите труд е буквално копиран от социалистическия списък. За всички тези години автоматизацията и изкуственият интелект много напреднаха и рисковете вече не са същите“, заяви той.

Според Ножаров трябва да се преразгледат и възможностите за ранно пенсиониране и част от привилегиите при напускане на системата.

Проф. Щерев също подкрепи промени. „За да има повече пари за пенсионерите, трябва да се преосмисли начинът, по който се извършва пенсионирането в страната“, заяви той. Според него хората, които дълго време работят на едно място, могат да получават допълнителни стимули още по време на трудовия си живот, вместо големи плащания при пенсиониране, което би намалило натиска върху държавния бюджет.