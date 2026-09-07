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Доц. Щерьо Ножаров: Увеличението на МРЗ трябва да бъде умерено- вдигане с около 40 евро, но не и с повече

Доц. Щерьо Ножаров: Увеличението на МРЗ трябва да бъде умерено- вдигане с около 40 евро, но не и с повече

7 Септември, 2026 17:29 482 17

  • щерьо ножаров-
  • минимална работна заплата-
  • увеличение-
  • 40 евро

Проф. Николай Щерев защити различен поглед към минималната заплата. Според него тя има и важна социална функция и трябва да позволява на работещите да покриват основните си разходи. По думите му повишаването ѝ може да се превърне и в стимул за бизнеса да инвестира в технологии, а за работещите - да повишават квалификацията си.

Доц. Щерьо Ножаров: Увеличението на МРЗ трябва да бъде умерено- вдигане с около 40 евро, но не и с повече - 1
Снимка: NovaNews
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Предлаганото увеличение на минималната работна заплата, отражението му върху икономиката и необходимостта от промени в пенсионната система коментираха икономистите доц. Щерьо Ножаров и проф. Николай Щерев в ефира на „Твоят ден“ по Nova News. Повод за разговора станаха заявените от социалния министър Наталия Ефремова възможни промени в доходите през следващата година.
Според доц. Ножаров обсъжданото увеличение на минималната заплата с между 40 и 50 евро означава ръст от около 6,5 до 8%. Той предупреди, че подобен темп изпреварва дългосрочния ръст на производителността на труда и може да засили охлаждането на пазара на труда.
„Заетостта за последната година е паднала с 0,5%. Имаме категорично охлаждане на пазара на труда“, посочи Ножаров. Според него прекалено бързото административно увеличаване на минималното възнаграждение може да ускори и замяната на нискоквалифициран труд с автоматизация.

Проф. Щерев защити различен поглед към минималната заплата. Според него тя има и важна социална функция и трябва да позволява на работещите да покриват основните си разходи. По думите му повишаването ѝ може да се превърне и в стимул за бизнеса да инвестира в технологии, а за работещите - да повишават квалификацията си.

„С прекалено високата заплата можем да създадем именно тази вълна, при която фирмите заменят работниците с техника, нови технологии и системи с изкуствен интелект. Това трябва да бъде стимул за хората да повишават своята квалификация“, коментира Щерев.

Доц. Ножаров обърна внимание и на ефекта върху държавните финанси. По думите му повишаването на минималната заплата води до необходимост от увеличение на възнагражденията на част от служителите в бюджетния сектор, а в по-дългосрочен план влияе и върху пенсионните разходи.

Затова според него увеличението трябва да бъде умерено. „Бих казал, че е приемливо едно вдигане с около 40 евро, но не и с повече“, заяви Ножаров.

Проф. Щерев постави акцент и върху големите регионални различия в доходите. По думите му София е значително по-близо до европейските равнища, докато в останалите части на страната възнагражденията са чувствително по-ниски. Според него по-високата минимална заплата може да бъде инструмент и за ограничаване на тази разлика.

Двамата икономисти се обединиха около необходимостта от реформи в пенсионната система и по-специално при първа и втора категория труд. Ножаров смята, че сегашните правила не отчитат достатъчно промените в условията на работа, настъпили вследствие на автоматизацията и технологичното развитие.

„Списъкът с категориите труд е буквално копиран от социалистическия списък. За всички тези години автоматизацията и изкуственият интелект много напреднаха и рисковете вече не са същите“, заяви той.

Според Ножаров трябва да се преразгледат и възможностите за ранно пенсиониране и част от привилегиите при напускане на системата.
Проф. Щерев също подкрепи промени. „За да има повече пари за пенсионерите, трябва да се преосмисли начинът, по който се извършва пенсионирането в страната“, заяви той. Според него хората, които дълго време работят на едно място, могат да получават допълнителни стимули още по време на трудовия си живот, вместо големи плащания при пенсиониране, което би намалило натиска върху държавния бюджет.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Да ви плащаме за честа да ви работим

    7 1 Отговор
    Вие сте меко казано безочни, нагли, без срамни и безскруполни! Намерете си роби по евтино ще ви струва

    17:32 07.09.2026

  • 2 честен ционист

    6 1 Отговор
    40 евро плаща Ножаров за сеанса за веждите.

    17:33 07.09.2026

  • 3 ТОЯ ДА МИНАВА НА МИНИМАЛНА

    8 0 Отговор
    ВСЪЩНОСТ ТОЯ КАКВО РАБОТИ КАКВО ПРОИЗВЕЖДА ИЛИ САМО РЪСИ ЛЪЖИ....

    17:33 07.09.2026

  • 4 Налудник

    7 0 Отговор
    На година или на десетилетие?

    17:34 07.09.2026

  • 5 Ъхъ

    2 0 Отговор
    Ами ако умрат от глад, какво правим!!!???

    17:35 07.09.2026

  • 6 Дур

    5 0 Отговор
    На българските робовладелци, феодали и чорбаджии ако има начин някой да им работи до като умре и ако може да не плащат нищо. Така е, когато я няма държавата!

    17:39 07.09.2026

  • 7 Пич

    4 0 Отговор
    Хахаха......
    Ама Радевистите са си намерили свой собствен кретен!!! При това - доцент - кретен!!!
    И сега, как ви манипулират?! Както Факти!!!
    Заглавието акцентира върху мнението на доценъ- кретена, за умният професор се споменава само мимоходом!!!
    Хак да ви, като избирахте дъртите комунисти и ченгета от ДС!!!

    17:40 07.09.2026

  • 8 кина

    6 0 Отговор
    Този плужек по какво е доц.и кой го направи..?

    Коментиран от #11

    17:40 07.09.2026

  • 9 Името Ножаров

    6 0 Отговор
    говори всичко за него! Заплатите под ножа, работници от Пакистан и Непал.... Докато и той не падне под техният нож!

    17:41 07.09.2026

  • 10 Анонимен

    4 1 Отговор
    Това му викат увеличение Егати гаврата с малоумниците на Радев няма никаква необходимост

    17:41 07.09.2026

  • 11 Дур

    5 0 Отговор

    До коментар #8 от "кина":

    Доцент е по пълзене пред господарите си.

    17:42 07.09.2026

  • 12 Деций

    4 1 Отговор
    И защоооо,да не вземат да не забогатеят гражданите,така ли? При тези условия в момента и 1500 чисти са малко.Двама с 3000 чисто и две деца са живи умрели, говорим за млади хора 25/30 годишни,но които им предстои да купят жилище,да го обзаведат,да купят поне една кола за 10000 евро минимум,не говорим за старчоци,на които освен лекарствата и битовите + храната друго не им трябва!Но това е нагледен пример за "приоритетите" на България и отношението кум младите.Те час по скоро трябва да напуснат тази земя,и да търсят по уреден живот нейде в чужди земи,там където ще дадат,но и ще получат достойна заплата, уважение и възможност за развитие и растеж!А вие от "бизнеса" внасяйте маймуни,за да се осъществи "културният" обмен . Много скоро до 10 г България ще се превърне в Бангладеш за Европа!

    Коментиран от #13

    17:46 07.09.2026

  • 13 Лорда

    4 0 Отговор

    До коментар #12 от "Деций":

    Кой ти говори за забогатяване? Целта е да се поддържат на границата на оцеляването, за да не мислят как да разкарат престъпната политическа клика от властта. Плюс паразитите в статията.

    17:51 07.09.2026

  • 14 Горски

    4 1 Отговор
    Доценчето с купена диплома. Вдига се щото е известно че 70% от фирмите плащат официално на минимална и на 4часа. Останалото под масата. Отделно фирмите не плащат данъци и осигуровки. Водят работниците в неплатен отпуск, пък те работят. От сферата на услугите и търговията никой не работи с касов апарат затова се почнаха да купуват жилища и коли при смяна на лева за да превъртят парите. Сивия сектор е повече от 50%. Всички които са против увеличението на минималната заплата предлагам да поработят една година на нея и тогава да видим какво ще говорят. Директорът на гърба на работника се осигурява на висока заплата и взема висока пенсия, а другите да сърбат вода и сол! Ето ви прогнилият капитализъм. Честито!

    17:52 07.09.2026

  • 15 Точно обратното е правилното

    3 0 Отговор
    Увеличението на МРЗ НЕ трябва да бъде умерено а ударно по 2

    17:57 07.09.2026

  • 16 вдигане с около 40 евро ще е добре

    3 0 Отговор
    Но за Сомалия вероятно, но и за това не съм сигурен

    17:59 07.09.2026

  • 17 Да не се притесняват ама хич

    0 0 Отговор
    Че с "прекалено високата заплата" фирмите щели да заменят работниците с техника, нови технологии и системи с изкуствен интелект.... Ама въобще да не берат грижа за това ! Всичко трябва да е на средноевропейско ниво в горният сегмент и който не може да плаща да се закрива или да се изнася на някъде. Подобни бизнеси не са ненужни нито на хората , нито на държавата.

    18:04 07.09.2026

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