Зеленски отхвърля отстъпване на територии: Това ще е поражение

Украинският президент Володимир Зеленски обяви ключови детайли за отбраната на страната след маратонски преговори в Киев с американска делегация.

В разговорите участваха специалният пратеник на Белия дом Стив Уиткоф и зетят на американския президент Доналд Тръмп – Джаред Къшнър. Според информация на 1news.az, основен акцент на четиричасовата среща е било укрепването на противовъздушната отбрана на Украйна. САЩ планират сериозно да увеличат производството на балистични ракети за системите Patriot през 2027 година, на които Киев силно разчита.

Нови идеи за мир от Тръмп и "План Б" срещу дроновете

Зеленски сподели, че е чул „няколко нови идеи“ от представителите на Тръмп за дипломатическото разрешаване на конфликта, но те изискват детайлен анализ. Паралелно с дипломатическите усилия, Украйна развива мащабен технологичен отговор на бойното поле. По данни на Украинска правда, в момента 67 украински компании работят активно над системи за масово сваляне на реактивни дронове. Зеленски определи тези иновации като жизненоважен „План Б“, докато „План А“ остава засилването на международната дипломация за деескалация.

Американският пратеник Стив Уиткоф оцени преговорите като изключително конструктивни. Пред медиите той разясни, че визитите му в Киев и Москва са имали за цел да сближат позициите на двете страни, да отворят сигурни канали за комуникация и да договорят бъдещи икономически гаранции за възстановяването на Украйна.

Предизвикателствата: Зимата и недостигът на средства

Въпреки че САЩ и Европа отчитат видимо укрепване на украинските позиции на бойното поле, Зеленски предупреди за сериозни изпитания в краткосрочен план. Както предава Kyiv Post, основните предизвикателства пред Украйна в момента са наближаващата зима и дефицитът на финансови средства.

Киев води преговори с международните партньори за спешни „зимни пакети“ за подкрепа, които включват:

Допълнителни боеприпаси за ПВО;

Спешна енергийна помощ за защита на критичната инфраструктура;

Доставки на американски втечнен природен газ (LNG).

Надежда за рестарт на тристранния формат

Къшнър изрази силна надежда за официалното подновяване на тристранния формат за преговори, който функционираше за кратко в началото на годината. Пред медиите в Киев Къшнър подчерта, че този модел е най-продуктивен, тъй като позволява на всички страни да комуникират директно, без Вашингтон да говори от името на Украйна или Русия. Той допълни, че администрацията на Тръмп разработва мащабен „мирен пакет“, целящ не просто прекратяване на огъня, а постигане на дългосрочна стабилност и икономическо възстановяване на региона.

От своя страна, Стив Уиткоф сподели оптимизъм за постигането на „добро решение“ и отбеляза, че се надява новата тристранна среща на високо равнище да бъде официално обявена съвсем скоро. Уиткоф разкри, че по време на разговорите в Кремъл са били обсъдени редица нови идеи, част от които веднага са били представени и анализирани с украинското ръководство.

Основните пречки пред трайния мир

Въпреки засиления дипломатически натиск от страна на Белия дом, същественият напредък остава ограничен поради дълбоки различия относно териториалния суверенитет. Зеленски отново категорично отхвърли руските искания за отстъпване на територии, заявявайки, че подобни компромиси биха представлявали стратегическо поражение за държавата. Той посочи, че въпроси от такъв мащаб могат да бъдат решени единствено чрез директни преговори на най-високо равнище. Очаква се в следващите седмици Вашингтон да обяви официално конкретните следващи стъпки по предложената мирна рамка.