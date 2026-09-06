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Зеленски отхвърля отстъпване на територии: Това ще е поражение
  Тема: Украйна

Зеленски отхвърля отстъпване на територии: Това ще е поражение

6 Септември, 2026 21:03, обновена 6 Септември, 2026 21:36 3 505 107

  • украйна-
  • сащ-
  • преговори-
  • зеленски-
  • уиткоф

Украйна посреща зимата с 67 компании за борба с реактивни дронове

Зеленски отхвърля отстъпване на територии: Това ще е поражение - 1
Снимка: Фейсбук
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Украинският президент Володимир Зеленски обяви ключови детайли за отбраната на страната след маратонски преговори в Киев с американска делегация.

В разговорите участваха специалният пратеник на Белия дом Стив Уиткоф и зетят на американския президент Доналд Тръмп – Джаред Къшнър. Според информация на 1news.az, основен акцент на четиричасовата среща е било укрепването на противовъздушната отбрана на Украйна. САЩ планират сериозно да увеличат производството на балистични ракети за системите Patriot през 2027 година, на които Киев силно разчита.

Нови идеи за мир от Тръмп и "План Б" срещу дроновете

Зеленски сподели, че е чул „няколко нови идеи“ от представителите на Тръмп за дипломатическото разрешаване на конфликта, но те изискват детайлен анализ. Паралелно с дипломатическите усилия, Украйна развива мащабен технологичен отговор на бойното поле. По данни на Украинска правда, в момента 67 украински компании работят активно над системи за масово сваляне на реактивни дронове. Зеленски определи тези иновации като жизненоважен „План Б“, докато „План А“ остава засилването на международната дипломация за деескалация.

Американският пратеник Стив Уиткоф оцени преговорите като изключително конструктивни. Пред медиите той разясни, че визитите му в Киев и Москва са имали за цел да сближат позициите на двете страни, да отворят сигурни канали за комуникация и да договорят бъдещи икономически гаранции за възстановяването на Украйна.

Предизвикателствата: Зимата и недостигът на средства

Въпреки че САЩ и Европа отчитат видимо укрепване на украинските позиции на бойното поле, Зеленски предупреди за сериозни изпитания в краткосрочен план. Както предава Kyiv Post, основните предизвикателства пред Украйна в момента са наближаващата зима и дефицитът на финансови средства.

Киев води преговори с международните партньори за спешни „зимни пакети“ за подкрепа, които включват:

  • Допълнителни боеприпаси за ПВО;

  • Спешна енергийна помощ за защита на критичната инфраструктура;

  • Доставки на американски втечнен природен газ (LNG).

Надежда за рестарт на тристранния формат

Къшнър изрази силна надежда за официалното подновяване на тристранния формат за преговори, който функционираше за кратко в началото на годината. Пред медиите в Киев Къшнър подчерта, че този модел е най-продуктивен, тъй като позволява на всички страни да комуникират директно, без Вашингтон да говори от името на Украйна или Русия. Той допълни, че администрацията на Тръмп разработва мащабен „мирен пакет“, целящ не просто прекратяване на огъня, а постигане на дългосрочна стабилност и икономическо възстановяване на региона.

От своя страна, Стив Уиткоф сподели оптимизъм за постигането на „добро решение“ и отбеляза, че се надява новата тристранна среща на високо равнище да бъде официално обявена съвсем скоро. Уиткоф разкри, че по време на разговорите в Кремъл са били обсъдени редица нови идеи, част от които веднага са били представени и анализирани с украинското ръководство.

Основните пречки пред трайния мир

Въпреки засиления дипломатически натиск от страна на Белия дом, същественият напредък остава ограничен поради дълбоки различия относно териториалния суверенитет. Зеленски отново категорично отхвърли руските искания за отстъпване на територии, заявявайки, че подобни компромиси биха представлявали стратегическо поражение за държавата. Той посочи, че въпроси от такъв мащаб могат да бъдат решени единствено чрез директни преговори на най-високо равнище. Очаква се в следващите седмици Вашингтон да обяви официално конкретните следващи стъпки по предложената мирна рамка.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Помак

    107 37 Отговор
    Милене а стига с тези укри- мафиоти...цял свят разбра че укря няма вече тя е по назад от Палестина..мафиотска организация ..като дойдат русите може да питат што си писал за тях

    Коментиран от #4, #10, #15, #71

    21:18 06.09.2026

  • 2 Kaлпазанин

    84 29 Отговор
    По точно и конкретно има още укри за довършване

    Коментиран от #67

    21:19 06.09.2026

  • 3 Овчар

    98 27 Отговор
    От началото на войната България храни около 100.000 украинци а Румъния около 200.000. Сега е момента да бъде приет закон с който следващите които ще дойдат през зимата да бъдат пренасочвани към западна европа Франция , Германия и др.На България повече не и трябват..

    Коментиран от #46, #53, #73, #74

    21:21 06.09.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 ЗЕЛЬО СПЕЦ ПО АНАЛИЗИТЕ НА БЕЛОТО

    70 20 Отговор
    СЛЕД КАТО СЕ НАДРУСАШ ЯКО , СПЕЦИАЛНИЯ АНАЛИЗ ЩЕ Е ГОТОВ ВЕДНАГА!! НЕКА ЗАПОЧНЕ СЕГА!!!

    Коментиран от #14

    21:21 06.09.2026

  • 6 Ганя Путинофила

    26 88 Отговор
    Тръмп изчаква путин да свърши ракетите и тогава ще му мушне един Томахоук в зад ника.

    Коментиран от #9, #32, #54, #85

    21:22 06.09.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Путин гледаше като напикано мушкато

    29 89 Отговор
    когато американците му нашокаха канчето насред Мацква!

    Коментиран от #34

    21:24 06.09.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Пич

    29 62 Отговор

    До коментар #1 от "Помак":

    рашистката примитивна пропаганда се цели единствено в няколко съдрани и скъсани голтака от бунищата 👌👋🤏

    Коментиран от #13, #31, #36

    21:25 06.09.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Дебила винаги ще ти сложи "минус"

    24 45 Отговор
    Ганя така е устроен, гледа жирафа и вика: " Е нема такова животно"!

    21:26 06.09.2026

  • 13 Помак

    25 15 Отговор

    До коментар #10 от "Пич":

    Щастливи са невежите

    21:26 06.09.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Като я нема

    22 44 Отговор

    До коментар #1 от "Помак":

    Що монголите на Ху Йло и Ким не могат да превземат Киев, а дох нут у Донбас?
    Хахахаха

    Коментиран от #66

    21:28 06.09.2026

  • 16 Анализа задължително трябва да продължи

    56 18 Отговор
    още няколко месеца до края на зимата. До унищожаването на всички и инфраструктурни обекти в Украйна и естествено до Киев и западната граница.
    Но аз не ги разбирам тези неща и затова ще ви кажа наздраве. Победителят и ясен да влезе утрепаният.

    21:28 06.09.2026

  • 17 Кая Калас

    57 14 Отговор
    Ох, става ми лошо всеки път, когато чуя за мирен план за Украйна, без Русия наистина да е пострадала осезаемо

    21:28 06.09.2026

  • 18 Съдията

    63 22 Отговор
    Отчитали укрепване на украинските позиции на бойното поле...😂 Абе вие каква шльокавица пиете и откога сте се почнали? Мъка, мъка либерастка.😂

    21:29 06.09.2026

  • 19 Руският тролей на сайта

    21 29 Отговор

    До коментар #9 от "Таня евроатлантикс":

    най-много ги разбира тези работи :) Особено в сферата на пейрасите :))))

    21:30 06.09.2026

  • 20 Банго

    39 14 Отговор
    арестуваният висш служител от Офиса на главния прокурор Серхий Кропива лично е координирал и организирал луксозни ремонти в дома на главния прокурор Руслан Кравченко.

    21:32 06.09.2026

  • 21 Дън Бай

    38 16 Отговор
    Анализа е ясен - белият байрак.

    Коментиран от #25

    21:37 06.09.2026

  • 22 Ми тогава Мрете

    25 15 Отговор
    Малко ви остава

    Коментиран от #28

    21:38 06.09.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 СЕГА АЛИС ВАЙДЕЛ

    35 14 Отговор
    Ще представлява Германия. На зеления ще му се стъжни.

    21:39 06.09.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 БРИТАНЦИТЕ ЕСКАЛИРАТ КОНФЛИКТА

    34 15 Отговор
    До последния окраинец.

    21:40 06.09.2026

  • 27 Сатана Z

    33 15 Отговор
    През цялата си жалка история,т.нар. Укрожопи са се предлагали на всеки ,който ще ги управлява.От Богдан Хмелницки до Бандера и жалкото подобие на Президент като клоуна Зеленски.

    21:42 06.09.2026

  • 28 Колко малко?

    13 21 Отговор

    До коментар #22 от "Ми тогава Мрете":

    2 дня?
    Хахахаха
    Пияната не казва ли?

    Коментиран от #38

    21:43 06.09.2026

  • 29 Иван

    16 27 Отговор
    Разбира се, че няма да иска, логично е! Ти нашите руски приятели превземат един Донбас вече 5-та година. Кой е луд, като вижда колко са в неспособни да им дава територии

    21:44 06.09.2026

  • 30 е то бива бива да си зле ама чак толкова

    23 12 Отговор
    хахахахахахахахахаха ама тоя наркоман още за победа мисли хахахахахахахахахах

    21:45 06.09.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 ако тръмп чака това

    24 10 Отговор

    До коментар #6 от "Ганя Путинофила":

    то значи че няма да го доживее… ако си забравил твоите идоли обявиха че русия е свършила ракетите преди дае години и се бият с лопати!!! каде ви намират такива същества и как изобщо живеете без грам мозък ?

    Коментиран от #103

    21:47 06.09.2026

  • 33 В И Ц

    23 8 Отговор
    Зеленски поставя условия.

    Коментиран от #79

    21:48 06.09.2026

  • 34 ама и ти ли си бил там

    14 8 Отговор

    До коментар #8 от "Путин гледаше като напикано мушкато":

    е що не казваш ние си мислихме че няма джендъри с топки!

    21:49 06.09.2026

  • 35 ?????

    21 7 Отговор
    Негова си работа.
    По-нататък още по-лошо.
    Минск 1, Минск 2, Беларус, Истанбул, Анкоридж.
    Кое от всичките беше най-добро за бандеровците?

    21:50 06.09.2026

  • 36 мисля ,че не сте прав

    12 11 Отговор

    До коментар #10 от "Пич":

    Г-н Пич надявам се че не сте убеден в това което написахте , защото когато путинистите дойдат в България най - вероятно вие с топла погача и мед ще се наредите да ги посрещате предлагайки им половинката си за чуждицата gangbang

    21:50 06.09.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Утре и ти

    7 8 Отговор

    До коментар #28 от "Колко малко?":

    Ще проходиш... (Пернишка врачка)

    Ще ти откраднат голфчето

    21:50 06.09.2026

  • 39 И Киев е Руски

    18 9 Отговор
    В КРАЙна яко ще се мре зимъска

    Коментиран от #52, #56

    21:51 06.09.2026

  • 40 Kaлпазанин

    17 9 Отговор
    Скоро укрия ще си е в състава на РФ ,Толстой е бил прав мноооого прав там където има евреи не може и няма как да има мир ,усещам че скоро ще им припари на всички ,неслучайно и хасидите бяха в бледоликия дом при клоуна ,защото усещат че господството им е към края

    21:51 06.09.2026

  • 41 Тоя...

    18 7 Отговор
    ...накрая ше му писне на Тромпета и ще попадне в някоя невинна престрелка между две уш случайно враждуващи държавни служби на 404! Да видим -> интересен вятър на промяната задуха май май!

    21:51 06.09.2026

  • 42 юпепи

    10 11 Отговор
    Защо уважаеми господа от факти все не успявам да напиша коментар, вашата цензура е красива , точно толкова колкото вашите мили майчици

    Коментиран от #44, #50

    21:52 06.09.2026

  • 43 Ти да не си

    6 3 Отговор
    Любезни Лос....... ХА ха ха.. Много си любезен беее

    21:52 06.09.2026

  • 44 Обичам фактите

    4 7 Отговор

    До коментар #42 от "юпепи":

    Те са тра/вес/ти/ти

    21:53 06.09.2026

  • 45 Хохо Бохо

    21 9 Отговор
    Ми върни си ги бе наркоман. Какво чакаш? Аре събирай си укрите от Европа и спретни една перемога та да ги занулиш. Зимата друга песен ще пееш, само че тогава и Одеса ще ти вземат

    21:53 06.09.2026

  • 46 оня с коня

    12 23 Отговор

    До коментар #3 от "Овчар":

    ДОКОГА БЕ русофилски Самораслеци впили се в социалните помощи на БГ за "благодарност" ще провеждате Хибридна Руска безнадеждно непопулярна политика ,служейки си с Просташки Полуистини?Ама сте били "Целия Народ" - да,ама само Русофилския "цял народ",който е точно 23,7" от всички Българи!Хранела БГ 100 хил. Укри,а Румъния - 200?Няма те питам кога ги преброи,че ошета и в Румъния да броиш по простата причина че НЕ МОЖЕШ да броиш до толкова,въпросът е ЗАЩО не споменаваш че и да храним Украински бежанци,то го правим с ЕВРО-ПАРИ превеждани Екзактно от Брюксел?Ще се Екстадираме с вас Ей- ДА СИ ГО ЗНАЕТЕ!

    Коментиран от #55, #57

    21:54 06.09.2026

  • 47 Путин се страхува да се срещне очи в очи

    8 21 Отговор
    със Зеленски.
    Но ще му се наложи.

    21:56 06.09.2026

  • 48 А50

    23 7 Отговор
    Това е добра новина. Русия продължава да си връща нейното, без Одеса победата ще е непълна

    Коментиран от #60, #80

    21:56 06.09.2026

  • 49 Ами

    11 5 Отговор
    Вече е ясно. Ако Тръмп иска седалка с Путин,
    приятеля и зетя няма да свършат работата :)

    21:57 06.09.2026

  • 50 Факти

    3 2 Отговор

    До коментар #42 от "юпепи":

    Не толерираме фейкове и обиди, затова.

    Коментиран от #94, #101

    21:58 06.09.2026

  • 51 А ПО ЛЕКО

    15 9 Отговор
    ЗЕЛЬОООО, ДНЕС ТИ ИСКАТ ПОЛОВИНАТА,.....УТРЕ ЩЕ СИ ВЗЕМЕ ПУТИН ВСИЧКО

    21:59 06.09.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Земеделец

    7 21 Отговор

    До коментар #3 от "Овчар":

    България е член на НАТО и ЕС и трябва стриктно да изпълнява поетите си ангажименти за подпомагане на Украйна в борбата й срещу руския тероризъм. Украинските граждани са добре дошли на българска земя. Повечето от тях са чисти българи.

    Коментиран от #61, #72, #107

    21:59 06.09.2026

  • 54 РЕАЛИСТ!

    8 1 Отговор

    До коментар #6 от "Ганя Путинофила":

    Тръмпи има бая да чака...!
    Ама нека си чака...няма лошо човек да е мечтателЬ...😝😂🤣!

    22:01 06.09.2026

  • 55 Ами

    10 2 Отговор

    До коментар #46 от "оня с коня":

    То хубаво ги храним окраинците с пари от Брюксел,
    ама Брюксел от къде ги взима тези пари?
    Само ще ти напомня, че ЕЦБ отказа да дава заеми на ЕК.
    За това ЕК взе заем от МВФ. Ако не знаеш, да знаеш.

    22:02 06.09.2026

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 да питам

    13 1 Отговор

    До коментар #46 от "оня с коня":

    А тези евро-ПАРИ идват от данъците на еврогражданите,доста кухо парче си ако не го осъзнаваш,или съзнателно се пробваш да заблудиш читателите?

    22:03 06.09.2026

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 По точно

    2 17 Отговор

    До коментар #48 от "А50":

    Русия продължава да затъва.
    Иначе Путин е велик лидер, който успя да възстанови в голяма степен СССР. Ето там няма вече интернет, няма бензин, появиха се огромните опашки за всякакви хранителни и нехранителни стоки, дефицити във всичко. Появиха се и купоните – това велико завоевание на социализЪма. Ликвидирани са всякакви опозиционни медии, несъгласните с режима изчезват. Освен това НАТО се приближи още повече до Русия и увеличи членовете си. Границата НАТО – Русия стана още по-голяма. Всичко върви по план.

    Коментиран от #68

    22:05 06.09.2026

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 HEBEPOЯTНИ T ПAЦИ

    11 1 Отговор
    Някой интересува ли се от мнението на Зеленски, освен поръчковите сайтове?

    22:06 06.09.2026

  • 63 За жалост

    9 0 Отговор

    До коментар #58 от "Ицо":

    има само нед0клатени продажни центаци

    Коментиран от #89

    22:06 06.09.2026

  • 64 Жалко, Много жалко

    6 0 Отговор
    Ще Те Линчуват

    22:06 06.09.2026

  • 65 Цирк

    6 0 Отговор
    Пътуващият цирк отново обикаля и весели хората.

    22:06 06.09.2026

  • 66 Орк

    6 2 Отговор

    До коментар #15 от "Като я нема":

    Марш до готвиш зимен пакет вместо да пишеш простотии

    Коментиран от #77

    22:06 06.09.2026

  • 67 Антирашист 4356

    0 12 Отговор

    До коментар #2 от "Kaлпазанин":

    Трябва да се разбие фашизмът в просия !

    Коментиран от #70

    22:07 06.09.2026

  • 68 хахахахха

    6 0 Отговор

    До коментар #60 от "По точно":

    с тия опорки нищо няма да постигнеш, всички разбраха че е лъжа,сменяйте ги от време на време,защо ви плащат изобщо се чудя

    22:08 06.09.2026

  • 69 Име

    1 0 Отговор
    Приятни сънища!

    22:09 06.09.2026

  • 70 спри се ве лука

    7 1 Отговор

    До коментар #67 от "Антирашист 4356":

    Фашизмът е в к0чин@т@ наречена ес,тя отговаря на всички критерии за фашизъм.Не спори,а чети за фашизма!

    22:09 06.09.2026

  • 71 Бегай бе

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Помак":

    При Ердо , у ислямското НАТО ..

    22:09 06.09.2026

  • 72 Ще те...

    10 1 Отговор

    До коментар #53 от "Земеделец":

    ...помоля да не говориш от множествено и събирателно число НИЕ -> аз категорично НЕ споделям твоите желания, ЗАЩОТО нямам парите да хрантутя 404! Моля да говориш за в бъдеще само от свое име, и пак ти втълпявам, дано вденеш някога -> обясних и пак ще повторя -> аз не подкрепям 404, защото финансово НЕ МОГА да си го позволя! Благодаря за разбирането и съжалявам, че не мога да се присъединя към твоето НИЕ, защото съм си само АЗ и разчитам сам на себе си!

    22:09 06.09.2026

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 Перо

    3 2 Отговор
    Ционистът не разбра ли, че геноцида струва много пари и територия, иначе руска мобилизация и пълен погром на ционисткия режим и измислената от еврейна Ленин държава!

    22:12 06.09.2026

  • 76 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 77 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 78 Васил

    2 3 Отговор
    Никакво отстъпване на територии рашистите са агресори.

    22:15 06.09.2026

  • 79 Антирашист 4357

    1 2 Отговор

    До коментар #33 от "В И Ц":

    Няма виц за пусин с фашисти шега не бива!

    Коментиран от #104

    22:16 06.09.2026

  • 80 Без име

    2 0 Отговор

    До коментар #48 от "А50":

    Каква Одеса бълнуваш? Те искат цвла Украйна, без Лвов. :-)

    22:16 06.09.2026

  • 81 койдазнай

    1 3 Отговор
    В уставът на ООН директно е записано, че територии не мога да бъдат завладени с война. Така че всичките напъни на кремълските фашисти са, за да окупират временно някакви земи, които никой никога няма да признае за руски.

    22:17 06.09.2026

  • 82 Последният софианец

    1 1 Отговор

    До коментар #76 от "хахахахха":

    Прав е човека! Москал е УЛУС МУХША, монголски роби-- москалья.

    22:17 06.09.2026

  • 83 хохахо

    3 1 Отговор

    До коментар #74 от "Овчи":

    Зеленски да се моли за студена зима. Иначе при липса на ток спира водата и спира да работи канализацията. Тогава при студ пущините купчета замръзват и не вонят.

    Коментиран от #88

    22:17 06.09.2026

  • 84 ЕВАЛА ЗЕЛЕН

    2 0 Отговор
    Развърза ръцете на руснаците да освободят цяла окраина.

    22:18 06.09.2026

  • 85 Тиготура

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Ганя Путинофила":

    В човката ненаситна

    22:20 06.09.2026

  • 86 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 87 Жорко

    2 0 Отговор
    Няма проблеми,бавно ще го усети,жалко за населението.

    22:21 06.09.2026

  • 88 Немой така

    1 1 Отговор

    До коментар #83 от "хохахо":

    Монгольята лежат в калта и дермата у траншеи:те и как се покажат... Чернозем!

    22:21 06.09.2026

  • 89 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 90 Ами

    1 0 Отговор

    До коментар #77 от "Дааа...":

    Това да напишат бандерите в мирния договор и да обявят победа:))И без туй вече са готови на сегашните граници на фронта:)),мъчат се да спасят 15 процента от Донбас:))И Финландия така победила някога Русия и върнала цяла Карелия и още няколко по малки области:))Абе Бисмарк затова предупредил за първите предложения на руснаците:))

    22:22 06.09.2026

  • 91 Иван Иванов

    3 0 Отговор
    Глупак,Русия ще си вземе своето,ако не до зимата,то през следващата година,когато Макрон потъне в небитието.
    Без финансовата подкрепа на "желаещите" ( кой ли измисли тая идиотия) Украйна изчезва,буквално за дни.
    Русия може да почака още 8-10 месеца,и ще постигне целите си,а може би и повече.

    22:23 06.09.2026

  • 92 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 93 Белият дом не иска мир, но "обещава" мир

    1 0 Отговор
    Белият дом не иска мир, но "обещава" мир, за да изпълни свои цели. Да, накара Русия да не помага на Иран и Куба, дори да ги предаде. Така стана със Сирия и Венецуела. И да спрат новата стратегия на Русия срещу Старлинк. Всеки да предадат, и после пак бой по Русия, до следващият път когато трябва да спрат Русия и тя да им помага срещу враговете на САЩ и Израел. ............................. България няма да се оправи, Р. Радев работи за Нетаняху, и Бойко и Д. П работиха за него, негови са концесиите сегашни и бъдещите.

    22:24 06.09.2026

  • 94 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 95 Значи Зеленски

    2 0 Отговор
    Отхвърля мира и е много лйош галйош

    22:28 06.09.2026

  • 96 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 97 Жонка

    2 0 Отговор
    …. до последния украинец…. И ние знаем неговото име.

    22:28 06.09.2026

  • 98 Дебилите

    2 1 Отговор
    Ме трият ! Ха ха ха ! Окрайната ще остане с три обрасти . Ха ха ха .

    22:29 06.09.2026

  • 99 Те не са тяхни

    3 0 Отговор
    и никога не са били че да ги "отстъпват" тези територии

    22:30 06.09.2026

  • 100 Ха ха ха ха

    1 0 Отговор
    Ще останем с три области - зеленото чудовище !

    22:30 06.09.2026

  • 101 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 102 Една бърза капитулация

    1 0 Отговор
    и смътна присъда за Зеленски и хунтата му ще реши всички "дълбоки различия относно териториалния суверенитет" ... какво тук значи някаква си личност ?

    22:32 06.09.2026

  • 103 Той Тръмпи сигурно

    0 0 Отговор

    До коментар #32 от "ако тръмп чака това":

    И не е наясно, или пък му по-изнася да се прави на удАрен, че дължат 40 трилиона $ на света, дето отвсякъде са крали. Плащат с някакви набързо отпечатани хартийки, ма за 40 000 000 000 май и хартия за отпечатването им нямат...

    Коментиран от #106

    22:32 06.09.2026

  • 104 Антирашист 4358

    0 0 Отговор

    До коментар #79 от "Антирашист 4357":

    Антирашист КАПУТ!

    22:34 06.09.2026

  • 105 Точно

    1 0 Отговор
    компромисите биха спасили Украйна от гарантирано на 100% стратегическо поражение за държавата им

    22:35 06.09.2026

  • 106 Грешка

    0 0 Отговор

    До коментар #103 от "Той Тръмпи сигурно":

    Още три нули трябва да се добавят...

    22:37 06.09.2026

  • 107 1111

    0 0 Отговор

    До коментар #53 от "Земеделец":

    Туй за чистите българи я им го кажи да видиш къв ша го отнесеш у земеделската си мутра!

    22:38 06.09.2026

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