Зеленски отхвърля отстъпване на територии: Това ще е поражение

Украинският президент Володимир Зеленски обяви ключови детайли за отбраната на страната след маратонски преговори в Киев с американска делегация.
В разговорите участваха специалният пратеник на Белия дом Стив Уиткоф и зетят на американския президент Доналд Тръмп – Джаред Къшнър. Според информация на 1news.az, основен акцент на четиричасовата среща е било укрепването на противовъздушната отбрана на Украйна. САЩ планират сериозно да увеличат производството на балистични ракети за системите Patriot през 2027 година, на които Киев силно разчита.
Нови идеи за мир от Тръмп и "План Б" срещу дроновете
Зеленски сподели, че е чул „няколко нови идеи“ от представителите на Тръмп за дипломатическото разрешаване на конфликта, но те изискват детайлен анализ. Паралелно с дипломатическите усилия, Украйна развива мащабен технологичен отговор на бойното поле. По данни на Украинска правда, в момента 67 украински компании работят активно над системи за масово сваляне на реактивни дронове. Зеленски определи тези иновации като жизненоважен „План Б“, докато „План А“ остава засилването на международната дипломация за деескалация.
Американският пратеник Стив Уиткоф оцени преговорите като изключително конструктивни. Пред медиите той разясни, че визитите му в Киев и Москва са имали за цел да сближат позициите на двете страни, да отворят сигурни канали за комуникация и да договорят бъдещи икономически гаранции за възстановяването на Украйна.
Предизвикателствата: Зимата и недостигът на средства
Въпреки че САЩ и Европа отчитат видимо укрепване на украинските позиции на бойното поле, Зеленски предупреди за сериозни изпитания в краткосрочен план. Както предава Kyiv Post, основните предизвикателства пред Украйна в момента са наближаващата зима и дефицитът на финансови средства.
Киев води преговори с международните партньори за спешни „зимни пакети“ за подкрепа, които включват:
-
Допълнителни боеприпаси за ПВО;
-
Спешна енергийна помощ за защита на критичната инфраструктура;
-
Доставки на американски втечнен природен газ (LNG).
Надежда за рестарт на тристранния формат
Къшнър изрази силна надежда за официалното подновяване на тристранния формат за преговори, който функционираше за кратко в началото на годината. Пред медиите в Киев Къшнър подчерта, че този модел е най-продуктивен, тъй като позволява на всички страни да комуникират директно, без Вашингтон да говори от името на Украйна или Русия. Той допълни, че администрацията на Тръмп разработва мащабен „мирен пакет“, целящ не просто прекратяване на огъня, а постигане на дългосрочна стабилност и икономическо възстановяване на региона.
От своя страна, Стив Уиткоф сподели оптимизъм за постигането на „добро решение“ и отбеляза, че се надява новата тристранна среща на високо равнище да бъде официално обявена съвсем скоро. Уиткоф разкри, че по време на разговорите в Кремъл са били обсъдени редица нови идеи, част от които веднага са били представени и анализирани с украинското ръководство.
Основните пречки пред трайния мир
Въпреки засиления дипломатически натиск от страна на Белия дом, същественият напредък остава ограничен поради дълбоки различия относно териториалния суверенитет. Зеленски отново категорично отхвърли руските искания за отстъпване на територии, заявявайки, че подобни компромиси биха представлявали стратегическо поражение за държавата. Той посочи, че въпроси от такъв мащаб могат да бъдат решени единствено чрез директни преговори на най-високо равнище. Очаква се в следващите седмици Вашингтон да обяви официално конкретните следващи стъпки по предложената мирна рамка.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Помак
Коментиран от #4, #10, #15, #71
21:18 06.09.2026
2 Kaлпазанин
Коментиран от #67
21:19 06.09.2026
3 Овчар
Коментиран от #46, #53, #73, #74
21:21 06.09.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 ЗЕЛЬО СПЕЦ ПО АНАЛИЗИТЕ НА БЕЛОТО
Коментиран от #14
21:21 06.09.2026
6 Ганя Путинофила
Коментиран от #9, #32, #54, #85
21:22 06.09.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Путин гледаше като напикано мушкато
Коментиран от #34
21:24 06.09.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Пич
До коментар #1 от "Помак":рашистката примитивна пропаганда се цели единствено в няколко съдрани и скъсани голтака от бунищата 👌👋🤏
Коментиран от #13, #31, #36
21:25 06.09.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Дебила винаги ще ти сложи "минус"
21:26 06.09.2026
13 Помак
До коментар #10 от "Пич":Щастливи са невежите
21:26 06.09.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Като я нема
До коментар #1 от "Помак":Що монголите на Ху Йло и Ким не могат да превземат Киев, а дох нут у Донбас?
Хахахаха
Коментиран от #66
21:28 06.09.2026
16 Анализа задължително трябва да продължи
Но аз не ги разбирам тези неща и затова ще ви кажа наздраве. Победителят и ясен да влезе утрепаният.
21:28 06.09.2026
17 Кая Калас
21:28 06.09.2026
18 Съдията
21:29 06.09.2026
19 Руският тролей на сайта
До коментар #9 от "Таня евроатлантикс":най-много ги разбира тези работи :) Особено в сферата на пейрасите :))))
21:30 06.09.2026
20 Банго
21:32 06.09.2026
21 Дън Бай
Коментиран от #25
21:37 06.09.2026
22 Ми тогава Мрете
Коментиран от #28
21:38 06.09.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 СЕГА АЛИС ВАЙДЕЛ
21:39 06.09.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 БРИТАНЦИТЕ ЕСКАЛИРАТ КОНФЛИКТА
21:40 06.09.2026
27 Сатана Z
21:42 06.09.2026
28 Колко малко?
До коментар #22 от "Ми тогава Мрете":2 дня?
Хахахаха
Пияната не казва ли?
Коментиран от #38
21:43 06.09.2026
29 Иван
21:44 06.09.2026
30 е то бива бива да си зле ама чак толкова
21:45 06.09.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 ако тръмп чака това
До коментар #6 от "Ганя Путинофила":то значи че няма да го доживее… ако си забравил твоите идоли обявиха че русия е свършила ракетите преди дае години и се бият с лопати!!! каде ви намират такива същества и как изобщо живеете без грам мозък ?
Коментиран от #103
21:47 06.09.2026
33 В И Ц
Коментиран от #79
21:48 06.09.2026
34 ама и ти ли си бил там
До коментар #8 от "Путин гледаше като напикано мушкато":е що не казваш ние си мислихме че няма джендъри с топки!
21:49 06.09.2026
35 ?????
По-нататък още по-лошо.
Минск 1, Минск 2, Беларус, Истанбул, Анкоридж.
Кое от всичките беше най-добро за бандеровците?
21:50 06.09.2026
36 мисля ,че не сте прав
До коментар #10 от "Пич":Г-н Пич надявам се че не сте убеден в това което написахте , защото когато путинистите дойдат в България най - вероятно вие с топла погача и мед ще се наредите да ги посрещате предлагайки им половинката си за чуждицата gangbang
21:50 06.09.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Утре и ти
До коментар #28 от "Колко малко?":Ще проходиш... (Пернишка врачка)
Ще ти откраднат голфчето
21:50 06.09.2026
39 И Киев е Руски
Коментиран от #52, #56
21:51 06.09.2026
40 Kaлпазанин
21:51 06.09.2026
41 Тоя...
21:51 06.09.2026
42 юпепи
Коментиран от #44, #50
21:52 06.09.2026
43 Ти да не си
21:52 06.09.2026
44 Обичам фактите
До коментар #42 от "юпепи":Те са тра/вес/ти/ти
21:53 06.09.2026
45 Хохо Бохо
21:53 06.09.2026
46 оня с коня
До коментар #3 от "Овчар":ДОКОГА БЕ русофилски Самораслеци впили се в социалните помощи на БГ за "благодарност" ще провеждате Хибридна Руска безнадеждно непопулярна политика ,служейки си с Просташки Полуистини?Ама сте били "Целия Народ" - да,ама само Русофилския "цял народ",който е точно 23,7" от всички Българи!Хранела БГ 100 хил. Укри,а Румъния - 200?Няма те питам кога ги преброи,че ошета и в Румъния да броиш по простата причина че НЕ МОЖЕШ да броиш до толкова,въпросът е ЗАЩО не споменаваш че и да храним Украински бежанци,то го правим с ЕВРО-ПАРИ превеждани Екзактно от Брюксел?Ще се Екстадираме с вас Ей- ДА СИ ГО ЗНАЕТЕ!
Коментиран от #55, #57
21:54 06.09.2026
47 Путин се страхува да се срещне очи в очи
Но ще му се наложи.
21:56 06.09.2026
48 А50
Коментиран от #60, #80
21:56 06.09.2026
49 Ами
приятеля и зетя няма да свършат работата :)
21:57 06.09.2026
50 Факти
До коментар #42 от "юпепи":Не толерираме фейкове и обиди, затова.
Коментиран от #94, #101
21:58 06.09.2026
51 А ПО ЛЕКО
21:59 06.09.2026
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Земеделец
До коментар #3 от "Овчар":България е член на НАТО и ЕС и трябва стриктно да изпълнява поетите си ангажименти за подпомагане на Украйна в борбата й срещу руския тероризъм. Украинските граждани са добре дошли на българска земя. Повечето от тях са чисти българи.
Коментиран от #61, #72, #107
21:59 06.09.2026
54 РЕАЛИСТ!
До коментар #6 от "Ганя Путинофила":Тръмпи има бая да чака...!
Ама нека си чака...няма лошо човек да е мечтателЬ...😝😂🤣!
22:01 06.09.2026
55 Ами
До коментар #46 от "оня с коня":То хубаво ги храним окраинците с пари от Брюксел,
ама Брюксел от къде ги взима тези пари?
Само ще ти напомня, че ЕЦБ отказа да дава заеми на ЕК.
За това ЕК взе заем от МВФ. Ако не знаеш, да знаеш.
22:02 06.09.2026
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 да питам
До коментар #46 от "оня с коня":А тези евро-ПАРИ идват от данъците на еврогражданите,доста кухо парче си ако не го осъзнаваш,или съзнателно се пробваш да заблудиш читателите?
22:03 06.09.2026
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 Този коментар е премахнат от модератор.
60 По точно
До коментар #48 от "А50":Русия продължава да затъва.
Иначе Путин е велик лидер, който успя да възстанови в голяма степен СССР. Ето там няма вече интернет, няма бензин, появиха се огромните опашки за всякакви хранителни и нехранителни стоки, дефицити във всичко. Появиха се и купоните – това велико завоевание на социализЪма. Ликвидирани са всякакви опозиционни медии, несъгласните с режима изчезват. Освен това НАТО се приближи още повече до Русия и увеличи членовете си. Границата НАТО – Русия стана още по-голяма. Всичко върви по план.
Коментиран от #68
22:05 06.09.2026
61 Този коментар е премахнат от модератор.
62 HEBEPOЯTНИ T ПAЦИ
22:06 06.09.2026
63 За жалост
До коментар #58 от "Ицо":има само нед0клатени продажни центаци
Коментиран от #89
22:06 06.09.2026
64 Жалко, Много жалко
22:06 06.09.2026
65 Цирк
22:06 06.09.2026
66 Орк
До коментар #15 от "Като я нема":Марш до готвиш зимен пакет вместо да пишеш простотии
Коментиран от #77
22:06 06.09.2026
67 Антирашист 4356
До коментар #2 от "Kaлпазанин":Трябва да се разбие фашизмът в просия !
Коментиран от #70
22:07 06.09.2026
68 хахахахха
До коментар #60 от "По точно":с тия опорки нищо няма да постигнеш, всички разбраха че е лъжа,сменяйте ги от време на време,защо ви плащат изобщо се чудя
22:08 06.09.2026
69 Име
22:09 06.09.2026
70 спри се ве лука
До коментар #67 от "Антирашист 4356":Фашизмът е в к0чин@т@ наречена ес,тя отговаря на всички критерии за фашизъм.Не спори,а чети за фашизма!
22:09 06.09.2026
71 Бегай бе
До коментар #1 от "Помак":При Ердо , у ислямското НАТО ..
22:09 06.09.2026
72 Ще те...
До коментар #53 от "Земеделец":...помоля да не говориш от множествено и събирателно число НИЕ -> аз категорично НЕ споделям твоите желания, ЗАЩОТО нямам парите да хрантутя 404! Моля да говориш за в бъдеще само от свое име, и пак ти втълпявам, дано вденеш някога -> обясних и пак ще повторя -> аз не подкрепям 404, защото финансово НЕ МОГА да си го позволя! Благодаря за разбирането и съжалявам, че не мога да се присъединя към твоето НИЕ, защото съм си само АЗ и разчитам сам на себе си!
22:09 06.09.2026
73 Този коментар е премахнат от модератор.
74 Този коментар е премахнат от модератор.
75 Перо
22:12 06.09.2026
76 Този коментар е премахнат от модератор.
77 Този коментар е премахнат от модератор.
78 Васил
22:15 06.09.2026
79 Антирашист 4357
До коментар #33 от "В И Ц":Няма виц за пусин с фашисти шега не бива!
Коментиран от #104
22:16 06.09.2026
80 Без име
До коментар #48 от "А50":Каква Одеса бълнуваш? Те искат цвла Украйна, без Лвов. :-)
22:16 06.09.2026
81 койдазнай
22:17 06.09.2026
82 Последният софианец
До коментар #76 от "хахахахха":Прав е човека! Москал е УЛУС МУХША, монголски роби-- москалья.
22:17 06.09.2026
83 хохахо
До коментар #74 от "Овчи":Зеленски да се моли за студена зима. Иначе при липса на ток спира водата и спира да работи канализацията. Тогава при студ пущините купчета замръзват и не вонят.
Коментиран от #88
22:17 06.09.2026
84 ЕВАЛА ЗЕЛЕН
22:18 06.09.2026
85 Тиготура
До коментар #6 от "Ганя Путинофила":В човката ненаситна
22:20 06.09.2026
86 Този коментар е премахнат от модератор.
87 Жорко
22:21 06.09.2026
88 Немой така
До коментар #83 от "хохахо":Монгольята лежат в калта и дермата у траншеи:те и как се покажат... Чернозем!
22:21 06.09.2026
89 Този коментар е премахнат от модератор.
90 Ами
До коментар #77 от "Дааа...":Това да напишат бандерите в мирния договор и да обявят победа:))И без туй вече са готови на сегашните граници на фронта:)),мъчат се да спасят 15 процента от Донбас:))И Финландия така победила някога Русия и върнала цяла Карелия и още няколко по малки области:))Абе Бисмарк затова предупредил за първите предложения на руснаците:))
22:22 06.09.2026
91 Иван Иванов
Без финансовата подкрепа на "желаещите" ( кой ли измисли тая идиотия) Украйна изчезва,буквално за дни.
Русия може да почака още 8-10 месеца,и ще постигне целите си,а може би и повече.
22:23 06.09.2026
92 Този коментар е премахнат от модератор.
93 Белият дом не иска мир, но "обещава" мир
22:24 06.09.2026
94 Този коментар е премахнат от модератор.
95 Значи Зеленски
22:28 06.09.2026
96 Този коментар е премахнат от модератор.
97 Жонка
22:28 06.09.2026
98 Дебилите
22:29 06.09.2026
99 Те не са тяхни
22:30 06.09.2026
100 Ха ха ха ха
22:30 06.09.2026
101 Този коментар е премахнат от модератор.
102 Една бърза капитулация
22:32 06.09.2026
103 Той Тръмпи сигурно
До коментар #32 от "ако тръмп чака това":И не е наясно, или пък му по-изнася да се прави на удАрен, че дължат 40 трилиона $ на света, дето отвсякъде са крали. Плащат с някакви набързо отпечатани хартийки, ма за 40 000 000 000 май и хартия за отпечатването им нямат...
Коментиран от #106
22:32 06.09.2026
104 Антирашист 4358
До коментар #79 от "Антирашист 4357":Антирашист КАПУТ!
22:34 06.09.2026
105 Точно
22:35 06.09.2026
106 Грешка
До коментар #103 от "Той Тръмпи сигурно":Още три нули трябва да се добавят...
22:37 06.09.2026
107 1111
До коментар #53 от "Земеделец":Туй за чистите българи я им го кажи да видиш къв ша го отнесеш у земеделската си мутра!
22:38 06.09.2026