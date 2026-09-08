Карлос Тевес е убедил Меси и Роналдо да играят за един и същи отбор

Бившият аржентински национал Карлос Тевес заяви, че е убедил Лионел Меси и Кристиано Роналдо да играят за един и същи отбор. Това се отнася до прощалния мач на 42-годишния Тевес, насрочен за декември на стадион „Ла Бомбонера“ в Буенос Айрес.

„Винаги съм мечтал да видя Кристиано и Лео в един и същи отбор. Те са най-великите играчи на всички времена. Казах на Роналдо: „Кристиано, искам ти и Лео да сте в един и същи отбор за моя прощален мач. За да може целият свят най-накрая да види тази магия.“ Той каза, че ще бъде там. Убеждаването на Лео също не беше трудно. И двамата ми дадоха съгласието си“, цитира думите на Тевес Foot Mercato.

Аржентинецът игра с Меси в националния отбор от 2005 до 2015 г. Тевес игра заедно с Роналдо в Манчестър Юнайтед от 2007 до 2009 г.