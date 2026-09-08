Новини
Спорт »
Световен футбол »
Карлос Тевес е убедил Меси и Роналдо да играят за един и същи отбор

Карлос Тевес е убедил Меси и Роналдо да играят за един и същи отбор

8 Септември, 2026 07:00 1 296 2

  • карлос тевес-
  • лионел меси-
  • кристиано роналдо-
  • футбол-
  • бенефис

Това се отнася до прощалния мач на 42-годишния Тевес

Карлос Тевес е убедил Меси и Роналдо да играят за един и същи отбор - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Бившият аржентински национал Карлос Тевес заяви, че е убедил Лионел Меси и Кристиано Роналдо да играят за един и същи отбор. Това се отнася до прощалния мач на 42-годишния Тевес, насрочен за декември на стадион „Ла Бомбонера“ в Буенос Айрес.

„Винаги съм мечтал да видя Кристиано и Лео в един и същи отбор. Те са най-великите играчи на всички времена. Казах на Роналдо: „Кристиано, искам ти и Лео да сте в един и същи отбор за моя прощален мач. За да може целият свят най-накрая да види тази магия.“ Той каза, че ще бъде там. Убеждаването на Лео също не беше трудно. И двамата ми дадоха съгласието си“, цитира думите на Тевес Foot Mercato.

Аржентинецът игра с Меси в националния отбор от 2005 до 2015 г. Тевес игра заедно с Роналдо в Манчестър Юнайтед от 2007 до 2009 г.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 и ако има дузпа

    2 0 Отговор
    Стой ,та гледай.

    Коментиран от #2

    07:17 08.09.2026

  • 2 👍👍👍👍👍👍👍

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "и ако има дузпа":

    🤣🤣🤣🤣🤣🤣

    07:26 08.09.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове