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Ремонти и ограничения на АМ „Тракия“, „Струма“ и „Хемус“

Ремонти и ограничения на АМ „Тракия“, „Струма“ и „Хемус“

8 Септември, 2026 06:42, обновена 8 Септември, 2026 06:57 797 1

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МВР отчита десетки катастрофи и пожари в страната

Ремонти и ограничения на АМ „Тракия“, „Струма“ и „Хемус“ - 1
Снимка: АПИ
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Актуална пътна обстановка в България към 7:00 часа на 8 септември показва интензивен трафик след празничния уикенд и нови временни организации на движението. Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) започва мащабни ремонти и дейности по поддържане, които ще засегнат ключови трасета, докато „Гранична полиция“ отчита сериозно натоварване на няколко ГКПП.

Ремонти и ограничения от АПИ на АМ „Тракия“, „Струма“ и „Хемус“

От днес до 11 септември АПИ въвежда временна организация на движението по магистралите „Тракия“ и „Струма“ в Софийска област поради косене и почистване на крайпътна растителност. По данни от официалния сайт на Агенция „Пътна инфраструктура“ (www.api.bg), ограниченията ще се извършват поетапно в двете посоки, като ще се затварят аварийната или изпреварващата лента в зависимост от участъка.

  • АМ „Тракия“: Между км 0 и км 5, както и от км 29 до км 34, поетапно се затваря изпреварващата лента от 8:30 до 16:30 часа.

  • АМ „Струма“: Ограничава се достъпът до аварийната лента между пътните възли „Даскалово“ и „Долна Диканя“ (от км 19 до км 37) между 8:00 и 16:00 часа.

  • Път I-1 (София – Перник): Днес от 11:00 до 13:00 часа изцяло се затваря движението в района на Владая (от КПП до гара Владая) за инспекция по пътна безопасност. Трафикът се пренасочва през село Владая.

  • АМ „Хемус“: Продължават ремонтните дейности край Шумен (между км 350 и км 363), където движението в посока София е ограничено и се пренасочва двупосочно в платното за Варна.

Трафик по границите и спрени фериботи

Според сутрешния бюлетин на Главна дирекция „Гранична полиция“, трафикът остава изключително интензивен на границите с Турция и Сърбия. На ГКПП „Капитан Андреево“ има огромно натрупване на леки автомобили на вход към България, като в пиковите часове преминаването отнема над три часа. Засилен е и трафикът на товарни автомобили на изход.

На границата с Румъния фериботните връзки при Оряхово – Бекет и Свищов – Зимнич остават временно преустановени поради критично ниското ниво на река Дунав. Трафикът се пренасочва изцяло към Дунав мост при Русе и Видин. По границите с Гърция и Северна Македония преминаването към момента е нормално.

Статистика от КАТ и Пожарната за последните 24 часа

През изминалото денонощие Пътна полиция и Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (ГДПБЗН) отчитат тежка оперативна обстановка. Според данните от информационния бюлетин на МВР, в страната са регистрирани общо 135 пожара, като огнеборците са реагирали на близо 180 сигнала за произшествия. Повечето от пожарите са без материални щети (в сухи треви и храсти), но рискът от нови запалвания остава висок.

По отношение на пътния травматизъм, КАТ отчита над 20 тежки катастрофи на територията на страната за последните 24 часа. При инцидентите са загинали 2 души, а други 26 са ранени с различни наранявания. Екипите на Пътна полиция продължават със засилените проверки за алкохол и наркотици по републиканската мрежа.

Условия за туризъм в планините

Планинската спасителна служба (ПСС) към Българския червен кръст, съобщава за отлични условия за туризъм в сутрешните часове. Времето във високите части е ясно и спокойно, но туристите се съветват да предприемат преходи рано, тъй като в следобедните часове се очаква развитие на купеста облачност. Всички лифтове в големите курорти работят по график.


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    МоЖЕШ ДА ПЛАЩАШ СМЕТКИ ПО ИТАЛИЯ АВСТРИЯ ГЕРМАНИЯ И НЕ МРЪНКАШ А ТУКА НЕЩЕШ ДА ПЛАЩАШ... И МРЪНКАШ....МИ СТОЙ СИ ВГЕРМАНИЯ АВСРИЯ ФРАНЦИЯ ТЪКМО ША ИМ ЕДИН КРАДЕЦ ПО МАЛКО НА ДЪРЖАВНАТА ЯСЛА...

    07:08 08.09.2026

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