Новини
Любопитно »
Тодор Живков: 115 години от рождението на човека, управлявал България 35 години

Тодор Живков: 115 години от рождението на човека, управлявал България 35 години

7 Септември, 2026 10:44 1 988 90

  • тодор живков-
  • годишнина от рождението-
  • бкп

На 7 септември 1911 г. в Правец е роден политикът, който остава начело на България повече от три десетилетия

Тодор Живков: 115 години от рождението на човека, управлявал България 35 години - 1
Снимка: Интернет
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

На 7 септември се навършват 115 години от рождението на Тодор Живков – една от най-влиятелните и противоречиви фигури в българската история на XX век. Той ръководи Българската комунистическа партия в продължение на 35 години, а в продължение на повече от три десетилетия е фактическият ръководител на страната.

Тодор Христов Живков е роден на 7 септември 1911 г. в село Правец, днес град. Завършва прогимназия в Орхание, днешен Ботевград, а по-късно полиграфическо училище в София и работи като букволеяр в Държавната печатница. През 1930 г. се включва в комунистическото младежко движение, а от 1932 г. е член на Българската работническа партия.

От печатарски работник до върха на държавата

Политическото израстване на Живков се ускорява след 9 септември 1944 г. Той участва в изграждането на Народната милиция в София и постепенно заема все по-високи позиции в комунистическата партия.

През 1948 г. е избран за член на Централния комитет на БКП, а през 1954 г. става първи секретар на ЦК на БКП. След Априлския пленум през 1956 г. окончателно укрепва позициите си като водеща фигура в партийното и държавното управление.

Живков е председател на Министерския съвет от 1962 до 1971 г., а след това – председател на Държавния съвет на Народна република България от 1971 до 1989 г. През 1981 г. получава и поста генерален секретар на ЦК на БКП.

Епоха, която продължава повече от три десетилетия

Управлението на Тодор Живков преминава в условията на еднопартийна политическа система, планова икономика и силна зависимост от Съветския съюз. България се превръща в един от най-близките съюзници на Москва в Източния блок.

Периодът остава обект на остри обществени и исторически спорове. Наред с индустриализацията, урбанизацията и развитието на социалната инфраструктура, режимът е свързан с политически репресии, ограничаване на гражданските свободи и медийна цензура. Сред най-тежките страници от последните години на управлението е т.нар. „Възродителен процес“ – насилствената смяна на имената на българските турци, определена в архивните материали като политика на асимилация.

10 ноември и краят на управлението

На 10 ноември 1989 г. пленумът на Централния комитет на БКП приема оставката на Живков като генерален секретар. Няколко дни по-късно той е освободен и от поста председател на Държавния съвет. С това приключва политическата епоха, останала трайно свързана с неговото име.

През декември същата година Живков е изключен от БКП, а на 18 януари 1990 г. е поставен под домашен арест. Срещу него започват няколко съдебни производства, включително за злоупотреба с власт, „Възродителния процес“, лагерите и финансовото подпомагане на чуждестранни комунистически организации.

През 1992 г. е осъден на седем години затвор по дело за неправомерно раздаване на държавни средства и привилегии, като наказанието е заменено с домашен арест. През 1996 г. присъдата е отменена от Върховния съд.

Тодор Живков умира на 5 август 1998 г. в София на 86-годишна възраст.

И повече от три десетилетия след края на управлението му оценките за неговата епоха остават силно поляризирани. За едни тя се свързва със социална сигурност и предвидимост, а за други – с липса на политически свободи, репресии и тежкото наследство на комунистическия режим. Безспорно е обаче, че Тодор Живков е сред политиците, оставили най-дълбока следа в съвременната история на България.


Поставете оценка:
Оценка 4 от 21 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Анонимен

    14 28 Отговор
    Йотова следва Тодор Живков 10 години в президенството и Тандем Радев Йотова продължават живковото 2026 г

    Коментиран от #11

    10:47 07.09.2026

  • 4 Тук ще има много коментари

    61 12 Отговор

    До коментар #1 от "☠️E К С Х У М А Т О P Ъ T☠️":

    Още не могат да боядисат това което Живков построи

    10:48 07.09.2026

  • 5 Бойко

    45 12 Отговор
    Най великия Българин!

    10:49 07.09.2026

  • 6 Инсталиран

    18 46 Отговор
    Тепърва българите ще разберат истина за този предател..
    Затова стигнахме и дотук..
    Автобиографичната му книга издадена от Максуел далеч преди " прехода" , за който той добре знаеше, но не очакваше, че с него ще операт" пешкира"

    Коментиран от #13

    10:49 07.09.2026

  • 7 ще му вдигаме паметници след години

    57 13 Отговор
    това беше истински политик мислеше за страната си и народа си само престъпниците не го харесват защото по негово време чукаха камъни по кариерите а сега управляват

    Коментиран от #10

    10:50 07.09.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Нека да пиша

    5 13 Отговор

    До коментар #1 от "☠️E К С Х У М А Т О P Ъ T☠️":

    Двамата Тошовци се събраха .

    10:50 07.09.2026

  • 10 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    16 14 Отговор

    До коментар #7 от "ще му вдигаме паметници след години":

    и преди и сега управляват едни и същи и потомците им

    10:51 07.09.2026

  • 11 ех ако беше така

    29 6 Отговор

    До коментар #3 от "Анонимен":

    българия щеше да просперира отново но уви това няма да се случи в близкото бъдеще сега сме роби на терористи а те не позволяват просперитет в робството …

    10:52 07.09.2026

  • 12 Да....

    13 28 Отговор
    Този безкрупулен агент на Гешев.
    Хитър селянин
    Слуга , изживяващ се като цар..
    Какво се случи с фамилията му...

    Отглеждана като царско потекло..
    Сам си постлан Възмездието..

    10:53 07.09.2026

  • 13 верно ти е

    14 4 Отговор

    До коментар #6 от "Инсталиран":

    инсталиран мозък но за съжаление веществото което са ти инсталирали за мозък се оказало силикон…

    Коментиран от #15, #19

    10:54 07.09.2026

  • 14 Бай Тошо

    34 3 Отговор
    Здравейте,как сте,как сте ,банани има ли

    10:54 07.09.2026

  • 15 Верно?

    3 7 Отговор

    До коментар #13 от "верно ти е":

    Робе, мълчи..

    10:55 07.09.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Тик-Ток

    26 6 Отговор

    До коментар #16 от "Дай пари за пасти":

    Е да ,ама банани нямаше

    Коментиран от #24

    10:57 07.09.2026

  • 18 анонимен

    14 11 Отговор
    Социализъмъ е едно недоносче - Т.Живков така беше заявил!

    Коментиран от #90

    10:57 07.09.2026

  • 19 Сигурно харесваш

    9 10 Отговор

    До коментар #13 от "верно ти е":

    И Батето, както и татето..
    Кланяй се като поданик..
    Това ти са възможностите, явно, да те водят като стадно животно

    10:57 07.09.2026

  • 20 Софето

    6 9 Отговор
    недоразумение овчарско

    10:59 07.09.2026

  • 21 Да....

    5 11 Отговор

    До коментар #16 от "Дай пари за пасти":

    Всичко е било план..
    Ама ти се дръж за кафеза..
    И това сега е част от плана им
    Не знаеш нищо за швейцарските сметки на " червените", че и неговите?
    Балък!

    Коментиран от #27

    11:00 07.09.2026

  • 22 Слава на Евроатлантическа България

    39 6 Отговор
    ЗА ТЕЗИ КОИТО СА ЗАБРАВИЛИ, ЗА ТЕЗИ КОИТО НИКОГА НЕ СА ЗНАЕЛИ И ЗА ТЕЗИ КОИТО НИКОГА НЯМА ДА ГО РАЗБЕРАТ
    Информацията е официална по данни на ООН, ОССЕ, ЦРУ за периода 1988г./1989г. – 2019г./2020-та година.

    Преди: НРБ: Стандарт на живот – 26 -то място в света.
    Днес: НР: Стандарт на живот – 89 -то място в света.
    НРБ: Качество на здравеопазване – 6-то място в света.
    Днес: Качество на здравеопазване – 82-то място в света.
    НРБ: Качество на образование в света – 2-ро място в света.
    Днес: Качество на образование в света – 78-мо място в света.
    НРБ: Технологични производства – 3-то място в света.
    Днес: РБ: Технологични производства – 116-то място в света.
    НРБ: Свободата на словото в света – 68-мо място в света.
    Днес: РБ: Свободата на словото в света – 112-то място.

    И това не е всичко..

    Коментиран от #29, #32, #38

    11:00 07.09.2026

  • 23 Вуте

    5 5 Отговор
    Пишете за датата 07.09.1940г. връщане на южна Добруджа обединение на Б-я. Крайно време е НС да обяви тази дата за национален празник.

    11:01 07.09.2026

  • 24 Не съвсем

    10 0 Отговор

    До коментар #17 от "Тик-Ток":

    Имаше през декември, когато им е сезона..в Еквадор..
    нямаше и кой да ги яде, ако се сещаш какво и имам пред вид...

    11:01 07.09.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 ☠️E К С Х У М А Т О P Ъ T☠️

    2 5 Отговор
    боже мька мисирка
    ми той умрял ма

    11:03 07.09.2026

  • 27 Какви швейцарски сметки?

    7 2 Отговор

    До коментар #21 от "Да....":

    Нашите партньорски служби в демократична Европа не ги ли знаят тези сметки, че да си ги национализираме?

    11:04 07.09.2026

  • 28 Кирил

    7 22 Отговор
    Бил е напълно подходящ. Цървул, простак и тарикат за цървули и простаци

    Коментиран от #30

    11:04 07.09.2026

  • 29 Да....

    9 19 Отговор

    До коментар #22 от "Слава на Евроатлантическа България":

    Ми те тръгват от татово време, папагал..
    Я виж къде отиваха парите от Кинтекс..
    Как се изживяваше Людмила като принцеса..
    Тошко хвърчеше по света на екскурзийки..
    Една селска фамилия , стана царска..

    Къде са българските патенти?!
    Аман от загубеняци

    Коментиран от #62, #70, #76

    11:06 07.09.2026

  • 30 Тик-Ток

    11 1 Отговор

    До коментар #28 от "Кирил":

    Туй за Тиквата става въпрос ??

    11:06 07.09.2026

  • 31 ГОЛЕМ СМЕХ

    7 17 Отговор

    До коментар #16 от "Дай пари за пасти":

    Като всичко е било добре, що България са срина и соца умре.

    Коментиран от #36

    11:06 07.09.2026

  • 32 Нафто

    28 3 Отговор

    До коментар #22 от "Слава на Евроатлантическа България":

    Написаното от теб, днес малцина ще го разберат. Мнозинството се радва, че може свободно да ходи в Гърция, да слуша чалга и има малко евро банкноти в джоба си. Това, че всичко е съсипано не ги интересува.

    Коментиран от #40

    11:08 07.09.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 СОЦА УМРЕ

    6 15 Отговор
    Заедно със соц ръководителите.
    Запада го смаза, без нито един изстрел.
    Толкоз за бай ти Тошо.

    11:09 07.09.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 излъгаха ни

    17 3 Отговор

    До коментар #31 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    Нали това си пожела народа,
    визи и банани?
    Разменихне кон за кокошка..

    Коментиран от #41, #43, #63, #82

    11:13 07.09.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 България умира

    14 3 Отговор

    До коментар #22 от "Слава на Евроатлантическа България":

    Има тотална деградация на обществото, пълно опростачване и оскотяване.
    В момента Турция е в икономическа криза и има проблеми с Израел, но когато реши тези проблеми, тогава идва реда на България - цялата, а не някакви малки региони като Кърджали.
    Никой няма да си мръдне пръста за нас, колкото на някого му пука за Палестина, толкова ще се трогнат от анексията на България.

    11:14 07.09.2026

  • 39 И те имат успехи

    13 0 Отговор

    До коментар #35 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    Например 3 пол и Европерверзия..

    Коментиран от #44

    11:15 07.09.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 ГОЛЕМ СМЕХ

    7 2 Отговор

    До коментар #36 от "излъгаха ни":

    Къде бяха ЗДРАВИТЕ СИЛИ в БКП да спрат падането на СОЦА.
    Никой не защити бай Тошо кога го арестуваха, а от него получиха големи материални облаги и предимства. Всичко е било интереси, интереси, интереси и при СОЦА.

    Коментиран от #48

    11:16 07.09.2026

  • 42 НИЩО МУ НЯМА

    3 6 Отговор
    КУПЕЙКИТЕ СА ЕНИГМА
    ОТ ШЕЗЛОНГ И С УЗАКИС В РЪКА
    НА БРЕГА НА Е ГЕЙКО МОРЕ
    ДА ПИШЕШ ХВАЛЕБСТВИЯ ЗА (.....)
    ТОЗ КОЙТО Е ПОСТАНОВИЛ
    Т.НАР.ОТКРИТ ЛИСТ И СФ.ЖИТЕЛСТВО
    ....МАКАР ТОВА ВТОРОТО Е НАЙ ДОБРОТО ОТ ДН.ГЛ.ТОЧКА,МАЙ...☝

    11:17 07.09.2026

  • 43 Кон

    2 5 Отговор

    До коментар #36 от "излъгаха ни":

    Ама спънат..
    Нищо не сменихте..
    Те се преобуха..
    Един пенсионираха, ей ,тоя, той си мислеше, че ще е до живот..
    Е, и хитрецът има кой да го надхитри..

    Коментиран от #52

    11:18 07.09.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Край

    11 6 Отговор
    Замълчете! Шапки долу! Този човек остава завинаги в историята на България. Докато има българи. Киро петков и гюров са обречени на забрава.

    Коментиран от #50

    11:19 07.09.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Народът

    15 3 Отговор

    До коментар #41 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    си заслужава съдбата
    От 9 милиона българи станахме 6 милиона етноси..

    Коментиран от #54

    11:22 07.09.2026

  • 49 СОЦА УМРЕ

    5 9 Отговор
    Навсякъде по света.
    Ако беше убаво американците отдавна да са го изградили.
    Само КИМЧО още са мъчи със соца.

    11:22 07.09.2026

  • 50 Ти се майтапиш

    1 10 Отговор

    До коментар #45 от "Край":

    Научният да лази няма как да полети..
    Този се постави на мястото на Бог
    Един правешки селянин, делегира Бог

    Пържи се там, където си.

    11:23 07.09.2026

  • 51 Правeшku дeбuл

    6 11 Отговор
    Тамън цели проводници да започнем да правим и соца рухна.

    11:23 07.09.2026

  • 52 Спънат

    0 1 Отговор

    До коментар #43 от "Кон":

    ама Кон

    11:23 07.09.2026

  • 53 Комунист

    12 4 Отговор
    При Живков се живееше спокойно. Не си заключвахме вратите на къщите и за всички имаше работа (8ч.на ден). Сега сме се оключили като затворници се гърбим по 12 ч.за нищо! И много други добри неща имаше.

    11:23 07.09.2026

  • 54 ГОЛЕМ СМЕХ

    5 11 Отговор

    До коментар #48 от "Народът":

    Бай Тошо ни ЗАТВОРИ в комунистическата кошара и нема мърдане.
    Падна Тошо и българите се изнизаха от прелестите на СОЦА.

    11:23 07.09.2026

  • 55 Бай ви Тошо

    12 5 Отговор
    То кво е направил бай Тошо за 35г. е ясно, да видим кво направо демокрацията за 35г. ми разруши и унищожи направеното от бай Тошо, икономика, здравеопазване, инфраструктура, образование, язовири, земеделие, животновъдство, АЕЦове, всичко е сринато и унищожено от демократите, даже условие ни поставиха, затворете си АЕЦ да станете истински демократи. КВО ШЕ УПРАВЛЯВАШ ТИ КАТ НЯМАШ ПАРИ ВЕ- ДЕМОКРАЦИЯТА СЕ ОКАЗА ЕДНО НЕДОНОСЧЕ, доде я докарах ме, сега трябва да правим перестройка на демокрацията и светлото демократично бъдеще пак се оказа мираж.

    Коментиран от #64, #65, #69

    11:24 07.09.2026

  • 56 Белият дом

    4 10 Отговор
    100% от феновете на Живков и на Путин, са фашисти - крайно десни, расисти... Другите пък са конформисти.

    Коментиран от #68

    11:25 07.09.2026

  • 57 да опишем породата

    4 5 Отговор
    Тука гледам Тодор Живков има много почитатели. Но когато от Москва наредиха да го изхърлят, никой не си мръдна пръста в негова защита. Въпреки безкрайните обещания, клетви, въпреки получените апартаменти, вили и богатства, не се намери нито един да излезе в негова защита. Дори неговите бойни друга от отряда Чавдар, дори тези дето постоянно обясняваха колко мъдър, смел, красив, решителен и справедлив е другаря Живков.
    Дали след няколко години, няма да плачем така и плачем и по Бойко Борисов - най-успелият негов ученик и наследник?!?

    11:25 07.09.2026

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 хахахаха

    12 3 Отговор
    Ми май заради ЕС "демократите" загубихме всичко, с Русия бяхме 26 икономика, космическа държава, произвеждахме компютри, само САЩ, Япония и БЪЛГАРИЯ произвеждаха компютри, АЕЦ и 2ри в строеж, 3ти в света по строителство на язовири, развито здравеопазване, образование, земеделие, животновъдство, мощна армия, всичко това загубихме при "демократите" те щели да ни хранят, пазят, светят, само не казаха цената за тея неща. Та кво викаш кога и кое загубихме.

    11:26 07.09.2026

  • 61 Спомени за другаря Живков

    4 3 Отговор
    Навремето откриха новата софийска гара на 7-и септември вместо на 9-и, в негова чест. Дори асфалтираха района без да има канализация. После разбиха асфалта, направиха всичко по реда си, а гарата реално я завършиха около година по-късно.

    11:27 07.09.2026

  • 62 Хаха

    14 2 Отговор

    До коментар #29 от "Да....":

    Живяла една Людмира, като "царица", ама колко живя и колко да е била "царица" сравнена с днешните.... мутреси, метреси, баневици, Арабаджиеви, диневици, домуски, щерка, внуци и любовници на боко, шишака и т.н. Сравнение с тях си е направо беднячка, а е била една! Тези днес са няколко стотин, ако не и хиляди и всички на наш гръб!
    А тези какво оставиха зад гърба си в България оснен..... разруха!
    След Тошо - стотици заводи, АЕЦ, 2 нефтохима, електроцентрали, над 2000 язовира, близо 90 процента от съвременните асфалтови пътища, нови жилищни комплекси, пристанища и инфраструктура, България стана известта по света със своите спортисти, оперни певци, ансамбли, балетисти и космически гласове, а сега с какво - кво купили съвременните богати из.лесаци на метресите си...

    11:28 07.09.2026

  • 63 мда

    3 0 Отговор

    До коментар #36 от "излъгаха ни":

    Коня обаче вече беше умрял!

    11:28 07.09.2026

  • 64 ГОЛЕМ СМЕХ

    2 4 Отговор

    До коментар #55 от "Бай ви Тошо":

    Що ли по света нема СОЦИАЛИЗЪМ....

    Коментиран от #72

    11:29 07.09.2026

  • 65 Да....

    2 5 Отговор

    До коментар #55 от "Бай ви Тошо":

    И ти не си добре
    Бат ти Тошо си е селския хитрец, който си живуркаше като цар и правеше каквото му кажат- " Те"
    Дали са червени или сини, Те назначаваха..
    Сега вземи потърси..

    Коментиран от #77

    11:30 07.09.2026

  • 66 1989 Т. Ж. за прехода

    5 1 Отговор
    Един другар, с който разговарях вчера по тия въпроси, ветеран, от моите години още се знаеме, ми вика: Другарю Живков, не вкарваме ли ние вълка в кошарата? А, викам много хубава метафора, ще ми позволиш ли да я употребя пред журналистите. Вярно е, вкарваме вълка в кошарата, но му казвам, той вълкът ще изяде мършата, а това което е здраво, то ще остане. Но що ни е мършата, що се плашиш ти от мършата, бе, ще раздвижим нещата. Шарани дето има, като пуснеш щуката всичко се раздвижва. Значи тия щуки са ни необходими, икономически щуки. Както щуката разсича водата и рибите изплуват на повърхността, така ще бъде и с вълка. –(1987г. Тодор Живков ОБЕЩАВА банкерска икономика – движена от държавни банки, като Китай сега. Който давал парите той да решавал, демек банката.. 1989г. казва, че се отказва от това намерение, и да тръгва неолибералният буржоазен ред с фалшива демокрация. И до ден днешен живковата номенклатура е пълен господар на положението, като смениха Москва с Вашингтон, и станаха буржоазен елит и всички НПО, медии, и партии са в техни ръце) (Живков казва, че е желал и очаквал цветните революции в Полша и Унгария) Живков и БКП прехвърлят вината за слабият лев на работниците, а вината е на БКП и Живков - позволили Кореком - друга валута да има сила на територията на левът, чуждата валута става цар.

    11:30 07.09.2026

  • 67 Другаря Живков

    8 1 Отговор
    Който искаше да ни присъедини като 16-та република към братския Съветски съюз се возеше в Мерцедес, имаше за близък приятел десния Франц Йозеф Щраус, а дъщеря му се срещаше основно с короновани особи в качеството си на принцеса. Синът му Владко пък беше в ролята на брата на крал Чарлз - Андрю, приятелят на Епстийн.

    11:31 07.09.2026

  • 68 млад еврас

    2 3 Отговор

    До коментар #56 от "Белият дом":

    Ми фашистите рушаха а през комунизма се строеше и развиваше, гледам сега само се руши и не само в България, цяла европа е в западнало положение и фалирала затънала в заеми точно като Германия след фашизма, та кво разправяш ко ко каза, кои е фашиста Путин или Урсула ко ко каза.

    11:31 07.09.2026

  • 69 Разрушиха го комунистите

    2 0 Отговор

    До коментар #55 от "Бай ви Тошо":

    Това е планът на Андропов! Искаха да ви убедят, че демокрацията е лоша, за да поискате сами да си наденете хомота отново!

    11:31 07.09.2026

  • 70 Слава на Евроатлантическа България

    3 1 Отговор

    До коментар #29 от "Да....":

    И къде са на Тошо парите?? Няма такива!
    Години търсеха из чужди банки.., и НИЩО!
    Добре че внучката му се задоми с един бизнесмен, иначе да живее в бедност..

    За разлика от днешните ни евроатлантически министри - всичките до един милионери.

    Коментиран от #79, #87

    11:31 07.09.2026

  • 71 ГОЛЕМ СМЕХ

    3 0 Отговор

    До коментар #59 от "Удри евраста с лопатЕто":

    Що Тошо не ни пускаше на ЗАПАД.
    Да видим там кво са построили за същия период....
    А не да ни говорят за Загниващия капитализъм, дето смаза после СОЦА.

    11:32 07.09.2026

  • 72 Хаха

    2 1 Отговор

    До коментар #64 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    От лакомия....
    Затова няма социализъм - всеки иска да яде банани, милиони в банката и златни тоалетни! При социализма не става!
    Голямото изключение е Китай, ама там бесят на площада за голяма лакомия! И във Виетнам, но те победиха във война "непобедимите" и правят каквото си искат...

    Коментиран от #75

    11:33 07.09.2026

  • 73 Говореше се че това с 16-тата република

    1 2 Отговор
    е било, за да преметне съветските другари и да им измъкне още пари. Но те не се хванаха.

    11:34 07.09.2026

  • 74 Георгиев

    5 3 Отговор
    В цяла България трябва да бъдат изградени паметници на този велик българин!

    11:34 07.09.2026

  • 75 Наблюдател

    3 0 Отговор

    До коментар #72 от "Хаха":

    Реално в Китай няма социализъм, а капитализъм под ръководството на комунистическата партия.

    Коментиран от #80

    11:35 07.09.2026

  • 76 Слава на Евроатлантическа България

    2 1 Отговор

    До коментар #29 от "Да....":

    За българските патенти на НРБ купуваш „Златната книга на българските изобретатели“ и се образоваш.
    Пример: Методът за леене с противоналягане: Това е може би най-печелившият патент на НРБ. Разработен е от акад. Ангел Балевски и проф. Иван Димов през 1961 г. Този революционен метод за прецизно леене на метали е патентован в САЩ, Гърция, Япония, ГФР и редица други страни. Лицензите за него се продават скъпо по целия свят и се използват широко в автомобилостроенето

    Нивалин (Nivalin): Патентовано лекарство, извлечено от блатно кокиче от д-р Димитър Пасков през 1959 г. То прави революция в лечението на детски паралич (полиомиелит) и заболявания на периферната нервна система.

    Откриването на шестия сърдечен тон: Постижение на ст.н.с. д-р Иван Митев от 1974 г. Това е първото официално признато голямо откритие в българската медицина през XX век, което подобрява диагностиката на сърдечните заболявания

    ... много са , във всяка една област..

    11:36 07.09.2026

  • 77 Бай ви Тошо

    1 2 Отговор

    До коментар #65 от "Да....":

    Я па тоя, те па сега не са селски хитреци кат тиквуня и останалите, даже сега са селски хитреци крадци, бай Тошо селския хитрец живееше много по скромно от сегашните, па и направи България богата и хората живееха добре, ми и той заслужава да живее добре, тея сега кво са направили, че да живеят като царе, а е нема нужда да ги сравняваш сегашните и тогавашните хитреци, поне тогавашните хитереци кат прекалят и ги пращаха на курорт в Белене а не като сега да им дават по висок пост и да ги награждават, че крадат.

    11:36 07.09.2026

  • 78 койдазнай

    1 1 Отговор

    До коментар #59 от "Удри евраста с лопатЕто":

    То бива невежество, ама чак толкова не бива!
    Ако само в три страни са се произвеждали компютри и полупроводници, то къде се е произвеждал АРМ? И защо българските компютЪри, бяха изцло сглобени с части от технологични гиганти Филипините, Мексико, Португалия, Коста Рика Малайзия и други такива?
    Всеки, който е виждал български компютър на живо, го знае това отлично.

    Коментиран от #81

    11:37 07.09.2026

  • 79 Искаш да знаем сметките?

    1 0 Отговор

    До коментар #70 от "Слава на Евроатлантическа България":

    Ха ха ха , та той как иначе ще се задържи толкова години, ако нямаше малко акъл, да не ги покрие
    Ти ме развесели?
    Хахахаха

    11:38 07.09.2026

  • 80 Хаха

    1 0 Отговор

    До коментар #75 от "Наблюдател":

    В Българи кво беше бе, селски!?
    Никога не е имало комунизъм, а държавен капитализъм, кръстен социализъм!
    Това за частната собственост в размер на милиарди е от лакомия и нищо друго!

    11:40 07.09.2026

  • 81 Да....

    1 0 Отговор

    До коментар #78 от "койдазнай":

    Че то си имаше цял отдел за " технологични кражби"
    Да потърсят..

    11:41 07.09.2026

  • 82 койдазнай

    2 0 Отговор

    До коментар #36 от "излъгаха ни":

    Е нали народа бил много възпитан, образован, умен!
    Как така ни излъгаха?!? Защо бай ви Тошо не ни пусна малко да се поразходим по света, за да видим как стоят нещата и да си направим сравнението?
    Да видим колко сме по добре от Швейцария и Швеция, щото нали сме на 3-то място в света, след Япония и САЩ.

    Коментиран от #85, #88

    11:42 07.09.2026

  • 83 az СВО Победа 81

    1 3 Отговор
    Оценката за управлението му отдавна е дадена:

    Това, което беше построено по негово време, тези, които дойдоха след него не могат дори да го боядисат....

    11:44 07.09.2026

  • 84 БГ шефьор

    1 0 Отговор
    Най добре си живееха шофьори, сервитьори, бензинджии и дребни шефове (доносници) в предприятията .Хора без образование с достъп до дефицитни стоки (това са стоки , които ги няма редовно по магазините) май забравихте значението на тази дума. Имаше и хубави неща ,като липсата на наркотици и др. ,но това беше политика на целият източен блок не е лична заслуга

    11:45 07.09.2026

  • 85 Хи хи

    0 0 Отговор

    До коментар #82 от "койдазнай":

    Щото валутката не стигаше за туризъм.

    Най-смешното, че имахме и лев и конвертируем лев.

    11:48 07.09.2026

  • 86 Тод ор Жив ков

    1 0 Отговор
    Е българския цар

    11:49 07.09.2026

  • 87 име

    0 0 Отговор

    До коментар #70 от "Слава на Евроатлантическа България":

    Днешните евроатлантически министри са деца на обкръжението на Бай Тошо.

    Беден наследник на ЦК няма.

    11:50 07.09.2026

  • 88 Хаха

    0 0 Отговор

    До коментар #82 от "койдазнай":

    Те в Швейцария, Швеция и т.н. са ни "калесали" тогава, а за Япония и САЩ и сега трябват визи!
    Всъщност много пътуваха и тогава, вкл. по работа! Да си станал моряк, тираджия, машинист, летец, стюардеса... Работник по обекти в Близкия изток, Африка, Коми, Чехословакия...
    И на екскурзии се ходеше, но с визи дори до соцлагера! По-трудно но възможно беше и до капиталистически страни, като Австрия, Италия, Кипър... Познавам хора членове на СБА редовно посещаваха Гърция и тогава по линия та тяхното СБА и те идваха в България!
    Все ненапътували се бе, сега нали пътуваш в Гърция, Сърбия, Турция с колата и рупаш гмо банани, значи си доволен от живота...

    11:50 07.09.2026

  • 89 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 90 Защо

    0 0 Отговор

    До коментар #18 от "анонимен":

    Е Бай Тошо това го казва, но неговите фенове му противо.ечат. хем бил велк, хем на най-великите му думи не вярват и дори не ги коментират.

    11:52 07.09.2026