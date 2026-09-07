Тодор Живков: 115 години от рождението на човека, управлявал България 35 години

На 7 септември се навършват 115 години от рождението на Тодор Живков – една от най-влиятелните и противоречиви фигури в българската история на XX век. Той ръководи Българската комунистическа партия в продължение на 35 години, а в продължение на повече от три десетилетия е фактическият ръководител на страната.
Тодор Христов Живков е роден на 7 септември 1911 г. в село Правец, днес град. Завършва прогимназия в Орхание, днешен Ботевград, а по-късно полиграфическо училище в София и работи като букволеяр в Държавната печатница. През 1930 г. се включва в комунистическото младежко движение, а от 1932 г. е член на Българската работническа партия.
От печатарски работник до върха на държавата
Политическото израстване на Живков се ускорява след 9 септември 1944 г. Той участва в изграждането на Народната милиция в София и постепенно заема все по-високи позиции в комунистическата партия.
През 1948 г. е избран за член на Централния комитет на БКП, а през 1954 г. става първи секретар на ЦК на БКП. След Априлския пленум през 1956 г. окончателно укрепва позициите си като водеща фигура в партийното и държавното управление.
Живков е председател на Министерския съвет от 1962 до 1971 г., а след това – председател на Държавния съвет на Народна република България от 1971 до 1989 г. През 1981 г. получава и поста генерален секретар на ЦК на БКП.
Епоха, която продължава повече от три десетилетия
Управлението на Тодор Живков преминава в условията на еднопартийна политическа система, планова икономика и силна зависимост от Съветския съюз. България се превръща в един от най-близките съюзници на Москва в Източния блок.
Периодът остава обект на остри обществени и исторически спорове. Наред с индустриализацията, урбанизацията и развитието на социалната инфраструктура, режимът е свързан с политически репресии, ограничаване на гражданските свободи и медийна цензура. Сред най-тежките страници от последните години на управлението е т.нар. „Възродителен процес“ – насилствената смяна на имената на българските турци, определена в архивните материали като политика на асимилация.
10 ноември и краят на управлението
На 10 ноември 1989 г. пленумът на Централния комитет на БКП приема оставката на Живков като генерален секретар. Няколко дни по-късно той е освободен и от поста председател на Държавния съвет. С това приключва политическата епоха, останала трайно свързана с неговото име.
През декември същата година Живков е изключен от БКП, а на 18 януари 1990 г. е поставен под домашен арест. Срещу него започват няколко съдебни производства, включително за злоупотреба с власт, „Възродителния процес“, лагерите и финансовото подпомагане на чуждестранни комунистически организации.
През 1992 г. е осъден на седем години затвор по дело за неправомерно раздаване на държавни средства и привилегии, като наказанието е заменено с домашен арест. През 1996 г. присъдата е отменена от Върховния съд.
Тодор Живков умира на 5 август 1998 г. в София на 86-годишна възраст.
И повече от три десетилетия след края на управлението му оценките за неговата епоха остават силно поляризирани. За едни тя се свързва със социална сигурност и предвидимост, а за други – с липса на политически свободи, репресии и тежкото наследство на комунистическия режим. Безспорно е обаче, че Тодор Живков е сред политиците, оставили най-дълбока следа в съвременната история на България.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Анонимен
Коментиран от #11
10:47 07.09.2026
4 Тук ще има много коментари
До коментар #1 от "☠️E К С Х У М А Т О P Ъ T☠️":Още не могат да боядисат това което Живков построи
10:48 07.09.2026
5 Бойко
10:49 07.09.2026
6 Инсталиран
Затова стигнахме и дотук..
Автобиографичната му книга издадена от Максуел далеч преди " прехода" , за който той добре знаеше, но не очакваше, че с него ще операт" пешкира"
Коментиран от #13
10:49 07.09.2026
7 ще му вдигаме паметници след години
Коментиран от #10
10:50 07.09.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Нека да пиша
До коментар #1 от "☠️E К С Х У М А Т О P Ъ T☠️":Двамата Тошовци се събраха .
10:50 07.09.2026
10 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #7 от "ще му вдигаме паметници след години":и преди и сега управляват едни и същи и потомците им
10:51 07.09.2026
11 ех ако беше така
До коментар #3 от "Анонимен":българия щеше да просперира отново но уви това няма да се случи в близкото бъдеще сега сме роби на терористи а те не позволяват просперитет в робството …
10:52 07.09.2026
12 Да....
Хитър селянин
Слуга , изживяващ се като цар..
Какво се случи с фамилията му...
Отглеждана като царско потекло..
Сам си постлан Възмездието..
10:53 07.09.2026
13 верно ти е
До коментар #6 от "Инсталиран":инсталиран мозък но за съжаление веществото което са ти инсталирали за мозък се оказало силикон…
Коментиран от #15, #19
10:54 07.09.2026
14 Бай Тошо
10:54 07.09.2026
15 Верно?
До коментар #13 от "верно ти е":Робе, мълчи..
10:55 07.09.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Тик-Ток
До коментар #16 от "Дай пари за пасти":Е да ,ама банани нямаше
Коментиран от #24
10:57 07.09.2026
18 анонимен
Коментиран от #90
10:57 07.09.2026
19 Сигурно харесваш
До коментар #13 от "верно ти е":И Батето, както и татето..
Кланяй се като поданик..
Това ти са възможностите, явно, да те водят като стадно животно
10:57 07.09.2026
20 Софето
10:59 07.09.2026
21 Да....
До коментар #16 от "Дай пари за пасти":Всичко е било план..
Ама ти се дръж за кафеза..
И това сега е част от плана им
Не знаеш нищо за швейцарските сметки на " червените", че и неговите?
Балък!
Коментиран от #27
11:00 07.09.2026
22 Слава на Евроатлантическа България
Информацията е официална по данни на ООН, ОССЕ, ЦРУ за периода 1988г./1989г. – 2019г./2020-та година.
Преди: НРБ: Стандарт на живот – 26 -то място в света.
Днес: НР: Стандарт на живот – 89 -то място в света.
НРБ: Качество на здравеопазване – 6-то място в света.
Днес: Качество на здравеопазване – 82-то място в света.
НРБ: Качество на образование в света – 2-ро място в света.
Днес: Качество на образование в света – 78-мо място в света.
НРБ: Технологични производства – 3-то място в света.
Днес: РБ: Технологични производства – 116-то място в света.
НРБ: Свободата на словото в света – 68-мо място в света.
Днес: РБ: Свободата на словото в света – 112-то място.
И това не е всичко..
Коментиран от #29, #32, #38
11:00 07.09.2026
23 Вуте
11:01 07.09.2026
24 Не съвсем
До коментар #17 от "Тик-Ток":Имаше през декември, когато им е сезона..в Еквадор..
нямаше и кой да ги яде, ако се сещаш какво и имам пред вид...
11:01 07.09.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 ☠️E К С Х У М А Т О P Ъ T☠️
ми той умрял ма
11:03 07.09.2026
27 Какви швейцарски сметки?
До коментар #21 от "Да....":Нашите партньорски служби в демократична Европа не ги ли знаят тези сметки, че да си ги национализираме?
11:04 07.09.2026
28 Кирил
Коментиран от #30
11:04 07.09.2026
29 Да....
До коментар #22 от "Слава на Евроатлантическа България":Ми те тръгват от татово време, папагал..
Я виж къде отиваха парите от Кинтекс..
Как се изживяваше Людмила като принцеса..
Тошко хвърчеше по света на екскурзийки..
Една селска фамилия , стана царска..
Къде са българските патенти?!
Аман от загубеняци
Коментиран от #62, #70, #76
11:06 07.09.2026
30 Тик-Ток
До коментар #28 от "Кирил":Туй за Тиквата става въпрос ??
11:06 07.09.2026
31 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #16 от "Дай пари за пасти":Като всичко е било добре, що България са срина и соца умре.
Коментиран от #36
11:06 07.09.2026
32 Нафто
До коментар #22 от "Слава на Евроатлантическа България":Написаното от теб, днес малцина ще го разберат. Мнозинството се радва, че може свободно да ходи в Гърция, да слуша чалга и има малко евро банкноти в джоба си. Това, че всичко е съсипано не ги интересува.
Коментиран от #40
11:08 07.09.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 СОЦА УМРЕ
Запада го смаза, без нито един изстрел.
Толкоз за бай ти Тошо.
11:09 07.09.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 излъгаха ни
До коментар #31 от "ГОЛЕМ СМЕХ":Нали това си пожела народа,
визи и банани?
Разменихне кон за кокошка..
Коментиран от #41, #43, #63, #82
11:13 07.09.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 България умира
До коментар #22 от "Слава на Евроатлантическа България":Има тотална деградация на обществото, пълно опростачване и оскотяване.
В момента Турция е в икономическа криза и има проблеми с Израел, но когато реши тези проблеми, тогава идва реда на България - цялата, а не някакви малки региони като Кърджали.
Никой няма да си мръдне пръста за нас, колкото на някого му пука за Палестина, толкова ще се трогнат от анексията на България.
11:14 07.09.2026
39 И те имат успехи
До коментар #35 от "ГОЛЕМ СМЕХ":Например 3 пол и Европерверзия..
Коментиран от #44
11:15 07.09.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #36 от "излъгаха ни":Къде бяха ЗДРАВИТЕ СИЛИ в БКП да спрат падането на СОЦА.
Никой не защити бай Тошо кога го арестуваха, а от него получиха големи материални облаги и предимства. Всичко е било интереси, интереси, интереси и при СОЦА.
Коментиран от #48
11:16 07.09.2026
42 НИЩО МУ НЯМА
ОТ ШЕЗЛОНГ И С УЗАКИС В РЪКА
НА БРЕГА НА Е ГЕЙКО МОРЕ
ДА ПИШЕШ ХВАЛЕБСТВИЯ ЗА (.....)
ТОЗ КОЙТО Е ПОСТАНОВИЛ
Т.НАР.ОТКРИТ ЛИСТ И СФ.ЖИТЕЛСТВО
....МАКАР ТОВА ВТОРОТО Е НАЙ ДОБРОТО ОТ ДН.ГЛ.ТОЧКА,МАЙ...☝
11:17 07.09.2026
43 Кон
До коментар #36 от "излъгаха ни":Ама спънат..
Нищо не сменихте..
Те се преобуха..
Един пенсионираха, ей ,тоя, той си мислеше, че ще е до живот..
Е, и хитрецът има кой да го надхитри..
Коментиран от #52
11:18 07.09.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Край
Коментиран от #50
11:19 07.09.2026
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Народът
До коментар #41 от "ГОЛЕМ СМЕХ":си заслужава съдбата
От 9 милиона българи станахме 6 милиона етноси..
Коментиран от #54
11:22 07.09.2026
49 СОЦА УМРЕ
Ако беше убаво американците отдавна да са го изградили.
Само КИМЧО още са мъчи със соца.
11:22 07.09.2026
50 Ти се майтапиш
До коментар #45 от "Край":Научният да лази няма как да полети..
Този се постави на мястото на Бог
Един правешки селянин, делегира Бог
Пържи се там, където си.
11:23 07.09.2026
51 Правeшku дeбuл
11:23 07.09.2026
52 Спънат
До коментар #43 от "Кон":ама Кон
11:23 07.09.2026
53 Комунист
11:23 07.09.2026
54 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #48 от "Народът":Бай Тошо ни ЗАТВОРИ в комунистическата кошара и нема мърдане.
Падна Тошо и българите се изнизаха от прелестите на СОЦА.
11:23 07.09.2026
55 Бай ви Тошо
Коментиран от #64, #65, #69
11:24 07.09.2026
56 Белият дом
Коментиран от #68
11:25 07.09.2026
57 да опишем породата
Дали след няколко години, няма да плачем така и плачем и по Бойко Борисов - най-успелият негов ученик и наследник?!?
11:25 07.09.2026
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 Този коментар е премахнат от модератор.
60 хахахаха
11:26 07.09.2026
61 Спомени за другаря Живков
11:27 07.09.2026
62 Хаха
До коментар #29 от "Да....":Живяла една Людмира, като "царица", ама колко живя и колко да е била "царица" сравнена с днешните.... мутреси, метреси, баневици, Арабаджиеви, диневици, домуски, щерка, внуци и любовници на боко, шишака и т.н. Сравнение с тях си е направо беднячка, а е била една! Тези днес са няколко стотин, ако не и хиляди и всички на наш гръб!
А тези какво оставиха зад гърба си в България оснен..... разруха!
След Тошо - стотици заводи, АЕЦ, 2 нефтохима, електроцентрали, над 2000 язовира, близо 90 процента от съвременните асфалтови пътища, нови жилищни комплекси, пристанища и инфраструктура, България стана известта по света със своите спортисти, оперни певци, ансамбли, балетисти и космически гласове, а сега с какво - кво купили съвременните богати из.лесаци на метресите си...
11:28 07.09.2026
63 мда
До коментар #36 от "излъгаха ни":Коня обаче вече беше умрял!
11:28 07.09.2026
64 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #55 от "Бай ви Тошо":Що ли по света нема СОЦИАЛИЗЪМ....
Коментиран от #72
11:29 07.09.2026
65 Да....
До коментар #55 от "Бай ви Тошо":И ти не си добре
Бат ти Тошо си е селския хитрец, който си живуркаше като цар и правеше каквото му кажат- " Те"
Дали са червени или сини, Те назначаваха..
Сега вземи потърси..
Коментиран от #77
11:30 07.09.2026
66 1989 Т. Ж. за прехода
11:30 07.09.2026
67 Другаря Живков
11:31 07.09.2026
68 млад еврас
До коментар #56 от "Белият дом":Ми фашистите рушаха а през комунизма се строеше и развиваше, гледам сега само се руши и не само в България, цяла европа е в западнало положение и фалирала затънала в заеми точно като Германия след фашизма, та кво разправяш ко ко каза, кои е фашиста Путин или Урсула ко ко каза.
11:31 07.09.2026
69 Разрушиха го комунистите
До коментар #55 от "Бай ви Тошо":Това е планът на Андропов! Искаха да ви убедят, че демокрацията е лоша, за да поискате сами да си наденете хомота отново!
11:31 07.09.2026
70 Слава на Евроатлантическа България
До коментар #29 от "Да....":И къде са на Тошо парите?? Няма такива!
Години търсеха из чужди банки.., и НИЩО!
Добре че внучката му се задоми с един бизнесмен, иначе да живее в бедност..
За разлика от днешните ни евроатлантически министри - всичките до един милионери.
Коментиран от #79, #87
11:31 07.09.2026
71 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #59 от "Удри евраста с лопатЕто":Що Тошо не ни пускаше на ЗАПАД.
Да видим там кво са построили за същия период....
А не да ни говорят за Загниващия капитализъм, дето смаза после СОЦА.
11:32 07.09.2026
72 Хаха
До коментар #64 от "ГОЛЕМ СМЕХ":От лакомия....
Затова няма социализъм - всеки иска да яде банани, милиони в банката и златни тоалетни! При социализма не става!
Голямото изключение е Китай, ама там бесят на площада за голяма лакомия! И във Виетнам, но те победиха във война "непобедимите" и правят каквото си искат...
Коментиран от #75
11:33 07.09.2026
73 Говореше се че това с 16-тата република
11:34 07.09.2026
74 Георгиев
11:34 07.09.2026
75 Наблюдател
До коментар #72 от "Хаха":Реално в Китай няма социализъм, а капитализъм под ръководството на комунистическата партия.
Коментиран от #80
11:35 07.09.2026
76 Слава на Евроатлантическа България
До коментар #29 от "Да....":За българските патенти на НРБ купуваш „Златната книга на българските изобретатели“ и се образоваш.
Пример: Методът за леене с противоналягане: Това е може би най-печелившият патент на НРБ. Разработен е от акад. Ангел Балевски и проф. Иван Димов през 1961 г. Този революционен метод за прецизно леене на метали е патентован в САЩ, Гърция, Япония, ГФР и редица други страни. Лицензите за него се продават скъпо по целия свят и се използват широко в автомобилостроенето
Нивалин (Nivalin): Патентовано лекарство, извлечено от блатно кокиче от д-р Димитър Пасков през 1959 г. То прави революция в лечението на детски паралич (полиомиелит) и заболявания на периферната нервна система.
Откриването на шестия сърдечен тон: Постижение на ст.н.с. д-р Иван Митев от 1974 г. Това е първото официално признато голямо откритие в българската медицина през XX век, което подобрява диагностиката на сърдечните заболявания
... много са , във всяка една област..
11:36 07.09.2026
77 Бай ви Тошо
До коментар #65 от "Да....":Я па тоя, те па сега не са селски хитреци кат тиквуня и останалите, даже сега са селски хитреци крадци, бай Тошо селския хитрец живееше много по скромно от сегашните, па и направи България богата и хората живееха добре, ми и той заслужава да живее добре, тея сега кво са направили, че да живеят като царе, а е нема нужда да ги сравняваш сегашните и тогавашните хитреци, поне тогавашните хитереци кат прекалят и ги пращаха на курорт в Белене а не като сега да им дават по висок пост и да ги награждават, че крадат.
11:36 07.09.2026
78 койдазнай
До коментар #59 от "Удри евраста с лопатЕто":То бива невежество, ама чак толкова не бива!
Ако само в три страни са се произвеждали компютри и полупроводници, то къде се е произвеждал АРМ? И защо българските компютЪри, бяха изцло сглобени с части от технологични гиганти Филипините, Мексико, Португалия, Коста Рика Малайзия и други такива?
Всеки, който е виждал български компютър на живо, го знае това отлично.
Коментиран от #81
11:37 07.09.2026
79 Искаш да знаем сметките?
До коментар #70 от "Слава на Евроатлантическа България":Ха ха ха , та той как иначе ще се задържи толкова години, ако нямаше малко акъл, да не ги покрие
Ти ме развесели?
Хахахаха
11:38 07.09.2026
80 Хаха
До коментар #75 от "Наблюдател":В Българи кво беше бе, селски!?
Никога не е имало комунизъм, а държавен капитализъм, кръстен социализъм!
Това за частната собственост в размер на милиарди е от лакомия и нищо друго!
11:40 07.09.2026
81 Да....
До коментар #78 от "койдазнай":Че то си имаше цял отдел за " технологични кражби"
Да потърсят..
11:41 07.09.2026
82 койдазнай
До коментар #36 от "излъгаха ни":Е нали народа бил много възпитан, образован, умен!
Как така ни излъгаха?!? Защо бай ви Тошо не ни пусна малко да се поразходим по света, за да видим как стоят нещата и да си направим сравнението?
Да видим колко сме по добре от Швейцария и Швеция, щото нали сме на 3-то място в света, след Япония и САЩ.
Коментиран от #85, #88
11:42 07.09.2026
83 az СВО Победа 81
Това, което беше построено по негово време, тези, които дойдоха след него не могат дори да го боядисат....
11:44 07.09.2026
84 БГ шефьор
11:45 07.09.2026
85 Хи хи
До коментар #82 от "койдазнай":Щото валутката не стигаше за туризъм.
Най-смешното, че имахме и лев и конвертируем лев.
11:48 07.09.2026
86 Тод ор Жив ков
11:49 07.09.2026
87 име
До коментар #70 от "Слава на Евроатлантическа България":Днешните евроатлантически министри са деца на обкръжението на Бай Тошо.
Беден наследник на ЦК няма.
11:50 07.09.2026
88 Хаха
До коментар #82 от "койдазнай":Те в Швейцария, Швеция и т.н. са ни "калесали" тогава, а за Япония и САЩ и сега трябват визи!
Всъщност много пътуваха и тогава, вкл. по работа! Да си станал моряк, тираджия, машинист, летец, стюардеса... Работник по обекти в Близкия изток, Африка, Коми, Чехословакия...
И на екскурзии се ходеше, но с визи дори до соцлагера! По-трудно но възможно беше и до капиталистически страни, като Австрия, Италия, Кипър... Познавам хора членове на СБА редовно посещаваха Гърция и тогава по линия та тяхното СБА и те идваха в България!
Все ненапътували се бе, сега нали пътуваш в Гърция, Сърбия, Турция с колата и рупаш гмо банани, значи си доволен от живота...
11:50 07.09.2026
89 Този коментар е премахнат от модератор.
90 Защо
До коментар #18 от "анонимен":Е Бай Тошо това го казва, но неговите фенове му противо.ечат. хем бил велк, хем на най-великите му думи не вярват и дори не ги коментират.
11:52 07.09.2026