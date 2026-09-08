Спортът по ТВ във вторник (8 септември)

05.00 Тенис : Открито първенство на САЩ Евроспорт 1
15.00 Снукър: Инглиш оупън, първи кръг Евроспорт 2
18.45 Тенис : Открито първенство на САЩ Евроспорт 1
19.00 Монтана – Вихрен Диема спорт
19.45 Брюж – Астън Вила МАХ Спорт 3
19.45 АЕК – ЛАСК МАХ Спорт 4
21.00 Снукър: Инглиш оупън, първи кръг Евроспорт 2
21.45 Съндърланд – Хъл Диема спорт
21.45 Кристъл Палас – Мидълзбро Нова спорт
22.00 Лил – Бетис МАХ Спорт 1
22.00 Борусия (Дортмунд) – Виряреал МАХ Спорт 2
22.00 Реал – Интер МАХ Спорт 3
22.00 Порто – Манчестър Сити МАХ Спорт 4
22.00 Милуол – Нюкасъл Диема спорт 2
22.00 Болтън – Уест Хем Диема спорт 3
03.30 Бока Хуниорс – Сао Пауло МАХ Спорт 4
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА