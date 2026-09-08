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Спортът по ТВ във вторник (8 септември)

Спортът по ТВ във вторник (8 септември)

8 Септември, 2026 06:22 412 0

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Ето какво може да гледаме днес

Спортът по ТВ във вторник (8 септември) - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

05.00 Тенис : Открито първенство на САЩ Евроспорт 1

15.00 Снукър: Инглиш оупън, първи кръг Евроспорт 2

18.45 Тенис : Открито първенство на САЩ Евроспорт 1

19.00 Монтана – Вихрен Диема спорт

19.45 Брюж – Астън Вила МАХ Спорт 3

19.45 АЕК – ЛАСК МАХ Спорт 4

21.00 Снукър: Инглиш оупън, първи кръг Евроспорт 2

21.45 Съндърланд – Хъл Диема спорт

21.45 Кристъл Палас – Мидълзбро Нова спорт

22.00 Лил – Бетис МАХ Спорт 1

22.00 Борусия (Дортмунд) – Виряреал МАХ Спорт 2

22.00 Реал – Интер МАХ Спорт 3

22.00 Порто – Манчестър Сити МАХ Спорт 4

22.00 Милуол – Нюкасъл Диема спорт 2

22.00 Болтън – Уест Хем Диема спорт 3

03.30 Бока Хуниорс – Сао Пауло МАХ Спорт 4


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