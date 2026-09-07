Владимир Путин не показва готовност за компромис, Володимир Зеленски търси гаранции за сигурност

Руският президент Владимир Путин е потвърдил нежеланието на Москва да прави съществени отстъпки в преговорите за прекратяване на войната в Украйна, заяви на 6 септември неговият помощник Юрий Ушаков след срещата на Путин със специалните представители на президента на САЩ Доналд Тръмп - Стив Уиткоф и Джаред Къшнър.
По думите на Ушаков Путин остава ангажиран с постигането на руските военни цели и с отстраняването на т.нар. "първопричини" за войната. Москва продължава да настоява за условията, изложени от Путин през юни 2024 г., включително изтеглянето на украинските сили от цялата територия на Донецка, Луганска, Запорожка и Херсонска област, демилитаризацията и "денацификацията" на Украйна, както и отказът на страната от членство в НАТО.
Според Института за изследване на войната (ISW) оценката на Путин за руските успехи на фронта изглежда е силно преувеличена. Руски военни командири редовно представят напредъка като по-значителен от действителния такъв, което може да засилва убеждението на Кремъл, че Донецка област може да бъде превзета до края на 2026 г., както и, че няма да се наложи да бъдат правени компромиси при преговори за примирие.
Русия обаче многократно не е успявала да изпълни поставяните от Путин срокове за завладяването на Донецка област. Според изчисления на ISW, при сегашния темп на настъпление превземането на оставащите около 19% от областта би се проточило до 2032 г. От институтът обаче поставят под въпрос дали руските сили биха успяли да постигнат тази цел.
Междувременно украинският президент Володимир Зеленски се срещна на 6 септември с Уиткоф и Къшнър в Киев. Той заяви, че са обсъдили вариянти за възможно бъдещо мирно споразумение, включително гаранции за сигурността и икономиката на Украйна, териториалните въпроси, европейската противовъздушна отбрана и енергийната подкрепа. Зеленски посочи, че украинските, европейските и американските представители ще продължат разговорите в тристранен формат.
Заради руски удари по летища край Киев американската делегация е пътувала до украинската столица с влак. Русия е нанесла удари по цели в Бучански район и Фастов в Киевска област, въпреки договорената ограничена пауза в далечните удари.
Уиткоф и Къшнър са заявили желание да бъде възстановен тристранният формат на преговорите между Украйна, САЩ и Русия. Американски представител съобщи, че президентът Доналд Тръмп ще разговаря на 7 септември с Путин и Зеленски.
Според ISW руските цели надхвърлят Донбас. Москва продължава настъпателни операции в Сумска и Харковска област за създаване на "буферна зона", както и в Запорожка област. Това подсказва, че дори евентуалното превземане на цяла Донецка област едва ли автоматично би довело до прекратяване на руските военни действия.
Украинските сили междувременно са продължили ударите по руската петролна инфраструктура и операциите срещу руската противовъздушна отбрана в Ростовска област. Русия е изстреляла 108 дрона срещу Украйна през нощта.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
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5 И със слуха
11:00 07.09.2026
6 Кина
Коментиран от #8, #9
11:00 07.09.2026
7 ЯДРЕНИЯ ПУТИН РАЗБОМБЕН ОТ ЗЕЛЕНСКИ
11:00 07.09.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Ол1гофрен,
До коментар #6 от "Кина":Кои медии!
11:02 07.09.2026
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13 Обективно
Коментиран от #17
11:04 07.09.2026
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17 О това кога ще се случи?
До коментар #13 от "Обективно":Преди или след като Путин пуkне?Ти как мислиш?
11:06 07.09.2026
18 Абе
До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Максуда, кво се опита да кажеш, че нищо не ти се разбира... Ние те знаем колко си умен, за кво се доказваш.. На кого?!
11:07 07.09.2026
19 Заглавието е фашиска пропаганда
11:07 07.09.2026
20 !!!?
Коментиран от #29
11:07 07.09.2026
21 Е, тя Русия нали
До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":се разпадна още когато долара стана 200 рубли и свърши ракетите, някъде два месеца след налагането на санкциите от Байдън, когато и Путин умрятри пъти, забрави ли?
11:08 07.09.2026
22 Гост
11:08 07.09.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Снимката
До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":към статията е бест-селър
11:08 07.09.2026
25 Кмета на мурафета
Костадинов на колене пред Путин, зад него Зигмунд (не Фройд), а постаментът ще е изграден от очаквателно полегнали възрожденци. На върха – петолъчка със свастика. Ура, да живей!
11:08 07.09.2026
26 име
11:08 07.09.2026
27 ДрайвингПлежър
Искат от него да се оттегли от законно завоювана територия, защото териториална отстъпка щяло да е загуба за Зеленски?! АМИ ЗЕЛЕНСКИ ЗАГУБИ!!!
Запада не предлага сделка - предлага на Путин и Русия да се предадат, за да не го прави убиеца Зеленски!
11:08 07.09.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Е те това
До коментар #20 от "!!!?":Праввт в Украйна е
11:09 07.09.2026
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31 НА ФОТОТО
11:14 07.09.2026
32 Ееее па то е ясно
11:14 07.09.2026
33 Зелен потник
11:15 07.09.2026
34 Ганев
11:17 07.09.2026
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43 Ай майкуууу
До коментар #39 от "Орк":От Москва вика.😂😂😂😂
11:29 07.09.2026
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46 не може да бъде
Коментиран от #49, #67
11:31 07.09.2026
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52 Баце ЕООД
До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Ма какъв си ми умничък само.. Ох на баце той..
11:35 07.09.2026
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62 Ебонитовата пръчка
До коментар #59 от "Всеки един трябва да е":Не си добре,лекувай се
11:42 07.09.2026
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67 Хи хи! Руски отпадъко
До коментар #46 от "не може да бъде":1. "Считам" е руска паразитна калка на българската дума "смятам". Ползва се от бивши комсомолски деятели.
2. Сметките ти са криви.
3. Сайтът не е предназначен за психотерапия на нереализирани к.мплексари с авторитарни мераци.
4. Никой не те пита.
5. Не решаваш ти. Украйна си има президент, който бе те е оторизирал за нищо.
6. Съсредоточи се върху себе си и личностното си израстване. .
Има още 20, но засега толкова.
11:44 07.09.2026
68 Този коментар е премахнат от модератор.
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71 Прекрасно
11:45 07.09.2026
72 За поглединфо
До коментар #66 от "ГОЛЕМ СМЕХ":си...
11:46 07.09.2026
73 Този коментар е премахнат от модератор.
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77 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #75 от "Хахахахаха":Дева и съсела ти, дева !
Паветните Урсулианци
11:47 07.09.2026
78 Трепат
До коментар #64 от "Хахахахаха":руснаци!
11:48 07.09.2026
79 Рано е още за мир
11:48 07.09.2026
80 Този коментар е премахнат от модератор.
81 Този коментар е премахнат от модератор.
82 Коко Джамбо
11:49 07.09.2026
83 Още бой значи трябва
11:49 07.09.2026
84 Хахахахаха
До коментар #81 от "ГОЛЕМ СМЕХ":Леш аз съм за руснаците, пиян ли си, надрусан ли си, бавно развиващ ли си, аз подкрепям руските машини, само нашите бедни пенсионери подкрепят Нато за центове
11:50 07.09.2026
85 Всеки един от нас трябва да е
11:51 07.09.2026
86 Този коментар е премахнат от модератор.
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88 Голям
Този човек не предаде родината си, не се продаде и не трепна пред една озлобена империя. Със зъби, нокти и невиждан кураж той брани всяка педя украинска земя, защото обича народа си повече от живота си! Зеленски върна честта на Европа и показа как се отстоява свободата с цената на всичко. Историческа фигура от мащаба на най-великите титани в човешката история!
А на местните копейки, чуждопоклонници и заслепени русофили тук, които денонощно бълват жлъч срещу него, мога само да кажа: Спукайте се от яд! Гледайте и се учете какво е достойнство, мъжество и патриотизъм, каквито вашите бункерни идоли никога няма да притежават! Слава на Украйна и респект пред този велик мъж!
11:52 07.09.2026
89 Си Дзинпин
11:52 07.09.2026
90 Моето момче
До коментар #44 от "Верваме ти, Сценаристе,":Не давай акъл ми си сменяй памперса
11:52 07.09.2026
91 Влада
11:52 07.09.2026
92 Магьосник
До коментар #4 от "гарнции за сигурност казва":Такава сигурност да ти осигурят в гуантанамо !
11:53 07.09.2026
93 снимката
11:53 07.09.2026
94 Верно ли
11:54 07.09.2026
95 Бай Ганьо
11:54 07.09.2026