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Владимир Путин не показва готовност за компромис, Володимир Зеленски търси гаранции за сигурност
  Тема: Украйна

Владимир Путин не показва готовност за компромис, Володимир Зеленски търси гаранции за сигурност

7 Септември, 2026 10:53, обновена 7 Септември, 2026 11:36 1 897 95

  • русия-
  • украйна-
  • володимир зеленски-
  • владимир путин

Според Института за изследване на войната оценката на Путин за руските успехи на фронта изглежда е силно преувеличена

Владимир Путин не показва готовност за компромис, Володимир Зеленски търси гаранции за сигурност - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
The Institute for the Study of War The Institute for the Study of War

Руският президент Владимир Путин е потвърдил нежеланието на Москва да прави съществени отстъпки в преговорите за прекратяване на войната в Украйна, заяви на 6 септември неговият помощник Юрий Ушаков след срещата на Путин със специалните представители на президента на САЩ Доналд Тръмп - Стив Уиткоф и Джаред Къшнър.

По думите на Ушаков Путин остава ангажиран с постигането на руските военни цели и с отстраняването на т.нар. "първопричини" за войната. Москва продължава да настоява за условията, изложени от Путин през юни 2024 г., включително изтеглянето на украинските сили от цялата територия на Донецка, Луганска, Запорожка и Херсонска област, демилитаризацията и "денацификацията" на Украйна, както и отказът на страната от членство в НАТО.

Според Института за изследване на войната (ISW) оценката на Путин за руските успехи на фронта изглежда е силно преувеличена. Руски военни командири редовно представят напредъка като по-значителен от действителния такъв, което може да засилва убеждението на Кремъл, че Донецка област може да бъде превзета до края на 2026 г., както и, че няма да се наложи да бъдат правени компромиси при преговори за примирие.

Русия обаче многократно не е успявала да изпълни поставяните от Путин срокове за завладяването на Донецка област. Според изчисления на ISW, при сегашния темп на настъпление превземането на оставащите около 19% от областта би се проточило до 2032 г. От институтът обаче поставят под въпрос дали руските сили биха успяли да постигнат тази цел.

Междувременно украинският президент Володимир Зеленски се срещна на 6 септември с Уиткоф и Къшнър в Киев. Той заяви, че са обсъдили вариянти за възможно бъдещо мирно споразумение, включително гаранции за сигурността и икономиката на Украйна, териториалните въпроси, европейската противовъздушна отбрана и енергийната подкрепа. Зеленски посочи, че украинските, европейските и американските представители ще продължат разговорите в тристранен формат.

Заради руски удари по летища край Киев американската делегация е пътувала до украинската столица с влак. Русия е нанесла удари по цели в Бучански район и Фастов в Киевска област, въпреки договорената ограничена пауза в далечните удари.

Уиткоф и Къшнър са заявили желание да бъде възстановен тристранният формат на преговорите между Украйна, САЩ и Русия. Американски представител съобщи, че президентът Доналд Тръмп ще разговаря на 7 септември с Путин и Зеленски.

Според ISW руските цели надхвърлят Донбас. Москва продължава настъпателни операции в Сумска и Харковска област за създаване на "буферна зона", както и в Запорожка област. Това подсказва, че дори евентуалното превземане на цяла Донецка област едва ли автоматично би довело до прекратяване на руските военни действия.

Украинските сили междувременно са продължили ударите по руската петролна инфраструктура и операциите срещу руската противовъздушна отбрана в Ростовска област. Русия е изстреляла 108 дрона срещу Украйна през нощта.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 И със слуха

    4 7 Отговор
    закъса...

    11:00 07.09.2026

  • 6 Кина

    28 10 Отговор
    Зимата идва .! Западните медии казват че Украйна ще победи..Този парадокс ще струва много скъпо на украинския народ , ЖИВОТА..

    Коментиран от #8, #9

    11:00 07.09.2026

  • 7 ЯДРЕНИЯ ПУТИН РАЗБОМБЕН ОТ ЗЕЛЕНСКИ

    10 28 Отговор
    И на дъртака кремълски му требе сигурност.

    11:00 07.09.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Ол1гофрен,

    3 9 Отговор

    До коментар #6 от "Кина":

    Кои медии!

    11:02 07.09.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Обективно

    30 11 Отговор
    Какви отстъпки ще прави Русия западни шемети?Отстъпките ще ги прави запада като победена страна в конфликта!

    Коментиран от #17

    11:04 07.09.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 О това кога ще се случи?

    9 19 Отговор

    До коментар #13 от "Обективно":

    Преди или след като Путин пуkне?Ти как мислиш?

    11:06 07.09.2026

  • 18 Абе

    14 6 Отговор

    До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Максуда, кво се опита да кажеш, че нищо не ти се разбира... Ние те знаем колко си умен, за кво се доказваш.. На кого?!

    11:07 07.09.2026

  • 19 Заглавието е фашиска пропаганда

    14 9 Отговор
    Снимката е отвратителна. Българското население в украйна е оставено на произвола на съдбата.

    11:07 07.09.2026

  • 20 !!!?

    11 14 Отговор
    Спирането на войната е равносилно на сепуко за Путлер...затова рано или късно може да бъде задействан план Б - няма човек, няма проблем !!!?

    Коментиран от #29

    11:07 07.09.2026

  • 21 Е, тя Русия нали

    14 5 Отговор

    До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    се разпадна още когато долара стана 200 рубли и свърши ракетите, някъде два месеца след налагането на санкциите от Байдън, когато и Путин умрятри пъти, забрави ли?

    11:08 07.09.2026

  • 22 Гост

    10 4 Отговор
    Начи, института, глеайте сега, у XXL филмите гледната точка е една! И тя е, от коя страна на лопатата си! Другото са алабализми на разпра.... на, сещате се какво, нъл тъй!!!

    11:08 07.09.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Снимката

    3 5 Отговор

    До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    към статията е бест-селър

    11:08 07.09.2026

  • 25 Кмета на мурафета

    5 13 Отговор
    По този повод ние от Нанадолно Путинище вдигаме паметник на Всичката Дружба.
    Костадинов на колене пред Путин, зад него Зигмунд (не Фройд), а постаментът ще е изграден от очаквателно полегнали възрожденци. На върха – петолъчка със свастика. Ура, да живей!

    11:08 07.09.2026

  • 26 име

    18 7 Отговор
    Колективния западащ запад само демострира безсилие и паника, щото положението им в Бандеристан е отчайващо. Целта им е да подлъжат Путин да спре денацификацията докато Тръмп е на власт, през това време да въоръжат Украйна и след като дойде нов президент, да почнат отново войната. Руснаците знаят това, виждат че западащите са отчаяни и поставят условия за разоръжаване и денацификация на Украйна, които те няма да приемат и изпълнят. Затова войната продължава.

    11:08 07.09.2026

  • 27 ДрайвингПлежър

    17 7 Отговор
    Ама за какъв компромис говорят идиотите?
    Искат от него да се оттегли от законно завоювана територия, защото териториална отстъпка щяло да е загуба за Зеленски?! АМИ ЗЕЛЕНСКИ ЗАГУБИ!!!

    Запада не предлага сделка - предлага на Путин и Русия да се предадат, за да не го прави убиеца Зеленски!

    11:08 07.09.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Е те това

    2 6 Отговор

    До коментар #20 от "!!!?":

    Праввт в Украйна е

    11:09 07.09.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 НА ФОТОТО

    7 4 Отговор
    ЕДИНИЯ ВИЕ , ДРУГИЯ ДОРИ НЕ ГО ЧУВА

    11:14 07.09.2026

  • 32 Ееее па то е ясно

    12 7 Отговор
    Сигурността на Зелю е подсигерена в Сибир!

    11:14 07.09.2026

  • 33 Зелен потник

    11 8 Отговор
    Помощ! Давайте пари и оръжия! И ,,месо" пратете. Аз компромиси не правя. Помооощ!

    11:15 07.09.2026

  • 34 Ганев

    2 2 Отговор
    ЯСЕПМСПНЕБУМЯК

    11:17 07.09.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

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  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Ай майкуууу

    3 1 Отговор

    До коментар #39 от "Орк":

    От Москва вика.😂😂😂😂

    11:29 07.09.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 не може да бъде

    5 3 Отговор
    Аз считам че главният компромис се състои в това -след края на войната това което остане да се нарича Украйна да се управлява не от правителство а от генерал -губернатор назначен със съгласието/избран на САЩ и Русия или двама ген.губернатори - един от САЩ един от Русия които се сменят през определен срок !?

    Коментиран от #49, #67

    11:31 07.09.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

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  • 52 Баце ЕООД

    0 2 Отговор

    До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Ма какъв си ми умничък само.. Ох на баце той..

    11:35 07.09.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

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  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Ебонитовата пръчка

    3 1 Отговор

    До коментар #59 от "Всеки един трябва да е":

    Не си добре,лекувай се

    11:42 07.09.2026

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 Хи хи! Руски отпадъко

    4 0 Отговор

    До коментар #46 от "не може да бъде":

    1. "Считам" е руска паразитна калка на българската дума "смятам". Ползва се от бивши комсомолски деятели.
    2. Сметките ти са криви.
    3. Сайтът не е предназначен за психотерапия на нереализирани к.мплексари с авторитарни мераци.
    4. Никой не те пита.
    5. Не решаваш ти. Украйна си има президент, който бе те е оторизирал за нищо.
    6. Съсредоточи се върху себе си и личностното си израстване. .
    Има още 20, но засега толкова.

    11:44 07.09.2026

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 Прекрасно

    1 3 Отговор
    Русия е изстреляла 108 дрона срещу Украйна през нощта.... но може и още по Прекрасно

    11:45 07.09.2026

  • 72 За поглединфо

    0 2 Отговор

    До коментар #66 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    си...

    11:46 07.09.2026

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

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  • 77 ГОЛЕМ СМЕХ

    1 0 Отговор

    До коментар #75 от "Хахахахаха":

    Дева и съсела ти, дева !


    Паветните Урсулианци

    11:47 07.09.2026

  • 78 Трепат

    3 0 Отговор

    До коментар #64 от "Хахахахаха":

    руснаци!

    11:48 07.09.2026

  • 79 Рано е още за мир

    1 3 Отговор
    Киев е излишен а след войната столицата ще е Одеса с кмет човек с руско гражданство. Киев трябва да изчезне защото е нацистки коптор

    11:48 07.09.2026

  • 80 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 81 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 82 Коко Джамбо

    2 1 Отговор
    Войната продължава за радост на всички копейки. Не се налочихте на кръв!

    11:49 07.09.2026

  • 83 Още бой значи трябва

    2 2 Отговор
    По украинските кратуни

    11:49 07.09.2026

  • 84 Хахахахаха

    0 1 Отговор

    До коментар #81 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    Леш аз съм за руснаците, пиян ли си, надрусан ли си, бавно развиващ ли си, аз подкрепям руските машини, само нашите бедни пенсионери подкрепят Нато за центове

    11:50 07.09.2026

  • 85 Всеки един от нас трябва да е

    1 2 Отговор
    ангажиран с постигането на руските военни цели и с отстраняването на т.нар. "първопричини" за войната за да има мир. Така мисля хора. Това е правилната позиция

    11:51 07.09.2026

  • 86 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 87 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 88 Голям

    2 1 Отговор
    Володимир Зеленски доказа на целия свят какво означава истински, безстрашен и велик лидер! В епоха на кабинетни политици и страхливци, които бягат при първата опасност, той остана в Киев, рамо до рамо с народа си, и се превърна в най-големия и недостижим държавник на 21-ви век!
    Този човек не предаде родината си, не се продаде и не трепна пред една озлобена империя. Със зъби, нокти и невиждан кураж той брани всяка педя украинска земя, защото обича народа си повече от живота си! Зеленски върна честта на Европа и показа как се отстоява свободата с цената на всичко. Историческа фигура от мащаба на най-великите титани в човешката история!
    А на местните копейки, чуждопоклонници и заслепени русофили тук, които денонощно бълват жлъч срещу него, мога само да кажа: Спукайте се от яд! Гледайте и се учете какво е достойнство, мъжество и патриотизъм, каквито вашите бункерни идоли никога няма да притежават! Слава на Украйна и респект пред този велик мъж!

    11:52 07.09.2026

  • 89 Си Дзинпин

    2 1 Отговор
    Хихи, всичко "руско🌈🧝🏼🎪" е на Китай.

    11:52 07.09.2026

  • 90 Моето момче

    0 1 Отговор

    До коментар #44 от "Верваме ти, Сценаристе,":

    Не давай акъл ми си сменяй памперса

    11:52 07.09.2026

  • 91 Влада

    0 0 Отговор
    се оказа изкуфял дядка!

    11:52 07.09.2026

  • 92 Магьосник

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "гарнции за сигурност казва":

    Такава сигурност да ти осигурят в гуантанамо !

    11:53 07.09.2026

  • 93 снимката

    1 1 Отговор
    Кърти мивки. Но трябва да се премахне. Също и зеленски не се казва володимир. Нека покаже кръщелно свидетелство. Обаче няма такова.

    11:53 07.09.2026

  • 94 Верно ли

    0 0 Отговор
    имало много солдати с колумбийски вратовръзки?

    11:54 07.09.2026

  • 95 Бай Ганьо

    0 0 Отговор
    Ботоксови педофили и джуджета с токчета, не могат да показват нищо!

    11:54 07.09.2026

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