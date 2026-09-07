Владимир Путин не показва готовност за компромис, Володимир Зеленски търси гаранции за сигурност

Руският президент Владимир Путин е потвърдил нежеланието на Москва да прави съществени отстъпки в преговорите за прекратяване на войната в Украйна, заяви на 6 септември неговият помощник Юрий Ушаков след срещата на Путин със специалните представители на президента на САЩ Доналд Тръмп - Стив Уиткоф и Джаред Къшнър.

По думите на Ушаков Путин остава ангажиран с постигането на руските военни цели и с отстраняването на т.нар. "първопричини" за войната. Москва продължава да настоява за условията, изложени от Путин през юни 2024 г., включително изтеглянето на украинските сили от цялата територия на Донецка, Луганска, Запорожка и Херсонска област, демилитаризацията и "денацификацията" на Украйна, както и отказът на страната от членство в НАТО.

Според Института за изследване на войната (ISW) оценката на Путин за руските успехи на фронта изглежда е силно преувеличена. Руски военни командири редовно представят напредъка като по-значителен от действителния такъв, което може да засилва убеждението на Кремъл, че Донецка област може да бъде превзета до края на 2026 г., както и, че няма да се наложи да бъдат правени компромиси при преговори за примирие.

Русия обаче многократно не е успявала да изпълни поставяните от Путин срокове за завладяването на Донецка област. Според изчисления на ISW, при сегашния темп на настъпление превземането на оставащите около 19% от областта би се проточило до 2032 г. От институтът обаче поставят под въпрос дали руските сили биха успяли да постигнат тази цел.

Междувременно украинският президент Володимир Зеленски се срещна на 6 септември с Уиткоф и Къшнър в Киев. Той заяви, че са обсъдили вариянти за възможно бъдещо мирно споразумение, включително гаранции за сигурността и икономиката на Украйна, териториалните въпроси, европейската противовъздушна отбрана и енергийната подкрепа. Зеленски посочи, че украинските, европейските и американските представители ще продължат разговорите в тристранен формат.

Заради руски удари по летища край Киев американската делегация е пътувала до украинската столица с влак. Русия е нанесла удари по цели в Бучански район и Фастов в Киевска област, въпреки договорената ограничена пауза в далечните удари.

Уиткоф и Къшнър са заявили желание да бъде възстановен тристранният формат на преговорите между Украйна, САЩ и Русия. Американски представител съобщи, че президентът Доналд Тръмп ще разговаря на 7 септември с Путин и Зеленски.

Според ISW руските цели надхвърлят Донбас. Москва продължава настъпателни операции в Сумска и Харковска област за създаване на "буферна зона", както и в Запорожка област. Това подсказва, че дори евентуалното превземане на цяла Донецка област едва ли автоматично би довело до прекратяване на руските военни действия.

Украинските сили междувременно са продължили ударите по руската петролна инфраструктура и операциите срещу руската противовъздушна отбрана в Ростовска област. Русия е изстреляла 108 дрона срещу Украйна през нощта.