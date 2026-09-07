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Еду Гаспар вече свободен: започва работа в Левски след 14 септември

Еду Гаспар вече свободен: започва работа в Левски след 14 септември

7 Септември, 2026 21:30 470 0

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До миналата седмица обаче бразилецът беше глобален ръководител на футболния отдел на Нотингам Форест

Еду Гаспар вече свободен: започва работа в Левски след 14 септември - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Отпадна и последната пречка пред бившия бразилски национал Еду Гаспар да започне работа в Левски. Южноамериканецът ще бъде един от най-важните хора на "Герена" след Общото събрание на 14 септември. Еду вече няколко пъти беше в София за срещи със собственика на "сините" Атанас Бостанджиев, като дори посети и стадион "Георги Аспарухов".

До миналата седмица обаче бразилецът беше глобален ръководител на футболния отдел на Нотингам Форест. Журналистът Джон Пърси съобщава, че договорът му е прекратен, като така той вече няма пречки да започне работа в българския шампион.

Еду за последно присъства на мач на Нотингам на 22 февруари тази година. Той беше назначен преди началото на миналия сезон с амбициозна цел да „контролира всички функции, свързани с футбола, включително набиране на персонал, представяне, стратегия на отбора и развитие на играчите“. Престоят му във Форест обаче се оказа разочароващ, след като се получи разрив в отношенията между него и тогавашния треньор Нуно Ешпирито Санто, както и собственика Евангелос Маринакис.

От Нотингам не се очаква да обявят официално раздялата с Еду, но името му е премахнато от официалните канали на клуба.

Еду Гаспар вече работи по делата на Левски. На 14 септември най-вероятно ще стане ясно на какъв пост ще бъде назначен на "Герена".


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