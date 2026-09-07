Новини
Спорт »
Бг футбол »
Лудогорец готви трансферен удар - взима халф, играл за Бешикташ и Хъл Сити

Лудогорец готви трансферен удар - взима халф, играл за Бешикташ и Хъл Сити

7 Септември, 2026 22:00 572 0

  • амир хаджиаметович-
  • лудогорец-
  • футбол-
  • хъл сити

В информацията се съобщава, че разградчани са в битка с гръцкия гранд ПАОК за босненеца, който в момента е свободен агент

Лудогорец готви трансферен удар - взима халф, играл за Бешикташ и Хъл Сити - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Лудогорец е на прага на нов голям трансфер! "Орлите" са близо до привличането на босненския национал Амир Хаджиаметович (вдясно на снимката). За новината съобщи турският журналист Ертан Сюзгюн в платформата Х.

В информацията се съобщава, че разградчани са в битка с гръцкия гранд ПАОК за босненеца, който в момента е свободен агент. Трансферният прозорец у нас затваря във вторник, 8 септември.

Бившият играч на Бешикташ и Хъл Сити игра на изминалото Световно първенство, където остави отлични впечатления с изявите си. Той бе една от основните фигури в босненския национален отбор.

През изминалия сезон Хаджиахметович помогна на Хъл Сити за класирането във Висшата лига, като се отчете с 2 асистенции в 37 мача в Чемпиъншип.


Поставете оценка:
Оценка 4 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове