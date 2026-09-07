Лудогорец готви трансферен удар - взима халф, играл за Бешикташ и Хъл Сити

Лудогорец е на прага на нов голям трансфер! "Орлите" са близо до привличането на босненския национал Амир Хаджиаметович (вдясно на снимката). За новината съобщи турският журналист Ертан Сюзгюн в платформата Х.

В информацията се съобщава, че разградчани са в битка с гръцкия гранд ПАОК за босненеца, който в момента е свободен агент. Трансферният прозорец у нас затваря във вторник, 8 септември.

Бившият играч на Бешикташ и Хъл Сити игра на изминалото Световно първенство, където остави отлични впечатления с изявите си. Той бе една от основните фигури в босненския национален отбор.

През изминалия сезон Хаджиахметович помогна на Хъл Сити за класирането във Висшата лига, като се отчете с 2 асистенции в 37 мача в Чемпиъншип.

ÖZEL - PAOK ve Ludogorets, Amir Hadziahmetovic ile ilgileniyor. #probably — Ertan Süzgün (@ertansuzgun) September 7, 2026