Мбапе: Дали мисля, че съм най-добрият в света? Аз винаги мисля така...

Звездата на Реал Мадрид Килиан Мбапе говори пред медиите преди мача срещу Интер в Шампионската лига. Французинът не скри амбициите си да спечели „Златната топка“.

„Всички имаме една и съща цел – Реал Мадрид да печели мачове и трофеи. Не можем да контролираме мнението на хората, но можем да го изслушваме, да се опитваме да се подобряваме и да вървим напред. Разбира се, че трябва да се подобряваме, но мога да се направя на глупав и да кажа, че вкарвам повече голове от двамата, които споменахте - Рафиня и Дембеле, и че те трябва да вкарват повече голове, за да бъдат като мен. Разбира се, че трябва да се подобрявам, но не обичам сравненията. Правя много неща, които другите не правят. Ако навлезем в тази тема, това ще бъде безкраен дебат“, започна Мбапе.

Той бе категоричен и по отношение на шансовете си да спечели „Златната топка“. Мбапе не скри, че смята настоящата година за подходяща възможност да вземе престижното индивидуално отличие.

„Когато играеш за Реал Мадрид, естествено е хората да те свързват с такива награди – както колективни, така и индивидуални. Много хора по улицата ми говорят за „Златната топка“, това е много позитивна награда. Това лято направих много история на Световното - най-важното състезание в този спорт. Хората имат свободата да гласуват за този, когото смятат за най-добрия в света“, каза той.

На въпрос дали самият той се счита за най-добрия футболист в света, Мбапе отговори: „Дали мисля, че съм най-добрият в света? Аз винаги мисля така, но това е нещо много лично. Има хора, които смятат, че съм най-добрият в света, и други, които не мислят така. Разбира се, смятам, че тази година е добра за мен, за да спечеля „Златната топка“.