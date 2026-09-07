Славия с трудна победа срещу 10 от Дунав в Русе

Отборът на Славия постигна много трудна победа при визитата си на Дунав в Русе в последен мач от осмия кръг на efbet Лига. Възпитаниците на Ратко Достанич изтръгнаха трите точки след 1:0, а единствения гол в срещата вкара резервата Йоан Борносузов.

Домакините играха с човек по-малко почти цял мач, след като още в осмата минута бранителят Кириякос Антониу бе отстранен от игра с директен червен картон за грубо нарушение в центъра на терена.

Това бе едва втората победа за столичани от началото на сезона, докато „драконите“ все още не познават успеха у дома.

Двубоят на градския стадион в Русе започна доста атрактивно, като само за четири минути след първия съдийски сигнал двата тима изпълниха по два корнера, а Емил Стоев на два пъти обстрелва вратата на домакините, но и в двата случая той бе неточен.

Страстите се нажежиха допълнително в 8-ата минута, когато домакините останаха с човек по-малко. Бранителят Кириякос Антониу игра много грубо срещу Иван Минчев, влизайки с бутоните в прасеца му. Първоначално реферът Георги Стоянов показа само жълт картон на Антониу, но след като прегледа ситуацията с ВАР, промени решението си и изгони футболиста на „драконите“.

Домакините протестираха бурно, настоявайки, че секунди преди нарушението на Антониу има такова на Диего Фераресо, което обаче бе подминато от съдийската бригада.

Въпреки численото си предимство на терена, тимът на Ратко Достанич не стигаше до чести опасности пред противниковата врата. Най-доброто положение за гостите пропиля Дейвид Малембана в 35-ата минута, когато след центриране на Иван Минчев от фал, бранителят стреля с глава от близка дистанция, но Георги Китанов парира топката с една ръка.

Постепенно мачът се накъса, като до почивката главният рефер показа пет жълти картона, а играта бе спирана цели 14 пъти заради нарушения.

Статуквото в мача бе пречупено в 66-ата минута, когато появилият се преди минути Йоан Борносузов реализира от близка дистанция. Нападателят засече отлично центриране на Иван Минчев от корнер и с крак от няколко метра прати топката в мрежата.

В 78-ата минута дойде поредната спорна ситуация в мача, в която главният рефер Георги Стоянов показа втори жълт картон на Владимир Милетич от Славия, но след намеса на ВАР, той бе отменен и така „белите“ останаха с 11 души на терена. Телевизионните повторения ясно показаха, че футболистът на гостите първи играе с топката при единоборството с Владан Видакович.

0:1 Йоан Борносузов (66)

Стартови състави:

Дунав (Русе): 33. Георги Китанов, 2. Марио Дилчовски, 4. Хосе Кабаркас, 5. Кириякос Антониу, 22. Стоян Предев, 88. Димитър Тодоров, 14. Радослав Апостолов, 24. Стефан Гаврилов, 44. Владан Видакович, 9. Алекс Валиньо, 23. Джордан Сейнт-Луис;

Славия: 99. Иван Андонов, 87. Диего Фераресо, 4. Никола Савич, 5. Давид Малембана, 20. Жордан Варела, 71. Кристиян Стоянов, 95. Владимир Милетич, 73. Иван Минчев, 77. Емил Стоев, 7. Роберто Райчев, 10. Владимир Николов.