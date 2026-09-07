Защо толкова мразят "колективния Запад" и свободата?

Поведението на много политици в България очевидно е продиктувано от омразата към европейската цивилизация, културата и свободата. Защо? Проф. Евгений Дайнов търси причините:
Все повече изглежда, че емоционалната мотивация, стояща зад действията на много български политици, сред които и представители на сегашните управляващи, е омразата: омразата към европейската цивилизация на Просвещението, културата и свободата. Тази омраза броди по света отдавна и ми се струва, че би трябвало да започнем да я разбираме.
Това не е чудо за три дни - нямаме пред себе си мимолетно настроение, а трайна нагласа, определяща мисли и действия.
Как омразата създава войнствени секти
Има лесни за идентифициране източници на тази омраза. Знаем за омразата на дивака, основана върху завистта към цивилизованите хора. Знаем за омразата на доволния роб към свободните, извираща от неспособността на роба да си представи какво е свобода. Знаем на какво е основана омразата на простака към възпитания човек: на убеждението на простака, че възпитаният "се прави на интересен", а всъщност си е същия такъв простак.
Тук на помощ идва големият Адам Смит, който в книгата си "Богатството на народите" обръща внимание на следното: колкото си по-прост, толкова си по-невидим, а колкото си по-невидим, толкова по-разюздано поведение имаш. Според Смит когато "човек от долно съсловие" попадне в по-развита градска среда, "пропада в невидимост и мрак. Никой не наблюдава, нито съди неговото поведение и той с голяма вероятност... ще се отдаде на всяческа разюзданост и порок".
Обаче - и тук е тънкостта на наблюдението - на разюздания обръщат още по-малко внимание. Затова той прави следващата стъпка: събира се със себеподобни в някаква войнствена религиозна или идеологическа секта. Веднъж оформил секта, простакът започва да воюва с "либералните" по-свободни и фриволни нрави на елита от името на някаква "сурова праведност".
Етапа "разюзданост" сме виждали в политическата класа в миналото. Днес наблюдаваме етапа "сурова праведност", бореща се против "колективния Запад" и неговите "разпуснати" нрави.
Защо се гледа на свободните хора с враждебност
Защо обаче мразещият простак смята градските нрави за разпуснати? Тук се връщаме на фундаменталното деление роб-свободен, преминаващо през трудовете на големите философи от Платон чак до Хегел.
Робът не прави нищо по своя воля. Неговите действия се определят от заповедите на господаря. Свободният човек обаче сам определя себе си. Прави каквото си иска. Това точно робът не може да разбере и затова в неговите очи свободата е "слободия", а свободното поведение - разпуснатост.
Говорейки за разпуснатост обаче, робът издава своята пълна неспособност да разбере, че там, където свободният човек е и цивилизован, той поставя поведението си в рамките на правила - не такива, налагани от някой господар, а такива, които той сам си е изработил, така щото да се държи прилично с останалите свободни хора. Робът обаче не вижда това, защото не може да го разбере. В поведението на свободните той вижда единствено шум, шарения и хаос - все неща, които вбесяват неговата робска душа, жадуваща за еднаквост, покорство, подчинение и "сурова праведност".
За роба идеалното състояние на нещата е всеки да прави само онова, което му е позволено "отгоре" - всеки да е роб, еднакъв с всеки друг.
Свободният човек гледа на тази враждебност с недоумение и хумор. Той вижда онова, което описва тогавашният идеолог на Путин, Владислав Сурков, когато назидава московския политически елит как да не се държи, когато е "на Запад":
"Ние приличаме на момчета от крайните квартали, внезапно оказали се в деловия център на града. Шум, светлини, движение, наоколо е пълно с играчи и умници, търговци и лихвари. А ние пристъпваме назад и се объркваме, отворили уста и опулили очи. Налитаме на бой, за да не ни метнат. Обезателно ще ни метнат, ако и по-нататък продължаваме да пристъпваме назад и да отваряме уста."
Толкова си могат
Всеки, който е виждал официален руснак в западна среда, знае за какво иде реч. Днес в част от политиците ни виждаме подобно провинциално-руско поведение в контактите си с нашите европейски партньори, т.е. с равните нам приятели. Толкова, очевидно, си могат, попаднали във водовъртежа на една чужда на тях цивилизация.
Този текст изразява мнение на автора и може да не съвпада с позициите на Българската редакция и на ДВ като цяло.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Копейко
Коментиран от #11, #14, #24, #42, #51, #98
20:02 07.09.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Сатана Z
Коментиран от #28
20:03 07.09.2026
4 нещастник
20:04 07.09.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Хахахахаахах
Коментиран от #41
20:06 07.09.2026
7 Дзак
20:06 07.09.2026
8 име
Същество, на което все някой му пречи за нещо, още като започнете от комунистите, ДС и руснаците, винаги някой му е виновен, че е гола вода в живота както преди 89та, така и сред 89та. Това същество говори за омразата в другите!
20:06 07.09.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 1234
Свободата обаче включва правото да критикуваш ЕС, НАТО, западната външна политика, войните, цензурата, икономическите зависимости и двойните стандарти. Критиката към „колективния Запад“ не означава омраза към европейската култура, както критиката към Кремъл не означава омраза към руската култура.
Най-комичното е, че авторът приписва на другите „робска душа“, жадуваща за еднаквост и подчинение, докато сам настоява всички да приемат една-единствена „правилна“ геополитическа позиция. Ако се отклониш – вече не си свободен гражданин, а простак, провинциалист и враг на цивилизацията.
Текстът не защитава свободата. Той защитава привилегията на една самопровъзгласила се каста да определя кой е цивилизован и кой няма право на собствено мнение. Това е старият болшевишки похват, само че пребоядисан в европейско синьо.
Коментиран от #92
20:07 07.09.2026
11 а ти поемай банани
До коментар #1 от "Копейко":Свободно!
20:08 07.09.2026
12 Павел Пенев
20:08 07.09.2026
13 Ерих Фром
Коментиран от #55
20:08 07.09.2026
14 Да не би да е заради
До коментар #1 от "Копейко":"демократичната" отмяна на законно избрани президенти?
20:08 07.09.2026
15 ИСпражвението дайноф
20:09 07.09.2026
16 Без майтап
20:09 07.09.2026
17 Българския професор слуга на дойчето вел
Коментиран от #49, #58
20:09 07.09.2026
18 Име
20:09 07.09.2026
19 Сандо
20:10 07.09.2026
20 НакраДко
20:10 07.09.2026
21 Уронг Търн
20:10 07.09.2026
22 Може ли да е заради мълчаливата
20:11 07.09.2026
23 дойче ВЦ сами описват дествията си
дезинформацията насажда страх и най-важното - предизвиква усещане за заплаха чрез преувеличения и манипулативни образи. А подплашените хора вярват още повече на фейкове и недоказани твърдения, тъй като са паникьосани и не проверяват фактите. Това пък ги кара да се присъединяват към групи, които споделят сходни тревоги, и да приемат безкритично мненията и идеите, лансирани там. Причината е, че развиват т.нар. склонност или пристрастност към потвърждаване - търсят информация, която подкрепя техните страхове и игнорират доказателства, които ги опровергават. Наред с това се обръщат към политици, предлагащи лесни решения за несъществуващите заплахи, които сами са продуцирали.
20:11 07.09.2026
24 Тъпеейко от команчите
До коментар #1 от "Копейко":Още един заподозрян за пожара във Филиповци.
20:12 07.09.2026
25 Сусу Манарата
20:12 07.09.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Дойче зеле
Не бе, вие сте една малка жалка група, но много креслива.
И точно заради свободата мнозинството ви остави да се развихрите. Но вие прекарвате.
20:13 07.09.2026
28 Не са дорасли за демокрация с маски
До коментар #3 от "Сатана Z":инжекции и сертифициране на хора като добитък.
20:13 07.09.2026
29 Гошо
20:15 07.09.2026
30 35-то полов
20:16 07.09.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Орк
20:19 07.09.2026
33 Зеле с праз
20:19 07.09.2026
34 Анонимен
20:20 07.09.2026
35 Дайнов, за пореден път дрънкаш
Коментиран от #72
20:21 07.09.2026
36 Румен Решетников
Коментиран от #45
20:22 07.09.2026
37 хмм
20:22 07.09.2026
38 Ами
а да прочете творбите на турбо либералите като Фукуяма.
Или да погледа малко клипчета от сборищата им в Давос.
Какво да му харесва на един човек западната либерална демокрация,
след като не желае да е собственост на компаниите или на банките?
20:23 07.09.2026
39 Исторически факти
20:23 07.09.2026
40 КРЕМЪЛСКИТЕ НАЦИСТИ
РУСНАКА СТАВА САМО ЗА
КРЕПОСТЕН
И ПУШЕЧНО МЕСО.
20:24 07.09.2026
41 Копейкин Костя
До коментар #6 от "Хахахахаахах":Първата му съпруга беше рускиня.
Има едно село в Пловдивско, навремето момците работили в Коми и си довели рускини. Ако в това село започнеш да говориш за българо-руска дружба, ще ти бият и сянката!!!
Коментиран от #54
20:24 07.09.2026
42 Така де
До коментар #1 от "Копейко":България трябва незабавно да бъде отстранена от НАТО и ЕС. Да ходи да се съюзява със Северна Корея и Русия.
20:25 07.09.2026
43 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
"Всеки, който е виждал официален руснак в западна среда, знае за какво иде реч. "
🤔🤔🤔🤔
И всеки който е виждал англичани как пълнят торбите на ОЛ ИНКЛУЗИВ или се въргалят пияни по нашите курорти- и той знае ❗
😉😉😉😉
20:25 07.09.2026
44 Джав джав
20:25 07.09.2026
45 Кичо лайк мъни
До коментар #36 от "Румен Решетников":Хааааахахахааах!! Евала ,бате!
20:26 07.09.2026
46 1302
Коментиран от #48
20:26 07.09.2026
47 Дайнов, за пореден път дрънкаш....
20:26 07.09.2026
48 Копейкин Костя
До коментар #46 от "1302":За Иво Христов ли говориш?
20:28 07.09.2026
49 По точно
До коментар #17 от "Българския професор слуга на дойчето вел":България може някога да е била велика държава, а сега е само един сателит на терористична Русия.
20:28 07.09.2026
50 Дайнов ти не си у ред човеко! Много си
20:28 07.09.2026
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 О, Морес
20:30 07.09.2026
53 По логиката на Адам Смит
20:31 07.09.2026
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 Дайнов
До коментар #13 от "Ерих Фром":А ти йато си я чел, защо си робска, русофилска мишка?
20:36 07.09.2026
56 ЕДГАР КЕЙСИ
Коментиран от #70
20:40 07.09.2026
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 Много вярно
До коментар #17 от "Българския професор слуга на дойчето вел":Когато ние сме имали държава, западните диваци са живеели по землянки и дървета. Диваци палещи хора на клади, били цивилизация! Дайнов пак е пиян.
20:41 07.09.2026
59 Жална им майката на студентите ти
20:42 07.09.2026
60 Този коментар е премахнат от модератор.
61 Исторически парк
20:45 07.09.2026
62 ахахаха
20:45 07.09.2026
63 алахулю фишер
20:47 07.09.2026
64 мдаа
20:47 07.09.2026
65 Да Дайнов. Така е
20:48 07.09.2026
66 васил конакчиев
Тоя мухло тоя катър лицемерен който се прави на много знаеш тези лицемери безмо..зачни веднага се настройват според обстановката и условията кати започват да възхваляват които са на власт . Тоя катър си мисли ,че е нещо много повече от останалите но не е бил забелязан и заслужава да бъде възнаграден от господарите си за своите знания . ..Ид..от мало..умен Немецкая ку..рва погледни цивилизованият ,демократичният , свободният Запад как унищожава страни ,народи и поколения с вечните войни последните 35-40 години като след себе си оставя само пепел , страдания , и разрушения . Живеем в епоха когато най лице мните , подлите , некадърните ,предателите и иди..отите са на мода и правят всичко възможно да бъдат забелязани от господарите си . За тях няма Родина , чест ,съвест единствено е даже в ДНА заложено предателството лицемерие и предателство .
20:49 07.09.2026
67 боико борисоф
20:57 07.09.2026
68 Анонимен
20:57 07.09.2026
69 "провинциалното поведение"
20:58 07.09.2026
70 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #56 от "ЕДГАР КЕЙСИ":ЕсеС ли имаш предвид🤔❗❓😉
ЗАБРАНИХА кривите краставици.
ЗАБРАНИХА тоалетни казанчето с над 5 литра при малка доза.
ЗАБРАНЯВАТ автомобили с ДВГ.
УБИВАТ икономиката на целия ЕсеС.
🤔🤔🤔
Коментиран от #87
21:03 07.09.2026
71 Тия глупости
21:05 07.09.2026
72 Чете Дайнов
До коментар #35 от "Дайнов, за пореден път дрънкаш":Ама очевидно нищо от прочетеното не разбира. И когато НЕ разбира вместо да пита почва да импровизира .... като "колективния Запад" и "свободата" ? Олеее....и тоя бил преподавател моля ви
21:06 07.09.2026
73 маке
21:07 07.09.2026
74 нема лабаво...
Коментиран от #77, #86
21:09 07.09.2026
75 Защото,Евгени,
21:11 07.09.2026
76 Да,бе
21:11 07.09.2026
77 нема лабаво...
До коментар #74 от "нема лабаво...":Продължение:
После идва ВСВ и Съветската окупация, след което всички села се обезлюдяват, имотите вместо да се надграждат се изоставят, а новото поколение за да си осигури прехрана тръгва по градовете, строи нови жилища, а изоставените на село се саморазрушават поради липса на възможности да бъдат поддържани, а да не говорим за надграждане. Сега половината стари апартаменти в големите градове или са изоставени напълно, или живее по един човек и след като напусне белия свят всичко тръгва по надолнището. Така след всяко поколение едни изразходвани средства потъват в нищото, а всички "започват на чисто". После защо сме били бедни и не сме свикнали да стопанисваме. Ами защото когато хората надграждат и усъвършенстват наследеното, ние всеки път го рушим и започваме отново. Не знам дали това се случва в други държави в такава степен, освен в Русия.
Коментиран от #82
21:11 07.09.2026
78 От чужбина
Та той си е завършен ...иди йо т !
21:14 07.09.2026
79 Кво ни пита Дайнов....
21:14 07.09.2026
80 Факт!
Коментиран от #83
21:15 07.09.2026
81 Очевидец
21:16 07.09.2026
82 Джав джав
До коментар #77 от "нема лабаво...":Всяко село имаше кооперация ,гсм и културен дом кино театър библиотека детски градини ,и редовни автобуси/ електрички .
Тез ги разправяй на наркоманите пред входа ТИ
21:17 07.09.2026
83 Айде бе,
До коментар #80 от "Факт!":Изтока също!
21:17 07.09.2026
84 ?????
Кво да му четеш и коментираш на Дайнов в Дойче Велле?
Ама и той е човек и иска да яде и да пие та се налага да го виждаме отвреме навреме из умните и красивите медии с едни и същи неща.
Днес му е удачен ден.
Дойче Велле сигурно плащат повече от наште умни красавци.
21:19 07.09.2026
85 Да вдигнем тост
21:20 07.09.2026
86 Джав джав
До коментар #74 от "нема лабаво...":Човеконенавист - справка - кой види в момента една основна и сто прокси войни в целия свят ,джокер ,най- напористия кандидат за наградата за мир - пълен откачалка и твой идол
Коментиран от #96
21:20 07.09.2026
87 Тръмп
До коментар #70 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Забраниха на черното да казваме черно ве !🥲
21:22 07.09.2026
88 ПРАВЯТ ТЕАТЪР
21:24 07.09.2026
89 Дайнов, Дайнов
21:25 07.09.2026
90 Малее
Бащата на Женя работи като постоянен кореспондент на официалния орган на БКП – вестник „Работническо дело“ в Москва (1961–1965 г.) и в Лондон (1971–1977 г.). Благодарение на престоя на семейството в Англия, Евгений Дайнов получава възможността да завърши средното си образование там и по-късно да учи в Оксфордския университет.
21:26 07.09.2026
91 Е така е ! У село МИНДЯ си е така ...
21:26 07.09.2026
92 1111
До коментар #10 от "1234":Браво, много добре си му сипал!
21:27 07.09.2026
93 Този коментар е премахнат от модератор.
94 ☠️E К С Х У М А Т О P Ъ T☠️
кои са тея "те" ?
21:31 07.09.2026
95 DW - Пропаганден машинен
„Демокрацията никога не трае дълго. Тя бързо се самоизчерпва, изтощава и убива. Никога досега не е имало демокрация, която да не се е самоубила.“
/Джон Адамс - втори президент на САЩ/
21:31 07.09.2026
96 Този коментар е премахнат от модератор.
97 Този коментар е премахнат от модератор.
98 Леврончо
До коментар #1 от "Копейко":Ганчо мрази Китлер, защото оня искаше да го направи на копчета.
21:35 07.09.2026