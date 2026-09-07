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Защо толкова мразят "колективния Запад" и свободата?

Защо толкова мразят "колективния Запад" и свободата?

7 Септември, 2026 20:00 1 630 98

  • прогресивна българия-
  • румен радев-
  • възраждане-
  • евро

За роба идеалното състояние на нещата е всеки да прави само онова, което му е позволено "отгоре" - всеки да е роб, еднакъв с всеки друг

Защо толкова мразят "колективния Запад" и свободата? - 1
Снимка: БГНЕС
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Поведението на много политици в България очевидно е продиктувано от омразата към европейската цивилизация, културата и свободата. Защо? Проф. Евгений Дайнов търси причините:

Все повече изглежда, че емоционалната мотивация, стояща зад действията на много български политици, сред които и представители на сегашните управляващи, е омразата: омразата към европейската цивилизация на Просвещението, културата и свободата. Тази омраза броди по света отдавна и ми се струва, че би трябвало да започнем да я разбираме.

Това не е чудо за три дни - нямаме пред себе си мимолетно настроение, а трайна нагласа, определяща мисли и действия.

Как омразата създава войнствени секти

Има лесни за идентифициране източници на тази омраза. Знаем за омразата на дивака, основана върху завистта към цивилизованите хора. Знаем за омразата на доволния роб към свободните, извираща от неспособността на роба да си представи какво е свобода. Знаем на какво е основана омразата на простака към възпитания човек: на убеждението на простака, че възпитаният "се прави на интересен", а всъщност си е същия такъв простак.

Тук на помощ идва големият Адам Смит, който в книгата си "Богатството на народите" обръща внимание на следното: колкото си по-прост, толкова си по-невидим, а колкото си по-невидим, толкова по-разюздано поведение имаш. Според Смит когато "човек от долно съсловие" попадне в по-развита градска среда, "пропада в невидимост и мрак. Никой не наблюдава, нито съди неговото поведение и той с голяма вероятност... ще се отдаде на всяческа разюзданост и порок".

Обаче - и тук е тънкостта на наблюдението - на разюздания обръщат още по-малко внимание. Затова той прави следващата стъпка: събира се със себеподобни в някаква войнствена религиозна или идеологическа секта. Веднъж оформил секта, простакът започва да воюва с "либералните" по-свободни и фриволни нрави на елита от името на някаква "сурова праведност".

Етапа "разюзданост" сме виждали в политическата класа в миналото. Днес наблюдаваме етапа "сурова праведност", бореща се против "колективния Запад" и неговите "разпуснати" нрави.

Защо се гледа на свободните хора с враждебност

Защо обаче мразещият простак смята градските нрави за разпуснати? Тук се връщаме на фундаменталното деление роб-свободен, преминаващо през трудовете на големите философи от Платон чак до Хегел.

Робът не прави нищо по своя воля. Неговите действия се определят от заповедите на господаря. Свободният човек обаче сам определя себе си. Прави каквото си иска. Това точно робът не може да разбере и затова в неговите очи свободата е "слободия", а свободното поведение - разпуснатост.

Говорейки за разпуснатост обаче, робът издава своята пълна неспособност да разбере, че там, където свободният човек е и цивилизован, той поставя поведението си в рамките на правила - не такива, налагани от някой господар, а такива, които той сам си е изработил, така щото да се държи прилично с останалите свободни хора. Робът обаче не вижда това, защото не може да го разбере. В поведението на свободните той вижда единствено шум, шарения и хаос - все неща, които вбесяват неговата робска душа, жадуваща за еднаквост, покорство, подчинение и "сурова праведност".

За роба идеалното състояние на нещата е всеки да прави само онова, което му е позволено "отгоре" - всеки да е роб, еднакъв с всеки друг.

Свободният човек гледа на тази враждебност с недоумение и хумор. Той вижда онова, което описва тогавашният идеолог на Путин, Владислав Сурков, когато назидава московския политически елит как да не се държи, когато е "на Запад":

"Ние приличаме на момчета от крайните квартали, внезапно оказали се в деловия център на града. Шум, светлини, движение, наоколо е пълно с играчи и умници, търговци и лихвари. А ние пристъпваме назад и се объркваме, отворили уста и опулили очи. Налитаме на бой, за да не ни метнат. Обезателно ще ни метнат, ако и по-нататък продължаваме да пристъпваме назад и да отваряме уста."

Толкова си могат

Всеки, който е виждал официален руснак в западна среда, знае за какво иде реч. Днес в част от политиците ни виждаме подобно провинциално-руско поведение в контактите си с нашите европейски партньори, т.е. с равните нам приятели. Толкова, очевидно, си могат, попаднали във водовъртежа на една чужда на тях цивилизация.

Този текст изразява мнение на автора и може да не съвпада с позициите на Българската редакция и на ДВ като цяло.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Копейко

    29 83 Отговор
    Ганчю мрази Европата ,иска си сиганията и блатото

    Коментиран от #11, #14, #24, #42, #51, #98

    20:02 07.09.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Сатана Z

    78 21 Отговор
    "Свободата " на Запад е класически оксиморон

    Коментиран от #28

    20:03 07.09.2026

  • 4 нещастник

    81 19 Отговор
    причините дайнов е в хора агенти на цру като тебе и още 10 000 такива които от 9 млн ни направихте 6, защо мразите професоре българите???? ей това е въпроса на въпросите

    20:04 07.09.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Хахахахаахах

    68 15 Отговор
    Дайнов кой ти е виновен ,че жена ти е РУСКИНЯ!? КОЙ ,БЕ кой?

    Коментиран от #41

    20:06 07.09.2026

  • 7 Дзак

    39 6 Отговор
    Може ли по-сериозно!

    20:06 07.09.2026

  • 8 име

    74 11 Отговор
    Алкохолик и възпитаник на комунизма, чиято физиономия се е изкривила от злобата и страданията, които си причинява сам, говори за омраза!

    Същество, на което все някой му пречи за нещо, още като започнете от комунистите, ДС и руснаците, винаги някой му е виновен, че е гола вода в живота както преди 89та, така и сред 89та. Това същество говори за омразата в другите!

    20:06 07.09.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 1234

    77 10 Отговор
    Дайнов уж защитава свободата, но всъщност демонстрира най-чистия авторитарен рефлекс: който не мисли като него, не е опонент, а „дивак“, „простак“ и „роб“. Вместо аргументи – социална и морална присъда. Това не е философски анализ, а примитивна пропагандна схема: ние сме цивилизацията, всички несъгласни са низши същества.
    Свободата обаче включва правото да критикуваш ЕС, НАТО, западната външна политика, войните, цензурата, икономическите зависимости и двойните стандарти. Критиката към „колективния Запад“ не означава омраза към европейската култура, както критиката към Кремъл не означава омраза към руската култура.
    Най-комичното е, че авторът приписва на другите „робска душа“, жадуваща за еднаквост и подчинение, докато сам настоява всички да приемат една-единствена „правилна“ геополитическа позиция. Ако се отклониш – вече не си свободен гражданин, а простак, провинциалист и враг на цивилизацията.
    Текстът не защитава свободата. Той защитава привилегията на една самопровъзгласила се каста да определя кой е цивилизован и кой няма право на собствено мнение. Това е старият болшевишки похват, само че пребоядисан в европейско синьо.

    Коментиран от #92

    20:07 07.09.2026

  • 11 а ти поемай банани

    27 3 Отговор

    До коментар #1 от "Копейко":

    Свободно!

    20:08 07.09.2026

  • 12 Павел Пенев

    52 9 Отговор
    Кой беше този професор,къде преподава и по каква научна дисциплина? Ако е седесара Дайнов, да ходи да си духа саксофончето.

    20:08 07.09.2026

  • 13 Ерих Фром

    26 5 Отговор
    "Бягство от свободата". Дали дай нов я е чел?

    Коментиран от #55

    20:08 07.09.2026

  • 14 Да не би да е заради

    39 5 Отговор

    До коментар #1 от "Копейко":

    "демократичната" отмяна на законно избрани президенти?

    20:08 07.09.2026

  • 15 ИСпражвението дайноф

    24 9 Отговор
    🥴🥴🥴🥃🥃🥃

    20:09 07.09.2026

  • 16 Без майтап

    10 14 Отговор
    Филията с мас пада от власт. На върха сега е сельодка с водка.

    20:09 07.09.2026

  • 17 Българския професор слуга на дойчето вел

    46 5 Отговор
    Трябва да знае че България Е имала държава когато европейската цивилизация се е деляла на племена

    Коментиран от #49, #58

    20:09 07.09.2026

  • 18 Име

    13 6 Отговор
    Хората, научени да мразят, го правят по всякакъв повод!

    20:09 07.09.2026

  • 19 Сандо

    45 10 Отговор
    А защо да ги обичаме?37 години те ни командорят нагло,агресивно и безпардонно - вижте къде е сега България и я сравнете с това,което беше!Не е лесно да унищожиш икономически и демографски една държава и един народ,но колективния запад го постигна - и затова ли трябва да им благодарим?

    20:10 07.09.2026

  • 20 НакраДко

    35 6 Отговор
    Защото са лицемери-пирати-робовладелци и тотални експлоататори...

    20:10 07.09.2026

  • 21 Уронг Търн

    9 5 Отговор
    Въпроса е руснаците и китайците да ви мразят щото те могат да ви прехвърлят керимидите и мисля че колективния запад е поел правилния път за постигане на това!

    20:10 07.09.2026

  • 22 Може ли да е заради мълчаливата

    21 8 Отговор
    подкрепа на "демократичен" геноцид?

    20:11 07.09.2026

  • 23 дойче ВЦ сами описват дествията си

    21 5 Отговор
    В хибридната им статия относно възраждане, соято я има публикувана в този сайт преди две години:

    дезинформацията насажда страх и най-важното - предизвиква усещане за заплаха чрез преувеличения и манипулативни образи. А подплашените хора вярват още повече на фейкове и недоказани твърдения, тъй като са паникьосани и не проверяват фактите. Това пък ги кара да се присъединяват към групи, които споделят сходни тревоги, и да приемат безкритично мненията и идеите, лансирани там. Причината е, че развиват т.нар. склонност или пристрастност към потвърждаване - търсят информация, която подкрепя техните страхове и игнорират доказателства, които ги опровергават. Наред с това се обръщат към политици, предлагащи лесни решения за несъществуващите заплахи, които сами са продуцирали.

    20:11 07.09.2026

  • 24 Тъпеейко от команчите

    3 5 Отговор

    До коментар #1 от "Копейко":

    Още един заподозрян за пожара във Филиповци.

    20:12 07.09.2026

  • 25 Сусу Манарата

    23 9 Отговор
    Дайнов, що не си ходиш в Миндя да вариш сладко, а бълваш гущери и змии?

    20:12 07.09.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Дойче зеле

    21 5 Отговор
    Защо някои си приписват, че свободата е само ТЯХНА. Само те са " Запада".

    Не бе, вие сте една малка жалка група, но много креслива.

    И точно заради свободата мнозинството ви остави да се развихрите. Но вие прекарвате.

    20:13 07.09.2026

  • 28 Не са дорасли за демокрация с маски

    17 5 Отговор

    До коментар #3 от "Сатана Z":

    инжекции и сертифициране на хора като добитък.

    20:13 07.09.2026

  • 29 Гошо

    21 7 Отговор
    Аууу....тоо па мисли че е "свободен"!....Не виждаш ли че в ЕСССР, ти казват какъв цвят и размер домати да ядеш, бе...тюфлек "свободен"!

    20:15 07.09.2026

  • 30 35-то полов

    16 5 Отговор
    Обичам я Европа Никъде другаде по света няма 72 пола. И надарени африканци ми осигуриха. Какво повече ми трябва...

    20:16 07.09.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Орк

    11 3 Отговор
    Свободни сте в рамките на спуснатия наратив.

    20:19 07.09.2026

  • 33 Зеле с праз

    17 5 Отговор
    Дайнов се описва като простак и роб на грантовете. Само DW му публикуват помиите. Добре че интелектуалното ниво на студентите в бг е толкова ниско, че някой да се излъже и да се запише в ЮЗУ да му слуша приказките по политикономия от преди няколко стотин години, които нямат никаква връзка с реалностите в момента.

    20:19 07.09.2026

  • 34 Анонимен

    14 7 Отговор
    Пак ли тоя недоносения бе?!

    20:20 07.09.2026

  • 35 Дайнов, за пореден път дрънкаш

    14 7 Отговор
    глупости човек и правиш свободни импровизации и грешно тълкуване. Първо няма такова нещо колкото си по-простД, толкова си по-невидим) Тази мисъл си е твоя Дайнов а не принадлежи на шотландския икономист и философ Адам Смит.Фрази от типа „колкото си по-простД, толкова по-лесно се живее“ или „простият човек е невидим за проблемите“ са съвременни сатирични или битови афоризми, които нямат общо с класическата философия. Идеите на Смит за разделението на труда, свободната търговия и невидимата ръка на пазара се прилагат към развитието на държавите като цяло.Според Смит, основното страдание на бедния човек не е просто липсата на материални блага, а пълната социална невидимост. (Тъпотия естествено) Липса на емпатия и внимание: Докато богатият човек е непрекъснато под светлините на прожекторите и обществото следи всяко негово действие с възхищение, бедният човек остава напълно незабелязан. Смит пише, че бедният „влиза и излиза без никой да го погледне...Ефектът на големия град: В малкото село или затворената традиционна общност („ниското съсловие“) всеки познава всеки. Там индивидът има своето място, репутация и съседи, които го наблюдават и контролират нравствено. Когато обаче същият този човек попадне в огромния, забързан и развит град, той става анонимен. Той се слива с тълпата и буквално изчезва за очите на обществото – това е неговият „мрак“....

    Коментиран от #72

    20:21 07.09.2026

  • 36 Румен Решетников

    6 18 Отговор
    Брилянтен Дайнов!

    Коментиран от #45

    20:22 07.09.2026

  • 37 хмм

    16 6 Отговор
    "..е омразата: омразата към европейската цивилизация на Просвещението, културата и свободата." Моля някой да обясни на набедения професор, че България от повече от 13 века Е ЧАСТ от европейската цивилизация и култура, а свободата е ефимерно понятие. Писна ми от чуждопоклоници, които не познават българската история. Дайнов прилича на герой от "Криворазбраната цивилизация", на който му се е случило най-голямото нещастие в живота - да се роди в малка България, вместо в центъра на Париж или Брюксел. Само не разбирам какво изобщо търси тук, а не е отишъл там да стане културен, цивилизован и свободен.

    20:22 07.09.2026

  • 38 Ами

    10 6 Отговор
    Генчо да не се занимава с трудовете на големите философи от Платон до Хегел,
    а да прочете творбите на турбо либералите като Фукуяма.
    Или да погледа малко клипчета от сборищата им в Давос.
    Какво да му харесва на един човек западната либерална демокрация,
    след като не желае да е собственост на компаниите или на банките?

    20:23 07.09.2026

  • 39 Исторически факти

    13 6 Отговор
    Малцинства от ромски произход, ..дерасти, лгбт, ..дофили, наркомани биваха яростно закриляни от съд, прокуратура, целия държавен апарат, налазен от стотици НПО. Там ще извадят фактури, където ясно ще се види, че българският етнос плаща водата и тока на хиляди цигани. Ще се видят дела, в които възрастна жена, с която цигани са се гаврили, за да й вземат пенсията; и циганите не са преследвани. Досущ хилядите зверски изнасилени момичета в Англия, от стада кафеви пакистанци, и на които полицията раздавала контрацептиви, вместо да разстреля на место изнасилвачите. Ето това правиха Дайнов и присъдружните му Лозанов, Калин Янакиевци, Тони Сорбони, Ирини Недеви, Пролетки Велкови и камарилата хрантутници на соросоидните фондации.

    20:23 07.09.2026

  • 40 КРЕМЪЛСКИТЕ НАЦИСТИ

    6 16 Отговор
    ТАКА ИМ Е УДОБНО .

    РУСНАКА СТАВА САМО ЗА
    КРЕПОСТЕН
    И ПУШЕЧНО МЕСО.

    20:24 07.09.2026

  • 41 Копейкин Костя

    6 6 Отговор

    До коментар #6 от "Хахахахаахах":

    Първата му съпруга беше рускиня.
    Има едно село в Пловдивско, навремето момците работили в Коми и си довели рускини. Ако в това село започнеш да говориш за българо-руска дружба, ще ти бият и сянката!!!

    Коментиран от #54

    20:24 07.09.2026

  • 42 Така де

    3 9 Отговор

    До коментар #1 от "Копейко":

    България трябва незабавно да бъде отстранена от НАТО и ЕС. Да ходи да се съюзява със Северна Корея и Русия.

    20:25 07.09.2026

  • 43 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    10 6 Отговор
    😀😀😀😀
    "Всеки, който е виждал официален руснак в западна среда, знае за какво иде реч. "
    🤔🤔🤔🤔
    И всеки който е виждал англичани как пълнят торбите на ОЛ ИНКЛУЗИВ или се въргалят пияни по нашите курорти- и той знае ❗
    😉😉😉😉

    20:25 07.09.2026

  • 44 Джав джав

    7 5 Отговор
    Мерси за драг свобода и спящи бездомници по улиците , Дайнов беж на свобода !🐽🐽

    20:25 07.09.2026

  • 45 Кичо лайк мъни

    2 1 Отговор

    До коментар #36 от "Румен Решетников":

    Хааааахахахааах!! Евала ,бате!

    20:26 07.09.2026

  • 46 1302

    13 5 Отговор
    Колко свободен може да бъде платен драскач, който чака господарите да му хвърлят къшей хляб?

    Коментиран от #48

    20:26 07.09.2026

  • 47 Дайнов, за пореден път дрънкаш....

    11 5 Отговор
    глупости. В по-късния си труд „Богатството на народите“ (1776 г.) Смит допълва тази картина, като отбелязва, че в големите градове хората от "долните съсловия" често се увличат по крайни религиозни секти или строги морални учения именно за да възстановят усещането си за принадлежност и да излязат от тази градска анонимност... за какви либерални тъпни въобще говориш бре ей Дайнов? Жълтопаветнико смотан. В България всички сме от село ей. Освен ти естествено нали?

    20:26 07.09.2026

  • 48 Копейкин Костя

    3 2 Отговор

    До коментар #46 от "1302":

    За Иво Христов ли говориш?

    20:28 07.09.2026

  • 49 По точно

    5 17 Отговор

    До коментар #17 от "Българския професор слуга на дойчето вел":

    България може някога да е била велика държава, а сега е само един сателит на терористична Русия.

    20:28 07.09.2026

  • 50 Дайнов ти не си у ред човеко! Много си

    9 5 Отговор
    Зле да си знаеш ! .... (провинциално-руско поведение в контактите си с нашите европейски партньори)... олеееее....

    20:28 07.09.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 О, Морес

    6 5 Отговор
    Искрено съм възмутен.Най-вече от БНТ !!! Тази сутрин,в сутрешния блок ,една несретница- българка с фамилията Вайс,подобно на тоя несретник,коментира победата на "Алтернатива за Германия" е Саксония с думите,цитирам по памет "Това ще спре реформите,започнати от Мерц и ще доведе до срив германската икономика"!?!?!Тази,подобно на този,са "агенти" на DW,и за това им плащат.Но за БНТ е абсолютно недопустимо,Милотинова,да се тиражират подобни мнения ! Хората с Саксония си имат глави на раменете и Те решават кой да ги управлява !

    20:30 07.09.2026

  • 53 По логиката на Адам Смит

    8 4 Отговор
    Кога живее Адам Смит , апологетът на невидимата ръка на пазара и конкуренцията? Живее в епохата на най-жестокия колониализъм когато цяла Африка, Индия и Китай станаха колонии на Колективния Запад. За ЗАпада това беше свободната конкуренция - мъкнеха негрите за роби, въстаналите сипАи в Индия връзваха за душата на оръдията и ги разстрелваха , а в Китай стовариха десант ,превзеха Пекин и наложиха на китайците да търгуват с опиум. По логиката на Адам Смит след 10 години Китай трябва да си докара флота на устието на Темза и доброЗорно да принуди Запада СВОБО,ДНО да търгува китайски дълги без митА и санкции.

    20:31 07.09.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Дайнов

    4 7 Отговор

    До коментар #13 от "Ерих Фром":

    А ти йато си я чел, защо си робска, русофилска мишка?

    20:36 07.09.2026

  • 56 ЕДГАР КЕЙСИ

    3 6 Отговор
    КОМУНОФАШИСТИТЕ и КОМУНОПИТЕЦИТЕ ДРУГО НЕ ZHAЯТ, ОСВН .................,..... ДА ZAБРАНЯВАТ И ДА УБИВАТ ......................... ФАКТ !

    Коментиран от #70

    20:40 07.09.2026

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Много вярно

    10 3 Отговор

    До коментар #17 от "Българския професор слуга на дойчето вел":

    Когато ние сме имали държава, западните диваци са живеели по землянки и дървета. Диваци палещи хора на клади, били цивилизация! Дайнов пак е пиян.

    20:41 07.09.2026

  • 59 Жална им майката на студентите ти

    9 3 Отговор
    Дайнов ако така им преподаваш за Адам Смит.... Директно човек си за уволнение ! Не се шегувам

    20:42 07.09.2026

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Исторически парк

    3 1 Отговор
    Голяма свобода да им кажеш нещо накриво в туитър и ти идват на адреса💀

    20:45 07.09.2026

  • 62 ахахаха

    6 2 Отговор
    И това словоблудство го е писал професор? Едва ли е било на трезва глава.

    20:45 07.09.2026

  • 63 алахулю фишер

    0 0 Отговор
    цензурата лишава авторите да научат едно обосновано предположение , което го потвърждава

    20:47 07.09.2026

  • 64 мдаа

    8 2 Отговор
    Алкохолът става все по-скъп и по-скъп, което означава, че Дайнов ще пише все повече и повече.

    20:47 07.09.2026

  • 65 Да Дайнов. Така е

    8 3 Отговор
    виждали сме "официален руснак" в западна среда и знаем за какво иде реч. Можем да сравним неадеквати индивиди като Кая Калас примерно с руски дипломат.... и ако почнем да изреждаме олигофренийките на тези в ЕК ще напишем със сигурност по дълга и по смислена статия от твоята ! Тотално си се побъркал човек...

    20:48 07.09.2026

  • 66 васил конакчиев

    6 3 Отговор
    Проф. Евгений Дайнов" Има лесни за идентифициране източници на тази омраза. Знаем за омразата на дивака, основана върху завистта към цивилизованите хора."
    Тоя мухло тоя катър лицемерен който се прави на много знаеш тези лицемери безмо..зачни веднага се настройват според обстановката и условията кати започват да възхваляват които са на власт . Тоя катър си мисли ,че е нещо много повече от останалите но не е бил забелязан и заслужава да бъде възнаграден от господарите си за своите знания . ..Ид..от мало..умен Немецкая ку..рва погледни цивилизованият ,демократичният , свободният Запад как унищожава страни ,народи и поколения с вечните войни последните 35-40 години като след себе си оставя само пепел , страдания , и разрушения . Живеем в епоха когато най лице мните , подлите , некадърните ,предателите и иди..отите са на мода и правят всичко възможно да бъдат забелязани от господарите си . За тях няма Родина , чест ,съвест единствено е даже в ДНА заложено предателството лицемерие и предателство .

    20:49 07.09.2026

  • 67 боико борисоф

    3 1 Отговор
    тоя ненормалик евгени даинов е чисто изперкал кви свободи кви 5 лева бе шматкооооо

    20:57 07.09.2026

  • 68 Анонимен

    2 1 Отговор
    Запри се професоре,заради таквиз като теб сме на това положение.Соросоидите оглозгаха българщината и се подиграха с нея.Таквиз като теб създадоха безброй НПО и с пълни шепи си пълнеха джобовете.Газдов и Горанов от оня свят размахват криви бастуни.

    20:57 07.09.2026

  • 69 "провинциалното поведение"

    3 1 Отговор
    е характерно точно за "вашите" европейски партньори, щото със сигурност не са мои партньори а относно в кво точно си парънираш ти с тях вероятно някога ще ни разкажеш ! Пълни случайници са с мозъчна дейност като на примат ! И атлантиците впрочем са и секта ако не знаеш! СЕКТА на 100% И не ми се прави и ти на роден със сребърна лъжичка в устата и копринени пелени щото нещо много гнусни почнахте да ставате жълтопаветниците верно. Кретен...

    20:58 07.09.2026

  • 70 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    1 1 Отговор

    До коментар #56 от "ЕДГАР КЕЙСИ":

    ЕсеС ли имаш предвид🤔❗❓😉
    ЗАБРАНИХА кривите краставици.
    ЗАБРАНИХА тоалетни казанчето с над 5 литра при малка доза.
    ЗАБРАНЯВАТ автомобили с ДВГ.
    УБИВАТ икономиката на целия ЕсеС.
    🤔🤔🤔

    Коментиран от #87

    21:03 07.09.2026

  • 71 Тия глупости

    3 1 Отговор
    За роби ги слушам още от 70 те години и тогава им се радвах понеже бях млад и не знаех много. Сега след 37 год.капитализъм мога да сравнявам и да кажа, че много неща по времето на соца бяха по доре

    21:05 07.09.2026

  • 72 Чете Дайнов

    3 1 Отговор

    До коментар #35 от "Дайнов, за пореден път дрънкаш":

    Ама очевидно нищо от прочетеното не разбира. И когато НЕ разбира вместо да пита почва да импровизира .... като "колективния Запад" и "свободата" ? Олеее....и тоя бил преподавател моля ви

    21:06 07.09.2026

  • 73 маке

    3 1 Отговор
    Какво прави тоя рунтав ананас с зелената тениска на паметника? Дано се намери някой да му цъфне ......

    21:07 07.09.2026

  • 74 нема лабаво...

    2 4 Отговор
    Той целия свят вече е обхванат от една човеконенавист, но едва ли все още някой може да надмине руснака и голяма част от българите, най вече русофили, по завист, злоба и неудържимо желание да разруши онова което не е лично негово и не може да стане. Докато в нормалните държави по голямата част хората имат много развито чувство за опазване на чуждото имущество, а общото вместо да разрушават или подминават без интерес, се стремят да го надграждат. Къде сме ние? Точно на обратната позиция! Вместо да се опитваме да съхраним поне полезното и да го надграждаме, ние сме по склонни да разрушим всичко до основи, а след това всеки път почваме от нулата. Всяко ново правителство първо спира изпълнението на всички започнати реформи, разрушава всичко до основи, а после налага свои правила и едва тогава започва градене на нещо обслужващо неговите интереси, което следващите ще разрушат още в първите си дни. И така всеки път. Всики поколения преди мен са живели в преходни периоди, които преди да са завършени се сменя властта и съответно приоритетите. Така първо освободени от Османската окупация започва един преходен период и всички се опитват да се впишат в правилата. След това идват войните и след всяка война нов преходен период, в който всичко което е изградено се изоставя и унищожава, за да се направи по удобно за бъдеще. После идва ВСВ и Съветската окупация, след което всички села се обезлюдяват, имотите вместо да се надграждат се изоставят, а новото поколение за да си

    Коментиран от #77, #86

    21:09 07.09.2026

  • 75 Защото,Евгени,

    1 1 Отговор
    тия политици могат да съществувут само при комунизЪма - не стават за нищо.На вързано куче в задника не могат да бръкнат.Затова.

    21:11 07.09.2026

  • 76 Да,бе

    3 2 Отговор
    Колективният запад и свободата са противоположни полюси...

    21:11 07.09.2026

  • 77 нема лабаво...

    3 5 Отговор

    До коментар #74 от "нема лабаво...":

    Продължение:
    После идва ВСВ и Съветската окупация, след което всички села се обезлюдяват, имотите вместо да се надграждат се изоставят, а новото поколение за да си осигури прехрана тръгва по градовете, строи нови жилища, а изоставените на село се саморазрушават поради липса на възможности да бъдат поддържани, а да не говорим за надграждане. Сега половината стари апартаменти в големите градове или са изоставени напълно, или живее по един човек и след като напусне белия свят всичко тръгва по надолнището. Така след всяко поколение едни изразходвани средства потъват в нищото, а всички "започват на чисто". После защо сме били бедни и не сме свикнали да стопанисваме. Ами защото когато хората надграждат и усъвършенстват наследеното, ние всеки път го рушим и започваме отново. Не знам дали това се случва в други държави в такава степен, освен в Русия.

    Коментиран от #82

    21:11 07.09.2026

  • 78 От чужбина

    5 2 Отговор
    Тоз "автор" кой го направи и професор?
    Та той си е завършен ...иди йо т !

    21:14 07.09.2026

  • 79 Кво ни пита Дайнов....

    3 1 Отговор
    Защо мразещият простак смятал градските нрави за разпуснати? ... А да му отпоря един зад врата ? А? "Мразещият простак"....хм

    21:14 07.09.2026

  • 80 Факт!

    4 2 Отговор
    Запада винаги е ограбвал и колонизирал!

    Коментиран от #83

    21:15 07.09.2026

  • 81 Очевидец

    3 1 Отговор
    Серсемлиците на Еф.Г.ЕЙ.ни Лай.нов

    21:16 07.09.2026

  • 82 Джав джав

    2 0 Отговор

    До коментар #77 от "нема лабаво...":

    Всяко село имаше кооперация ,гсм и културен дом кино театър библиотека детски градини ,и редовни автобуси/ електрички .
    Тез ги разправяй на наркоманите пред входа ТИ

    21:17 07.09.2026

  • 83 Айде бе,

    0 0 Отговор

    До коментар #80 от "Факт!":

    Изтока също!

    21:17 07.09.2026

  • 84 ?????

    2 1 Отговор
    Уф.
    Кво да му четеш и коментираш на Дайнов в Дойче Велле?
    Ама и той е човек и иска да яде и да пие та се налага да го виждаме отвреме навреме из умните и красивите медии с едни и същи неща.
    Днес му е удачен ден.
    Дойче Велле сигурно плащат повече от наште умни красавци.

    21:19 07.09.2026

  • 85 Да вдигнем тост

    1 0 Отговор
    Наздраве

    21:20 07.09.2026

  • 86 Джав джав

    1 1 Отговор

    До коментар #74 от "нема лабаво...":

    Човеконенавист - справка - кой види в момента една основна и сто прокси войни в целия свят ,джокер ,най- напористия кандидат за наградата за мир - пълен откачалка и твой идол

    Коментиран от #96

    21:20 07.09.2026

  • 87 Тръмп

    1 0 Отговор

    До коментар #70 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Забраниха на черното да казваме черно ве !🥲

    21:22 07.09.2026

  • 88 ПРАВЯТ ТЕАТЪР

    2 0 Отговор
    Всички са евр еи, в ЕГН им пише от кое ниво е вреи са. Волгин го пуснаха за европарламента, но А. Симов - не. БКП-ДС елитът номенклатур еВ реи, смениха Москва с Вашингтон и Маркс с Милтън Фридман. Сиромахов, Корнелия и Волгин били водени идеологически от по големият от тях синът на Марко Семов. Били в Националната гимназия за древни езици и култури, евре и ско сборище. И гимназията от филма вчера е такова. Ставаш нИкОЙ ЩОМ НЕ СИ ЕВР ЕЙН........ ВСИЧКО Е ПОД КОНТРОЛ И ПЛАН. ........... библия: тези които казват себе си че са Юдеи, и не са, но са съборище Сатанинско.

    21:24 07.09.2026

  • 89 Дайнов, Дайнов

    1 0 Отговор
    твоите професори дето и очите ти не са виждали си късат дипломите и се чудят как си си взел/платил изпитите, като даже трезва самооценка не можеш да си направиш, а си тръгнал да даваш оценки на обществото!

    21:25 07.09.2026

  • 90 Малее

    0 0 Отговор
    Пропаднал алкохолик, съветски възпитаник!
    Бащата на Женя работи като постоянен кореспондент на официалния орган на БКП – вестник „Работническо дело“ в Москва (1961–1965 г.) и в Лондон (1971–1977 г.). Благодарение на престоя на семейството в Англия, Евгений Дайнов получава възможността да завърши средното си образование там и по-късно да учи в Оксфордския университет.

    21:26 07.09.2026

  • 91 Е така е ! У село МИНДЯ си е така ...

    0 0 Отговор
    вероятно .... (" свободният човек е и цивилизован, той поставя поведението си в рамките на правила - не такива, налагани от някой господар, а такива, които той сам си е изработил, така щото да се държи прилично с останалите свободни хора. " ) По малоумно съждение скоро не бях чел да си призная ! Ще живееш ти по правила които сам си изработил мурджо, ама до дни си директно у пандиза и там съвсем свободен ще те направят.... ама тотално освободен. И това ли ги учиш студентите да те питам ? На анархия? По "собствени правила" ? .....хм ! Като онея убийците в Пловдив? Дайнов с теб мисля трябва сериозно да се занимаят компетентните органи. Има нещо което не е у ред при теб ... и става все по очевидно че мястото ти не е в учебните заведения. Така мисля пич!

    21:26 07.09.2026

  • 92 1111

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "1234":

    Браво, много добре си му сипал!

    21:27 07.09.2026

  • 93 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 94 ☠️E К С Х У М А Т О P Ъ T☠️

    2 0 Отговор
    мько мисирска
    кои са тея "те" ?

    21:31 07.09.2026

  • 95 DW - Пропаганден машинен

    1 0 Отговор
    Специално за продажното дърто пони Дайнов един цитат, че нали е "умнокрасив" дано схване, макар че едва ли:
    „Демокрацията никога не трае дълго. Тя бързо се самоизчерпва, изтощава и убива. Никога досега не е имало демокрация, която да не се е самоубила.“
    /Джон Адамс - втори президент на САЩ/

    21:31 07.09.2026

  • 96 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 97 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 98 Леврончо

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Копейко":

    Ганчо мрази Китлер, защото оня искаше да го направи на копчета.

    21:35 07.09.2026