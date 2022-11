Рейнджърс подобри антирекорда на Левски в Шампионската лига

Официално Шампионската лига има нов лидер в класацията за най-слаб отбор, играл някога в групите на турнира. Това е Рейнджърс, след като толкова дълго време срамната титла бе притежание на родния Левски. Новината стана факт след поражението с 1:3 от Аякс в последния кръг от груповата фаза.

Стивън Бергюс, Мохамед Кудус и Франсиско Консейсао вкараха попаденията за гостите, докато почетният гол за шотландския тим стана дело на Джеймс Таверние след дузпа в 87'.

Така Рейнджърс остана без нито една точка и голова разлика от 2:22, а Аякс си узакони мястото в Лига Европа през пролетта.

