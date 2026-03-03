Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Нова хипотеза за възникването на живот на Земята

3 Март, 2026 19:33 1 722 15

Откритието не променя директно установената теория за еволюцията

Нова хипотеза за възникването на живот на Земята - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Ново научно изследване предлага алтернативен поглед към въпроса как е възникнал животът на Земята и какви фактори са изиграли ключова роля за появата на човека. Учени са представили доказателства, че определени органични съединения, необходими за развитието на живота, може да са достигнали до нашата планета чрез метеорити в ранния етап от формирането ѝ, пише flagman.bg.

Хипотезата се основава на анализ на древни скални образци и космически материали, които съдържат аминокиселини и други органични молекули. Според изследователите, именно тези вещества са могли да създадат предпоставки за появата на първите биологични структури преди милиарди години. Данните са публикувани в рецензирано научно издание, като част от резултатите са представени и в списание Nature.

Учените отбелязват, че в периода на т.нар. късна тежка бомбардировка Земята е била подложена на интензивни метеоритни удари. Именно тогава е възможно да са били внесени ключови химични елементи, които впоследствие да са участвали в сложни биохимични реакции. Част от анализите са извършени със съдействието на специалисти, работещи по космически програми, включително експерти от NASA.

Изследването не твърди, че човекът произхожда пряко от извънземен живот, а по-скоро че градивните елементи на живота може да имат космически произход. Това допълва съществуващите теории за абиогенезата и развитието на сложни организми чрез еволюционни процеси.

Темата предизвиква сериозен интерес в научната общност, тъй като поставя въпроси за универсалността на живота във Вселената. Ако органичните молекули могат да се разпространяват чрез астероиди и комети, това увеличава вероятността подобни процеси да са се случвали и на други планети.

Подробности за изследването са представени и в научната публикация в Nature, където авторите описват методологията и лабораторните анализи на космическите образци.

Откритието не променя директно установената теория за еволюцията, но разширява разбирането за химичните предпоставки, довели до възникването на живот на Земята. Предстоят допълнителни изследвания, които да потвърдят степента на влияние на космическите фактори върху ранната история на планетата.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Учен

    6 3 Отговор
    Това е бил малкия взрив.Сега като се наядох боп и като се изтрещим ше видите големия взрив.

    Коментиран от #10

    19:46 03.03.2026

  • 2 това

    12 0 Отговор
    извинете изобщо не е нова хипотеза. Някой не чете достатъчно.

    Коментиран от #6

    19:47 03.03.2026

  • 3 Факт

    14 0 Отговор
    Животът е възникнал край Скопие, а макетата са били първите бактерии на Земята.

    Коментиран от #15

    19:49 03.03.2026

  • 4 Хеми значи бензин

    5 0 Отговор
    Че тая теория е стара и не вярна естествено.
    Ключовите химипни елементи така наречените биогени си ги е имало и тук азот въглерод кислород водород.
    За да възникне живот къвто го познаваме тука кой знае какви други елементи не са необходими.

    19:54 03.03.2026

  • 5 Илчо Мустакат

    2 0 Отговор
    остават въпросите: колко сложни са били органичните съединения върху метеоритите, защо са възникнали върху метеоритите, а не и върху планетите, защо са се приспособили само върху земята, защо върху метеорити вече няма пра органични съединения сега, щом са толкова благоприятни условията в космоса?

    19:56 03.03.2026

  • 6 Така е

    5 0 Отговор

    До коментар #2 от "това":

    Тази хипотеза се нарича Панспермия! Накратко и опростено, свръхразвит Творец или цивилизация разпръскват във вселената компонентите, необходими за възникване на живот.

    19:57 03.03.2026

  • 7 Тръмп

    2 0 Отговор
    Ще става все по-актуално зараждането на живота с оглед настоящите (и предстоящи) събития.

    19:58 03.03.2026

  • 8 Госあ

    2 0 Отговор
    Публикувано е в Нейчър, първо защото е от наса и второ заради методите. Панспермната теория за мен винаги е била безполезна.

    20:00 03.03.2026

  • 9 не се напъвайте не ви е по възможностите

    0 0 Отговор
    какво стана с маймуните нещат вече да стават хора а ? каквото и да измисляте когато всеки от нас си отиде ще разбере каква е истината до тогава едни ше вярват в бог други в някакво чудо но реалността е съвсем различна…

    Коментиран от #13

    20:02 03.03.2026

  • 10 Ами то

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Учен":

    Органични съединения колкото щеш има днес на земята, ама нови не пристигат от космоса, що така? Барем едно забшудено органично съединение да беше прелетяло..

    20:03 03.03.2026

  • 11 Артилерист

    4 1 Отговор
    За сега само при НАСА кацат извънземни и само американците не само са ги виждали, ами секретно са си хербаризирали екземпляри от тях за "доказателства". Изобщо Нане и Вуте, с тяхната най-висока Витоша и най-длебок Искъро, ряпа да я ядат...

    20:05 03.03.2026

  • 12 Ивелин Михайлов

    0 0 Отговор
    Тази вече е стара

    20:12 03.03.2026

  • 13 Серсемин

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "не се напъвайте не ви е по възможностите":

    Става въпрос за живот не за човек. Ако ме разбираш де.

    20:16 03.03.2026

  • 14 Има лиго и кво става след смърта

    0 0 Отговор
    Само създателя знае.А ние знаем че е македонец.

    20:28 03.03.2026

  • 15 6135

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Факт":

    Само жалко, че и до ден днешен са си останали бактерии.

    20:44 03.03.2026