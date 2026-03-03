Нова хипотеза за възникването на живот на Земята

Ново научно изследване предлага алтернативен поглед към въпроса как е възникнал животът на Земята и какви фактори са изиграли ключова роля за появата на човека. Учени са представили доказателства, че определени органични съединения, необходими за развитието на живота, може да са достигнали до нашата планета чрез метеорити в ранния етап от формирането ѝ, пише flagman.bg.

Хипотезата се основава на анализ на древни скални образци и космически материали, които съдържат аминокиселини и други органични молекули. Според изследователите, именно тези вещества са могли да създадат предпоставки за появата на първите биологични структури преди милиарди години. Данните са публикувани в рецензирано научно издание, като част от резултатите са представени и в списание Nature.

Учените отбелязват, че в периода на т.нар. късна тежка бомбардировка Земята е била подложена на интензивни метеоритни удари. Именно тогава е възможно да са били внесени ключови химични елементи, които впоследствие да са участвали в сложни биохимични реакции. Част от анализите са извършени със съдействието на специалисти, работещи по космически програми, включително експерти от NASA.

Изследването не твърди, че човекът произхожда пряко от извънземен живот, а по-скоро че градивните елементи на живота може да имат космически произход. Това допълва съществуващите теории за абиогенезата и развитието на сложни организми чрез еволюционни процеси.

Темата предизвиква сериозен интерес в научната общност, тъй като поставя въпроси за универсалността на живота във Вселената. Ако органичните молекули могат да се разпространяват чрез астероиди и комети, това увеличава вероятността подобни процеси да са се случвали и на други планети.

Подробности за изследването са представени и в научната публикация в Nature, където авторите описват методологията и лабораторните анализи на космическите образци.

Откритието не променя директно установената теория за еволюцията, но разширява разбирането за химичните предпоставки, довели до възникването на живот на Земята. Предстоят допълнителни изследвания, които да потвърдят степента на влияние на космическите фактори върху ранната история на планетата.