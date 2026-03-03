Нова хипотеза за възникването на живот на Земята

Ново научно изследване предлага алтернативен поглед към въпроса как е възникнал животът на Земята и какви фактори са изиграли ключова роля за появата на човека. Учени са представили доказателства, че определени органични съединения, необходими за развитието на живота, може да са достигнали до нашата планета чрез метеорити в ранния етап от формирането ѝ, пише flagman.bg.
Хипотезата се основава на анализ на древни скални образци и космически материали, които съдържат аминокиселини и други органични молекули. Според изследователите, именно тези вещества са могли да създадат предпоставки за появата на първите биологични структури преди милиарди години. Данните са публикувани в рецензирано научно издание, като част от резултатите са представени и в списание Nature.
Учените отбелязват, че в периода на т.нар. късна тежка бомбардировка Земята е била подложена на интензивни метеоритни удари. Именно тогава е възможно да са били внесени ключови химични елементи, които впоследствие да са участвали в сложни биохимични реакции. Част от анализите са извършени със съдействието на специалисти, работещи по космически програми, включително експерти от NASA.
Изследването не твърди, че човекът произхожда пряко от извънземен живот, а по-скоро че градивните елементи на живота може да имат космически произход. Това допълва съществуващите теории за абиогенезата и развитието на сложни организми чрез еволюционни процеси.
Темата предизвиква сериозен интерес в научната общност, тъй като поставя въпроси за универсалността на живота във Вселената. Ако органичните молекули могат да се разпространяват чрез астероиди и комети, това увеличава вероятността подобни процеси да са се случвали и на други планети.
Подробности за изследването са представени и в научната публикация в Nature, където авторите описват методологията и лабораторните анализи на космическите образци.
Откритието не променя директно установената теория за еволюцията, но разширява разбирането за химичните предпоставки, довели до възникването на живот на Земята. Предстоят допълнителни изследвания, които да потвърдят степента на влияние на космическите фактори върху ранната история на планетата.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Учен
Коментиран от #10
19:46 03.03.2026
2 това
Коментиран от #6
19:47 03.03.2026
3 Факт
Коментиран от #15
19:49 03.03.2026
4 Хеми значи бензин
Ключовите химипни елементи така наречените биогени си ги е имало и тук азот въглерод кислород водород.
За да възникне живот къвто го познаваме тука кой знае какви други елементи не са необходими.
19:54 03.03.2026
5 Илчо Мустакат
19:56 03.03.2026
6 Така е
До коментар #2 от "това":Тази хипотеза се нарича Панспермия! Накратко и опростено, свръхразвит Творец или цивилизация разпръскват във вселената компонентите, необходими за възникване на живот.
19:57 03.03.2026
7 Тръмп
19:58 03.03.2026
8 Госあ
20:00 03.03.2026
9 не се напъвайте не ви е по възможностите
Коментиран от #13
20:02 03.03.2026
10 Ами то
До коментар #1 от "Учен":Органични съединения колкото щеш има днес на земята, ама нови не пристигат от космоса, що така? Барем едно забшудено органично съединение да беше прелетяло..
20:03 03.03.2026
11 Артилерист
20:05 03.03.2026
12 Ивелин Михайлов
20:12 03.03.2026
13 Серсемин
До коментар #9 от "не се напъвайте не ви е по възможностите":Става въпрос за живот не за човек. Ако ме разбираш де.
20:16 03.03.2026
14 Има лиго и кво става след смърта
20:28 03.03.2026
15 6135
До коментар #3 от "Факт":Само жалко, че и до ден днешен са си останали бактерии.
20:44 03.03.2026