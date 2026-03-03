Новини
Няма регистрирано радиоактивно изтичане в ядреното съоръжение в Натанз

3 Март, 2026 19:32 1 138 9

То беше ударено при израелски и американски удари

Няма регистрирано радиоактивно изтичане в ядреното съоръжение в Натанз - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Няма регистрирано радиоактивно изтичане в иранския обект за обогатяване на уран в Натанз след ударите на САЩ и Израел, съобщиха днес ирански медии, цитирани от Ройтерс.

Иранският представител в Международната агенция за атомна енергия Реза Наджафи вчера заяви, че ядреното съоръжение в Натанз е било ударено по време на военни операции на САЩ и Израел срещу страната му, уточни БТА.

Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) съобщи във вторник, че сателитни снимки показват щети по входните сгради на подземния завод за обогатяване на уран в Натанз, Иран.

„Не се очакват радиологични последствия и не са открити допълнителни въздействия върху самия завод, който беше сериозно повреден по време на конфликта през юни“, потвърди агенцията в публикация в X.


Иран (Ислямска Република)
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Бум

    10 3 Отговор
    Пакистан е поискал от Иран да се въздържи от военни действия срещу Саудитска Арабия, заяви пакистанският вицепремиер и външен министър Исхак Дар, според Ary News.

    „Вицепремиерът заяви, че има споразумение за отбрана между Пакистан и Саудитска Арабия. Пакистан се е свързал с Иран и го е помолил да не атакува Саудитска Арабия“, се казва в изявлението.

    Според пакистанския външен министър, Иран от своя страна е поискал гаранции, че територията на Саудитска Арабия няма да бъде използвана срещу него. Съобщава се, че Рияд е предоставил необходимите гаранции по искане на Пакистан.

    19:34 03.03.2026

  • 2 Мишел

    16 2 Отговор
    Втори пореден нулев резултат от атака на САЩ и Израел срещу Натанз.

    19:36 03.03.2026

  • 3 веселяк

    11 2 Отговор
    Днес демократизиращите удариха АЕЦ Бушер, то там имало само 70кг. ядрено гориво и над стотина отработено. Не вярвам МААЕ да се шашне за такава дреболия!

    19:43 03.03.2026

  • 4 Спиро

    10 3 Отговор
    Руснаци що не вземат да подарят на Иран няколко системи Орешник с няколко ядрени бойни глави? Така или иначе заради това ги бомбят в момента, поне да има защо! Видяхме, че Киев не може да ги прехваща, да проверят САЩ и Израел може пък да могат

    19:44 03.03.2026

  • 5 ихуййййй

    3 8 Отговор
    Ха ха молите скоро щяли да приемат католицизма , че тяхната вяра се оказа доста фалшива , скоро няма и помен от тях да има .

    19:45 03.03.2026

  • 6 На тези недоразумения от

    13 3 Отговор
    Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) затова ли заплати им се плащат? Да гледат сателитни снимки и глупости да дрънкат? Кога най после ще се сетят че е нужно да обявят САЩ и Израел за ядрени терористи и терористични държави извършили престъпления срещу човечеството? Тези подлоги и шпиони на ЦРУ и НАТО в МААЕ са също съучастници и престъпници.....

    19:45 03.03.2026

  • 7 ПРОГРЕСИВЕН ФИЗИК ЯДРЕН

    7 0 Отговор
    КАТО НЯМА...
    ЗАЩО ПЕРЧЕМА НА ОНЗИ ОТ ФИГ.1☝ ГО НЯМА

    19:50 03.03.2026

  • 8 Данко

    2 8 Отговор
    Значи още бомби трябват - от тези дето гърмят на 100м под земята.
    И тогава ще им утече обогатеният уран.

    20:34 03.03.2026

  • 9 Данко

    2 3 Отговор
    За граждански цели - ядрен реактор - им трябва не повече от 5 % обогатен уран, Иран говорят за 60% и повече.
    Още бомби трябват отгоре им.

    20:48 03.03.2026

