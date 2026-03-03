Няма регистрирано радиоактивно изтичане в ядреното съоръжение в Натанз

Няма регистрирано радиоактивно изтичане в иранския обект за обогатяване на уран в Натанз след ударите на САЩ и Израел, съобщиха днес ирански медии, цитирани от Ройтерс.
Иранският представител в Международната агенция за атомна енергия Реза Наджафи вчера заяви, че ядреното съоръжение в Натанз е било ударено по време на военни операции на САЩ и Израел срещу страната му, уточни БТА.
Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) съобщи във вторник, че сателитни снимки показват щети по входните сгради на подземния завод за обогатяване на уран в Натанз, Иран.
„Не се очакват радиологични последствия и не са открити допълнителни въздействия върху самия завод, който беше сериозно повреден по време на конфликта през юни“, потвърди агенцията в публикация в X.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Бум
„Вицепремиерът заяви, че има споразумение за отбрана между Пакистан и Саудитска Арабия. Пакистан се е свързал с Иран и го е помолил да не атакува Саудитска Арабия“, се казва в изявлението.
Според пакистанския външен министър, Иран от своя страна е поискал гаранции, че територията на Саудитска Арабия няма да бъде използвана срещу него. Съобщава се, че Рияд е предоставил необходимите гаранции по искане на Пакистан.
19:34 03.03.2026
2 Мишел
19:36 03.03.2026
3 веселяк
19:43 03.03.2026
4 Спиро
19:44 03.03.2026
5 ихуййййй
19:45 03.03.2026
6 На тези недоразумения от
19:45 03.03.2026
7 ПРОГРЕСИВЕН ФИЗИК ЯДРЕН
ЗАЩО ПЕРЧЕМА НА ОНЗИ ОТ ФИГ.1☝ ГО НЯМА
19:50 03.03.2026
8 Данко
И тогава ще им утече обогатеният уран.
20:34 03.03.2026
9 Данко
Още бомби трябват отгоре им.
20:48 03.03.2026