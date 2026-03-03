Няма регистрирано радиоактивно изтичане в ядреното съоръжение в Натанз

Няма регистрирано радиоактивно изтичане в иранския обект за обогатяване на уран в Натанз след ударите на САЩ и Израел, съобщиха днес ирански медии, цитирани от Ройтерс.

Иранският представител в Международната агенция за атомна енергия Реза Наджафи вчера заяви, че ядреното съоръжение в Натанз е било ударено по време на военни операции на САЩ и Израел срещу страната му, уточни БТА.

Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) съобщи във вторник, че сателитни снимки показват щети по входните сгради на подземния завод за обогатяване на уран в Натанз, Иран.

„Не се очакват радиологични последствия и не са открити допълнителни въздействия върху самия завод, който беше сериозно повреден по време на конфликта през юни“, потвърди агенцията в публикация в X.