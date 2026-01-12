Хенк Латеган триумфира в осми етап на Рали Дакар – нови размествания в класирането

Вълнуващ обрат беляза осмия етап на легендарното Рали Дакар, където южноафриканецът Хенк Латеган демонстрира изключителна скорост и изненада фаворитите, грабвайки победата при автомобилите.

Състезателят на Toyota преодоля тежкия маршрут за 4 часа, 20 минути и 38 секунди, като в напрегнат финал изпревари с едва 26 секунди шведския ас Матиас Екстрьом, който се състезава с Ford. Американецът Сет Кинтеро също се представи на ниво и се нареди трети, допълвайки подиума за деня.

Временният лидер в генералното класиране – Насер Ал-Атия (Dacia Sandriders) – финишира четвърти, но запази челната си позиция.

След осмия етап, Ал-Атия все още оглавява общото подреждане, но преднината му пред Екстрьом се стопи до едва 4 минути. Латеган вече диша във врата на лидерите, заемайки третото място в генералното класиране.

При мотоциклетистите аржентинецът Лусиано Бенавидес (Red Bull KTM) се възползва максимално от възможностите си и спечели етапа, оставяйки зад себе си съотборника си Даниел Сандърс. Американецът Рики Брабец (Honda) се нареди трети, като тримата оформиха челната тройка в един от най-трудните етапи на тазгодишното издание.

Състезателите трябваше да преминат през изпитание от 721 километра около Уади ад-Давасир, от които 438 километра бяха с хронометър – най-дългата специална отсечка в 48-ото издание на ралито. Бенавидес записа трета етапна победа в кариерата си и за първи път оглави генералното класиране при мотоциклетистите с общо време 33 часа, 2 минути и 36 секунди. Той се възползва от бонус от над 7 минути, което му позволи да излезе начело.

Аржентинецът води с минимална разлика от 10 секунди пред Сандърс, докато Брабец изостава с 4 минути и 47 секунди. Тримата вече се откъснаха от останалите, като четвъртият – испанецът Тоша Шарейна (Honda) – е на повече от 20 минути зад лидера.