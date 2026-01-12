Селекцията на ЦСКА пред рекорд - може да надмине тази от 2012 година

ЦСКА показва сериозна активност на зимния трансферен пазар и вече представи шест нови попълнения. "Червените" се подсилиха с Алехандро Пиедраита, Макс Ебонг, Лео Перейра, Андрей Йорданов, Исак Соле и Димитър Евтимов.

Българските отбори рядко взимат много играчи през зимата. Специално в ЦСКА толкова попълнения за пролетта не е имало от 12 години. В началото на 2014 година са привлечени петима - Иван Стоянов, Стивън Съндей, Борис Галчев, Пламен Крачунов и Иван Маркович.

Абсолютният рекорд на "армейците" за новодошли през зимата е поставен през 2012 година. Тогава на "Армията" пристигат осем нови - Нджонго Присо, Антонио Томас, Коста Янев, Николай Дюлгеров, Илиас Хадад, Иван Боладо, Абел Анисе и Джеорджиан Паун.