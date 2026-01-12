Новини
Селекцията на ЦСКА пред рекорд - може да надмине тази от 2012 година

Селекцията на ЦСКА пред рекорд - може да надмине тази от 2012 година

12 Януари, 2026 14:29 584 2

  • цска-
  • селекция-
  • футбол

"Червените" се подсилиха с Алехандро Пиедраита, Макс Ебонг, Лео Перейра, Андрей Йорданов, Исак Соле и Димитър Евтимов

Снимка: БГНЕС
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

ЦСКА показва сериозна активност на зимния трансферен пазар и вече представи шест нови попълнения. "Червените" се подсилиха с Алехандро Пиедраита, Макс Ебонг, Лео Перейра, Андрей Йорданов, Исак Соле и Димитър Евтимов.

Българските отбори рядко взимат много играчи през зимата. Специално в ЦСКА толкова попълнения за пролетта не е имало от 12 години. В началото на 2014 година са привлечени петима - Иван Стоянов, Стивън Съндей, Борис Галчев, Пламен Крачунов и Иван Маркович.

Абсолютният рекорд на "армейците" за новодошли през зимата е поставен през 2012 година. Тогава на "Армията" пристигат осем нови - Нджонго Присо, Антонио Томас, Коста Янев, Николай Дюлгеров, Илиас Хадад, Иван Боладо, Абел Анисе и Джеорджиан Паун.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Трол

    1 0 Отговор
    Класирането им в края на сезона ще е още по-уникално.

    14:34 12.01.2026

  • 2 Оранжево небе

    1 5 Отговор
    И накрая -15та зелена поред и оранжева тишина на 4та пътека

    14:59 12.01.2026

