Трагедия на стадиона: Привърженик на Норич Сити загуби живота си по време на мач за ФА Къп

Фен на Норич Сити почина по време на срещата от третия кръг на ФА Къп срещу Уолсол. Инцидентът се случи по време на двубоя, който се проведе вчера, когато на привърженика му прилошало на трибуните. Въпреки бързата реакция на медицинските екипи на стадиона, животът на запалянкото не е могъл да бъде спасен.

Тъжната новина бе потвърдена от ръководството на Норич Сити, което изрази дълбоки съболезнования към близките и приятелите на починалия.

"С огромна болка съобщаваме за загубата на наш привърженик след мача за Купата на ФА. Изказваме най-искрени съболезнования на неговото семейство и всички, които го познаваха в този изключително тежък момент," гласи официалното изявление на клуба.

Срещата между Норич и гостуващия Уолсол завърши с убедителна победа за домакините – 5:1, но радостта от успеха бе помрачен от трагичния инцидент.