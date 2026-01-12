Ливърпул следи потенциален заместник на Салах

Ливърпул усилено търси нова звезда, която да поеме щафетата от Мохамед Салах, и изглежда, че вниманието на клуба е насочено към изгряващия талант на РБ Лайпциг – Ян Диоманде. Младият котдивоарец, който вече впечатлява с изявите си в Бундеслигата, е сочен за един от най-обещаващите офанзивни играчи на „биковете“.

Според източници от Острова, „червените“ следят изкъсо развитието на 19-годишното ляво крило, но високата му цена – около 100 милиона евро – засега възпира ръководството на Ливърпул от незабавна оферта. Въпреки това, на „Анфийлд“ са готови да проявят търпение и да изчакат до летния трансферен прозорец, когато евентуално сделката може да стане по-реалистична.

Диоманде не крие симпатиите си към Ливърпул и открито заявява, че мечтае да облече червената фланелка. „Искам да играя на „Анфийлд“, да защитавам цветовете на Ливърпул. Това е не само моя мечта, но и голямото желание на баща ми – да ме види на този легендарен стадион“, сподели наскоро талантливият нападател.

Футболистът впечатлява с универсалността си – може да действа еднакво ефективно както по лявото, така и по дясното крило, което го прави изключително ценен за атакуващата философия на Ливърпул. Бързината, техниката и головият нюх на Диоманде са качества, които напълно се вписват в изискванията на английския гранд.

Според информация на TEAMtalk, шансовете Диоманде да премине на „Анфийлд“ са значително по-големи в сравнение с интереса от други европейски колоси като Манчестър Юнайтед и Байерн Мюнхен.

Договорът на младия нападател с РБ Лайпциг е валиден до 2030 година, а през настоящия сезон той вече има седем попадения и четири асистенции в 16 срещи от всички турнири – статистика, която само затвърждава статута му на един от най-желаните млади футболисти в Европа.