Новини
Спорт »
Световен футбол »
Ламин Ямал спря лайв от съблекалнята: О, не, това не трябва да се вижда

Ламин Ямал спря лайв от съблекалнята: О, не, това не трябва да се вижда

12 Януари, 2026 13:31 731 1

  • ламин ямал-
  • футбол-
  • барселона-
  • реал мадрид-
  • суперкупата на испания

Полският ветеран е известен със страстта си към цигарите, но пушенето в съблекалните е забранено

Ламин Ямал спря лайв от съблекалнята: О, не, това не трябва да се вижда - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

По време на празненствата след спечелването на турнира за Суперкупата на Испания Ламин Ямал се беше включил на живо в Инстаграм от съблекалнята на Барселона. В един момент обаче нападателят на каталунците рязко спря стрийма.

Оказа се, че докато излъчва, на заден фон се вижда как резервният вратар Войчех Шчесни пуши цигара. “О, не, това не трябва да се вижда”, каза Ямал и на секундата прекрати излъчването.

Ламин Ямал спря лайв от съблекалнята: О, не, това не трябва да се вижда

Полският ветеран е известен със страстта си към цигарите, но пушенето в съблекалните е забранено.

Тимът на Ханзи Флик спечели срещу Реал Мадрид с 3:2 и защити трофея си от Суперкупата на Испания.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Разбирач

    2 1 Отговор
    Що, да не са влезнали тогава жужетата поръчани за афтърпартито от грозника?

    13:40 12.01.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ