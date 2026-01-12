Привържениците на Спартак Варна събраха над 340 000 лева за спасението на клуба

Истински пример за сплотеност и отдаденост демонстрираха феновете на футболния клуб Спартак Варна, които за кратко време успяха да съберат внушителната сума от над 340 хиляди лева. Тази благородна инициатива бе стартирана в отговор на сериозните финансови затруднения, пред които се изправи любимият на мнозина „соколите“.

Събраните средства са резултат от мащабна дарителска кампания, която обедини сърцата на хиляди привърженици не само от Варна, но и от цялата страна. Вълната от съпричастност и ентусиазъм заля социалните мрежи, а десетки доброволци се включиха в организирането на различни благотворителни събития, търгове и онлайн инициативи.

Ръководството на Спартак Варна изрази дълбока благодарност към всички, които са подали ръка в този труден момент.

Цялата сума възлиза на 344 000 лева. 211, 882 лева са разплатените вноски по сключени споразумения за неизплатени трудови възнаграждения с напуснали играчи и треньори. Към НАП са платени 136,212 лева.



Оставащите вноски за разплащане по съответните споразумения за месеците януари, февруари и март възлизат на 448 173,93 лева.