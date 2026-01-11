The ​​Wall Street Journal: Киев създава крилата ракета Flamingo за удари дълбоко в Русия

Украинската компания Fire Point активно разработва крилата ракета Flamingo, която е предназначена да нанася удари дълбоко в руска територия, според The ​​Wall Street Journal.

Журналист от изданието посетил съоръжение в централна Украйна, където тече секретна разработка.

Fire Point преди това е разработила украинския дрон FP-1 и сега очаква да успее да създаде крилата ракета. Компанията твърди, че ракетата е способна да нанесе по-големи щети от дроновете, които се използват в момента.

Flamingo е разработена с ограничен бюджет и ѝ липсват сложните стелт функции или интегрираните визуални системи за насочване, които се срещат в западните ракети, обяснява изданието. Fire Point сега се стреми да придобие тези функции.

Според вестника, по време на процеса на разработка Fire Point е трябвало да намали разходите по всякакъв възможен начин. Например, тествани са различни контролери за полети, включително модели на цена от 500 000 долара, но изборът е направен в полза на версия с отворен код, която е свободно достъпна онлайн. Реактивните двигатели са взети от изведени от експлоатация съветски самолети.

Техническият директор на Fire Point Ирина Терех обясни, че Fire Point се стреми да използва всички налични знания в Украйна. Тя призна, че лично изучава ръководства за създаването на съветски ракети, които са свободно достъпни онлайн.

Според Wall Street Journal, Fire Point се е консултирала с 92-годишен мъж, който е работил по съветската ракетна програма по време на разработването на Flamingo.

Според самата Fire Point, обхватът на Flamingo е значително по-голям от този на която и да е западна ракета, която Киев притежава, включително Storm Shadow.

Освен обхвата му (3000 км) и теглото на бойната глава (1000–1150 кг), другите характеристики на Flamingo не са разкрити. Според украинския портал Defense Express, Flamingo силно наподобява крилатата ракета FP-5, произведена от британската Milanion Group, която беше представена през февруари на изложението IDEX-2025 в ОАЕ. Тази компания доставя продуктите си в Украйна от 2021 г. Според изданието, ракетата е аналог или пълно копие на FP-5.

Технико-технически характеристики на FP-5:

Време на полет на ракетата: над четири часа;

Максимална скорост: 950 км/ч;

Крайцерска скорост: 850–900 км/ч;

Размах на крилете: 6 м;

Максимално излетно тегло: 6 тона;

Тегло на бойната глава: 1 тон;

Време за изстрелване: 20–40 минути.

The ​​Wall Street Journal, позовавайки се на данни от Международния институт за стратегически изследвания (IISS) и собствена информация, цитира почти идентични спецификации за Flamingo. Изданието уточнява, че обхватът на ракетата е до 2 900 км. Според вестника, бойната глава е малко по-тежка - 1150 кг.

Журналист, посетил завода за производство на ракети, съобщи, че на една от стените виси плакат, изобразяващ фламинго, прегръщащо асо пика. The ​​Wall Street Journal нарече това препратка към изявлението на президента на САЩ Доналд Тръмп, че Киев „не държи карти“.

Експерти по отбрана, интервюирани от The ​​Wall Street Journal, изразиха мнение, че Flamingo все още не е доказала способността си да достига заявените обхвати. Те отбелязаха, че размерът и теглото на ракетата улесняват откриването и прихващането: Flamingo тежи близо 7 тона и е дълга до 13 метра.

Терех не разкри текущите обеми на производство на ракети, но спомена планове за увеличаване на капацитета до седем ракети Flamingo на ден. В момента всяка една е изработена по поръчка за украинските въоръжени сили и се изстрелва в рамките на два дни след производството, каза тя.

Стартът на серийното производство на крилати ракети Flamingo в Украйна беше обявен през август 2025 г. Украинският президент Володимир Зеленски заяви в края на октомври, че украинските въоръжени сили вече са натрупали значителен опит в бойното им използване.

Руският президент Владимир Путин многократно е подчертавал, че Москва ще отговори на придобиването на далекобойни оръжия от Украйна. Той предупреди за сериозен, „ако не и съкрушителен“, отговор на евентуални удари с голям обсег срещу Русия.

Великобритания планира да разработи нова балистична ракета Nightfall с обхват до 300 мили за Украйна, съобщи Daily Mail.

Nightfall ще бъде оборудвана с 200-килограмови бойни глави. Както отбелязва вестникът, Министерството на отбраната на Обединеното кралство се е обърнало към няколко фирми за разработване и доставка на три тестови ракети по договор на стойност 9 милиона британски лири.

По време на работно посещение в Киев на 9 януари министърът на отбраната на Обединеното кралство Джон Хили обяви решение да похарчи приблизително 200 милиона британски лири за подготовка на британските войски за разполагане в Украйна в случай на прекратяване на огъня.