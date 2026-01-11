The ​​Wall Street Journal: Киев създава крилата ракета Flamingo за удари дълбоко в Русия

Украинската компания Fire Point активно разработва крилата ракета Flamingo, която е предназначена да нанася удари дълбоко в руска територия, според The Wall Street Journal.
Журналист от изданието посетил съоръжение в централна Украйна, където тече секретна разработка.
Fire Point преди това е разработила украинския дрон FP-1 и сега очаква да успее да създаде крилата ракета. Компанията твърди, че ракетата е способна да нанесе по-големи щети от дроновете, които се използват в момента.
Flamingo е разработена с ограничен бюджет и ѝ липсват сложните стелт функции или интегрираните визуални системи за насочване, които се срещат в западните ракети, обяснява изданието. Fire Point сега се стреми да придобие тези функции.
Според вестника, по време на процеса на разработка Fire Point е трябвало да намали разходите по всякакъв възможен начин. Например, тествани са различни контролери за полети, включително модели на цена от 500 000 долара, но изборът е направен в полза на версия с отворен код, която е свободно достъпна онлайн. Реактивните двигатели са взети от изведени от експлоатация съветски самолети.
Техническият директор на Fire Point Ирина Терех обясни, че Fire Point се стреми да използва всички налични знания в Украйна. Тя призна, че лично изучава ръководства за създаването на съветски ракети, които са свободно достъпни онлайн.
Според Wall Street Journal, Fire Point се е консултирала с 92-годишен мъж, който е работил по съветската ракетна програма по време на разработването на Flamingo.
Според самата Fire Point, обхватът на Flamingo е значително по-голям от този на която и да е западна ракета, която Киев притежава, включително Storm Shadow.
Освен обхвата му (3000 км) и теглото на бойната глава (1000–1150 кг), другите характеристики на Flamingo не са разкрити. Според украинския портал Defense Express, Flamingo силно наподобява крилатата ракета FP-5, произведена от британската Milanion Group, която беше представена през февруари на изложението IDEX-2025 в ОАЕ. Тази компания доставя продуктите си в Украйна от 2021 г. Според изданието, ракетата е аналог или пълно копие на FP-5.
Технико-технически характеристики на FP-5:
Време на полет на ракетата: над четири часа;
Максимална скорост: 950 км/ч;
Крайцерска скорост: 850–900 км/ч;
Размах на крилете: 6 м;
Максимално излетно тегло: 6 тона;
Тегло на бойната глава: 1 тон;
Време за изстрелване: 20–40 минути.
The Wall Street Journal, позовавайки се на данни от Международния институт за стратегически изследвания (IISS) и собствена информация, цитира почти идентични спецификации за Flamingo. Изданието уточнява, че обхватът на ракетата е до 2 900 км. Според вестника, бойната глава е малко по-тежка - 1150 кг.
Журналист, посетил завода за производство на ракети, съобщи, че на една от стените виси плакат, изобразяващ фламинго, прегръщащо асо пика. The Wall Street Journal нарече това препратка към изявлението на президента на САЩ Доналд Тръмп, че Киев „не държи карти“.
Експерти по отбрана, интервюирани от The Wall Street Journal, изразиха мнение, че Flamingo все още не е доказала способността си да достига заявените обхвати. Те отбелязаха, че размерът и теглото на ракетата улесняват откриването и прихващането: Flamingo тежи близо 7 тона и е дълга до 13 метра.
Терех не разкри текущите обеми на производство на ракети, но спомена планове за увеличаване на капацитета до седем ракети Flamingo на ден. В момента всяка една е изработена по поръчка за украинските въоръжени сили и се изстрелва в рамките на два дни след производството, каза тя.
Стартът на серийното производство на крилати ракети Flamingo в Украйна беше обявен през август 2025 г. Украинският президент Володимир Зеленски заяви в края на октомври, че украинските въоръжени сили вече са натрупали значителен опит в бойното им използване.
Руският президент Владимир Путин многократно е подчертавал, че Москва ще отговори на придобиването на далекобойни оръжия от Украйна. Той предупреди за сериозен, „ако не и съкрушителен“, отговор на евентуални удари с голям обсег срещу Русия.
Великобритания планира да разработи нова балистична ракета Nightfall с обхват до 300 мили за Украйна, съобщи Daily Mail.
Nightfall ще бъде оборудвана с 200-килограмови бойни глави. Както отбелязва вестникът, Министерството на отбраната на Обединеното кралство се е обърнало към няколко фирми за разработване и доставка на три тестови ракети по договор на стойност 9 милиона британски лири.
По време на работно посещение в Киев на 9 януари министърът на отбраната на Обединеното кралство Джон Хили обяви решение да похарчи приблизително 200 милиона британски лири за подготовка на британските войски за разполагане в Украйна в случай на прекратяване на огъня.
6 Спецназ
Зеления потник нЕма гривна пробита да им я плати!
ФАКТ!
До коментар #4 от "хаха":Бой с макарите по барабанчетата на демократите
8 си дзън
До коментар #3 от "Амии":Разкостили са Орешника и са умрели от смях.
Оказа се, че Орешникът е от времето на Гагарин, с елементи копирани от Фау-2.
Насочването - с електромеханичен жироскоп - при идеални условия на 300км - 300 метра
отклонение. Даже имало радиолампи вътре...
9 Веселият Роджър
10 дрън дрън
До коментар #8 от "си дзън":омекнаха им крачките след Орешника
Мелони : Дойде време да преговаряме с Русия....
Макрон: Очаквам с нетърпение срещата с Путин...
Швейцария махна санкциите срещу Русия...
Тръмп освободи Руските моряци от Маринер , ама арестува Украинските и Грузинските..
Мерц : Не сте ме разбрали ?!! Ще разположим войски в Украйна , но само след одобрението на Русия ...
Кличко : Киевчани да напуснат столицата . В Киев няма вода , ток , парно ...
Зам шефа на френския парламент предложи Франция да напусне нато ....
Кая Калас : удара с Орешник не беше по Украйна , а по Ес...
Това че англичаните пускат тази новина сега означава само, че те вече са продали съществуващо изделие на украинците и сега просто подплатяват въпросното действие със съответния пълнеж по медиите.
15 6135
До коментар #13 от "Данко Харсъзина":Никой не твърди, че ракета е читава и че въобще ще литне, а камо ли да порази цел.
Важното е да се продаде на огромна, завишена цена и заинтересованите лица да си вземат комисионните.
19:17 11.01.2026
16 Чорбара
18 Някой
Не знаят къде си пъхат гагата простите, но нагли англета.
19:27 11.01.2026
24 Хаха
До коментар #1 от "Великобритания":това пък откъде го измисли. защо да си търси белята, няма никакъв проблем Украйна да получава нови оръжия и да ги изпробва на руска територия. Русия също получава, и то много ракети от Иран и Северна Корея.
25 Неклй
До коментар #8 от "си дзън":Не бе даже била с части от перални и носела златно биде за бойна глава.......
19:39 11.01.2026
26 Факти
29 оня с коня
До коментар #23 от "Руски колхозник":Това "Удри Вова" си го писал и с Моя Ник. така ли е бе настоящ "Колхозник"?Гиди Трол руски Неокъпан - щи свири дупето от глад,щото Животът не прощава - да си го знаеш!
30 Голям смях и измама има с тези Орешници
До коментар #3 от "Амии":"Отломките на ракета „Орешник“ разкриха огромна лъжа на Путин. Президентът Путин твърдеше, че ракетата е ново чудо на руската техника. След военна експертиза на първата паднала в ракета „Орешник“ се установи, че не е нищо повече от версия на стария модел балистичната ракета със среден обсег РС-26 „Рубеж“. Изглежда „Орешник“ се използва с цел обичайната пропаганда, но реално няма нищо общо с това, за което се представя."
:)))
31 Така е
До коментар #20 от "хахаха":Европейците и американците са умни и богати, а не глупави и бедни като руснаците. Докато ние си пием коктейлите и ходим на ски, в Украйна са избити почти 2 000 000 руснака.
35 гринуич+1
До коментар #1 от "Великобритания":Не прочете ли,че ракетата е с обхват 300 мили или около 500 км.Как,от къде да я изтреля.Острова е на над 1000 мили.Естествено,че ще търсят полигон,блидко до Раша.Украйна е иделното място за стрелба по важни енергийни и стратегически цели,разположени дълбоко в блатата.
36 Коуега
До коментар #30 от "Голям смях и измама има с тези Орешници":Че Путин сам каза,че е взаимствана от "рубежа", просто,подобрена версия
20:12 11.01.2026
37 МНОГО БОЛЕН ФИЛ.РУС.ТАК
До коментар #33 от "Руски колхозник":Като си блатен колхозник,ми е интересно къде ходиш да акаш,в дупка по къра или в найлонова торбичка и после я мятъш някъде из полята??!! 🤣🤣🤣😂😂
39 Руски колхозник
До коментар #37 от "МНОГО БОЛЕН ФИЛ.РУС.ТАК":Ами в блатото🤣😂🤣
41 Руски колхозник
До коментар #37 от "МНОГО БОЛЕН ФИЛ.РУС.ТАК":И си купи буквар, илитерат.
42 МНОГО БОЛЕН ФИЛ.РУС.ТАК
До коментар #41 от "Руски колхозник":И още забравих да питам,като няма тоалетна бумага, пасък или кал използвате да забърсвате отдолу.....??! 😂😂😂😂
43 Я да ни разкажеш
До коментар #3 от "Амии":какво точно е Орешник ? Щото май никой не знае . Освен , че е нещо от соца .
44 Щото има кой
До коментар #1 от "Великобритания":Те по - късно .
45 Ха ха ха ха
До коментар #13 от "Данко Харсъзина":Страшни вицове разправяш . Не можели да направят автомобил англичаните . Имаш нет явно - провери си британските автомобили . Не са точно Москвич , вярно е , аматьорска работа : Ягуар , Лотус , Ролс - Ройс .
47 Коста
До коментар #26 от "Факти":Чувството ти за хумор е като на Зеленчук
48 Бъзиктар
До коментар #30 от "Голям смях и измама има с тези Орешници":От шперплат ги правят и от стари мотики.
52 един съвет от мен
движете се с леко разтворени крака
правете малки крачки
опитайте се да ги правите сравнително бързо
при възможност ръцете леко встрани
този метод съм го изпитвал много пъти и помага защото дори да се подхлъзнете при малките крачки другия крак почти веднага стъпва още повече че се движите относително бързо и той веднага може да опре тялото
ръцете встрани помагат за баланса
приятно ходене
55 Мнение
До коментар #24 от "Хаха":Този въпрос пък от кое кошче го изкара???
Именно ЖАЛКОбритания (чрез отпдка Борис Джонсън) бяха в основата на спрените мирни преговори през 2022г в Турция!!!
От тогава до сега загинаха толкова много хора, именно благодарение на бившата империя с жалкия си крал!!!
Русия основателно имат да връщат на фейкбритайн!!!
57 Руската пропаганда
До коментар #55 от "Мнение":Винаги има за цел глупака!
58 Удрии
До коментар #57 от "Руската пропаганда":А вие слугите на шорош винаги сте главни герои в поговорката:
"Крадецът вика, дръжте крадеца"!!!
60 Заглавие и подзаглавие: Красота!!!
"Великобритания иска да разработи нова балистична ракета за Украйна"
61 Орешник
До коментар #3 от "Амии":Орешникът дето ударил по Лвов и унищжил газовите находища на Украйна бил без бойна глава. Представяте ли си, ако беше с бойна глава - щеше да направи дупка във Вселената.
64 1111
Ами, те руснаците ще я намерят и активно ще я обработят с балистични мотики.
65 Румен Брадев
До коментар #24 от "Хаха":Какво точно е измислила и направила Московия, бе?
Заводите Лада ги е построил италианския Фиат.
Заводите Камаз са ги построили американците.
Руските ракети са разработени след ВСВ от пленени германски ракетни инженери. Откакто тези хора умряха Русия няма никакви нови разработки. Дори Орешник е пребоядисана ракета от 80-те.
