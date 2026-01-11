Новини
Свят »
Великобритания »
The ​​Wall Street Journal: Киев създава крилата ракета Flamingo за удари дълбоко в Русия
  Тема: Украйна

The ​​Wall Street Journal: Киев създава крилата ракета Flamingo за удари дълбоко в Русия

11 Януари, 2026 18:53, обновена 11 Януари, 2026 21:12 2 321 67

  • великобиртания-
  • украйна-
  • балистични ракети-
  • производство

Великобритания иска да разработи нова балистична ракета за Украйна

The ​​Wall Street Journal: Киев създава крилата ракета Flamingo за удари дълбоко в Русия - 1
Снимка: YouTube
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Украинската компания Fire Point активно разработва крилата ракета Flamingo, която е предназначена да нанася удари дълбоко в руска територия, според The ​​Wall Street Journal.

Журналист от изданието посетил съоръжение в централна Украйна, където тече секретна разработка.

Още новини от Украйна

Fire Point преди това е разработила украинския дрон FP-1 и сега очаква да успее да създаде крилата ракета. Компанията твърди, че ракетата е способна да нанесе по-големи щети от дроновете, които се използват в момента.

Flamingo е разработена с ограничен бюджет и ѝ липсват сложните стелт функции или интегрираните визуални системи за насочване, които се срещат в западните ракети, обяснява изданието. Fire Point сега се стреми да придобие тези функции.

Според вестника, по време на процеса на разработка Fire Point е трябвало да намали разходите по всякакъв възможен начин. Например, тествани са различни контролери за полети, включително модели на цена от 500 000 долара, но изборът е направен в полза на версия с отворен код, която е свободно достъпна онлайн. Реактивните двигатели са взети от изведени от експлоатация съветски самолети.

Техническият директор на Fire Point Ирина Терех обясни, че Fire Point се стреми да използва всички налични знания в Украйна. Тя призна, че лично изучава ръководства за създаването на съветски ракети, които са свободно достъпни онлайн.

Според Wall Street Journal, Fire Point се е консултирала с 92-годишен мъж, който е работил по съветската ракетна програма по време на разработването на Flamingo.

Според самата Fire Point, обхватът на Flamingo е значително по-голям от този на която и да е западна ракета, която Киев притежава, включително Storm Shadow.

Освен обхвата му (3000 км) и теглото на бойната глава (1000–1150 кг), другите характеристики на Flamingo не са разкрити. Според украинския портал Defense Express, Flamingo силно наподобява крилатата ракета FP-5, произведена от британската Milanion Group, която беше представена през февруари на изложението IDEX-2025 в ОАЕ. Тази компания доставя продуктите си в Украйна от 2021 г. Според изданието, ракетата е аналог или пълно копие на FP-5.

Технико-технически характеристики на FP-5:

Време на полет на ракетата: над четири часа;
Максимална скорост: 950 км/ч;
Крайцерска скорост: 850–900 км/ч;

Размах на крилете: 6 м;
Максимално излетно тегло: 6 тона;

Тегло на бойната глава: 1 тон;
Време за изстрелване: 20–40 минути.

The ​​Wall Street Journal, позовавайки се на данни от Международния институт за стратегически изследвания (IISS) и собствена информация, цитира почти идентични спецификации за Flamingo. Изданието уточнява, че обхватът на ракетата е до 2 900 км. Според вестника, бойната глава е малко по-тежка - 1150 кг.

Журналист, посетил завода за производство на ракети, съобщи, че на една от стените виси плакат, изобразяващ фламинго, прегръщащо асо пика. The ​​Wall Street Journal нарече това препратка към изявлението на президента на САЩ Доналд Тръмп, че Киев „не държи карти“.

Експерти по отбрана, интервюирани от The ​​Wall Street Journal, изразиха мнение, че Flamingo все още не е доказала способността си да достига заявените обхвати. Те отбелязаха, че размерът и теглото на ракетата улесняват откриването и прихващането: Flamingo тежи близо 7 тона и е дълга до 13 метра.

Терех не разкри текущите обеми на производство на ракети, но спомена планове за увеличаване на капацитета до седем ракети Flamingo на ден. В момента всяка една е изработена по поръчка за украинските въоръжени сили и се изстрелва в рамките на два дни след производството, каза тя.

Стартът на серийното производство на крилати ракети Flamingo в Украйна беше обявен през август 2025 г. Украинският президент Володимир Зеленски заяви в края на октомври, че украинските въоръжени сили вече са натрупали значителен опит в бойното им използване.

Руският президент Владимир Путин многократно е подчертавал, че Москва ще отговори на придобиването на далекобойни оръжия от Украйна. Той предупреди за сериозен, „ако не и съкрушителен“, отговор на евентуални удари с голям обсег срещу Русия.

Великобритания планира да разработи нова балистична ракета Nightfall с обхват до 300 мили за Украйна, съобщи Daily Mail.

Nightfall ще бъде оборудвана с 200-килограмови бойни глави. Както отбелязва вестникът, Министерството на отбраната на Обединеното кралство се е обърнало към няколко фирми за разработване и доставка на три тестови ракети по договор на стойност 9 милиона британски лири.

По време на работно посещение в Киев на 9 януари министърът на отбраната на Обединеното кралство Джон Хили обяви решение да похарчи приблизително 200 милиона британски лири за подготовка на британските войски за разполагане в Украйна в случай на прекратяване на огъня.


Великобритания
Поставете оценка:
Оценка 2.8 от 38 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Великобритания

    58 21 Отговор
    Си търси белята. Защо не я изпробват сами срещу Русия ако са толкоз смели.

    Коментиран от #24, #35, #44

    18:56 11.01.2026

  • 2 Т Живков

    21 48 Отговор
    Само така,тонгузите да усетят жегата

    18:56 11.01.2026

  • 3 Амии

    50 19 Отговор
    Едно е да искаш, друго е да го можешшш.... Мечти за нещо подобно, като Орешник, ноооо, Запада няма да може да копира и създаде нещо подобно!

    Коментиран от #8, #30, #43, #61

    18:57 11.01.2026

  • 4 хаха

    20 42 Отговор
    Бой по ватенките!

    Коментиран от #7, #12

    19:00 11.01.2026

  • 5 Булпсихопатъ

    43 15 Отговор
    Великобритания не иска ,а управляващото правителство на Великобритания иска. Великобритания едва ли знае какво точно иска. Никой не я е питал.

    19:00 11.01.2026

  • 6 Спецназ

    38 13 Отговор
    Великобритания МОЖЕ да изработи такава ракета.

    Зеления потник нЕма гривна пробита да им я плати!
    ФАКТ!

    19:03 11.01.2026

  • 7 Ватенка

    20 11 Отговор

    До коментар #4 от "хаха":

    Бой с макарите по барабанчетата на демократите

    19:03 11.01.2026

  • 8 си дзън

    17 41 Отговор

    До коментар #3 от "Амии":

    Разкостили са Орешника и са умрели от смях.
    Оказа се, че Орешникът е от времето на Гагарин, с елементи копирани от Фау-2.
    Насочването - с електромеханичен жироскоп - при идеални условия на 300км - 300 метра
    отклонение. Даже имало радиолампи вътре...

    Коментиран от #10, #25

    19:06 11.01.2026

  • 9 Веселият Роджър

    22 9 Отговор
    Пиратите искат да се превърнат в новата Атлантида .

    19:07 11.01.2026

  • 10 дрън дрън

    39 8 Отговор

    До коментар #8 от "си дзън":

    омекнаха им крачките след Орешника

    Мелони : Дойде време да преговаряме с Русия....

    Макрон: Очаквам с нетърпение срещата с Путин...

    Швейцария махна санкциите срещу Русия...

    Тръмп освободи Руските моряци от Маринер , ама арестува Украинските и Грузинските..

    Мерц : Не сте ме разбрали ?!! Ще разположим войски в Украйна , но само след одобрението на Русия ...

    Кличко : Киевчани да напуснат столицата . В Киев няма вода , ток , парно ...

    Зам шефа на френския парламент предложи Франция да напусне нато ....

    Кая Калас : удара с Орешник не беше по Украйна , а по Ес...

    19:08 11.01.2026

  • 11 6135

    27 5 Отговор
    Една ракета се разработва дълги години.
    Това че англичаните пускат тази новина сега означава само, че те вече са продали съществуващо изделие на украинците и сега просто подплатяват въпросното действие със съответния пълнеж по медиите.

    19:08 11.01.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Данко Харсъзина

    29 7 Отговор
    Британия не може да разработи автомобил, произведените в Англия автомобили са тотал щета, ами ще прави ракети за Украйна. Нон сенс.

    Коментиран от #15, #45

    19:11 11.01.2026

  • 14 Перник

    19 4 Отговор
    Тези наглеци първи от така натечената коалиция на желаещите ще получат “Орешник”,но с ядрена бойна глава.След тях укрите и ляхите и останалите ще си траят като наакано дете.

    19:16 11.01.2026

  • 15 6135

    19 5 Отговор

    До коментар #13 от "Данко Харсъзина":

    Никой не твърди, че ракета е читава и че въобще ще литне, а камо ли да порази цел.
    Важното е да се продаде на огромна, завишена цена и заинтересованите лица да си вземат комисионните.

    19:17 11.01.2026

  • 16 Чорбара

    18 4 Отговор
    За кога бе ингилизи??????

    19:18 11.01.2026

  • 17 Хе хе...

    22 4 Отговор
    И какво точно ще правят малобританските инцести с £200млн? Досега Германия профука €10 млрд за една бригада в Литва.

    19:22 11.01.2026

  • 18 Някой

    17 4 Отговор
    Лешници ще има за всички от сърце!
    Не знаят къде си пъхат гагата простите, но нагли англета.

    19:27 11.01.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 хахаха

    18 6 Отговор
    ей на тия британци много им се воюва с русия ама зад гърба на друг

    Коментиран от #31

    19:31 11.01.2026

  • 21 Гръм и мълнии

    18 5 Отговор
    Трябва ви няколко Посейдона на вас , мръсни и3педе растени експлоататори

    19:32 11.01.2026

  • 22 Крум

    15 6 Отговор
    Може да получат в отговор някой Орешник с ядрени бойни глави за отговор. Тия си играят с огъня.

    19:34 11.01.2026

  • 23 Руски колхозник

    15 8 Отговор
    Удри Вова, тези бритиш хомо секшуъл

    Коментиран от #29

    19:35 11.01.2026

  • 24 Хаха

    9 14 Отговор

    До коментар #1 от "Великобритания":

    това пък откъде го измисли. защо да си търси белята, няма никакъв проблем Украйна да получава нови оръжия и да ги изпробва на руска територия. Русия също получава, и то много ракети от Иран и Северна Корея.

    Коментиран от #55, #65

    19:37 11.01.2026

  • 25 Неклй

    15 3 Отговор

    До коментар #8 от "си дзън":

    Не бе даже била с части от перални и носела златно биде за бойна глава.......

    19:39 11.01.2026

  • 26 Факти

    10 18 Отговор
    Резултатите от "Орешника": Пробил 2 бетонни плочи в Лвов и изгорил пълните съчинения на Ленин. Звучи невероятно, но това е, което е успяла да постигне руската ракета "Орешник", гордостта на Владимир Путин, при снощната атака в района на Лвов. Тя е разбила две бетонни плочи и довела до пожар, изгорил намиращите се под тях пълни съчинения на Владимир Ленин. 😂

    Коментиран от #47

    19:39 11.01.2026

  • 27 Доналд Трамп, президент

    12 7 Отговор
    Зеля хотел томагавки. Получил орешко!

    19:43 11.01.2026

  • 28 Шопо

    11 8 Отговор
    Украйна не е държава а територия, руска територия.

    19:43 11.01.2026

  • 29 оня с коня

    6 7 Отговор

    До коментар #23 от "Руски колхозник":

    Това "Удри Вова" си го писал и с Моя Ник. така ли е бе настоящ "Колхозник"?Гиди Трол руски Неокъпан - щи свири дупето от глад,щото Животът не прощава - да си го знаеш!

    Коментиран от #33, #38

    19:45 11.01.2026

  • 30 Голям смях и измама има с тези Орешници

    11 13 Отговор

    До коментар #3 от "Амии":

    "Отломките на ракета „Орешник“ разкриха огромна лъжа на Путин. Президентът Путин твърдеше, че ракетата е ново чудо на руската техника. След военна експертиза на първата паднала в ракета „Орешник“ се установи, че не е нищо повече от версия на стария модел балистичната ракета със среден обсег РС-26 „Рубеж“. Изглежда „Орешник“ се използва с цел обичайната пропаганда, но реално няма нищо общо с това, за което се представя."
    :)))

    Коментиран от #36, #48

    19:47 11.01.2026

  • 31 Така е

    8 14 Отговор

    До коментар #20 от "хахаха":

    Европейците и американците са умни и богати, а не глупави и бедни като руснаците. Докато ние си пием коктейлите и ходим на ски, в Украйна са избити почти 2 000 000 руснака.

    19:49 11.01.2026

  • 32 пРОСИЯ Е КОЧ.ИНА

    2 9 Отговор
    Не само иска,но със сигурност ще създаде качествена ракета за прецизно унищожаване на блатни заводи,складове и бункери със съсели които се правят на "велики" !

    20:07 11.01.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 гринуич+1

    5 5 Отговор

    До коментар #1 от "Великобритания":

    Не прочете ли,че ракетата е с обхват 300 мили или около 500 км.Как,от къде да я изтреля.Острова е на над 1000 мили.Естествено,че ще търсят полигон,блидко до Раша.Украйна е иделното място за стрелба по важни енергийни и стратегически цели,разположени дълбоко в блатата.

    20:11 11.01.2026

  • 36 Коуега

    4 6 Отговор

    До коментар #30 от "Голям смях и измама има с тези Орешници":

    Че Путин сам каза,че е взаимствана от "рубежа", просто,подобрена версия

    20:12 11.01.2026

  • 37 МНОГО БОЛЕН ФИЛ.РУС.ТАК

    4 6 Отговор

    До коментар #33 от "Руски колхозник":

    Като си блатен колхозник,ми е интересно къде ходиш да акаш,в дупка по къра или в найлонова торбичка и после я мятъш някъде из полята??!! 🤣🤣🤣😂😂

    Коментиран от #39, #41

    20:13 11.01.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Руски колхозник

    4 3 Отговор

    До коментар #37 от "МНОГО БОЛЕН ФИЛ.РУС.ТАК":

    Ами в блатото🤣😂🤣

    20:15 11.01.2026

  • 40 Гост

    2 4 Отговор
    Ейййю, 300 мили обхват, Много, бе! Уникално...

    20:15 11.01.2026

  • 41 Руски колхозник

    5 3 Отговор

    До коментар #37 от "МНОГО БОЛЕН ФИЛ.РУС.ТАК":

    И си купи буквар, илитерат.

    Коментиран от #42

    20:16 11.01.2026

  • 42 МНОГО БОЛЕН ФИЛ.РУС.ТАК

    2 4 Отговор

    До коментар #41 от "Руски колхозник":

    И още забравих да питам,като няма тоалетна бумага, пасък или кал използвате да забърсвате отдолу.....??! 😂😂😂😂

    20:20 11.01.2026

  • 43 Я да ни разкажеш

    3 4 Отговор

    До коментар #3 от "Амии":

    какво точно е Орешник ? Щото май никой не знае . Освен , че е нещо от соца .

    20:29 11.01.2026

  • 44 Щото има кой

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Великобритания":

    Те по - късно .

    20:30 11.01.2026

  • 45 Ха ха ха ха

    5 4 Отговор

    До коментар #13 от "Данко Харсъзина":

    Страшни вицове разправяш . Не можели да направят автомобил англичаните . Имаш нет явно - провери си британските автомобили . Не са точно Москвич , вярно е , аматьорска работа : Ягуар , Лотус , Ролс - Ройс .

    20:43 11.01.2026

  • 46 Коста

    6 3 Отговор
    Явно е, че Великабритания (мин св време) се мисли още за много велика сила и иска да води парада. И го води. Уж излязла от ЕС, ръководители на ЕС слушкат Лондон. И ЕС затъва все повече...

    20:46 11.01.2026

  • 47 Коста

    3 5 Отговор

    До коментар #26 от "Факти":

    Чувството ти за хумор е като на Зеленчук

    20:48 11.01.2026

  • 48 Бъзиктар

    3 1 Отговор

    До коментар #30 от "Голям смях и измама има с тези Орешници":

    От шперплат ги правят и от стари мотики.

    20:50 11.01.2026

  • 49 Бат Путин

    8 3 Отговор
    Следващият ,,Орешник" явно ще е с бойни глави.

    20:51 11.01.2026

  • 50 Бг русо де бил

    2 3 Отговор
    Нема по голем де бил!

    21:14 11.01.2026

  • 51 да бе

    3 2 Отговор
    Тееграфа ще напише ли какво става с ВВС? Ония, дет фалшифицираха видео на Тръмп и той ги почна с 10 милиарда пунди в съда?

    21:15 11.01.2026

  • 52 един съвет от мен

    2 0 Отговор
    тази тема е важна но все пак в момента е много важно като излизате навън в леда и нямате как по друг начин да се предпазите правете следното
    движете се с леко разтворени крака
    правете малки крачки
    опитайте се да ги правите сравнително бързо
    при възможност ръцете леко встрани
    този метод съм го изпитвал много пъти и помага защото дори да се подхлъзнете при малките крачки другия крак почти веднага стъпва още повече че се движите относително бързо и той веднага може да опре тялото
    ръцете встрани помагат за баланса
    приятно ходене

    21:16 11.01.2026

  • 53 Владо

    4 5 Отговор
    Две стигат.Еднс по мавзолея, другата по бункера на сбърканяка.

    21:16 11.01.2026

  • 54 Българин

    4 4 Отговор
    ватата замина....

    21:18 11.01.2026

  • 55 Мнение

    4 2 Отговор

    До коментар #24 от "Хаха":

    Този въпрос пък от кое кошче го изкара???
    Именно ЖАЛКОбритания (чрез отпдка Борис Джонсън) бяха в основата на спрените мирни преговори през 2022г в Турция!!!

    От тогава до сега загинаха толкова много хора, именно благодарение на бившата империя с жалкия си крал!!!

    Русия основателно имат да връщат на фейкбритайн!!!

    Коментиран от #57

    21:18 11.01.2026

  • 56 Любчо

    1 3 Отговор
    Като говорим за ракети е редно да се спомене,че Бай Реджи Ердоган е приготвил за българите вазелин когато му дойде времето.Поне ще се разминат с ракетите.

    21:19 11.01.2026

  • 57 Руската пропаганда

    3 5 Отговор

    До коментар #55 от "Мнение":

    Винаги има за цел глупака!

    Коментиран от #59

    21:21 11.01.2026

  • 58 Удрии

    3 3 Отговор
    Кремляка!!! Да усетят ужаса и чебураш….

    21:22 11.01.2026

  • 59 Мнение

    1 2 Отговор

    До коментар #57 от "Руската пропаганда":

    А вие слугите на шорош винаги сте главни герои в поговорката:
    "Крадецът вика, дръжте крадеца"!!!

    21:25 11.01.2026

  • 60 Заглавие и подзаглавие: Красота!!!

    1 0 Отговор
    "Киев създава крилата ракета Flamingo за удари дълбоко в Русия":):) (и руснаците не знаят къде я създава???)

    "Великобритания иска да разработи нова балистична ракета за Украйна"

    21:28 11.01.2026

  • 61 Орешник

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Амии":

    Орешникът дето ударил по Лвов и унищжил газовите находища на Украйна бил без бойна глава. Представяте ли си, ако беше с бойна глава - щеше да направи дупка във Вселената.

    21:29 11.01.2026

  • 62 Софиянец

    1 0 Отговор
    Това от поредицата бамнеровски торба лъжи ли е? 😂

    21:29 11.01.2026

  • 63 Ъъъъъъъ

    0 0 Отговор
    Е, та нали уж вече пуцаха с тази ракета? Или това е версия 2.0? Или пък тази новина е една от многото във Факти, чиято давност е изтекла?🤔

    21:30 11.01.2026

  • 64 1111

    0 0 Отговор
    "активно разработва крилата ракета"
    Ами, те руснаците ще я намерят и активно ще я обработят с балистични мотики.

    21:30 11.01.2026

  • 65 Румен Брадев

    1 0 Отговор

    До коментар #24 от "Хаха":

    Какво точно е измислила и направила Московия, бе?

    Заводите Лада ги е построил италианския Фиат.

    Заводите Камаз са ги построили американците.

    Руските ракети са разработени след ВСВ от пленени германски ракетни инженери. Откакто тези хора умряха Русия няма никакви нови разработки. Дори Орешник е пребоядисана ракета от 80-те.

    21:32 11.01.2026

  • 66 Честен евроатлантик

    0 0 Отговор
    Е откога я създава бе тя вече е факт бройките са малко и вече я използваха

    21:32 11.01.2026

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания