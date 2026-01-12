Прокурори и следователи се оплакаха в Брюксел от политически атаки на ПП-ДБ

Асоциацията на прокурорите и Камарата на следователите се оплакаха и в Брюксел от недопустими политически атаки от страна на парламентарно представена партия срещу Висшия съдебен съвет и прокуратурата.
В края на миналата седмица в обща декларация изпратена до медиите, двете съсловни организации остро възразиха срещу настояването на депутати от "Да, България" Прокурорската колегия незабавно да избере нов изпълняващ функциите главен прокурор на мястото на Борислав Сарафов.
От Камарата на следователите и Асоциацията на прокурорите видяха "недопустима намеса в независимата съдебна власт" в заканата на народни представители от "Продължаваме Промяната - Демократична България" - ако Сарафов не бъде сменен, да инициират процедурата за отзоваване на избрани от Народното събрание членове на Висшия съдебен.
Сред получателите на общата позиция на двете магистратски организации са председателите на Европейската комисия и на Европейския парламент, еврокомисарят по демокрация, правосъдие, върховенство на закона, както и Комисията на Европейския парламент по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи, за да я вземат предвид при изготвянето на предстоящия Доклад за върховенство на закона в България.
12 Януари, 2026 16:21 1 613 54
1 тия
Коментиран от #18
16:26 12.01.2026
2 Сделано в СССР
Що не се оплачат на митрофанова или направо на шефа си путин ?
Коментиран от #20
16:28 12.01.2026
3 Плебей
Коментиран от #10
16:30 12.01.2026
4 Процедура за отзоваване
Коментиран от #28
16:30 12.01.2026
5 Дориана
Коментиран от #16
16:33 12.01.2026
6 1488
все еврейски приказки за лека нощ
16:34 12.01.2026
7 Трол
16:35 12.01.2026
8 ППДБ
Никаква власт на тия!
16:36 12.01.2026
9 Учуден
16:36 12.01.2026
10 Дориана
До коментар #3 от "Плебей":В България има не само съдебна мафия , тя е навсякъде включително и в МВР . За това са виновни Пеевски и Борисов заедно с техните партии и патериците им.
Коментиран от #13, #34
16:36 12.01.2026
11 Нормално
16:39 12.01.2026
12 Жалката
Ревете жалкари време е за справедливост.
Коментиран от #27
16:41 12.01.2026
13 Промяна
До коментар #10 от "Дориана":ФАКГИ БГ ТАЗИ 10 ЛЪЖЕ УЖАСНО ЛЪЖЕ НАГЛО ЛЪЖЕ ЦИНИЧНО ПОСТОЯННО ГНУСНО ТУК 10 ВИЖДАМ ТУК Е НЕДОСЕГАЕМО ВЪПРЕКИ ЗЛОВРЕДНИТЕ КЛЕВЕТИ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯТУК
Коментиран от #49
16:41 12.01.2026
14 Пожелавам
16:42 12.01.2026
15 Промяна
Коментиран от #39
16:43 12.01.2026
16 Фльорца Лексова
До коментар #5 от "Дориана":Тъй йе бейби. Уее Хуее. ДаХуяриим!
16:45 12.01.2026
17 Никой
Много са неграмотни хорицата.
16:45 12.01.2026
18 Зъл пес
До коментар #1 от "тия":Така,така,крайно време беше някой да сложи на мястото им кърлежите шарлатани.Взеха много да надигат главата.Но скоро ще я резнем.Но изборите нито глас за тях!!!
Коментиран от #21
16:46 12.01.2026
19 пешо
16:48 12.01.2026
20 Защото
До коментар #2 от "Сделано в СССР":Вече сме в ЕС,какви Митрофани те гонят,не знам.Що не идеш ти при нея,дай се оплачеш?
Коментиран от #38
16:48 12.01.2026
22 Как един не събра кураж да се оплаче
Коментиран от #26
16:53 12.01.2026
23 Асен 🌈Кокорчев от ПП-ЛГБТ
16:55 12.01.2026
24 Възраждане -Бургас
16:56 12.01.2026
25 Хе-хе
16:57 12.01.2026
26 Промяна
До коментар #22 от "Как един не събра кураж да се оплаче":ЖАЛКИТЕ ШАРЛАТАНИ ПРАВЯТ ДОНОСИ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ В ЕВРОПА ПОСТОЯННО ШАРЛАТАНИТЕ ПЛЮС ОЛИГАРСИТЕ С ПЛАТЕНИ МЕТЕЖИ СВАЛИХА ПРАВИТЕЛСТВОТО И СА НЕДОСЕГАЕМИ ЗАЩО ЛИ
16:57 12.01.2026
27 Промяна
До коментар #12 от "Жалката":12 ШАРЛАТАНСКИЯТ МАФИОТ ТУК ПЛУВА В СВОИ ВОДИ Я СЕ ВИЖ Т
16:59 12.01.2026
28 Промяна
До коментар #4 от "Процедура за отзоваване":ПРОЦЕДУРА ПО ОТЗОВАВАНЕ НА НАГЛИТЕ ДОНОСНИЦИ ШАРЛАТАНИЯ И СЛУГИТЕ НА ОЛИГАРСИТЕ БРЮКСЕЛ ВИЖ
17:01 12.01.2026
29 Гочо
17:01 12.01.2026
30 Аз.........
17:02 12.01.2026
31 Мнение
Коментиран от #37, #40
17:02 12.01.2026
32 Николай Бареков бивш евродепутат
Борисов ГЕРБ Курило НовоНачало Пеевски
Време в санитарите да дойдат и да отведат пациентите в по-остро състояние от БГ политика на Лечение в Курило. Явно обществената нетърпимост към корупцията и заявката на Румен Радев да ги отвее на изборите не им се отразява добре и на без това разхлабените нерви. Един от тежките случай безспорно е този на Делян Пеевски, но при Борисов кризата избива и става очевидна реципрочно със сриващия му се рейтинг като политик.
Също все едно ИТН да си мечтае за 2% а те няма да получат дори за партийна субсидия, и Борисов показа липса на трезва мисъл и преценка и пожела, макар и по-скромните, 90 мандата. Тези мандати, разбира се, му трябват основно, за да направи пак Тройна коалиция с Пеевски и БСП, ако влязат въобще в парламента. И пак ще бъдат пометени с огромни протести набързо. Ако обаче Румен Радев излезе на изборите, Борисов само може и да сънува над 30-40 мандата, колкото ще има втората или третата политическа сила. Днес горещата социология посочи, че ГЕРБ се е сринал под 20%, а доверието в Борисов за първи път е по-ниско дори от това на Костя Копейкин.
Коментиран от #35, #47
17:02 12.01.2026
33 ококоp по пеньоар 🌈🌈🌈
17:03 12.01.2026
34 Промяна
До коментар #10 от "Дориана":10 МАФИЯ ШАРЛАТАНСКА ПОВТАРЯШ ЕДНИ И СЪЩИ ГНУСОТИИ НОН СТОП СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ 10 ПЛАТЕН МИРЧЕВ СЛУГИНАЖ СИ
17:03 12.01.2026
35 Промяна
До коментар #32 от "Николай Бареков бивш евродепутат":ПЛАТЕНИЯТ БАРЕК НА ЦВЕТАН ВАСИЛЕВ ЗАЛЯТ С ФЕКАЛИИ УУУУУУУУ ГНУС СИ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ СИ
Коментиран от #46
17:04 12.01.2026
36 мхмх
Сарафов пръв се оплаква че го гонят.
Ха как може от ППДБ да клатят чадъра над Пепи Еврото, как може такова нещо ?
17:05 12.01.2026
38 Сделано в СССР
До коментар #20 от "Защото":В ЕС сме само на хартия - Прокуратурата ни съветска, милицията ни съветска, мафията ни съветска !
17:06 12.01.2026
39 ПлаТенка на амбразурата 🎃🐷
До коментар #15 от "Промяна":Лели ГЕРБ на пост . 🤣🤣🤣
Коментиран от #41
17:07 12.01.2026
40 Промяна
До коментар #31 от "Мнение":ВЯРНО Е БЕЗЗАКОНИЕ ОТ 5 ГОДИНИ САБОТАЖИ ГРАБЕЖИ ЛЪЖИ ПЛАТЕНИ МЕТЕЖИ ФАКТИ БГ ТРИЕТЕ МЕ ХАХАХАХАХА ШАРЛАТАНИЯТА ТУК С ПЪЛНА СИЛА Е БЕЗЗАКОНИЕЕ ВЯРНО ДА ЖИВЕЯТ П.АТЕНИГЕ ШАРЛАТОНСКИ ЛЪЖИИИИИ
Коментиран от #44
17:07 12.01.2026
41 Промяна
До коментар #39 от "ПлаТенка на амбразурата 🎃🐷":ЛЕЛИ ДЕДИ ЧИЧКИ БЕЗРАБОТНИВСИЧКИ ЖИВЕЕМ В БЪЛГАРИЯ ДА ЗНАЕТЕ
17:08 12.01.2026
42 Магистрат
17:09 12.01.2026
43 Ха-ха-ха!
17:09 12.01.2026
44 Изчезни неграмотна гнида
До коментар #40 от "Промяна":Само за гавра тук! Герб за първи път в историята се срива под 20%( на 18%). До март са на 14%
17:09 12.01.2026
45 ма ДУРО
17:15 12.01.2026
46 Оня с коня
До коментар #35 от "Промяна":Ей неграмотна oтрeпка и завършен oтпадък! Предупредих ли те че като си толкова проЗт, неграмотен и подиграван от всички тук сриваш тотално нашата партия ГЕРБ?!? Преди изборите в Пазарджик всеки те мачкаше тук и срина нашата партия ГЕРБ на 6-то място там. След това изкара стотици хиляди по улици о площади в България и пометоха нашето правителство. А сега затри докрай ГЕРБ като ги направи от 26,4% преди година на 18.1% в момента. Умишлено ли се правиш на oлигофрeн да сринеш ГЕРБ окончателно?
Коментиран от #48
17:18 12.01.2026
47 Затова плаща
До коментар #32 от "Николай Бареков бивш евродепутат":мафията зад ПП, ДБ и МЕЧ. Ако ви харесва да ви имат за агнета, радвайте са на гнусните човечета ПП и ДБ.
17:18 12.01.2026
48 Троловете на ПП и ДБ
До коментар #46 от "Оня с коня":крадат никове! Това е партията на мафията ПП и ДБ. Кражби и лъжи!
Коментиран от #52
17:19 12.01.2026
49 Въййййй,
До коментар #13 от "Промяна":Успокой треперенето на брадичката от негодувание, че ще си глътнеш чен.ето!
17:19 12.01.2026
50 Мутренския
17:25 12.01.2026
51 Да ви го чук чук слон
Абе милички колеги, които се клехте във вярност на мутрите и работихте упорито да им прекривате престъпленията, та вие от какво се оплаквате?
Напрво ще повърна от наглостта ви!
17:26 12.01.2026
52 Въпрос
До коментар #48 от "Троловете на ПП и ДБ":Мутрата и Шиши ли имаш впредвид смотльо срещу които 1 милион излязоха протестираха и свалиха от власт?
Коментиран от #53
17:27 12.01.2026
53 Ако наричаш
До коментар #52 от "Въпрос":мутрата и шиши киро лъжеца и асен крадеца от партията на мафията, да тях имам предвид. Да плащат за тролове, са тотален отпадък. Не се сърди на мен, а на боклука ПП и ДБ.
17:30 12.01.2026
54 Ужас
Да се застъпиш за един престъпник като Сарафов си е доказателство за пълна зависимимост от баш престъпниците на заораната държава!
17:31 12.01.2026