Прокурори и следователи се оплакаха в Брюксел от политически атаки на ПП-ДБ

Прокурори и следователи се оплакаха в Брюксел от политически атаки на ПП-ДБ

12 Януари, 2026 16:21

От Камарата на следователите и Асоциацията на прокурорите видяха "недопустима намеса в независимата съдебна власт" в заканата на народни представители от "Продължаваме Промяната - Демократична България" - ако Сарафов не бъде сменен, да инициират процедурата за отзоваване на избрани от Народното събрание членове на Висшия съдебен

Прокурори и следователи се оплакаха в Брюксел от политически атаки на ПП-ДБ - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Асоциацията на прокурорите и Камарата на следователите се оплакаха и в Брюксел от недопустими политически атаки от страна на парламентарно представена партия срещу Висшия съдебен съвет и прокуратурата.

В края на миналата седмица в обща декларация изпратена до медиите, двете съсловни организации остро възразиха срещу настояването на депутати от "Да, България" Прокурорската колегия незабавно да избере нов изпълняващ функциите главен прокурор на мястото на Борислав Сарафов.

От Камарата на следователите и Асоциацията на прокурорите видяха "недопустима намеса в независимата съдебна власт" в заканата на народни представители от "Продължаваме Промяната - Демократична България" - ако Сарафов не бъде сменен, да инициират процедурата за отзоваване на избрани от Народното събрание членове на Висшия съдебен.

Сред получателите на общата позиция на двете магистратски организации са председателите на Европейската комисия и на Европейския парламент, еврокомисарят по демокрация, правосъдие, върховенство на закона, както и Комисията на Европейския парламент по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи, за да я вземат предвид при изготвянето на предстоящия Доклад за върховенство на закона в България.


България
  • 1 тия

    27 5 Отговор
    па ревльовци

    Коментиран от #18

    16:26 12.01.2026

  • 2 Сделано в СССР

    33 8 Отговор
    Адвокатите на ДС-КГБ мафията се оплакала в ЕС. 🤣🤣🤣
    Що не се оплачат на митрофанова или направо на шефа си путин ?

    Коментиран от #20

    16:28 12.01.2026

  • 3 Плебей

    34 4 Отговор
    Съдебната мафия се оплаква от промяната. Не стига че не работят и взимат астрономически заплати и подкупи.

    Коментиран от #10

    16:30 12.01.2026

  • 4 Процедура за отзоваване

    23 5 Отговор
    на избрани от НС членове на ВСС е законосъобразна. Ако от Брюксел ги отсвирят да се оплачат на арменския поп

    Коментиран от #28

    16:30 12.01.2026

  • 5 Дориана

    31 9 Отговор
    А, защо не се оплакват от зависимостта си от Пеевски и Борисов. Кой им подшушна и ги подучи да се оплакват точно от ППДБ , защото точно те са трън в очите на Пеевски и Борисов. Да не говорим , че точно те с техните партии спираха реформите в съдебната власт.

    Коментиран от #16

    16:33 12.01.2026

  • 6 1488

    12 0 Отговор
    туй "комисар по демокрацията" е като непорочно зачатие или безсимптомен вирус

    все еврейски приказки за лека нощ

    16:34 12.01.2026

  • 7 Трол

    12 3 Отговор
    Интересното ще стане, когато от ППДБ почнат да се оплакват певци, актьори, инфлуенсъри и културтрегери.

    16:35 12.01.2026

  • 8 ППДБ

    12 22 Отговор
    са изнудвачи и крадци!

    Никаква власт на тия!

    16:36 12.01.2026

  • 9 Учуден

    19 1 Отговор
    Независимата съдебна власт в България?

    16:36 12.01.2026

  • 10 Дориана

    22 6 Отговор

    До коментар #3 от "Плебей":

    В България има не само съдебна мафия , тя е навсякъде включително и в МВР . За това са виновни Пеевски и Борисов заедно с техните партии и патериците им.

    Коментиран от #13, #34

    16:36 12.01.2026

  • 11 Нормално

    10 19 Отговор
    ПП и ДБ са освен партия на мафията и най долните хора събрани на едно място. Лъжат, крадат, схеми и най тъжното е, че водят стадо с лъжи!

    16:39 12.01.2026

  • 12 Жалката

    16 2 Отговор
    Мафия реве че ще получат засужено възмездие.
    Ревете жалкари време е за справедливост.

    Коментиран от #27

    16:41 12.01.2026

  • 13 Промяна

    3 8 Отговор

    До коментар #10 от "Дориана":

    ФАКГИ БГ ТАЗИ 10 ЛЪЖЕ УЖАСНО ЛЪЖЕ НАГЛО ЛЪЖЕ ЦИНИЧНО ПОСТОЯННО ГНУСНО ТУК 10 ВИЖДАМ ТУК Е НЕДОСЕГАЕМО ВЪПРЕКИ ЗЛОВРЕДНИТЕ КЛЕВЕТИ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯТУК

    Коментиран от #49

    16:41 12.01.2026

  • 14 Пожелавам

    16 4 Отговор
    Закриване на БГ. ,съд и прокуратура ,и от ЕС. да пращат читави хора защото тук царува мафията.

    16:42 12.01.2026

  • 15 Промяна

    7 14 Отговор
    ЖАЛКИТЕ ШАРЛАТАНИ ПРАВЯТ ДОНОСИ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ В ЕВРОПА ПОСТОЯННО ШАРЛАТАНИТЕ ПЛЮС ОЛИГАРСИТЕ С ПЛАТЕНИ МЕТЕЖИ СВАЛИХА ПРАВИТЕЛСТВОТО И СА НЕДОСЕГАЕМИ ЗАЩО ЛИ

    Коментиран от #39

    16:43 12.01.2026

  • 16 Фльорца Лексова

    4 0 Отговор

    До коментар #5 от "Дориана":

    Тъй йе бейби. Уее Хуее. ДаХуяриим!

    16:45 12.01.2026

  • 17 Никой

    5 5 Отговор
    Дано да уредят нивото на следователите и прокурорите.

    Много са неграмотни хорицата.

    16:45 12.01.2026

  • 18 Зъл пес

    7 9 Отговор

    До коментар #1 от "тия":

    Така,така,крайно време беше някой да сложи на мястото им кърлежите шарлатани.Взеха много да надигат главата.Но скоро ще я резнем.Но изборите нито глас за тях!!!

    Коментиран от #21

    16:46 12.01.2026

  • 19 пешо

    10 4 Отговор
    прокурорите и следователите са ем грозни ем нахални

    16:48 12.01.2026

  • 20 Защото

    7 2 Отговор

    До коментар #2 от "Сделано в СССР":

    Вече сме в ЕС,какви Митрофани те гонят,не знам.Що не идеш ти при нея,дай се оплачеш?

    Коментиран от #38

    16:48 12.01.2026

  • 22 Как един не събра кураж да се оплаче

    12 3 Отговор
    от манипулациите на Свинята,който ги злепоставя тотално!?

    Коментиран от #26

    16:53 12.01.2026

  • 23 Асен 🌈Кокорчев от ПП-ЛГБТ

    4 8 Отговор
    Ще ви папкаме,курабийки

    16:55 12.01.2026

  • 24 Възраждане -Бургас

    3 7 Отговор
    Български патриоти и родолюбци! Днес излезе социологическото проучване на Маркет Линкс! Лидерът на партия "Възраждане" е с най висок рейтинг и одобрение от всички. На второ и трето място са Бойко Борисов и Асен Василев с равно одобрение, но при Борисов Не-одобрението е по високо! Следват Радостин Василев ,Ивайло Мирчев ,Ивелин Михайлов..На последното място е Слави Трифонов с 5% одобрение и 77% НЕ-Одобрение. Възраждане ще са първи на изборите края на месец март което е логично. Поздрави

    16:56 12.01.2026

  • 25 Хе-хе

    5 3 Отговор
    По скоро прокуратурата оказва политически натиск върху Коцев, а съдебната независима власт още не се е произнесла по обжалването на опитите на Терзиев да сключи договор с фирми за почистване и така нито старите чистят, нито нови се допускат! Сетне Контрера се блещи по телевизиите, че проблема не се решава!

    16:57 12.01.2026

  • 26 Промяна

    2 7 Отговор

    До коментар #22 от "Как един не събра кураж да се оплаче":

    ЖАЛКИТЕ ШАРЛАТАНИ ПРАВЯТ ДОНОСИ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ В ЕВРОПА ПОСТОЯННО ШАРЛАТАНИТЕ ПЛЮС ОЛИГАРСИТЕ С ПЛАТЕНИ МЕТЕЖИ СВАЛИХА ПРАВИТЕЛСТВОТО И СА НЕДОСЕГАЕМИ ЗАЩО ЛИ

    16:57 12.01.2026

  • 27 Промяна

    1 5 Отговор

    До коментар #12 от "Жалката":

    12 ШАРЛАТАНСКИЯТ МАФИОТ ТУК ПЛУВА В СВОИ ВОДИ Я СЕ ВИЖ Т

    16:59 12.01.2026

  • 28 Промяна

    2 5 Отговор

    До коментар #4 от "Процедура за отзоваване":

    ПРОЦЕДУРА ПО ОТЗОВАВАНЕ НА НАГЛИТЕ ДОНОСНИЦИ ШАРЛАТАНИЯ И СЛУГИТЕ НА ОЛИГАРСИТЕ БРЮКСЕЛ ВИЖ

    17:01 12.01.2026

  • 29 Гочо

    4 0 Отговор
    До магистратите-не им обръщайте внимание,бе!!! Нали това би било израз на разделение на властите и независимостта на всяка от трите власти по отношение на другите две.

    17:01 12.01.2026

  • 30 Аз.........

    7 1 Отговор
    Да се ЗАКРИЯТ!!!

    17:02 12.01.2026

  • 31 Мнение

    5 2 Отговор
    Трябва да престане това беззаконие в правораздаването и в прокуратурата. Тази свинщина започна от прасето Цацаров. Трябва няколкото почтени прокурори просто да изхвърлят неморалните Сарафов и неговото опг т.н. ВСС от сградата с лъвовете

    Коментиран от #37, #40

    17:02 12.01.2026

  • 32 Николай Бареков бивш евродепутат

    7 4 Отговор
    🚨🚑🤡🅱️Борисов изкукурига и се обяви за “млад лидер в световен мащаб”, а милионите протестиращи срещу него и Пеевски за “платени от контрабандисти и дедесари”‼️

    Борисов ГЕРБ Курило НовоНачало Пеевски

    Време в санитарите да дойдат и да отведат пациентите в по-остро състояние от БГ политика на Лечение в Курило. Явно обществената нетърпимост към корупцията и заявката на Румен Радев да ги отвее на изборите не им се отразява добре и на без това разхлабените нерви. Един от тежките случай безспорно е този на Делян Пеевски, но при Борисов кризата избива и става очевидна реципрочно със сриващия му се рейтинг като политик.

    Също все едно ИТН да си мечтае за 2% а те няма да получат дори за партийна субсидия, и Борисов показа липса на трезва мисъл и преценка и пожела, макар и по-скромните, 90 мандата. Тези мандати, разбира се, му трябват основно, за да направи пак Тройна коалиция с Пеевски и БСП, ако влязат въобще в парламента. И пак ще бъдат пометени с огромни протести набързо. Ако обаче Румен Радев излезе на изборите, Борисов само може и да сънува над 30-40 мандата, колкото ще има втората или третата политическа сила. Днес горещата социология посочи, че ГЕРБ се е сринал под 20%, а доверието в Борисов за първи път е по-ниско дори от това на Костя Копейкин.

    Коментиран от #35, #47

    17:02 12.01.2026

  • 33 ококоp по пеньоар 🌈🌈🌈

    4 2 Отговор
    сцепихме ги!

    17:03 12.01.2026

  • 34 Промяна

    1 5 Отговор

    До коментар #10 от "Дориана":

    10 МАФИЯ ШАРЛАТАНСКА ПОВТАРЯШ ЕДНИ И СЪЩИ ГНУСОТИИ НОН СТОП СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ 10 ПЛАТЕН МИРЧЕВ СЛУГИНАЖ СИ

    17:03 12.01.2026

  • 35 Промяна

    3 6 Отговор

    До коментар #32 от "Николай Бареков бивш евродепутат":

    ПЛАТЕНИЯТ БАРЕК НА ЦВЕТАН ВАСИЛЕВ ЗАЛЯТ С ФЕКАЛИИ УУУУУУУУ ГНУС СИ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ СИ

    Коментиран от #46

    17:04 12.01.2026

  • 36 мхмх

    4 2 Отговор
    ОПГ-то се оплаква...
    Сарафов пръв се оплаква че го гонят.
    Ха как може от ППДБ да клатят чадъра над Пепи Еврото, как може такова нещо ?

    17:05 12.01.2026

  • 38 Сделано в СССР

    4 1 Отговор

    До коментар #20 от "Защото":

    В ЕС сме само на хартия - Прокуратурата ни съветска, милицията ни съветска, мафията ни съветска !

    17:06 12.01.2026

  • 39 ПлаТенка на амбразурата 🎃🐷

    5 3 Отговор

    До коментар #15 от "Промяна":

    Лели ГЕРБ на пост . 🤣🤣🤣

    Коментиран от #41

    17:07 12.01.2026

  • 40 Промяна

    2 6 Отговор

    До коментар #31 от "Мнение":

    ВЯРНО Е БЕЗЗАКОНИЕ ОТ 5 ГОДИНИ САБОТАЖИ ГРАБЕЖИ ЛЪЖИ ПЛАТЕНИ МЕТЕЖИ ФАКТИ БГ ТРИЕТЕ МЕ ХАХАХАХАХА ШАРЛАТАНИЯТА ТУК С ПЪЛНА СИЛА Е БЕЗЗАКОНИЕЕ ВЯРНО ДА ЖИВЕЯТ П.АТЕНИГЕ ШАРЛАТОНСКИ ЛЪЖИИИИИ

    Коментиран от #44

    17:07 12.01.2026

  • 41 Промяна

    1 4 Отговор

    До коментар #39 от "ПлаТенка на амбразурата 🎃🐷":

    ЛЕЛИ ДЕДИ ЧИЧКИ БЕЗРАБОТНИВСИЧКИ ЖИВЕЕМ В БЪЛГАРИЯ ДА ЗНАЕТЕ

    17:08 12.01.2026

  • 42 Магистрат

    3 0 Отговор
    Знаят, че мандатът им е изтекъл. Знаят, че решенията им /например тълкуването им за Сарафов/ са нищожни според становището на ВКС...Но знаят, че над 35000 на месец, без дори да си заклатят краката поне от кумова драма, няма откъде другаде да ги получат. Този ВСС е срам!!! за съдебната система. Вън!!!

    17:09 12.01.2026

  • 43 Ха-ха-ха!

    4 2 Отговор
    Бре, да му се не види! Че тези "прокурори" и "следователи" били много докачливи бе! Толкова се обидили, че чак в ЕС се жалват, горките! Не, това не е наглост, това е потресаваща наглост, това е цинизъм от най-висока класа на слугите на Тиквата и на Прасеот, завладели цялата съдебна система на злочестата ни България! Добре бе, "прокурори" и "следователи", добре! Само че, я да ни обадите защо мълчите като з.....и за потресаващите грабежи и престъпления на двамата дебелаци и ортаци - Тиквата и Прасето?! Защо мълчите за откраднатите от уродливото туловище Пеевски три милиарда от КТБ, защо мълчите за чекмеджето до кратуната на Тиквата, пълно с пачки миилони евро и златни кюлчета? Защо мълчите за къщата за милиони в Барселона на любовницата на Тиквата и незаконното му дете? Защо мълчите за откраднатите милиарди от "магистралите", строени от ГЕРБерастките фирми на Тиквата и тънки като цигарена хартия, по които ежедневно загиват и се осакатяват хора? Защо мълчите за чувалите с милионите?! Защо мълчите за "Ало, Ваньо" и за мистериозната смърт на Ваньо Танов? Защо мълчите за грабежите на Тиквата и на Прасето и за гаврата им с цял един народ?! Защо пък толкова много ви е скъп на сърцето корумпирания и омразен Сараф, достатъчно компрометиран и даказан престъпник, ортак и авер на Пепи Еврото и на онзи, когото убиха? Защо мълчите за неговото убийство?! Защо въобще мълчите и не ви ли есрам?! Не, няма как да ви е срам, вие сте оперирани от чувство за срам, във вас ня

    17:09 12.01.2026

  • 44 Изчезни неграмотна гнида

    4 1 Отговор

    До коментар #40 от "Промяна":

    Само за гавра тук! Герб за първи път в историята се срива под 20%( на 18%). До март са на 14%

    17:09 12.01.2026

  • 45 ма ДУРО

    0 2 Отговор
    Плачът на високия нискочел, розовото ококорено пони и "генералчето" комунист

    17:15 12.01.2026

  • 46 Оня с коня

    3 0 Отговор

    До коментар #35 от "Промяна":

    Ей неграмотна oтрeпка и завършен oтпадък! Предупредих ли те че като си толкова проЗт, неграмотен и подиграван от всички тук сриваш тотално нашата партия ГЕРБ?!? Преди изборите в Пазарджик всеки те мачкаше тук и срина нашата партия ГЕРБ на 6-то място там. След това изкара стотици хиляди по улици о площади в България и пометоха нашето правителство. А сега затри докрай ГЕРБ като ги направи от 26,4% преди година на 18.1% в момента. Умишлено ли се правиш на oлигофрeн да сринеш ГЕРБ окончателно?

    Коментиран от #48

    17:18 12.01.2026

  • 47 Затова плаща

    1 1 Отговор

    До коментар #32 от "Николай Бареков бивш евродепутат":

    мафията зад ПП, ДБ и МЕЧ. Ако ви харесва да ви имат за агнета, радвайте са на гнусните човечета ПП и ДБ.

    17:18 12.01.2026

  • 48 Троловете на ПП и ДБ

    0 2 Отговор

    До коментар #46 от "Оня с коня":

    крадат никове! Това е партията на мафията ПП и ДБ. Кражби и лъжи!

    Коментиран от #52

    17:19 12.01.2026

  • 49 Въййййй,

    3 0 Отговор

    До коментар #13 от "Промяна":

    Успокой треперенето на брадичката от негодувание, че ще си глътнеш чен.ето!

    17:19 12.01.2026

  • 50 Мутренския

    2 0 Отговор
    Трол - Промяната е от ония гниди дето са ортаци на сикаджита и Шиши затова е толкова неадекватен и озлобен , затвор за престъпниците !

    17:25 12.01.2026

  • 51 Да ви го чук чук слон

    2 0 Отговор
    Не ви ли е срам бе, незаконните деца на ГЕРП и ДПС НН се оплакват от ПП?
    Абе милички колеги, които се клехте във вярност на мутрите и работихте упорито да им прекривате престъпленията, та вие от какво се оплаквате?
    Напрво ще повърна от наглостта ви!

    17:26 12.01.2026

  • 52 Въпрос

    2 0 Отговор

    До коментар #48 от "Троловете на ПП и ДБ":

    Мутрата и Шиши ли имаш впредвид смотльо срещу които 1 милион излязоха протестираха и свалиха от власт?

    Коментиран от #53

    17:27 12.01.2026

  • 53 Ако наричаш

    0 0 Отговор

    До коментар #52 от "Въпрос":

    мутрата и шиши киро лъжеца и асен крадеца от партията на мафията, да тях имам предвид. Да плащат за тролове, са тотален отпадък. Не се сърди на мен, а на боклука ПП и ДБ.

    17:30 12.01.2026

  • 54 Ужас

    0 0 Отговор
    И с тази декларация се потвърждава истината, че прокурорите и следователите са в угода на Борисов и Пеевски!
    Да се застъпиш за един престъпник като Сарафов си е доказателство за пълна зависимимост от баш престъпниците на заораната държава!

    17:31 12.01.2026

