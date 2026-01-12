Прокурори и следователи се оплакаха в Брюксел от политически атаки на ПП-ДБ

Боряна Димитрова: Към този момент бихме имали парламент с паритет между ГЕРБ, ПП-ДБ и евентуална нова партия

„Към този момент бихме имали един парламент с приблизителен паритет между ГЕРБ, ПП-ДБ и евентуална нова партия. Това формира отново в ...