Говори Брюксел: Разговори с Путин? Все още не сме стигнали дотам
  Тема: Украйна

Говори Брюксел: Разговори с Путин? Все още не сме стигнали дотам

12 Януари, 2026 16:35 1 157 84

  • русия-
  • украйна-
  • владимир путин-
  • еманюел макрон-
  • европейска комисия-
  • джорджа мелони

Но се надяваме, че в даден момент ще се стигне до такива преговори, които най-накрая да постигнат мира в Украйна, допълни Паула Пиньо

Говори Брюксел: Разговори с Путин? Все още не сме стигнали дотам - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Възобновяването на диалога на европейците с руския президент Владимир Путин, за което призоваха френският президент Еманюел Макрон и италианският премиер Джорджа Мелони, все още не е на дневен ред, заяви говорителка на ЕС, цитирана от Франс прес, пише БТА.

"Все още не сме стигнали дотам", посочи Паула Пиньо, говорителка на Европейската комисия. "Но се надяваме, че в даден момент ще се стигне до такива преговори, които най-накрая да постигнат мира в Украйна", допълни тя.

Белгия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Когато

    40 1 Отговор
    Говори Брюксел, дори кравите навеждат глави засрамени!

    Коментиран от #12

    16:36 12.01.2026

  • 2 Путлер е слуга на Сатаната

    4 42 Отговор
    С терористи, международни престъпници и фашисти не се преговаря !

    Коментиран от #9, #20, #29

    16:38 12.01.2026

  • 3 Гост

    41 0 Отговор
    Само да не стане така, че докато стигнете до там, Татенцето с оранжевата глава да ви заличи като организация...

    16:39 12.01.2026

  • 4 Обаче

    42 2 Отговор
    Едва тия години се вижда какви поразии направиха Горбачов и Елцин. Че и Хрушчов дето даде Крим.

    Та се налага сега Путин да се мъчи да пооправи нещата.

    Коментиран от #14

    16:39 12.01.2026

  • 5 Дориана

    32 2 Отговор
    Европейските лидер да си признаят , че се провалиха. Те не са в състояние да спрат войната чрез сила.

    16:40 12.01.2026

  • 6 Колкото сте по-дале от там

    16 2 Отговор
    толкова по-добре за вас и по-зле за гражданите, фирмите и предприятията на ЕС.

    16:41 12.01.2026

  • 7 Няма и да стигнете

    24 2 Отговор
    Кой ви брои за .........

    16:42 12.01.2026

  • 8 Трол

    16 1 Отговор
    Познайте на коя държава ще пратят министър-председателя да преговаря в Кремъл, за да опере пешкира в случай че нещата се провалят.

    Коментиран от #39

    16:42 12.01.2026

  • 9 баба ти

    28 2 Отговор

    До коментар #2 от "Путлер е слуга на Сатаната":

    Украинцире доказаха, че не са способни да поддържат самостоятелна държавност. Още щом я получиха през 90те на миналия век започнаха да се оглеждат на кого да я продадат. И без много въображение направиха банален избор. Обаче забравиха за географското си положение.
    И сега са без ток и газ във война. От глупост

    Коментиран от #31

    16:42 12.01.2026

  • 10 Италиански генерал Марко Бертолини

    19 2 Отговор
    е казал, че НАТО е на ръба на стратегическото поражение, а Украйна няма шанс да оцелее в конфликта срещу Русия, въпреки помощта на Запада. Това мнение изразява италианският генерал Марко Бертолини. "Виждаме, че в този случай краят на конфликта ще означава поражение за НАТО и целия Запад като цяло, като се има предвид колко много е инвестирано в този конфликт. Изглежда, че сега НАТО е заплашена да загуби репутацията си и да загуби на "бойното поле", е казал той пред LAntidiplomatico.

    Коментиран от #48

    16:42 12.01.2026

  • 11 Червената шапчица

    10 1 Отговор
    Пиньо, ти къде се слагаш, ма...

    16:42 12.01.2026

  • 12 Европеец

    17 1 Отговор

    До коментар #1 от "Когато":

    Прочетох само заглавието и ми стана ясно за брюкселското зеле..... Мога да допълня само ха-ха-ха-ха....

    16:43 12.01.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Европеец

    9 0 Отговор

    До коментар #4 от "Обаче":

    Абсолютно си прав.....

    16:44 12.01.2026

  • 15 От Кремъл официальнъй

    14 2 Отговор
    Путин го е надървил и ви чака на килимчето в Кремъл, да дойдете с 0бръснати точици.

    Коментиран от #66

    16:44 12.01.2026

  • 16 Българин

    3 17 Отговор
    Путин капут!

    Коментиран от #23

    16:44 12.01.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Владимир Путин офишъл

    12 4 Отговор
    Надървил съм го🍌,чакам ви🤣🤣🤣

    Коментиран от #25, #73

    16:45 12.01.2026

  • 19 az СВО Победа 80

    21 2 Отговор
    Аааа, не,не! Никакви преговори!

    И как беше: "Мир чрез сила"! 🤣

    А преди това беше: "нанасяне на стратегическо поражение на Русия на бойното поле" 🤣

    А още преди това я даже бяха "победили" Русия, помните ли? 🤣

    Коментиран от #50, #52

    16:45 12.01.2026

  • 20 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    14 1 Отговор

    До коментар #2 от "Путлер е слуга на Сатаната":

    Много филми си гледал, без да ги разбираш❗
    Дори в тях показват хора от "Отдел за преговори с терористи", ама ти откъде да знаеш‼️

    16:45 12.01.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Аляска

    14 0 Отговор
    С пудели и терористи, не се преговаря. ЕС няма да участват в преговорите, а само ще трябва да изтърпят последствията от унизителното поражение.

    16:45 12.01.2026

  • 23 Така е

    9 1 Отговор

    До коментар #16 от "Българин":

    Скоро ще им го мушне

    Коментиран от #44

    16:45 12.01.2026

  • 24 Първо питайте Путин

    15 1 Отговор
    дали ще говори със смешници като вас, пък после се изказвайте, че направихте Европа най жалката!

    Коментиран от #69

    16:46 12.01.2026

  • 25 пут... ьо

    2 10 Отговор

    До коментар #18 от "Владимир Путин офишъл":

    надървил си кли тора

    Коментиран от #35

    16:46 12.01.2026

  • 26 Смешник

    13 1 Отговор
    Скоро ще се молите на Путин след като ви прибере Тръмп Греанландия

    Коментиран от #32

    16:46 12.01.2026

  • 27 Гончар Романенко

    1 0 Отговор
    А " до там" стигнахте ли?! :))

    16:47 12.01.2026

  • 28 пут... ьо

    5 12 Отговор
    никой не го брои за слива

    Коментиран от #55

    16:47 12.01.2026

  • 29 Прав си че е сатаната

    11 1 Отговор

    До коментар #2 от "Путлер е слуга на Сатаната":

    Но има тризъбец като на Посейдон и като удари Украйна отеква чак в Брюксел

    16:47 12.01.2026

  • 30 си дзън

    3 10 Отговор
    Какви разговори бе? Днес 9000 руснаци са се предали. Путин бесен е сменил командващия.

    Коментиран от #34

    16:48 12.01.2026

  • 31 Европеец

    11 3 Отговор

    До коментар #9 от "баба ти":

    Абсолютно си прав и ти.... Галеното дете на Великия Съветски съюз показа, че не може да бъде суверено и да живея без големия си Източен покровител.... Гаранция за сигурност на Украйна може да даде само Русия, другото какво си говорят пуделите са празни приказки....

    16:48 12.01.2026

  • 32 пут... ьо

    4 9 Отговор

    До коментар #26 от "Смешник":

    неграмотний

    16:48 12.01.2026

  • 33 Руски колхозник

    9 3 Отговор
    Въпрос на време е, а другият въпрос е, на какво ще се съгласи Путин, че да ви остави?

    16:48 12.01.2026

  • 34 Пропагандата

    6 2 Отговор

    До коментар #30 от "си дзън":

    винаги се цели в глупака!

    Коментиран от #46

    16:49 12.01.2026

  • 35 Владимир Путин офишъл

    8 1 Отговор

    До коментар #25 от "пут... ьо":

    Ще видим кой кого,споко.🤣🤣🤣

    16:49 12.01.2026

  • 36 Аааа ще стигнете

    11 0 Отговор
    и на коленца ще лазите ненормалници! " Като не знаете как се целува образ ще целувате гз"...

    16:49 12.01.2026

  • 37 Фон Пфайзер и коалицията на лаещите

    11 0 Отговор
    Ще се съберат на конференция да обсъдят ситуацията и да поскимтят групово.

    Коментиран от #41

    16:50 12.01.2026

  • 38 От Кремъл официальнъй

    7 1 Отговор
    🤣🤣🤣🤣🤣

    16:51 12.01.2026

  • 39 А де!?

    1 1 Отговор

    До коментар #8 от "Трол":

    Коя??

    Коментиран от #42

    16:52 12.01.2026

  • 40 Ей,кво нещо!

    7 3 Отговор
    Знаят,че ще ги е6@т, но въпреки това се правят на разсеяни.

    16:53 12.01.2026

  • 41 Руската пропаганда

    3 5 Отговор

    До коментар #37 от "Фон Пфайзер и коалицията на лаещите":

    Винаги се цели в глупака.

    Коментиран от #43, #47, #65

    16:54 12.01.2026

  • 42 Отговор

    5 2 Отговор

    До коментар #39 от "А де!?":

    Кабинет Джелязку 2.

    16:55 12.01.2026

  • 43 Така е

    6 2 Отговор

    До коментар #41 от "Руската пропаганда":

    Затова пропадналият запад опря до глупаци за пропаганда и лъжи срещу Русия!

    16:55 12.01.2026

  • 44 Хаха

    4 5 Отговор

    До коментар #23 от "Така е":

    Най-много да си го мушне отзад.

    16:55 12.01.2026

  • 45 Прави са

    6 2 Отговор
    Трябва Путин да реши първо!

    16:55 12.01.2026

  • 46 си дзън

    3 6 Отговор

    До коментар #34 от "Пропагандата":

    На безработните руснаци в Калининград или на 10 000 руски тираджии, блокирани със
    седмици в снега без храна им е само до пропаганда.

    Коментиран от #49

    16:56 12.01.2026

  • 47 Седемте козякливи джуджета

    4 4 Отговор

    До коментар #41 от "Руската пропаганда":

    А глупака се подписва "Руската пропаганда"

    16:57 12.01.2026

  • 48 Хаха

    3 5 Отговор

    До коментар #10 от "Италиански генерал Марко Бертолини":

    Това са поредните фейкове на путлеровите тролове тук.

    16:57 12.01.2026

  • 49 Пропагандата

    2 3 Отговор

    До коментар #46 от "си дзън":

    винаги се цели в глупака!

    16:57 12.01.2026

  • 50 Овчи?Колко метра останаха до Киев?М?

    3 4 Отговор

    До коментар #19 от "az СВО Победа 80":

    Премери ли ги?Ммм?

    Коментиран от #51

    16:57 12.01.2026

  • 51 Колко ти трябват

    2 3 Отговор

    До коментар #50 от "Овчи?Колко метра останаха до Киев?М?":

    Ко казват в пропагандата за глупаци?

    Коментиран от #57, #61

    16:58 12.01.2026

  • 52 Руската пропаганда опростачва

    3 3 Отговор

    До коментар #19 от "az СВО Победа 80":

    И винаги има за цел глупака.

    Коментиран от #58

    16:58 12.01.2026

  • 53 нннн

    3 3 Отговор
    В Брюксел предпочитат да разговарят сами със себе си. Има и такива хора.

    16:58 12.01.2026

  • 54 Ами

    3 3 Отговор
    Като гледам как евробюрократите само се ослушват като мишки в трици
    и се въртят като ганосари, едва ли някога въобще ще тръгнат на някаде,
    освен в случай че на народа му писне и ги изрита с шутове :)

    16:59 12.01.2026

  • 55 Иван

    3 3 Отговор

    До коментар #28 от "пут... ьо":

    Тебе те броят за слива

    16:59 12.01.2026

  • 56 Един на всеки 100 руснака е със СПИН.

    4 4 Отговор
    Само Нигерия е пред тях.

    Коментиран от #60

    17:00 12.01.2026

  • 57 Димяща ушанка

    4 2 Отговор

    До коментар #51 от "Колко ти трябват":

    Утре влизам в Киев с 200!

    Коментиран от #62

    17:01 12.01.2026

  • 58 Така е

    1 2 Отговор

    До коментар #52 от "Руската пропаганда опростачва":

    Затова пропадналият запад опря до глупаци за пропаганда и лъжи срещу Русия! И днес троленето ще е ялово, затова дай за пацуля направо, че е мноо готина емблема за деградацията на запада и наетият глупак. Не мъ карай да се мъча.

    Коментиран от #64

    17:02 12.01.2026

  • 59 Истината

    4 4 Отговор
    Да си го кажем направо - изключително npocт милиционер излезе този Путин.
    То нашите милиционери и фатмаци са като академици пред този олиroФpeн .

    17:02 12.01.2026

  • 60 хахаха

    0 4 Отговор

    До коментар #56 от "Един на всеки 100 руснака е със СПИН.":

    и украина

    17:02 12.01.2026

  • 61 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    4 1 Отговор

    До коментар #51 от "Колко ти трябват":

    Клепар, днес кой се пада от тридневната специална военна операция?



    Ко каза пропагандата?


    Благодаря за отговора!

    Коментиран от #67

    17:03 12.01.2026

  • 62 Ко ша правиш там

    1 3 Отговор

    До коментар #57 от "Димяща ушанка":

    От пропагандата за глупаци казаха ли ти? Троленето ще е ялово бе пацуле. Дай за пацуля и покажи ко е деградирал глупак, нает от деградиралият запад. Ади не мъ карай да се мъча. Знам, чи ти е много ттъпо като изглеждаш толкова глупаво.

    17:04 12.01.2026

  • 63 Безспорен факт

    4 4 Отговор
    "Операцията на Тръмп във Венецуела нанася огромен и унизителен удар на Путин.
    Освен унижението пред света, че за Путин е напълно невъзможно да окаже каквато и да било помощ на поредния си съюзник в критичен момент, нещо вече наблюдавано в Нагорни Карабах,
    Сирия и Иран, добавен е и допълнителният срам, че Тръмп е несравнимо по-умен, по-ефективен и смел в осъществяването на подобни самонадеяни операции, че САЩ са единствената световна суперсила. Цели, които Кремъл не може да постигне само в една държава повече от 4 години, САЩ постигат за броени часове, без нито един убит американец. От февруари 2022 до момента, Путин се опитва да постави проруско правителство в Украйна, на цената на огромни руски загуби и жертви, без никакви изгледи за успех."

    Коментиран от #68

    17:04 12.01.2026

  • 64 Фани се гръмнни

    3 2 Отговор

    До коментар #58 от "Така е":

    Да се не мъчиш .
    😂😂😂

    Коментиран от #70

    17:04 12.01.2026

  • 65 А украинската?

    2 3 Отговор

    До коментар #41 от "Руската пропаганда":

    Тя в кого се цели?1🤣

    17:05 12.01.2026

  • 66 хаха 😆

    2 2 Отговор

    До коментар #15 от "От Кремъл официальнъй":

    Защо се подиграваш така с Пуся, човекът е на преклонна възраст, взел - дал е вече, едва ходи, а ти какви неща пишеш .😆 😆 😆

    17:06 12.01.2026

  • 67 Кой се пада

    2 1 Отговор

    До коментар #61 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    Ко казват от пропагандата за глупаци на пацуля? :)) Дай за пацуля мъ. Покажи на ко е способен един глупак. Емблема си с тъпотата. Ялово ще е троленето днес, обещавам ти. Така, че покажи истинската същност на глупака. Мноо е готино. Не мъ карай да се мъча. Виждам как се нервираш,. че си глупаво и евтино. :))

    17:08 12.01.2026

  • 68 Пропагандата

    1 1 Отговор

    До коментар #63 от "Безспорен факт":

    винаги се цели в глупака!

    Коментиран от #81

    17:09 12.01.2026

  • 69 404

    2 2 Отговор

    До коментар #24 от "Първо питайте Путин":

    Русия вече никой не я бръсне за слива. Такива унижения, търпи в момента Русия, каквито не са виждани в цялата й история до момента.

    Коментиран от #71, #72

    17:10 12.01.2026

  • 70 Е кой ти пречи :))

    1 1 Отговор

    До коментар #64 от "Фани се гръмнни":

    Едно добро направи за света и го освободи от глупак, продаден като сардина.

    17:11 12.01.2026

  • 71 Така е

    2 1 Отговор

    До коментар #69 от "404":

    Само дето така те прецакаха да покажеш колко е жалък запада да опре до глупоак за лъжи срещу Русия. Да не ти пука,. Троили и ни показвай упадъка на запада. Те май за друго те пратиха? :)))

    17:14 12.01.2026

  • 72 Сега чети

    4 1 Отговор

    До коментар #69 от "404":

    Първо питайте Путин дали ще говори със смешници като вас, пък после се изказвайте, че направихте Европа най жалката!

    17:15 12.01.2026

  • 73 Розовото пони Путин

    1 1 Отговор

    До коментар #18 от "Владимир Путин офишъл":

    Никой не чакам, скрит съм дълбоко в бункера 🤣 И Песков е при мен 🍌🤣

    17:21 12.01.2026

  • 74 Професор Герджиков

    2 1 Отговор
    За разговори с НВ В.Путин първо трябва да бъдете поканени,не може всеки взел се насериозно западноевропейски бюргер да ходи на аудиенция при императора ,има си протокол !

    17:22 12.01.2026

  • 75 Безспорен факт

    1 1 Отговор
    "Операцията на Тръмп във Венецуела нанася огромен и унизителен удар на Путин.
    Освен унижението пред света, че за Путин е напълно невъзможно да окаже каквато и да било помощ на поредния си съюзник в критичен момент, нещо вече наблюдавано в Нагорни Карабах, Сирия и Иран, добавен е и допълнителният срам, че Тръмп е несравнимо по-умен, по-ефективен и смел в осъществяването на подобни самонадеяни операции, че САЩ са единствената световна суперсила. Цели, които Кремъл не може да постигне само в една държава повече от 4 години, САЩ постигат за броени часове, без нито един убит американец. От февруари 2022 до момента, Путин се опитва да постави проруско правителство в Украйна, на цената на огромни руски загуби и жертви, без никакви изгледи за успех."

    Коментиран от #77

    17:24 12.01.2026

  • 76 бай Ставри

    4 1 Отговор
    Като паркират руските танкове в Брюксел, тогава ще разговаряте, ама с трибунал.

    Коментиран от #83

    17:25 12.01.2026

  • 77 Пропагандата

    0 1 Отговор

    До коментар #75 от "Безспорен факт":

    винаги се цели в глупака!

    17:25 12.01.2026

  • 78 дядото

    3 1 Отговор
    ще стигнете и до там.въпросът е путин ще ви погледне ли.

    17:26 12.01.2026

  • 79 Мишел

    1 0 Отговор
    Русия отново забрани напълно износа на бензин от страната, притеснена от недостига в страната. От началото на годината, цената на бензина в Русия е скочила с 30%. Голям брой руски рафинерии са унищожени или неработещи, заради украинските удари на руски територии. Руските петролни компании изпитват проблеми и недостиг на средства за ремонта на петролните рафинерии, заяви министърът на енергетиката Сергей Цивилев.

    Коментиран от #84

    17:27 12.01.2026

  • 80 ТехноЛог

    1 1 Отговор
    Въпреки засиления пропаганден фронт на розовите зюмбюли с цел повдигане на духа след смазващият руски удар с Орешника и днес за пореден ден поне 2000 хохохола ще изхвърчат с 200 през комините германските мобилни крематориуми Rauch Max -Pro разположени навсякъде по фронтовата линия и ще се възвисят .Заложете на Истинското Германско качество със славни традиции още от далечната 1943г.

    17:29 12.01.2026

  • 81 Град Козлодуй

    2 1 Отговор

    До коментар #68 от "Пропагандата":

    Напълно сте прав господине. Но клетите копейки така и не успяха да осъзнаят на какви лъжи ги подлага ежедневно кремълската пропаганда.

    17:31 12.01.2026

  • 82 Благой

    1 1 Отговор
    ГЛАДНА КОКОШКА ПРОСО СЪНУВА

    17:35 12.01.2026

  • 83 Руската пропаганда опростачва

    0 0 Отговор

    До коментар #76 от "бай Ставри":

    И винаги има за цел глупака.

    17:35 12.01.2026

  • 84 Град Козлодуй

    1 0 Отговор

    До коментар #79 от "Мишел":

    Тихоо ! Тихо бе πррррр ∆ уекккк оакнннн,освен че си измамник под чужд ник и си некомпетентен !Цена днес на А95 в Москва около 67Рублей или около 1.40лв за литър .А ти колко плащаш бе Утре Пак ?

    17:36 12.01.2026

