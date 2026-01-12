Говори Брюксел: Разговори с Путин? Все още не сме стигнали дотам

Възобновяването на диалога на европейците с руския президент Владимир Путин, за което призоваха френският президент Еманюел Макрон и италианският премиер Джорджа Мелони, все още не е на дневен ред, заяви говорителка на ЕС, цитирана от Франс прес, пише БТА.

"Все още не сме стигнали дотам", посочи Паула Пиньо, говорителка на Европейската комисия. "Но се надяваме, че в даден момент ще се стигне до такива преговори, които най-накрая да постигнат мира в Украйна", допълни тя.

