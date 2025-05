Кристиано Роналдо пред завръщане в Спортинг Лисабон

Нападателят на Ал Насър Кристиано Роналдо обмисля завръщането си в Спортинг Лисабон, след като договорът му със саудитския клуб изтича това лято, съобщава beIN SPORTS USA.

Според източника, 40-годишният Роналдо може да замени в Спортинг нападателя Виктор Гьокереш, когото много европейски клубове искат да привлекат. Роналдо е готов да се съгласи на намаление на заплатата, за да завърши кариерата си в клуба, от който тръгна към големия футбол.

Този сезон Роналдо е играл в 39 мача във всички турнири, в които е отбелязал 33 гола и е направил 4 асистенции.

Роналдо е възпитаник на академията на Спортинг, където беше член от 1997 до 2003 година.

