Наполи уреди Кевин Де Бройне

Италианският шампион Наполи е постигнал пълно споразумение със звездата на Манчестър Сити Кевин Де Бройне, който ще се превърне в първото лятно попълнение на “партенопеите”, съобщават италианските медии.

Според Джанлука Ди Марцио клубът и адвокатите на белгиеца ще обменят необходимите документи в неделя, а медицинските прегледи най-вероятно ще се проведат в понеделник, като има вариант това да стане и след мачовете на Де Бройне с националния му тим.

🚨🇧🇪 𝐁𝐑𝐄𝐀𝐊𝐈𝐍𝐆 | Kevin De Bruyne (33) expected to sign for Napoli early next week! ✍️



He will sign a 2-year contract + 1 year optional. Large signing bonus also expected, reports @Gazzetta_it. pic.twitter.com/YLCjdI3X2E