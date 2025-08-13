Етър Велико Търново се раздели с Живко Желев

Втородивизионният Етър Велико Търново ще търси нов старши треньор, след като обяви публично раздялата с досегашния такъв Живко Желев. Тя е по взаимно съгласие и идва след слабия старт на новия сезон в Mr Bit Втора лига на "болярите", които са в зоната на изпадащите след две равенства и една загуба. От клуба обявиха, че в следващия мач отборът ще бъде воден от треньорския тандем Илиян Киряков и Мартин Стефанов

Ето какво написаха в социалните мрежи великотърновци:

"Уважаеми привърженици, футболни хора и приятели на „Етър“,

Ръководството на „Етър“ Велико Търново изразява своята искрена признателност към старши треньора Живко Желев и целия му треньорски щаб за отдадената работа, професионализма и всеотдайността, които показаха през времето, в което бяха начело на отбора.

Под тяхно ръководство „виолетовите“ записаха редица запомнящи се победи, изградиха силен колектив и показаха борбен дух, достоен за традициите и историята на клуба. Живко Желев и неговият екип винаги са работили със страст и уважение към играчите, феновете и емблемата на „Етър“.

Раздялата ни е по взаимно съгласие, с уважение към постигнатото и приноса на треньора и неговите колеги.

Желаем им здраве, много бъдещи успехи в професионалния и личния път, и оставаме уверени, че вратите на „Ивайло“ винаги ще бъдат отворени за тях.

Благодарим ви!"

Старозагорският специалист пое Етър през месец септември 2024 г. и записа 10 победи, 9 равенства и 11 загуби начело на тима. Преди това бившият защитник води в Ловеч, Бдин и Янтра.