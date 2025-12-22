Новини
Пари Сен Жермен подготвя безпрецедентен договор за Луис Енрике

22 Декември, 2025 18:21 635 0

Клубът ще му предложи доживотен контракт

Пари Сен Жермен подготвя безпрецедентен договор за Луис Енрике - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Ръководството на френския футболен гранд Пари Сен Жермен е на път да предприеме изключителна стъпка в историята на клуба, като подготвя уникален жест към своя старши треньор Луис Енрике. Според авторитетното издание AS, шефовете на парижани обмислят да предложат на испанския специалист доживотен договор – нещо, което рядко се среща във футболните среди. Луис Енрике пое кормилото на ПСЖ през лятото на 2023 година, а настоящият му контракт е валиден до края на юни 2027 г.

Впечатляващите му успехи начело на отбора карат ръководството да иска да го задържи за дълги години напред.

Само за два сезона начело на "синьо-червените", 55-годишният треньор успя да изведе тима до цели шест престижни отличия, сред които бляскавата титла в Шампионската лига, Суперкупата на УЕФА, Междуконтиненталната купа на ФИФА, както и всички възможни трофеи във Франция – първенството, Купата и Суперкупата.

В момента, след изиграни 16 кръга в Лига 1, Пари Сен Жермен заема второто място във временното класиране, но амбициите на клуба са насочени към върха както във Франция, така и на европейската сцена.

Очаква се в близките седмици да стане ясно дали Луис Енрике ще приеме предложението за пожизнен договор, което би било истински прецедент в съвременния футбол.


