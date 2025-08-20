Новини
Реал Мадрид стартира с минимална победа над Осасуна в Ла Лига

20 Август, 2025 00:10 343 0

Единственото попадение отбеляза Килиан Мбапе

Реал Мадрид стартира с минимална победа над Осасуна в Ла Лига - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Реал Мадрид даде началото на новия сезон в Ла Лига с пестелив успех, надделявайки над Осасуна с 1:0 на „Сантяго Бернабеу“.

В дебютния си мач като старши треньор на „белия балет“ в испанското първенство, Чаби Алонсо заложи на прагматичен подход, който донесе трите точки, макар и без зрелищни моменти. Единственото попадение в срещата реализира Килиан Мбапе, който бе точен от бялата точка в 51-ата минута. Френската звезда изработи дузпата, след като бе фаулиран в наказателното поле от Хуан Крус, а след това хладнокръвно реализира за минималното 1:0.

Въпреки че мадридчани доминираха през по-голямата част от двубоя и създадоха редица положения, те не успяха да увеличат преднината си.

Гостите от Памплона така и не намериха път към вратата на Реал, като не отправиха нито един точен удар през всичките 90 минути.


