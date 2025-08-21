Гергана Топалова отстрани испанка в Швейцария

Гергана Топалова се класира за втория кръг на сингъл на тенис турнира за жени в швейцарския град Вербие с награден фонд 30 хиляди долара.

25-годишната българка победи с 6:3, 7:6(4) Берта Пасола (Испания). Срещата започна вчера, но беше прекъсната заради дъжд в началото на втория сет.

Топалова спечели първия сет с единствен пробив във шестия гейм. Втората част премина без пробиви и така се стигна до тайбрек. В него българката изостана с 2:3 точки, но спечели пет от следващите шест разигравания.

Във втория кръг Гергана Топалова ще играе срещу четвъртата поставена Тина Надин Смит (Австралия).



Росица Денчева загуби вчера в първия кръг от осмата в схемата София Шапатава (Грузия) с 3:6, 6:2, 3:6.

18-годишната Денчева обаче се класира за четвъртфиналите в надпреварата на двойки. Българката и Моника Станкевич (Полша) ще играят за място на полуфиналите срещу първите поставени Диана Марцинкевича (Латвия) и Зузана Павликовска (Полша).