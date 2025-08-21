Новини
Спорт »
Тенис »
Гергана Топалова отстрани испанка в Швейцария

Гергана Топалова отстрани испанка в Швейцария

21 Август, 2025 14:04 406 2

  • гергана топалова -
  • тенис -
  • турнир-
  • вербие

Българката победи с Берта Пасола

Гергана Топалова отстрани испанка в Швейцария - 1
Снимка: YouTube
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Гергана Топалова се класира за втория кръг на сингъл на тенис турнира за жени в швейцарския град Вербие с награден фонд 30 хиляди долара.

25-годишната българка победи с 6:3, 7:6(4) Берта Пасола (Испания). Срещата започна вчера, но беше прекъсната заради дъжд в началото на втория сет.

Топалова спечели първия сет с единствен пробив във шестия гейм. Втората част премина без пробиви и така се стигна до тайбрек. В него българката изостана с 2:3 точки, но спечели пет от следващите шест разигравания.

Във втория кръг Гергана Топалова ще играе срещу четвъртата поставена Тина Надин Смит (Австралия).


Росица Денчева загуби вчера в първия кръг от осмата в схемата София Шапатава (Грузия) с 3:6, 6:2, 3:6.

18-годишната Денчева обаче се класира за четвъртфиналите в надпреварата на двойки. Българката и Моника Станкевич (Полша) ще играят за място на полуфиналите срещу първите поставени Диана Марцинкевича (Латвия) и Зузана Павликовска (Полша).


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Вероника

    0 0 Отговор
    Това на снимката, ако му обpъснеш кoсата, и става ибacи якuят пuч

    14:36 21.08.2025

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ