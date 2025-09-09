Официално: БФС обяви раздялата с Илиан Илиев

След разговори между Българския футболен съюз и селекционера Илиан Илиев, по чиято инициатива се проведе срещата, двете страни се разделят по взаимно съгласие.

БФС изрази признателност към специалиста за професионализма, отдадеността и усилията, вложени в развитието на националния тим и му пожела успех в бъдещите професионални начинания. От своя страна Илиан Илиев изрази надежда, че промяната ще доведе до туширане на напрежението, витаещо около отбора, и повече позитивизъм от страна на футболната общественост.

В следващите дни Българският футболен съюз ще излезе с официална информация относно новия селекционер на представителния отбор, както и треньорския щаб, който ще води тима в предстоящите световни квалификации.