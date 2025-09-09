Официално: БФС обяви раздялата с Илиан Илиев

След разговори между Българския футболен съюз и селекционера Илиан Илиев, по чиято инициатива се проведе срещата, двете страни се разделят по взаимно съгласие.
БФС изрази признателност към специалиста за професионализма, отдадеността и усилията, вложени в развитието на националния тим и му пожела успех в бъдещите професионални начинания. От своя страна Илиан Илиев изрази надежда, че промяната ще доведе до туширане на напрежението, витаещо около отбора, и повече позитивизъм от страна на футболната общественост.
В следващите дни Българският футболен съюз ще излезе с официална информация относно новия селекционер на представителния отбор, както и треньорския щаб, който ще води тима в предстоящите световни квалификации.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 честен ционист
16:10 09.09.2025
2 Директора👨✈️
Крайно време е заплащането да бъде обвързано с успехи, а не просто заплата. И всеки път едно и също - гледаме напред. Пълен смях! 😡
Коментиран от #4
16:10 09.09.2025
3 Някой
Чичовото=Пенев не става, както се вижда в ЦСКА интелигентните хора не виреят. Единствения интелигентен цесекар който съм виждал е Пламен Марков, другите кой от кой, глупав, по глупав.
16:14 09.09.2025
4 Весело
До коментар #2 от "Директора👨✈️":"Гледаме напред" а отзад мрежата ни пълна с голове.
Кое нещо в държаната ни е наред, та да се притеснявам, че футбола не бил наред.
Мен ако питат: ЗАКРИВАЙ и националния отбор и БФС, и Министерство на Спорта. Най-много за закриване/ЛУСТРАЦИЯ/ прачат партиите.
16:19 09.09.2025
5 Спасов
16:24 09.09.2025
6 явер
16:26 09.09.2025
7 явер
16:32 09.09.2025
8 Истината е
16:35 09.09.2025
9 Фант
16:39 09.09.2025
10 за 40 000 лечета на месец
не искат добри резултати и с 5 да паднеш ,гонзо
е виновен и готово
добра далавера кой се докопа
16:42 09.09.2025