Официално: БФС обяви раздялата с Илиан Илиев

9 Септември, 2025 16:04 731 10

В следващите дни ще има информация относно новия селекционер

Снимка: БГНЕС
След разговори между Българския футболен съюз и селекционера Илиан Илиев, по чиято инициатива се проведе срещата, двете страни се разделят по взаимно съгласие.

БФС изрази признателност към специалиста за професионализма, отдадеността и усилията, вложени в развитието на националния тим и му пожела успех в бъдещите професионални начинания. От своя страна Илиан Илиев изрази надежда, че промяната ще доведе до туширане на напрежението, витаещо около отбора, и повече позитивизъм от страна на футболната общественост.

В следващите дни Българският футболен съюз ще излезе с официална информация относно новия селекционер на представителния отбор, както и треньорския щаб, който ще води тима в предстоящите световни квалификации.


  • 1 честен ционист

    12 0 Отговор
    Не му се ще да го уволняват преди очертаващия се побгром от Турция. Как може на тази кръчмарска команда да казват национален отбор по футбол?

    16:10 09.09.2025

  • 2 Директора👨‍✈️

    10 0 Отговор
    И защо? С тия куци коне какво очаквате? Който и да дойде резултата ще същия. След като клубното ниво е неимоверно ниско, какво очаквате от националите?
    Крайно време е заплащането да бъде обвързано с успехи, а не просто заплата. И всеки път едно и също - гледаме напред. Пълен смях! 😡

    Коментиран от #4

    16:10 09.09.2025

  • 3 Някой

    5 2 Отговор
    Херо да направят треньор

    Чичовото=Пенев не става, както се вижда в ЦСКА интелигентните хора не виреят. Единствения интелигентен цесекар който съм виждал е Пламен Марков, другите кой от кой, глупав, по глупав.

    16:14 09.09.2025

  • 4 Весело

    7 0 Отговор

    До коментар #2 от "Директора👨‍✈️":

    "Гледаме напред" а отзад мрежата ни пълна с голове.

    Кое нещо в държаната ни е наред, та да се притеснявам, че футбола не бил наред.

    Мен ако питат: ЗАКРИВАЙ и националния отбор и БФС, и Министерство на Спорта. Най-много за закриване/ЛУСТРАЦИЯ/ прачат партиите.

    16:19 09.09.2025

  • 5 Спасов

    1 0 Отговор
    Тези които ги изредиха в момента нямат отбори и не практикуват отдавна, това говори много за способностите им, с изключение на Стоилов, който си има договор и не виждам как ще дойде тука да се провали отново. Доколкото за селекционера на младежкия и той се е доказал много с постигнатите резултати и класирания. И.Илиев излезе че е главния виновник за всичко, но според анкетите беше най-добър треньор в нашата лига за последните години, с изключение на една когато С. Стоилов нямаше неговите резултати и го направиха треньор на годината.

    16:24 09.09.2025

  • 6 явер

    2 0 Отговор
    Трябва треньор, който да ги бие по главите и след като паднат и едно е бане, пък може нещата да потръгнат.

    16:26 09.09.2025

  • 7 явер

    2 1 Отговор
    В момента е свободен Моуриньо за треньор, да му предложат, ще видите, че резултатите ще са същите. Как с овце-футболисти ще постигаш резултати, те стават за курбан, нищо друго.

    16:32 09.09.2025

  • 8 Истината е

    3 0 Отговор
    ,че от доста време не вземат най добрите деца в детските школи ,а най големите връскарчета ,които пораснаха и показаха че са куци коне .

    16:35 09.09.2025

  • 9 Фант

    1 0 Отговор
    То и Стоичков им беше треньор и ги беше в съблекалнята и им викаше тюфлеци! Но, нямат сърца на победители. Излизат още от съблекалнята като обречени.

    16:39 09.09.2025

  • 10 за 40 000 лечета на месец

    3 0 Отговор
    аз съм готов да ги взимам щом ги дават и
    не искат добри резултати и с 5 да паднеш ,гонзо
    е виновен и готово
    добра далавера кой се докопа

    16:42 09.09.2025

