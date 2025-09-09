Новини
Англия унижи Сърбия в Белград с разгромна победа и почти си осигури място на Мондиал 2026

9 Септември, 2025 23:43 621 0

В другия мач от групата Албания победи Латвия с 1:0

Англия унижи Сърбия в Белград с разгромна победа и почти си осигури място на Мондиал 2026 - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

В истински футболен спектакъл, изигран на стадиона в Белград, националният отбор на Англия буквално помете Сърбия с категоричното 5:0 и направи огромна крачка към класиране за Световното първенство през 2026 година.

Още през първата част „трите лъва“ демонстрираха класата си, като поведоха с 2:0, с голове на Хари Кейн и Нони Мадуеке.

След почивката англичаните не намалиха оборотите – напротив, продължиха да атакуват с хъс и самочувствие. В 52-ата минута Езри Нгойо се възползва от щастлив рикошет и покачи на 3:0, като попадението бе потвърдено след преглед с ВАР. Домакините изпаднаха в още по-тежка ситуация, след като капитанът им Никола Миленкович бе изгонен с директен червен картон за грубо нарушение в 72-ата минута. Само няколко минути по-късно Марк Гехи се разписа за 4:0, а в самия край на срещата Маркъс Рашфорд оформи крайния резултат от дузпа – 5:0 за Англия.

С този впечатляващ успех островитяните почти си гарантираха участие на Мондиал 2026, докато сръбският тим ще трябва да търси реванш в следващия си мач срещу Албания – сблъсък, който обещава много емоции и напрежение. Англия пък ще гостува на Латвия през октомври в следващия си квалификационен двубой.


