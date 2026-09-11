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Ето колко струват новите "айфони" в България

Ето колко струват новите "айфони" в България

11 Септември, 2026 14:25 611 4

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Цените започват от 1449 евро

Ето колко струват новите "айфони" в България - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Само преди броени дни, Apple представи новите си смартфони в лицето на iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max и сгъваемият iPhone Duo. Устройствата от най-висок клас на американския производител вече са налични за поръчка у нас, а официалните цени за българския пазар на новите флагмани от Купертино стартират от следните нива:

Apple iPhone 18 Pro

  • 256GB – €1 449 (2 834 лв.)
  • 512GB – €1 699 (3 323 лв.)
  • 1TB – €1 949 (3 812 лв.)
  • 2TB – €2 249 (4 398 лв.)

Apple iPhone 18 Pro Max

  • 256GB – €1 599 (3 127 лв.)
  • 512GB – €1 849 (3 616 лв.)
  • 1TB – €2 349 (4 594 лв.)
  • 2TB – €3 099 (6 061 лв.)

Apple iPhone Duo (сгъваем модел)

  • 256GB – €2 299 (4 496 лв.)
  • 512GB – €2 549 (4 985 лв.)
  • 1TB – €2 999 (5 865 лв.)
  • 2TB – €3 699 (7 234 лв.)

Заявките за предварителна поръчка на Pro серията стартират от 12 септември, докато революционният сгъваем iPhone Duo ще бъде наличен на пазара през октомври


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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 мдааааа

    4 0 Отговор
    Ако в цената влиза и москвич 8 - купувам , без да се замисля ...

    14:28 11.09.2026

  • 2 Коста

    1 1 Отговор
    Тези с що са толкова пари бе? 2 ТВ, 2 Тона ли е, че толко скъпо?

    14:35 11.09.2026

  • 3 Кънчо

    0 2 Отговор
    Тези телефони не са за бедняци.
    Има достатъчно китайски играчки.

    14:37 11.09.2026

  • 4 Гост№4442

    2 0 Отговор
    Тези цени не са проблем за българин в клуба на богатите.Да благорим на всички виновни за докарания просперитет.

    14:38 11.09.2026