Ето колко струват новите "айфони" в България

Само преди броени дни, Apple представи новите си смартфони в лицето на iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max и сгъваемият iPhone Duo. Устройствата от най-висок клас на американския производител вече са налични за поръчка у нас, а официалните цени за българския пазар на новите флагмани от Купертино стартират от следните нива:
Apple iPhone 18 Pro
- 256GB – €1 449 (2 834 лв.)
- 512GB – €1 699 (3 323 лв.)
- 1TB – €1 949 (3 812 лв.)
- 2TB – €2 249 (4 398 лв.)
Apple iPhone 18 Pro Max
- 256GB – €1 599 (3 127 лв.)
- 512GB – €1 849 (3 616 лв.)
- 1TB – €2 349 (4 594 лв.)
- 2TB – €3 099 (6 061 лв.)
Apple iPhone Duo (сгъваем модел)
- 256GB – €2 299 (4 496 лв.)
- 512GB – €2 549 (4 985 лв.)
- 1TB – €2 999 (5 865 лв.)
- 2TB – €3 699 (7 234 лв.)
Заявките за предварителна поръчка на Pro серията стартират от 12 септември, докато революционният сгъваем iPhone Duo ще бъде наличен на пазара през октомври
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 мдааааа
14:28 11.09.2026
2 Коста
14:35 11.09.2026
3 Кънчо
Има достатъчно китайски играчки.
14:37 11.09.2026
4 Гост№4442
14:38 11.09.2026