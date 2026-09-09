Запознаваме ви с iPhone Duo – първият сгъваем смартфон от Apple

Apple официално представи iPhone Duo, като осъществи революционна промяна в хардуера чрез въвеждането на първата в историята на компанията архитектура с гъвкав екран. Отклонявайки се от класическите пропорции, Duo приема широка форма, вдъхновена от паспортите, която отразява структурната философия на конкуренти като Samsung Galaxy Z Fold8. В затворената си конфигурация за ежедневно пътуване, устройството разчита на 5,4-инчов външен дисплей, но отварянето на корпуса с две крила разкрива обширен 7,8-инчов вътрешен OLED панел със съотношение на страните, подобно на това на iPad. От решаващо значение е, че инженерният екип на Купертино е дал приоритет на нископрофилната конструкция, като е намалил дебелината на разгънатия корпус до ултратънките 4,5 мм чрез използване на титанова периметрова рамка и многоелементен шарнирен механизъм от течен метал, проектиран да поддържа дълбочината на централната гънка под 0,15 мм.

Под ултратънката композитна обвивка механичните характеристики се осигуряват от чипсета A20 Pro от ново поколение на Apple, изработен по 2-нанометрова технология, който работи заедно с вътрешноразработен C2 5G модем, 12 GB системна RAM памет и разделена двуклетъчна батерия с капацитет 4 883 mAh, разпределен в двете половини на шасито. Постигането на такава агресивно опростена рамка обаче налага значителни инженерни компромиси. Обемистите сензори, необходими за Face ID, не можаха да бъдат побрани в ултратънката рамка на дисплея, което принуди инженерите да премахнат изцяло системата в полза на странично разположен капацитивен сензор Touch ID, интегриран директно в титановия бутон за включване – завръщане към биометричната технология, продиктувано изцяло от реалностите на конструктивното оформление.

Подобен компромис в дизайна е очевиден и при задния оптичен модул. За да запази корпуса на задната камера равен с повърхността и да поддържа ниския профил на шасито, Apple премахна специалния перископичен телеобектив, който се среща при моделите от серията Pro. Вместо това Duo разполага с конфигурация с две камери, състояща се от основен 48-мегапикселов широкоъгълен обектив и 48-мегапикселов ултраширокоъгълен сензор, обградени от отделни 24-мегапикселови селфи камери, вградени във всеки дисплей. Макар липсата на модул за оптичен зум с голям обхват да представлява забележимо пропуснато в спецификациите за флагмански модел, Apple разчита на алгоритми за изрязване на сензора от основния 48-мегапикселов модул, за да осигури 2-кратно телеобективно увеличение без загуба на качество, без да добавя дебелина към задната част на корпуса.

Работещ с iOS 27, iPhone Duo въвежда софтуерна настройка за гъвкавия дисплей, предназначена да използва максимално 7,8-инчовия екран, включваща мултитаскинг на разделен екран, динамично променяне на размера на прозорците, режими на дисплея, зависещи от ъгъла, и вградена поддръжка на Apple Pencil. Позициониран като ултралуксозен хало модел с начална цена, преминаваща прага от 2 000 долара, Duo навлиза в бързо развиващ се пазарен сегмент, където се конкурира с утвърдените сгъваеми устройства от няколко поколения на Samsung, Google и Huawei. Чрез съчетаването на изключителна тънкост на титановата конструкция с широкоформатен дисплей Apple залага на това, че чистото структурно усъвършенстване и престижът на марката ще надделеят над функционалните компромиси, като по този начин ще се установи нов рекорд за мобилния хардуер от премиум клас.