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Запознаваме ви с iPhone Duo – първият сгъваем смартфон от Apple

Запознаваме ви с iPhone Duo – първият сгъваем смартфон от Apple

9 Септември, 2026 21:12 716 1

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Запознаваме ви с iPhone Duo – първият сгъваем смартфон от Apple - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Apple официално представи iPhone Duo, като осъществи революционна промяна в хардуера чрез въвеждането на първата в историята на компанията архитектура с гъвкав екран. Отклонявайки се от класическите пропорции, Duo приема широка форма, вдъхновена от паспортите, която отразява структурната философия на конкуренти като Samsung Galaxy Z Fold8. В затворената си конфигурация за ежедневно пътуване, устройството разчита на 5,4-инчов външен дисплей, но отварянето на корпуса с две крила разкрива обширен 7,8-инчов вътрешен OLED панел със съотношение на страните, подобно на това на iPad. От решаващо значение е, че инженерният екип на Купертино е дал приоритет на нископрофилната конструкция, като е намалил дебелината на разгънатия корпус до ултратънките 4,5 мм чрез използване на титанова периметрова рамка и многоелементен шарнирен механизъм от течен метал, проектиран да поддържа дълбочината на централната гънка под 0,15 мм.

Запознаваме ви с iPhone Duo – първият сгъваем смартфон от Apple

Под ултратънката композитна обвивка механичните характеристики се осигуряват от чипсета A20 Pro от ново поколение на Apple, изработен по 2-нанометрова технология, който работи заедно с вътрешноразработен C2 5G модем, 12 GB системна RAM памет и разделена двуклетъчна батерия с капацитет 4 883 mAh, разпределен в двете половини на шасито. Постигането на такава агресивно опростена рамка обаче налага значителни инженерни компромиси. Обемистите сензори, необходими за Face ID, не можаха да бъдат побрани в ултратънката рамка на дисплея, което принуди инженерите да премахнат изцяло системата в полза на странично разположен капацитивен сензор Touch ID, интегриран директно в титановия бутон за включване – завръщане към биометричната технология, продиктувано изцяло от реалностите на конструктивното оформление.

Подобен компромис в дизайна е очевиден и при задния оптичен модул. За да запази корпуса на задната камера равен с повърхността и да поддържа ниския профил на шасито, Apple премахна специалния перископичен телеобектив, който се среща при моделите от серията Pro. Вместо това Duo разполага с конфигурация с две камери, състояща се от основен 48-мегапикселов широкоъгълен обектив и 48-мегапикселов ултраширокоъгълен сензор, обградени от отделни 24-мегапикселови селфи камери, вградени във всеки дисплей. Макар липсата на модул за оптичен зум с голям обхват да представлява забележимо пропуснато в спецификациите за флагмански модел, Apple разчита на алгоритми за изрязване на сензора от основния 48-мегапикселов модул, за да осигури 2-кратно телеобективно увеличение без загуба на качество, без да добавя дебелина към задната част на корпуса.

Запознаваме ви с iPhone Duo – първият сгъваем смартфон от Apple

Работещ с iOS 27, iPhone Duo въвежда софтуерна настройка за гъвкавия дисплей, предназначена да използва максимално 7,8-инчовия екран, включваща мултитаскинг на разделен екран, динамично променяне на размера на прозорците, режими на дисплея, зависещи от ъгъла, и вградена поддръжка на Apple Pencil. Позициониран като ултралуксозен хало модел с начална цена, преминаваща прага от 2 000 долара, Duo навлиза в бързо развиващ се пазарен сегмент, където се конкурира с утвърдените сгъваеми устройства от няколко поколения на Samsung, Google и Huawei. Чрез съчетаването на изключителна тънкост на титановата конструкция с широкоформатен дисплей Apple залага на това, че чистото структурно усъвършенстване и престижът на марката ще надделеят над функционалните компромиси, като по този начин ще се установи нов рекорд за мобилния хардуер от премиум клас.


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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 до купувачите

    1 0 Отговор
    За 2ст акъл нямате :D

    21:37 09.09.2026