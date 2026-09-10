Apple повиши цените и на старите си смартфони

В необичайно отклонение от традиционните ценови стратегии за моделната година, Apple тихо приложи общо увеличение на препоръчителните цени на останалите смартфони в наличност, веднага след представянето на флагманските модели iPhone 18 Pro и iPhone Duo. Вместо да предлага отстъпки за хардуера от предишното поколение, за да освободи място в шоурумите, технологичният гигант приложи еднократно увеличение на цените със 100 долара за цялата си съществуваща гама – което засяга iPhone 17, iPhone 17e, iPhone Air и iPhone 16.

При тази ревизирана ценова структура базовият модел iPhone 16 вече се предлага на цена от 799 долара, моделът от входния сегмент iPhone 17e поскъпва до 699 долара, моделът от средния сегмент iPhone 17 се повишава до 899 долара, а ултратънкият iPhone Air вече има базова цена от 1 099 долара.

Тази необичайна корекция в средата на продуктовия цикъл произтича пряко от сериозен глобален недостиг на DRAM и устройства за съхранение, предизвикан от масивното пренасочване на силициеви чипове към инфраструктурата за изкуствен интелект и центровете за данни. Главният изпълнителен директор на Apple Тим Кук по-рано сравни нарастващите разходи за компоненти със „стогодишно наводнение“, като даде да се разбере, че дори огромното влияние на Купертино върху веригата за доставки вече не може да поеме ескалиращите разходи за материали, без да прехвърли разходите към крайните потребители. След като вече приложи подобни преизчисления на цените в портфолиата си от Mac, iPad и HomePod, решението на Apple да повиши цените на пренесения хардуер без промени в хардуера подчертава как инфлацията на суровия силиций свива маржовете на печалбата в по-широката технологична екосистема.